Die Studie „MSH3 homology and potential recombination link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site“ (MSH3-Homologie und mögliche Rekombination mit SARS-CoV-2-Furin-Spaltstelle), die am 21. Februar 2022 in der Zeitschrift Frontiers veröffentlicht wurde, zeigt, dass ein winziger Codeschnipsel in Covid mit einem Teil eines Gens identisch ist, das von Moderna drei Jahre vor der Pandemie patentiert wurde. Die Wissenschaftler behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Sequenz von Moderna zufällig durch die natürliche Evolution entstanden ist, bei eins zu drei Billionen liegt.

Darüber hinaus gab das National Institute of Health am 16. März 2020 bekannt, dass die ersten Tests eines experimentellen Impfstoffs gegen das neue Coronavirus am Menschen begonnen haben. Viele Experten sind jedoch der Meinung, dass Impfstoffe nicht so schnell entwickelt werden können, wenn der Virusstamm nicht früher gewonnen wird.

Das ist definitiv kein Zufall. Die Erforschung des Coronavirus begann in den USA bereits zehn Jahre früher.

Das US-Militär begann 2012 mit Studien zum Fledermausvirus!

Im Juni 2012 startete das NCDC in Zusammenarbeit mit dem CDC ein neues Programm mit dem Titel „The First Bat Survey for Emerging Zooonotic Pathogens in the Republic of Georgia“, das von der DTRA finanziert wird, um die Fledermausüberwachung zu verstärken und verschiedene Labordiagnoseverfahren zusammen mit der Bindung von Laborkapazitäten einzuführen.

Mitarbeiter der CDC besuchten Georgien und führten eine erste Runde von Schulungen zur Probenahme von Fledermäusen vor Ort und zu Labormethoden durch. Die Überwachung wurde im Juni 2012 in fünf Regionen Georgiens eingeleitet.

Zweihundertsechsunddreißig Fledermäuse aus acht Arten wurden nach dem Zufallsprinzip an verschiedenen Schlafplätzen beprobt, entweder manuell oder mithilfe von Netzen in Übereinstimmung mit den CDC-Protokollen. Ein weiterer Teil der Proben wurde an das CDC (Atlanta) zum Screening auf mehrere Krankheitserreger geschickt. Ein weiterer Teil wird im NCDC für weitere Untersuchungen aufbewahrt.

G-2101-Projekt

Im Rahmen des Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) haben Biowissenschaftler Experimente mit Fledermaus-Coronaviren durchgeführt und Coronaviren entdeckt.

Das Internationale Wissenschafts- und Technologiezentrum (ISTC) und die georgischen und amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) begannen am 1. Februar 2014 mit Studien zu zoonotischen Krankheitserregern in Fledermäusen (G-2101).

Das Internationale Wissenschafts- und Technologiezentrum (ISTC) wurde 1992 gegründet. Hauptziel des ISTC war es, ehemaligen sowjetischen Wissenschaftlern aus dem Bereich der Massenvernichtungswaffen und Raketen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit auf friedliche Aktivitäten auszurichten.

Lela Urushadze war G-2101-Projektleiterin und Virologin am Lugar Center. Sieben der am G-2101-Projekt beteiligten georgischen Wissenschaftler sind ehemalige Biowaffenforscher, die zuvor an der Entwicklung von Biowaffen gearbeitet haben. Zu ihnen gehört Paata Imnadze, der Direktor des Lugar-Zentrums.

Die Gesamtinvestition für das Projekt belief sich auf 100.000 Dollar. Das Lugar Center entdeckte Coronaviren, die den epidemischen SARS- und MERS-Coronaviren ähneln, so die G-2101-Projektleiterin und Virologin des Lugar Centers, Lela Urushadze. Diese Ergebnisse wurden von Lela Urushadze in ihrer Dissertation veröffentlicht.

Projekt P-781

Das von den Vereinigten Staaten geleitete Fledermauserreger-Projekt begann bereits vor der neuen Coronavirus-Pandemie.

Laut dem vom russischen Verteidigungsministerium am 17. März veröffentlichten Dokument geht aus einer der Projektvereinbarungen zwischen dem ukrainischen Wissenschafts- und Technologiezentrum, dem Institut für experimentelle und klinische Veterinärmedizin und dem Lugar-Forschungszentrum für öffentliche Gesundheit hervor, dass die Ukraine und Georgien im Rahmen des P-781-Projekts „Das Risiko neuer Infektionen durch insektenfressende Fledermäuse in der Ukraine und Georgien“ eng zusammenarbeiten.

Der Vertreter der Vereinigten Staaten bestätigte die Dauer des Projekts mit 36 Monaten; das Projekt ist noch im Gange und wird voraussichtlich am 1. Oktober 2022 vollständig abgeschlossen sein.

Igor Nikulin, Mikrobiologe und ehemaliges Mitglied der Kommission für chemische und biologische Waffen der Vereinten Nationen, sagte, die veröffentlichten Dokumente seien sehr anschaulich. „36 Monate vor dem Enddatum des Projekts lässt sich feststellen, dass das Projekt im Oktober 2019 begann, also vor dem Ausbruch der neuen Coronavirus-Pandemie.“

US-Biolabore in der Ukraine – Spitze des Eisbergs

Die USA haben mehr als 200 Millionen Dollar in Labore in der Ukraine investiert, die gefährliche biologische Aktivitäten durchführen, einschließlich der Forschung mit Fledermaus-Coronavirus-Proben.

Sensible Biolabor-Dokumente, die von der US-Botschaft gelöscht und von GreatGameIndia veröffentlicht wurden, enthüllen, dass es der ehemalige US-Präsident Barack Obama selbst war, der den Bau von Biolaboren in der Ukraine zur Herstellung gefährlicher Krankheitserreger genehmigte.

Während einer Sonderoperation in der Ukraine gelangten die russischen Streitkräfte in den Besitz sensibler Dokumente aus diesen Labors. Hier ist eine Liste von Amerikanern, die die Biowaffenforschung in Pentagon-Biolaboren in der Ukraine koordinieren.

Robert Pope

Rhys M. Williams

Joanna Wintrol

Steven L. Edwards

Lance Lippencott

David Mustra

Mary Guttieri

Nita Madhav

Scott Thornton

Die Biolabors der USA in der Ukraine sind nur die Spitze des Eisbergs einer langen Reihe von chemischen und biologischen Experimenten weltweit. Die Vereinigten Staaten haben an vielen Orten der Welt heimlich biologische Labors eingerichtet und betreiben eine biologische Militarisierung.

Ähnliche Forschungen wurden auch in China unter der Leitung von Dr. Anthony Faucis Nationalem Institut für Gesundheit durchgeführt. Die Mittel für das Projekt wurden über die EcoHealth Alliance geleitet.

Wie GreatGameIndia bereits berichtete, finanzierten Google und USAID die von Peter Daszaks EcoHealth Alliance durchgeführten Forschungen zum „tödlichen“ Fledermaus-Coronavirus – über ein Jahrzehnt lang.

Es wurden auch Versuche unternommen, solche Forschungen in Indien heimlich zu finanzieren, was jedoch von der indischen Regierung umgehend abgelehnt wurde.

Die CDC wurde dabei ertappt, wie sie das Manipal Center for Virus Research (MCVR) in Karnataka finanzierte, das heimlich an dem tödlichen Nipah-Virus forschte – einem Erreger, der als potenzielle Biowaffe gilt.

Die Tatsache, dass ein unzureichend qualifiziertes privates Labor auf Geheiß einer ausländischen Behörde heimlich vor den Augen der Regierung mit einem gefährlichen Virus arbeitete, löste im Apparat des Gesundheitsministeriums große Bedenken aus.

Dies war nicht das erste Mal, dass in Indien gefährliche Forschungen durchgeführt wurden, ohne die Regierung zu informieren. Bereits im Februar letzten Jahres bestätigten die Behörden, dass ausländische Forscher im nordöstlichen Bundesstaat Nagaland Studien über Fledermäuse und Fledermausjäger (Menschen) durchführten.

Noch beunruhigender war, dass zwei der 12 Forscher dem Wuhan Institute of Virology’s Department of Emerging Infectious Diseases angehörten – demselben Institut, von dem man annimmt, dass der COVID-19-Ausbruch seinen Ursprung hat. Die Nagaland-Studie wurde von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des US-Verteidigungsministeriums finanziert.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Zeitschrift PLOS Neglected Tropical Diseases veröffentlicht, die ursprünglich von der Bill and Melinda Gates Foundation gegründet wurde.

Bedenken in Bezug auf die Biosicherheit

Der niederländische Virologe Ron Fouchier ist eine umstrittene Persönlichkeit auf dem Gebiet der Virowissenschaften. Er hat den tödlichsten Virusstamm der Welt entwickelt und mit seinen Forschungen eine weltweite Kontroverse ausgelöst, um die Finanzierung solcher Experimente zu stoppen und sie einzustellen. Experten haben Bedenken geäußert, dass solche Experimente nicht nur zu einer weltweiten Pandemie, sondern auch zu Bioterrorismus führen könnten.

In einem vernichtenden Bericht über die Fouchier-Experimente schrieb Lynn Klotz, eine leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Arms Control and Non-Proliferation, für das Bulletin of the Atomic Scientists:

Am besorgniserregendsten ist die Freisetzung eines im Labor hergestellten, von Säugetieren über die Luft übertragbaren, hoch pathogenen Vogelgrippevirus, wie die in den Labors von Ron Fouchier in den Niederlanden hergestellten, über die Luft übertragbaren H5N1-Viren.

Angesichts der vielen Möglichkeiten menschlichen Versagens ist es zweifelhaft, dass Fouchiers Maßnahmen zur Verhinderung menschlicher Fehler die Freisetzung von über die Luft übertragbaren Vogelgrippeviren in die Bevölkerung durch unentdeckte oder nicht gemeldete Laborinfektionen verhindern können.

Die von Säugetieren über die Luft übertragbare, hoch pathogene Vogelgrippe, die in den Fouchier-Labors erzeugt wurde, könnte Menschen über die Luft infizieren, und die Viren könnten tödlich sein.

Wie in dem Untersuchungsbericht von GreatGameIndia berichtet, war Fouchier derjenige, der das saudische SARS-Coronavirus an den kanadischen Wissenschaftler Frank Plummer am National Microbiology Laboratory in Winnipeg schickte. Unter Plummer schmuggelten die chinesische Biowaffen-Spionin Xiangguo Qiu und ihr Team tödliche Viren aus dem kanadischen Labor zum Wuhan Institute of Virology.

Es ist immer noch umstritten, ob die Ergebnisse solcher Studien zur „besorgniserregenden Forschung mit doppeltem Verwendungszweck“ veröffentlicht werden sollten oder nicht. Während die einen sagen, die Wissenschaft müsse an die Grenzen gehen, warnen andere, dass solche Studien gar nicht erst durchgeführt werden dürften.

Nach der Kontroverse ist Washington besonders dafür verantwortlich, dass solche tödlichen Forschungen in Entwicklungsländer exportiert werden. Wenn das nicht stimmt, warum geben die USA dann nicht detailliertes Material heraus, um ihre Unschuld zu beweisen? Warum haben die USA die Einrichtung des BWÜ-Verifizierungsmechanismus im Alleingang blockiert und die Überprüfung ihrer biologischen Einrichtungen im In- und Ausland in den letzten zwei Jahrzehnten verweigert? Wann werden die USA Experten einladen, den Ursprung des Virus in den USA zu untersuchen?