Wenn es sich so anfühlt, als ob Sie manipuliert werden, dann sind Sie es auch

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Machthaber versuchen, Ihre Wahrnehmung des Krieges in der Ukraine zu kontrollieren, dann sollten Sie diesem Gefühl vertrauen.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass es eine konzertierte Aktion der mächtigsten Regierungen und Medieninstitutionen der westlichen Welt gibt, um Ihr Verständnis dessen, was in diesem Krieg vor sich geht, zu manipulieren, dann ist es genau das, was passiert ist.

Wenn Sie sich nicht daran erinnern können, jemals zuvor eine so intensive Medienberichterstattung über einen Krieg gesehen zu haben, dann liegt das daran, dass Sie das nicht getan haben.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass es sich um den aggressivsten wahrnehmungsgesteuerten und psycho-intensivsten Krieg in der Geschichte der Menschheit handelt, dann deshalb, weil es so ist.

Wenn es so aussieht, als ob die Plattformen im Silicon Valley die Inhalte kontrollieren, die die Menschen sehen, um ihnen eine Perspektive auf diesen Krieg zu geben, die stark zugunsten der US-Darstellung verzerrt ist, dann ist das tatsächlich der Fall.

Wenn es Ihnen wie ein verdächtiger Zufall vorkommt, dass Russiagate die Zustimmung des Mainstreams zu all denselben zwielichtigen Agenden erzeugte, die wir jetzt verstärkt sehen, wie die Brinkmanship des Kalten Krieges gegen Moskau, die Internetzensur und das ständige Belogenwerden durch die Massenmedien zum Wohle der Allgemeinheit, dann ist es ein sehr verdächtiger Zufall.

Wenn es Ihnen seltsam vorkommt, dass so viele selbsternannte Linke auf diesen Krieg reagieren, indem sie die extrem gefährlichen unipolaristischen geostrategischen Pläne des mächtigsten Imperiums, das je existiert hat, fanatisch unterstützen, dann liegt das daran, dass es seltsam ist. Wirklich, wirklich, wirklich seltsam.

Wenn es Ihnen etwas heuchlerisch vorkommt, dass das Imperium uns den ganzen Tag mit Erzählungen über russische Kriegsverbrechen bombardiert, während dasselbe Imperium einen Journalisten inhaftiert, weil er seine Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, dann deshalb, weil es absolut heuchlerisch ist.

Wenn die Tatsache, dass ein Richter die Auslieferung von Julian Assange an die Vereinigten Staaten wegen seiner journalistischen Tätigkeit absegnen wird, während dieselben Vereinigten Staaten die Notwendigkeit des Schutzes der Freiheit und der Demokratie in der Ukraine propagieren, falsch erscheint, dann deshalb, weil es so sein sollte.

Wenn Sie allmählich das Gefühl haben, dass das Weltbild des Mainstreams ein Konstrukt ist, das von den Mächtigen für die Mächtigen geschaffen wurde, und dass alles, was man Ihnen über Ihr Land, Ihre Regierung und Ihre Welt beigebracht hat, eine Lüge ist, dann ist das definitiv eine Möglichkeit, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn es den Anschein hat, dass wir alle massenhaft manipuliert werden, um so zu denken, zu handeln und abzustimmen, dass es einer riesigen Machtstruktur nützt, die über uns herrscht, während sie ihre wahre Natur verbirgt, würde ich sagen, dass es sich lohnt, an diesem Faden zu ziehen.

Wenn Sie den leisen Verdacht haben, dass die Lügen sogar noch tiefer gehen, bis hin zu Täuschungen darüber, wer Sie im Grunde sind und worum es in diesem Leben eigentlich geht, dann ist dieser Verdacht wahrscheinlich eine Untersuchung wert.

Wenn Sie sich ein bisschen wie Keanu Reeves am Anfang von The Matrix fühlen, kurz bevor der Schleier weggerissen wird, empfehle ich Ihnen, dem weißen Hasen zu folgen und zu sehen, wie tief der Kaninchenbau geht.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Menschheit aus der Matrix der Illusion aufwachen muss, bevor unsere soziopathischen Herrscher uns durch eine Umweltkatastrophe oder ein nukleares Armageddon in den Untergang treiben, dann stimmen Ihre Anmerkungen mit meinen überein.

Wenn Sie glauben, dass es möglich ist, dass diese existenziellen Krisen, auf die wir schnell zugehen, der Katalysator sein können, den wir brauchen, um kollektiv die Augenbinde von unseren Augen zu reißen und damit zu beginnen, uns auf dieser Erde auf der Grundlage der Wahrheit zu bewegen und eine gesunde Welt zu schaffen, dann sind wir auf derselben Seite.

Wenn es etwas in Ihnen gibt, das Ihnen zuflüstert, dass es eine gute Chance gibt, dass wir es trotz der großen Chancen, denen wir gegenüberzustehen scheinen, schaffen, werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten: Ich höre es auch.