Wasserspritzen in Thailand verboten – Einsatzteams wurde sofort entsandt, um das Verbot durchzusetzen

Regierungsoberhaupt ist besorgt, dass sich die Touristen am Thailändischen wasserfest mit Wasser bespritzen

Bangkokpost schreibt:

Premierminister Prayut Chan-o-cha hat den Gouverneur von Phuket angewiesen, die Touristen mit dem Songkran-Wasserspritzverbot vertraut zu machen, nachdem sich einige Besucher am Dienstag einer Wasserwerferparty angeschlossen hatten, sagte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana.

Die Anweisung wurde als Reaktion auf ausländische und thailändische Touristen erteilt, die am Abend in der Soi Bang La am Patong Beach mit Wasser geworfen hatten.

Herr Thanakorn sagte, der Premierminister habe seine Besorgnis über die Wasserspritzer zum Ausdruck gebracht und den Gouverneur angewiesen, die Touristengebiete zu besuchen, um die Besucher über das Verbot zu informieren.

Andernorts wurden die Gouverneure angewiesen, den staatlichen Behörden in ihren Provinzen Anweisungen zu erteilen, die Songkran-Feiern zu überwachen und die strikte Einhaltung des Verbots sicherzustellen.

Nach Angaben der Regierung ist es unwahrscheinlich, dass die Menschen Gesichtsmasken tragen, wenn sie sich gegenseitig mit Wasser bewerfen.

Das spritzen von Wasser, das für viele Feiernde der Höhepunkt des Songkran-Festes ist, kann jedoch in ausgewiesenen Bereichen erlaubt werden.

Thanakorn forderte die Menschen auf, die vom Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen für die öffentliche Gesundheit zu befolgen, wenn sie das Songkran-Fest feiern.

Er sagte, General Prayut habe den Menschen geraten, sich einem Covid-19-Test zu unterziehen, bevor sie mit älteren Familienmitgliedern in Kontakt kommen, die anfällig für Infektionen sind.

Der stellvertretende Gouverneur von Phuket, Anupab Yodrabam, sagte am Mittwoch, dass die Provinzbehörden den Covid-19-Situationskommandos in drei Bezirken der Provinz die Anweisung gegeben haben, das Verbot des Wasserspritzens durchzusetzen.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Vorfall in Bang La nicht wiederholen wird. Die Strafverfolgungsbehörden hatten es versäumt, rechtzeitig zu handeln.

Im Bezirk Kathu, in dem sich viele Touristen aufhalten, wurden Schnell-Einsatzteams entsandt, um das Verbot bekannt zu machen.

In der Zwischenzeit hat die Polizei eine rasche Bestrafung von Verstößen gegen das Verbot angekündigt.

Der Sprecher der Königlich Thailändischen Polizei, Generalmajor Yingyot Thepjamnong, sagte am Mittwoch, dass Songkran-Feierlichkeiten an Orten erlaubt werden können, an denen die Maßnahmen zur Vermeidung von Covid vollständig umgesetzt werden können, vorausgesetzt, sie dienen dem Zweck, die thailändische Tradition zu erhalten.

Dort, wo Massenveranstaltungen erlaubt sind, wird es weder das Tupfen von Pulver, noch Schaumpartys, noch den Verkauf oder Konsum von Alkohol geben.

Die vom CCSA angeordneten Beschränkungen für Covid-freie Veranstaltungen sehen vor, dass am Ein- und Ausgang von Veranstaltungen grundlegende Gesundheitskontrollen durchgeführt werden, dass sich nicht mehr als zwei Personen auf einer Fläche von 4 Quadratmetern versammeln dürfen und dass nur vollständig geimpfte Personen Zugang zu den Veranstaltungsorten haben.

Polizeigeneral Yingyot sagte, dass Personen, die gegen die Sicherheitsvorschriften für die öffentliche Gesundheit im Rahmen der Anti-Covid-Notverordnung verstoßen, mit bis zu zwei Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von maximal 40.000 Baht oder beidem bestraft werden können.

Auch nach dem Gesetz zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten können sie mit einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Baht belegt werden, sagte er.

Die fünftägigen Songkran-Feierlichkeiten begannen am Mittwoch in mehreren Touristenorten im ganzen Land, darunter in Chiang Mai und in der Khao San Road in Bangkok, mit einem trüben Gefühl.