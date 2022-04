Das China-Modell wird in Shanghai aufgedeckt

Am Ende des Kalten Krieges lautete die Theorie vom Ende der Geschichte, dass jedes Land der Welt, das Wohlstand und Fortschritt anstrebt, zwangsläufig sowohl wirtschaftliche Freiheit als auch politische Demokratie anstreben muss. Man kann das eine nicht ohne das andere haben, so die Theorie. Es war unvermeidlich.

Die Welt wartete darauf, dass China den Weg Osteuropas und so vieler anderer Länder einschlagen würde.

Doch das geschah nicht. Trotz liberalisierender Wirtschaftsreformen behielt die KPCh in den folgenden Jahrzehnten die politische Kontrolle. Doch die Wirtschaft wuchs und wuchs. Dies führte zu einer neuen Theorie: Vielleicht werden die erfolgreichsten Länder den wirtschaftlichen Liberalismus fördern und gleichzeitig eine strenge politische Kontrolle aufrechterhalten, so dass sie auf die Ineffizienzen der Demokratie verzichten können.

In China schien das alles zu funktionieren.

Jetzt haben wir den Beweis dafür, was mit einem Einparteienstaat mit einem mächtigen Regierungschef nicht stimmt. Es funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert. Was in China nicht mehr funktioniert, war vor Jahren nicht zu erwarten. Die Partei glaubte, das Problem der Krankheitserreger durch massive Verstöße gegen die menschliche Freiheit gelöst zu haben.

Heute leiden die Menschen in Shanghai unter wochenlangen Abriegelungen, Lebensmittelknappheit und extremer Quarantäne gesunder Menschen, alles im Interesse der Ausrottung eines Virus, von dem der Rest der Welt endlich erkannt hat, dass es endemisch werden muss. Sogar Fauci gibt dies jetzt zu (nachdem er zwei Jahre lang auf mehr Beschränkungen gedrängt hat).

Aber in China? Kinder werden den Eltern weggenommen, die Haustiere von positiv getesteten Personen werden erschossen, Menschen schreien von Wolkenkratzern, und Lebensmittel verrotten in Lagerhäusern, während die Menschen berichten, dass sie verhungern. Im Internet sind Videos zu sehen, in denen Geschäfte geplündert werden. Es liegt das Gerücht einer Revolution in der Luft.

Vergessen Sie das nie: China war der Geburtsort der Abriegelungen. Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation lobte die Abriegelungen Anfang 2020 in Wuhan. In einem Schreiben vom Januar 2020 beglückwünschte die WHO China und forderte das Land auf, „die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zur Eindämmung des derzeitigen Ausbruchs zu verstärken“. Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus unterstrich dies mit einem Tweet.

Neil Ferguson vom Imperial College tat es auch. „Das ist ein kommunistischer Einparteienstaat, sagten wir. Wir dachten, wir könnten damit in Europa nicht durchkommen… und dann hat Italien es getan. Und wir erkannten, dass wir es können.“ Und so wurde China zu einem Modell für die Welt: Wuhan, Norditalien, die USA, das Vereinigte Königreich, und dann folgten bis auf eine Handvoll alle Länder der Welt dem Lockdown-Paradigma.

Bis heute sonnt sich Xi Jinping sicherlich in der Wärme dieses glühenden Lobes. Es hat der Welt Chinas politische Fähigkeiten vor Augen geführt. Während ich schreibe, berichtet Yahoo über Shanghai:

Chinas Präsident Xi Jinping lobte am Freitag die „erprobte“ Null-Covid-Strategie des Landes, während die Behörden in Schanghai fast 130.000 Betten für Covid-19-Patienten vorbereiteten, während die Zahl der Fälle stieg und der Ärger in der Öffentlichkeit zunahm.

Wir können nur erahnen, was hier vor sich geht. Für Xi Jinping waren die Abriegelungen sein größter Triumph. Vor zwei Jahren schienen sie zu funktionieren. Er erntete weltweit Beifall, und die Welt folgte seinem Modell. Vielleicht erfüllte dies ihn und die KPCh mit einem Gefühl von unglaublichem Stolz und Zuversicht. Sie hatten es richtig gemacht, und der Rest der Welt kopierte die Idee, ohne den Artikel der Abriegelung so perfekt praktiziert zu haben wie China.

Irgendwann können sich Regierungen von ihrer eigenen Propaganda überzeugen. Das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Diese Illusion hat Xi und die Partei daran gehindert, zu erkennen, was für jeden, der auch nur ein Minimum an Wissen über Viren wie diesen hier besitzt, hätte offensichtlich sein müssen: In einer funktionierenden Gesellschaft und einem funktionierenden Markt wird er sich auf jeden Fall ausbreiten. Wie Vinay Prasad uns ständig erinnert, wird jeder Covid bekommen. Und auf diesem Weg werden wir schließlich die Pandemie hinter uns lassen.

Was jetzt in China geschehen ist, ist ebenso vorhersehbar wie das Scheitern von „Zero Covid“ in Australien und Neuseeland.

Das bedeutet, dass die Fälle in China noch lange nicht zum Stillstand gekommen sind. Sie werden sich auf jede Stadt, jede Ortschaft und jedes Land ausbreiten, bis eine große Zahl von 1,4 Milliarden Menschen infiziert ist. Dies könnte auf Jahre hinaus zu ständigen Abriegelungen führen, mit all den Schäden und der politischen Instabilität, die damit zwangsläufig verbunden sind. Dies wird sicherlich tiefgreifende Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und möglicherweise auch auf die Glaubwürdigkeit der KPCh selbst haben.

Die kommunistische Partei hat einen tiefgreifenden Fehler begangen. Das haben die meisten Länder der Welt getan. Die USA waren nicht so schrecklich wie Shanghai, aber das ist eine Frage des Grades, denn die Theorie wurde auch hier ausprobiert. In den politischen Demokratien haben Politiker und Bürokraten zumeist versucht, ihre groben Fehler zu entschuldigen und Ausreden für eine unentschuldigte Wiedereröffnung zu finden. Viele wollen, dass alle diese ganze Katastrophe einfach vergessen.

Wird das in China geschehen? Das Problem ist die unglaubliche Bedeutung der Schließungen für Chinas wahrgenommene Erfolge in den letzten zwei Jahren. Solange es in Peking mächtige Leute gibt, die wirklich glauben, dass die Abriegelung der Weg in die Zukunft ist – und keine Oppositionspartei existiert, die einen anderen Standpunkt vertritt -, wird dies wahrscheinlich so weitergehen und faszinierende Fragen über die politische und wirtschaftliche Zukunft dieses Landes aufwerfen.

Die magische Kombination aus politischer und wirtschaftlicher Freiheit hat sich nicht als das Ende der Geschichte herausgestellt. Aber eine Diktatur nach chinesischem Vorbild ist auch nicht das Ende, einfach weil sie keinen operativen Mechanismus zur Korrektur ungeheuerlicher Fehler enthält. Was die USA vor dem Abriegelungsterror bewahrt hat, waren politischer Pluralismus und Föderalismus; China hat beides nicht institutionalisiert. So führen intellektuelle Irrtümer zu ungeheuerlich unmoralischen Resultaten.

Abriegelungen sind keineswegs eine Lösung für die Ausbreitung von Krankheitserregern, ganz im Gegensatz zu den Beteuerungen der WHO oder prominenter Wissenschaftler im Vereinigten Königreich oder in den USA. Als die Regierungen der Welt versuchten, ihre Kompetenz unter Beweis zu stellen, indem sie der Zellbiologie den Krieg erklärten, trafen sie schließlich auf einen Gegner. Wie mächtig ein Staat auch sein mag, es gibt Naturgewalten, die ihn immer überlisten werden.