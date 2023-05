Wie der Krieg gegen den Klimawandel die Umweltbewegung zerstörte

Der Krieg gegen den Klimawandel wurde genutzt, um die Umweltbewegung zu zerstören. Angesichts der Tatsache, dass ein „Krieg“ für den Klimawandel geschaffen wurde, stellt sich die Frage, was die anderen Ziele dieses Krieges sind.

Von: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen

Im ersten Teil dieser Serie (den man gelesen haben muss, um viele der Konzepte hier zu verstehen) habe ich dargelegt, wie viele verschiedene Branchen von Personen beherrscht werden, die den Profit über das Leben von Menschen stellen – und dass dies in einem Ausmaß geschieht, das man sich oft gar nicht vorstellen kann. Der militärisch-industrielle Komplex und der jüngste Krieg in der Ukraine verkörpern diese groteske Facette des menschlichen Zustands am besten, aber die gleichen Muster sind auch in vielen anderen Bereichen zu beobachten.

Als langjähriger Umweltschützer gehört es zu den deprimierendsten Dingen, die ich in meinem Leben beobachtet habe, dass die großen Umweltverschmutzer die Umweltbewegung gekapert und sie von einem Kampf gegen die Zerstörung unserer Luft und unseres Wassers in einen fanatischen Kreuzzug gegen (harmloses) Kohlendioxid verwandelt haben. Noch trauriger ist, dass dieser Kreuzzug allmählich zu einem Krieg geworden ist und dass er das gleiche Schema verwendet, das von den Parteien benutzt wird, die nach der totalen Macht über die Bürgerinnen und Bürger streben.

Haftungsausschluss: Einiges von dem, was ich hier schreibe, wird wahrscheinlich bei einigen von Ihnen heftige Meinungsverschiedenheiten hervorrufen. Ich habe kein Problem damit, wenn Sie mit diesem Artikel nicht einverstanden sind, zumal dies nicht mein Fachgebiet ist und ich beim Schreiben dieses Artikels wahrscheinlich einige unbeabsichtigte Fehler gemacht habe.

Der Krieg gegen den Klimawandel

Vor den COVID-19-Impfstoffen waren die „Statine (*Statine sind Arzneistoffe, die als Cholesterinsenker bzw. Lipidsenker eingesetzt werden. Von allen Medikamenten, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, weisen sie die höchste Potenz auf.) die Medikamente, die am besten dafür bekannt waren, dass sie ein schlechtes Nutzen-Risiko-Verhältnis aufwiesen und dennoch ganzen Bevölkerungsgruppen aufgezwungen wurden.

Anmerkung: Ich würde behaupten, dass die Antidepressiva in dieser Hinsicht noch schlimmer waren, aber die Probleme mit Statinen waren besser bekannt.

Wenn man sich mit Statinen befasst, stößt man auf ein sehr vertrautes Muster – die Beweise zeigen, dass sie keinen Nutzen haben, die Öffentlichkeit darf die meisten Beweise nicht einmal einsehen, und alle Gremien, die der Bevölkerung Statine auferlegten (z. B. staatliche Gesundheitsgremien), wurden von Statinherstellern bestochen.

Abgesehen von den COVID-19-Impfstoffen ist genau das bei Remdesivir geschehen (und kann eindeutig nachgewiesen werden), das lange Zeit die einzige zugelassene Behandlung für COVID-19 war, obwohl es tödlich und unwirksam ist.

Einer der führenden Befürworter der Statine, Dr. Malcolm Kendrick, hat ein überzeugendes Argument dafür vorgebracht, warum die Pharmaindustrie die Statine niemals aufgeben wird. Es hat so viel Geld gekostet, den Cholesterinmarkt zu schaffen, der auf dem Dogma aufbaut, dass Cholesterin die Hauptursache für Herzkrankheiten ist und dass wir alles tun müssen, um den Cholesterinspiegel zu senken, dass die Industrie diese Investition niemals aufgeben wird.

Ähnlich verhält es sich mit der globalen Erwärmung, in die so viel investiert wurde, um sie zum Aushängeschild des Umweltschutzes zu machen. Als alle Vorhersagen nicht eintrafen, musste etwas anderes getan werden, um die Investition zu erhalten. Das war natürlich der „Klimawandel“, ein noch vageres und undefinierbares Ziel, in das alles und jedes hineinpassen konnte, einschließlich aller zerstörerischen Auswirkungen der Umweltverschmutzung, die nichts mit dem Ausstoß von Kohlendioxid zu tun hatten.

Im Laufe meines Lebens habe ich immer wieder zahlreiche Dokumente gelesen, die entweder von staatlichen Denkfabriken verfasst wurden oder angeblich von diesen verfasst wurden und in denen es im Wesentlichen heißt, dass Kriege und Krisen notwendig sind, um die Bevölkerung effektiv zu kontrollieren und auszubeuten (z. B. um eine nationale Einheit hinter einer schrecklichen Politik zu haben).

In jedem Fall kann diese Notlage dazu benutzt werden, rasche Veränderungen in der Gesellschaft zu rechtfertigen, die sonst niemand akzeptieren würde, und die Minderheit, die sich dagegen auflehnt, kann als Verräter abgestempelt und auf die eine oder andere Weise neutralisiert werden.

Früher geschah dies mit physischen Kriegen (am besten ausgedrückt durch den Hinweis von 1984 auf den totalitären Staat, in dem die Hauptfigur lebte und der sich immer im Krieg mit einem der beiden anderen Reiche befand).

Als jedoch der Zweite Weltkrieg stattfand, wurde ein wesentliches Problem dieses Ansatzes deutlich: Die Kriegstechnologie war so weit fortgeschritten, dass physische Kriege zwischen Großmächten äußerst verheerend waren und zu zerstörten Infrastrukturen führten, mit denen nach Kriegsende niemand mehr Geld machen konnte.

Dies und die Gefahr der gegenseitigen Zerstörung führten dazu, dass verschiedene alternative Methoden der Kriegsführung entwickelt wurden, z. B. Wirtschaftskonflikte zwischen Großmächten, begrenzte Stellvertreterkriege in kleineren Ländern (z. B. Vietnam) und Pseudokriege im eigenen Land.

Im Falle der Pseudokriege bestand das Ziel darin, einen Krieg gegen eine „Idee“ zu führen, damit der Krieg niemals enden konnte und immer wieder zur Rechtfertigung aller politischen Maßnahmen, die normalerweise einen Krieg erfordern, herangezogen werden konnte. In den meisten Dokumenten, die ich gelesen habe, waren die typischen Ziele für einen Pseudokrieg folgende:

Eine ansteckende Krankheit.

Terrorismus.

Eine weit verbreitete Umweltbedrohung.

Da wir alle Bushs Krieg gegen den Terror miterlebt haben, sollte klar sein, wie sich dieser abgespielt hat und dass er nichts gebracht hat, außer dass er denjenigen, die in ihn investiert haben, eine Menge Geld eingebracht hat, und dass er einen Großteil der Aufmerksamkeit Amerikas auf nicht existierende Terrorbedrohungen gelenkt hat (erinnert sich z. B. jemand daran, wie lange wir einen Farbcode für Terrorwarntage hatten?). Zu Beginn von COVID rief mich ein weiser Freund an und sagte Folgendes:

Mir ist gerade etwas klar geworden. COVID-19 ist der Krieg der Demokraten gegen den Irak. Er wird auf einem Haufen eklatanter Lügen aufgebaut sein, die die Medien zäh als Wahrheit hochhalten werden, und jeder, der dahinter steht, wird so lange wie möglich davon profitieren, was wahrscheinlich eine lange, lange Zeit sein wird. Ich denke, ich kann mich nicht beschweren, aber zumindest töten wir nicht tonnenweise Iraker in Übersee, um das zu finanzieren.

In dem Buch The Real Anthony Fauci lieferte RFK Jr. den besten Fall, den ich je gesehen habe, um zu zeigen, wie sehr viele Mitglieder der Regierung (z.B. die Geheimdienste) und die Oligarchen auf einen „Krieg“ gegen eine Krankheit gedrängt haben. Um zwei seiner vielen Zitate zu nennen:

[Bill] Gates wiederholte: „Die Welt muss sich auf Pandemien genauso ernsthaft vorbereiten wie auf Kriege“. „Regierungen mögen Epidemien, genauso wie sie auch Kriege mögen. Es ist eine Chance, uns ihren Willen aufzuzwingen und uns alle in Angst und Schrecken zu versetzen, damit wir uns zusammenkauern und tun, was uns gesagt wird.“ Dr. Damien Downing, Präsident, Britische Gesellschaft für ökologische Medizin (Al Jazeera, 2009)

In einem kürzlichen Interview sprach RFK Jr. auch darüber, wie der Krieg gegen den Klimawandel von denselben Kriegsprofiteuren vereinnahmt wurde:

Die Probleme des Klimas und der Umweltverschmutzung werden vom Weltwirtschaftsforum und von Bill Gates und all diesen großen Mega-Milliardären auf die gleiche Weise ausgenutzt wie COVID. Sie benutzen sie als Vorwand, um die Gesellschaft von oben herab totalitär zu kontrollieren und uns dann technische Lösungen anzubieten. Und wenn man genau hinsieht, stellt sich heraus, dass die Leute, die diese technischen Lösungen vorantreiben, auch die Inhaber des geistigen Eigentums, der Patente für diese Lösungen sind. Es wird benutzt … … Sie haben dem Klimachaos einen schlechten Ruf gegeben, weil die Leute jetzt sehen, dass es nur eine weitere Krise ist, die benutzt wird, um den Reichtum der Armen abzubauen und die Milliardäre zu bereichern.

Den Klimawandel in Frage stellen

Eines der Dinge, über die ich mich im Leben immer wieder wundere, ist, wie oft ein aufrichtiges Engagement für die Wahrheit dazu führt, dass man mit einer Gruppe von Gleichgesinnten in Konflikt gerät, der man sich anschließt, weil man viele ihrer Werte teilt. Mir liegt die Umwelt am Herzen, aber ich stecke in einer Position fest, in der mich die Umweltschützer hassen, weil ich die Darstellung des Klimawandels nicht unterstütze.

Im Gegensatz dazu hassen mich diejenigen, die den Klimawandel nicht unterstützen, weil mir die Umwelt am Herzen liegt und ich nicht glaube, dass Umweltverschmutzer einen Freifahrtschein erhalten sollten, um das Wirtschaftswachstum zu fördern.

Aufgrund der hohen Investitionen, die in die Darstellung des Klimawandels getätigt wurden, und der wichtigen sozialen Funktionen, die sie erfüllt (Schutz der industriellen Verschmutzer vor einer Überprüfung und ein Krieg, der bei Bedarf geführt werden kann), ist das Bedürfnis, an den Investitionen festzuhalten, sogar noch größer als bei Statinen.

Wenn also Beweise auftauchen, die das Narrativ des Klimawandels in Frage stellen, wird alles getan, um sie zu verwerfen, und wenn Beweise auftauchen, die das Narrativ stützen, egal wie fadenscheinig sie sind, werden sie als unwiderlegbare Beweise für das Narrativ angepriesen. Mit anderen Worten, die Situation unterscheidet sich nicht allzu sehr von der, die wir bei den COVID-19-Impfstoffen erlebt haben.

Aus philosophischer Sicht besteht das Grundproblem der Klimawandel-Behauptung darin, dass sie durch nichts widerlegt werden kann (und damit die klassischen Kriterien der Pseudowissenschaft erfüllt). Der Klimawandel ist ein absichtlich vager Begriff, und Wetterschwankungen treten immer auf, so dass jede unerwünschte Schwankung dem vom Menschen verursachten Klimawandel zugeschrieben werden kann (vor allem, wenn man bedenkt, wie flexibel unsere „Modelle“ sind), und es gibt keine Möglichkeit, ein Argument zu beweisen oder zu widerlegen, das den Klimawandel behauptet.

Nehmen wir die Naturkatastrophen, die es immer wieder gibt. Viele von ihnen sind letztlich darauf zurückzuführen, dass Siedlungen an Orten errichtet wurden, an denen sie nicht hätten errichtet werden dürfen (New Orleans ist das klassische Beispiel, da es in einem Hurrikan-Gebiet und unter dem Meeresspiegel liegt, sind Überschwemmungen dort fast unvermeidlich).

Doch jedes Mal, wenn sich eine Katastrophe ereignet, wird, anstatt zuzugeben, was sie wirklich verursacht hat, etwas anderes dafür verantwortlich gemacht (z. B. Pech oder Klimawandel), so dass Katastrophengelder zur Behebung des Problems bereitgestellt werden können. Dann, Jahre später, wiederholt sich die Katastrophe.

Am anderen Ende des Spektrums werden die Daten immer dann angegriffen, zensiert, versteckt oder verändert, wenn Beweise auftauchen, die darauf hindeuten, dass die Hypothese des Klimawandels falsch ist. So wie denjenigen, die Impfstoffe in Frage stellen, nie eine Plattform gegeben wird, um ihre Argumente vorzutragen (da dies mit der Ermöglichung von Mord gleichgesetzt wird), werden auch diejenigen, die den Klimawandel in Frage stellen, auf die gleiche Weise behandelt.

Es wurden viele bemerkenswerte Beispiele von Daten vorgelegt, die die Hypothese der globalen Erwärmung in Frage stellten (entweder dass eine Erwärmung stattfand oder dass Kohlendioxid, das nur 0,04 % unserer Atmosphäre ausmacht, mit Temperaturveränderungen korreliert). Fast alle diese Berichte wurden zensiert.

Das beste Beispiel, auf das ich je gestoßen bin, ereignete sich während der so genannten „Climategate„-Affäre, bei der Hacker im Jahr 2009 Zugang zu zahlreichen Dokumenten und privaten E-Mails von führenden Klimaforschern weltweit erhielten. Obwohl die Presse diese Geschichte begraben hat, zeigten die durchgesickerten Dateien Folgendes:

Es wurden viele Daten manipuliert, um das Klimanarrativ zu stützen, insbesondere als die Rohdaten nach 2001 einen Abwärtstrend der globalen Temperaturen zeigten. So wurde beispielsweise beschlossen, in erster Linie Temperaturüberwachungsstationen in wärmeren Gebieten zu verwenden (während viele Stationen in kälteren Gebieten gestrichen wurden) und dann die verbleibenden (wärmeren) Stationen zu verwenden, um die (wärmeren) Temperaturen für jede einzelne Station (z. B. die in den kälteren Gebieten) zu extrapolieren. In ähnlicher Weise wurden zahlreiche „Anpassungen“ an den Rohdaten vorgenommen, wodurch die endgültigen Temperaturen erhöht wurden.

Der größte Teil der Rohdaten (auf denen die Theorie der globalen Erwärmung beruhte) wurde weggeworfen, so dass es für niemanden möglich war, die Arbeit der Wissenschaftler zu hinterfragen oder zu überprüfen. In E-Mails sprachen die Wissenschaftler auch darüber, dass sie daran arbeiteten, die Gesetze zur Informationsfreiheit illegal zu umgehen, damit ihr Fehlverhalten nicht aufgedeckt werden konnte.

Führende Klimawissenschaftler haben sich aktiv verschworen, um das wissenschaftliche Peer-Review-Verfahren zu unterlaufen, um sicherzustellen, dass Arbeiten, die ihrer Darstellung des Klimawandels skeptisch gegenüberstehen, keinen Zugang zur Veröffentlichung haben.

Dieses wissenschaftliche Fehlverhalten fand weltweit statt (z. B. in England und in den USA bei der NASA und der National Oceanic and Atmospheric Administration). Ihre fehlerhaften Ergebnisse verschafften den beteiligten Wissenschaftlern weitere Finanzmittel und wurden von offiziellen Stellen (z. B. der Obama-Regierung) weltweit wiederholt zur Rechtfertigung der öffentlichen Klimapolitik angeführt.

Wer mehr über diese Ereignisse erfahren möchte, kann sie hier im Detail nachlesen.

Hinweis: Es kann argumentiert werden, dass viele schädliche Wetterereignisse, die wir erleben, künstlich erzeugt werden und dass es bereits Technologien gibt, die sie abmildern könnten. Ich bin der Meinung, dass dieses Thema den Rahmen dieses Artikels sprengt (und dass einige Aspekte zu spekulativ sind), so dass es hier nicht weiter behandelt wird.

Klimaprofitmacherei

Angesichts der Tatsache, dass ein „Krieg“ gegen den Klimawandel ins Leben gerufen wurde, stellt sich die Frage, was das Ziel dieses Krieges ist. Wie bei jeder anderen Strategie der Kontrolle sind die Ziele im Wesentlichen die gleichen. In diesem Fall lauten diese Ziele meiner Meinung nach wie folgt:

Erfinden Sie klimabezogene Gründe, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Verdiene viel Geld mit dem Verkauf grüner Technologien. Stellen Sie grüne Technologien her, die die bestehende Kontrolle über die Bevölkerung verstärken.

Im Fall von Nummer eins haben viele die Theorie aufgestellt, dass die Quoten für Kohlendioxidemissionen eingeführt wurden, um zu verhindern, dass ärmere Länder sich industrialisieren und mit den Ländern der ersten Welt konkurrieren können. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob dies das ultimative Ziel war, aber in jüngster Zeit haben wir ein viel transparenteres Beispiel dafür gesehen, wie das Narrativ des Klimawandels zur Kontrolle der Bevölkerung eingesetzt wird.

Von klein auf wurde mir gesagt, dass das Ziel der herrschenden Klasse immer darin bestand, dass die allgemeinen Mitglieder der Gesellschaft zur Arbeit gehen, lange arbeiten, nach Hause in ein winziges Haus gehen, sinnlose Unterhaltung konsumieren, schlafen gehen und dann am nächsten Tag das Gleiche wiederholen – etwas, das in der Zeit, als ich zum ersten Mal davon hörte, fast unvorstellbar war.

Im Laufe der Jahrzehnte war es schwer, nicht zu bemerken, wie die Menschen mit zunehmender wirtschaftlicher Verarmung und all den verschiedenen politischen Maßnahmen, die zur Erleichterung dieses Übergangs beigetragen haben, immer mehr in diesem Kreislauf gefangen sind.

Anmerkung: Der wirtschaftliche Feudalismus (Leibeigenschaft der Konzerne), das Modell, das zu diesem Lebensstil führt, wird in diesem Artikel weiter erörtert, und sich dagegen auszusprechen, war ein wichtiger Bestandteil der Kampagne von RFK Jr.

Kurz nachdem COVID-19 die Welt zu Abriegelungen gezwungen hatte, wurden wir mit der Idee von Klimaabriegelungen bekannt gemacht, um den „Notfall“ des Klimawandels zu bekämpfen, da die COVID-19-Abriegelungen so wunderbar für die Umwelt waren. Seit den Lockdowns hat das Weltwirtschaftsforum die beträchtliche Verringerung der Emissionen gelobt, die durch die Lockdowns verursacht wurde, und für die Notwendigkeit geworben, die Gesellschaft nach den Lockdowns neu zu gestalten, um diese Verringerungen beizubehalten.

Seitdem hat die Idee der Klimasperren an Dynamik gewonnen, und um Bloomberg zu zitieren: „Die Idee einer ’15-Minuten-Stadt‘, in der die Bewohner alle Dinge des täglichen Bedarfs zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können, wurde während der globalen Pandemie von vielen Bürgermeistern auf der ganzen Welt als zentraler Planungsgrundsatz aufgegriffen.“

Obwohl die Idee oberflächlich betrachtet großartig zu sein scheint (alles, was man braucht, in der Nähe zu haben), stieß sie an einem der ersten Versuchsstandorte in Oxford auf breiten Widerstand. Die Gründe dafür sind:

Viele ärmere Stadtteile verfügen nicht über die für eine „15-Minuten-Stadt“ erforderlichen Ressourcen.

Die Lasten dieses Plans treffen die Armen unverhältnismäßig stark.

Sie glauben, dass es sich um einen bewussten Versuch handelt, die Rechte und Freiheiten der Bürger zu beschneiden.

Die „völlig undemokratische“ Entscheidung für die Umsetzung des Plans wurde auf zentraler Ebene getroffen (angeblich, um den Klimawandel zu bekämpfen) und stand in direktem Gegensatz zu den Wünschen der betroffenen Bürger (von denen die meisten dagegen stimmten).

Hinweis: Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, kann sich diese englische Fernsehsendung ansehen.

Grüne Technologien

Da die Kontrolle der Bevölkerung die Monopolisierung jeder lebenswichtigen Ressource erfordert, wird ein Großteil der Arbeit von demjenigen geleitet, der für die Kontrolle jeder Ressource zuständig ist, die zentral verwaltet werden kann. Da eine der kritischsten Ressourcen in dieser Hinsicht Energie ist, wird seit der Monopolisierung der Ölindustrie durch Rockefeller eine strenge Kontrolle sowohl über die verfügbaren Energieoptionen als auch über alle anderen, die mit ihnen konkurrieren können, ausgeübt.

Ich habe daher die Theorie aufgestellt, dass alle grünen Energietechnologien, die wir eingeführt sehen, die folgenden Merkmale aufweisen:

Kostspielig sein und die Kosten mit der Zeit voraussichtlich steigen werden.

Sie sind nicht in der Lage, den zentralen Energiebedarf des Landes zu decken.

Sie werden der Bevölkerung zunehmend aufgezwungen, da sich die Menschen an sie gewöhnt haben.

Sie wären viel leichter zu kontrollieren als die bestehenden Energietechnologien und damit auch leichter zu kontrollieren als die Bevölkerung.

Wenn wir uns nun ansehen, wie die Frage der grünen Technologie angegangen wurde, stellen wir fest, dass genau das geschehen ist. Einige der wichtigsten Themen sind die folgenden:

1: Die meisten bestehenden grünen Technologien erfordern die Herstellung von Seltenerdmetallen. Dies ist aus mehreren Gründen ein Problem:

A) Das Angebot an diesen kritischen Elementen ist äußerst begrenzt (China beispielsweise hat seine langfristige geopolitische Strategie auf ihre Sicherung ausgerichtet).

B) Es ist fast unvermeidlich, dass ihre Kosten in Zukunft steigen werden (was einigen Leuten viel Geld einbringt, während alle anderen gezwungen sind, für die immer teurere grüne Technologie zu zahlen).

C) Ihr Abbau ist in höchstem Maße umweltzerstörerisch (man erinnere sich an das Prius-Beispiel) und verursacht oft weit mehr Schaden als jeder mögliche Nutzen der Technologie. Außerdem ist dafür oft grausame Kinderarbeit erforderlich.

This looks like the scene from Stargate when they stumbled upon the miners of the mineral that Ra needed to be a reigning asshole. https://t.co/VvP7ZrGykr — Jessica Rose 🤙 (@JesslovesMJK) February 20, 2023

Anmerkung: Aus diesem Grund habe ich das Konzept des Waschens für soziale Gerechtigkeit erwähnt.

2: Die Geräte mit grüner Technologie sind viel einfacher zu kontrollieren und zu rationieren als ihre älteren Pendants mit fossilen Brennstoffen. Elektroautos können beispielsweise bei Überlastung des Stromnetzes gesperrt werden (und können keine langen Strecken fahren), und Elektrofahrzeuge sind viel einfacher zu steuern und zu überwachen. Außerdem sind sie oft weniger zuverlässig (insbesondere aufgrund von Batterieausfällen), so dass immer wieder neue teure Fahrzeuge gekauft werden müssen.

Hinweis: Viele Personen, die ich kenne, haben aufgrund der elektrischen Felder, die sie erzeugen, Schwierigkeiten mit Elektroautos und haben zunehmend mehr Probleme, wenn ältere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden.

3: Es gibt keine Möglichkeit, dass die bestehenden grünen Technologien unseren Energiebedarf decken können, und es ist unwahrscheinlich, dass die Produktion aufgrund der für ihre Herstellung erforderlichen Rohstoffe (z. B. Seltene Erden) in ausreichendem Maße gesteigert werden kann, um die Nachfrage zu decken. Das bedeutet, dass wir immer mehr Rationierungen und Kostensteigerungen erwarten können, um diese „Krise“ zu bewältigen.

Die große Schande daran ist, dass es trotz des ganzen Lärms, den die Leute zu diesem Thema machen, brauchbare grüne Energietechnologien gibt. Es besteht nur kein wirkliches Interesse daran, eine davon zu nutzen.

Die beste Analogie, die mir zu dieser ganzen Situation einfällt, ist der „Peak Oil“, bei dem behauptet wurde, dass das Öl bald zur Neige gehen würde und wir uns auf die Katastrophe vorbereiten müssten, die sich daraus ergeben würde. Diese Vorhersagen haben sich nie bewahrheitet, aber sie dienten der Ölindustrie als Rechtfertigung für ihre Preiserhöhungen.

Besonders interessant an Peak Oil finde ich, dass es seit Jahrzehnten Beweise dafür gibt, dass es nicht eintreten kann, da die Grundannahme, dass Öl aus toten Lebensformen entsteht (und daher irgendwann zur Neige gehen wird), nicht so wahr ist, wie man uns glauben machen wollte.

Nachdem einige Wissenschaftler die Hypothese untersucht hatten, dass Öl keinen biologischen Ursprung hat, wurde diese Theorie in Russland unter Stalin intensiv erforscht. Sie gelangte jedoch nicht in die westliche Welt, was sowohl an den damaligen kulturellen Barrieren als auch an der extremen Kontroverse lag.

Später beschloss ein herausragender Wissenschaftler (den ich nur als brillant bezeichnen kann), Thomas Gold, sie weiter zu erforschen und machte einige sehr faszinierende Entdeckungen. Ich erfuhr davon, nachdem Malcolm Kendrick sein Buch als Beispiel dafür empfohlen hatte, wie die Wissenschaft abweichende Hypothesen zurückweist, denn nur wenige haben überhaupt von Golds Arbeit gehört. In The Deep Hot Biosphere hat Thomas Gold die folgenden Argumente angeführt:

Wenn sich Planeten bilden, verschmelzen an ihrem Entstehungsort große Mengen an Kohlenwasserstoffen; infolgedessen gibt es in ihrem Inneren viel Öl (und andere Kohlenwasserstoffe).

Leben entsteht normalerweise tief im Inneren von Planeten unter hohem Druck, wo sich spontan Bakterien entwickeln, die diese Kohlenwasserstoffe „fressen“. Das ist wirklich wichtig, denn es bietet einen Weg für die Entstehung von Leben, der im Entferntesten möglich ist, während alle bestehenden Modelle eine so geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie an das Unmögliche grenzen.

Der Grund, warum wir glauben, dass Öl einen biologischen Ursprung hat, ist, dass es die Überreste jener primitiven Bakterien enthält, aus denen das Leben entstanden ist.

Thomas Gold lieferte viele stichhaltige Beweise, um seine Hypothese zu untermauern. Noch wichtiger ist jedoch, dass er durch ein spezielles Ölbohrexperiment nachwies, dass die von ihm beschriebenen Bakterien in großer Zahl existieren (wo man kein Leben für möglich hielt). Er identifizierte auch einen Meteoriten, der ein starkes Argument dafür lieferte, dass ein ähnliches Ökosystem unter der Marsoberfläche existiert.

Thomas Gold lieferte überzeugende Argumente dafür, dass die Erdbeben darauf zurückzuführen sind, dass große Mengen an Methan, die unter der Erde eingeschlossen sind, an die Oberfläche entweichen.

Thomas Gold argumentierte, dass das Kohlendioxid in der Atmosphäre, von dem das Leben an der Oberfläche abhängt, aus der natürlichen oder biologischen Oxidation dieses riesigen unterirdischen Reservoirs an Kohlenwasserstoffen stammt, das immer wieder an die Oberfläche entweicht.

ine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus diesem Buch gewonnen habe, war, dass die Linien der Erdenergie und des Bewusstseins unter der Oberfläche, an die viele verschiedene Kulturen glauben, wahrscheinlich eine Beziehung zu dieser massiven unterirdischen Biosphäre haben. Ich habe mich auch gefragt, ob einige der heilenden Wirkungen, die den heißen Quellen zugeschrieben werden, auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass sie der einzige Ort sind, an dem wir wahrscheinlich mit diesen primitiven Bakterien in Kontakt kommen.

Energie-Technologien

Der größte Teil dieses Artikels geht davon aus, dass es bessere Energietechnologien gibt, die niemand nutzt. Ich werde nun versuchen, meine Erkenntnisse darüber aufzuschlüsseln, welche das sind.

„Fossile“ Brennstoffe – Etwa 60 % der Energieversorgung der USA stammt aus fossilen Brennstoffen, davon ein Drittel (20 % unserer Energieerzeugung) aus Kohle. Mein Hauptproblem mit unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist, dass Kohle bei ihrer Verbrennung die Umwelt stark verschmutzt und für einen Großteil unserer Luft- und Wasserverschmutzung verantwortlich ist. Der größte Teil davon stammt aus China, das 54,4 % der weltweiten Kohle verbraucht (die USA verbrauchen im Vergleich dazu 6,6 %) und sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene eine erhebliche Umweltverschmutzung verursacht hat. Da wir heute zu weniger effizienten Formen der Energieerzeugung übergehen (z. B. Erzeugung von Strom aus fossilen Brennstoffen, Übertragung des Stroms über das Stromnetz zu einer Ladestation und anschließende Speicherung in der Batterie eines Elektroautos, was viel Energie verschwendet, anstatt fossile Brennstoffe einfach im Auto zu verbrennen), wird leider oft Kohle benötigt, um das Defizit bei der Stromerzeugung auszugleichen.

– Etwa 60 % der Energieversorgung der USA stammt aus fossilen Brennstoffen, davon ein Drittel (20 % unserer Energieerzeugung) aus Kohle. Mein Hauptproblem mit unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist, dass Kohle bei ihrer Verbrennung die Umwelt stark verschmutzt und für einen Großteil unserer Luft- und Wasserverschmutzung verantwortlich ist. Der größte Teil davon stammt aus China, das 54,4 % der weltweiten Kohle verbraucht (die USA verbrauchen im Vergleich dazu 6,6 %) und sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene eine erhebliche Umweltverschmutzung verursacht hat. Da wir heute zu weniger effizienten Formen der Energieerzeugung übergehen (z. B. Erzeugung von Strom aus fossilen Brennstoffen, Übertragung des Stroms über das Stromnetz zu einer Ladestation und anschließende Speicherung in der Batterie eines Elektroautos, was viel Energie verschwendet, anstatt fossile Brennstoffe einfach im Auto zu verbrennen), wird leider oft Kohle benötigt, um das Defizit bei der Stromerzeugung auszugleichen. Hinweis : Es kann auch eine Reihe von Problemen mit Erdgas-Fracking geben, das das Grundwasser in dem Gebiet, in dem es durchgeführt wird, verschmutzt, aber das würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

: Es kann auch eine Reihe von Problemen mit Erdgas-Fracking geben, das das Grundwasser in dem Gebiet, in dem es durchgeführt wird, verschmutzt, aber das würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Kernenergie – Die Kernenergie bietet die einfachste Lösung für alle Energiefragen. Der Ansatz dafür ist jedoch relativ unbekannt. Die konventionelle Kerntechnik leidet unter einigen großen Problemen:

– Die Kernenergie bietet die einfachste Lösung für alle Energiefragen. Der Ansatz dafür ist jedoch relativ unbekannt. Die konventionelle Kerntechnik leidet unter einigen großen Problemen: Kernkraftwerke geben fast immer Strahlung ab und verseuchen ihre Umgebung. Ich habe das recherchiert und Gegenden ausfindig gemacht, in denen mysteriöse Krebsherde auftreten, die auf ein undichtes Kernkraftwerk zurückgeführt werden können. Da ich nicht in der Nähe eines konventionellen Kernkraftwerks leben würde, kann ich diesen Ansatz als Lösung für unsere Energieprobleme ethisch nicht befürworten.

Bei der Kernenergie fällt eine beträchtliche Menge an Atommüll an. Obwohl sich die Menschen in der Regel auf die abgebrannten Brennstäbe konzentrieren (deren Entsorgung zwar mühsam ist, die aber nur ein relativ geringes Volumen haben), glaube ich, dass ein großes Problem auch bei der Herstellung der Brennstäbe auftritt.

Nur ein winziger Prozentsatz des Urans ist für die konventionelle Kernenergie nutzbar (0,7 %), also muss etwas mit dem Rest gemacht werden.

In den 1970er Jahren erkannte man, dass dieses „abgereicherte“ Uran sowohl eine äußerst wirksame Munition als auch eine Panzerung darstellt. Seit dem Golfkrieg wurde abgereichertes Uran auf zahlreichen Kriegsschauplätzen in Übersee eingesetzt und in den Regionen, in denen es eingesetzt wurde, mit verschiedenen Krebsarten und entsetzlichen Geburtsschäden in Verbindung gebracht.

Die Gefahren von abgereichertem Uran sind inzwischen so gut bekannt, dass die US-Regierungsbehörden sie anerkennen.

Trotz zahlreicher Forderungen nach einem Verbot wird es jedoch weiterhin militärisch eingesetzt (z. B. verurteilte Russland vor kurzem den Plan Englands, Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine zu schicken, und behauptete, dies würde den Boden und die Menschen in der Ukraine für Jahrzehnte vergiften, und warnte davor, dass dies als eine nukleare Eskalation des Konflikts betrachtet werden würde). Leider wurde die Warnung nicht beherzigt:

In another reckless escalation, Britain has confirmed delivery of depleted uranium munitions to Ukraine. DU munitions should be banned. They partially vaporize on impact, poisoning the environment with uranium dust that causes cancer and horrific birth defects. #Kennedy24 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 3, 2023

Anmerkung : Scott Ritter, ein ehemaliger Waffeninspektor, wird von vielen als führender Experte für die Verbreitung von Waffen angesehen. Er hat dargelegt, dass es sich hierbei um eine der größten Bedrohungen für die Welt handelt, und hat erklärt, dass RFK Jr. der einzige Präsidentschaftskandidat ist, der sich jemals die Zeit genommen hat, das Thema ernsthaft zu prüfen und mit Ritter zu diskutieren.

: Scott Ritter, ein ehemaliger Waffeninspektor, wird von vielen als führender Experte für die Verbreitung von Waffen angesehen. Er hat dargelegt, dass es sich hierbei um eine der größten Bedrohungen für die Welt handelt, und hat erklärt, dass RFK Jr. der einzige Präsidentschaftskandidat ist, der sich jemals die Zeit genommen hat, das Thema ernsthaft zu prüfen und mit Ritter zu diskutieren. Kürzlich haben sie in einem Podcast die brutalen Realitäten des Ukraine-Konflikts diskutiert.

Konventionelle Kernkraftwerke sind anfällig für katastrophale Kernschmelzen. Soweit ich weiß, waren alle bisherigen Katastrophen auf katastrophales Missmanagement zurückzuführen, was mich zu der Überzeugung gebracht hat, dass die mangelnde Aufsicht über das Betriebsmanagement dieser Anlagen irgendwann auf uns zurückfallen wird.

Das Traurige daran ist, dass es seit Jahrzehnten Kerntechnologien ohne diese Probleme gibt. Meines Erachtens hat das ganze Problem damit begonnen, dass man sich bei der Entwicklung der Kernenergie für ein Design entschieden hat, das plutoniumhaltigen Atommüll produziert, der als Rohstoff für den Bau von Atomwaffen benötigt wird.

Als der Bedarf an Plutonium nicht mehr bestand, war die Kernkraftbranche so gefestigt, dass sie keine alternativen Kernreaktorkonzepte auf den Markt ließ. Der Grund dafür ist, dass diese anderen Konstruktionen die bestehenden Kernkraftwerke (die aufgrund der bereits erwähnten Probleme ein hohes Maß an staatlichen Subventionen benötigen, um sich über Wasser zu halten, z. B. für Versicherungskosten) schnell verdrängt hätten.

Anmerkung: Obwohl dies den Tatsachen entspricht, bin ich mir nicht sicher, wie ich die von mir im vorangegangenen Absatz aufgestellte Behauptung beweisen oder widerlegen soll, da ich lediglich wiederhole, was mir jemand, der mir sachkundig erschien, erzählt hat.

Was sind nun die alternativen Entwürfe? Die erste Option ist die Verwendung von Thorium anstelle von Uran für die Kernenergie. Thorium hat den Vorteil, dass es viel häufiger vorkommt als Uran, dass seine Reaktoren viel weniger Abfall produzieren und dass die Reaktoren nicht anfällig für Kernschmelzen sind.

In jahrzehntelanger, langsamer Forschungsarbeit wurde die Entwicklung dieser Reaktoren vorangetrieben (vor allem in Indien, das über Thorium-, aber nicht über Uranvorkommen verfügt), und inzwischen gibt es funktionsfähige Anlagen, die zeigen, dass das Konzept funktioniert. Viele Befürworter glauben, dass Thoriumreaktoren die ideale Lösung für unsere Energieprobleme sind.

Mein entfernter Freund, der über ein Jahrzehnt in diesem Bereich gearbeitet hat, erzählte mir, dass sie aktiv gegen die konventionelle Atomindustrie vorgehen mussten, die alles Mögliche tat, um die Entwicklung der Technologie zu sabotieren, weshalb der Entwicklungsprozess so lange gedauert hat. Da ich seine Behauptung nicht weiter überprüfen kann, vermute ich, dass sie teilweise wahr ist, aber nicht das gesamte Bild widerspiegelt.

Die zweite Option besteht darin, ein anderes grünes Nukleardesign zu verwenden. Ich werde einige Punkte aus einem Artikel zitieren, den Steve Kirsch zu diesem Thema geschrieben hat:

Diese Reaktoren der nächsten Generation, wie z. B. der natriumgekühlte Integral Fast Reactor (IFR), sind äußerst sicher, denn wenn die Kühlung versagt, schaltet sich der Reaktor nach den Gesetzen der Physik sicher ab. Diese Reaktoren recyceln auch ihre eigenen Abfälle vor Ort, so dass das Kernmaterial immer wieder verwendet werden kann (eine Methode, die als Pyroprozessierung bekannt ist). Es fällt nur eine sehr geringe Menge an „Abfall“ an, der jedoch sicher gelagert werden kann und nach weniger als 100 Jahren „sicher“ ist (und wir wissen, wie man Dinge innerhalb dieses Zeitraums sicher lagert, im Gegensatz zu Tausenden von Jahren, die für herkömmlichen Atommüll erforderlich sind). Leider hat Bill Clinton das Programm (das sowohl von demokratischen als auch republikanischen Präsidenten unterstützt wurde) aus politischen Gründen gestoppt (die Ölgesellschaften mochten die Konkurrenz nicht). Chuck Till und Yoon Chang sind die beiden Personen, die sich mit dieser Arbeit am besten auskennen. Es handelt sich um Weltklasse-Denken, und es ist sehr traurig, dass sie wahrscheinlich sterben werden, bevor ihre Arbeit angenommen wird. Yoon Chang und ich trafen uns mit Bill Gates, aber anstatt die Patentlösung zu finanzieren, beschloss er, Wissenschaftler zu fördern, die an einem „besseren“ Entwurf arbeiten.

Anmerkung: Diese „bessere“ Konstruktion wurde bis heute nicht hergestellt. Für Interessierte gibt es hier viele weitere Informationen über diese Reaktoren.

Wenn Sie einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken, würde eine grüne Kernenergiequelle alle unsere Klimaprobleme lösen, aber gleichzeitig zahllose Industrien zerstören, die auf der Kontrolle und dem Profitieren von der Bevölkerung aufgebaut sind.

Anmerkung: Auch die Kernfusion ist vielversprechend. Ich vermute jedoch, dass sie immer etwas sein wird, in das Forschungsgelder fließen werden, um eine magische Lösung für unsere Energieprobleme in der „Zukunft“ zu schaffen, die wir nie erreichen werden.

Wind – Ein wichtiger Punkt, der bei der Windenergie nie diskutiert wird, ist die Tatsache, dass die Windgeschwindigkeit mit der Höhe dramatisch zunimmt. Aus diesem Grund ist die effizienteste Art, Windenergie zu nutzen, nicht, den Boden mit Turbinen auszukleiden, sondern Turbinen in der Luft schweben zu lassen.

Ich glaube, dass diese Technologie sehr vielversprechend ist, aber es wurden nie die notwendigen Investitionen getätigt, um sie zu erforschen, bevor wir uns auf die Massenanwendung von Bodenturbinen stürzten und diese Industrie fest etablierten.

Solarenergie – Lange Zeit war ich begeistert von all den revolutionären neuen Solarpanel-Technologien, die auf den Markt kamen, und verfolgte sie mit großem Interesse. Dann musste ich mit ansehen, wie sie alle scheiterten, weil sie nicht mit China konkurrieren konnten, das herkömmliche Solarpaneele zu viel geringeren Kosten herstellt, als ein US-Hersteller eine neue Technologie produzieren könnte.

Nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht hatte, wurde mir klar, dass das nachhaltigste Solarpanel, das wir je herstellen könnten, ein Spiegel wäre. Genauer gesagt, wird bei einem Solarkonzept eine Reihe von Spiegeln verwendet, um das Sonnenlicht auf einen zentralen Punkt zu lenken, der dann zur Erwärmung von Wasser und zum Betrieb einer Turbine verwendet wird, und zwar in einer Weise, die einem herkömmlichen Kraftwerk entspricht, anstatt zu versuchen, das Sonnenlicht direkt in Strom umzuwandeln.

Diese Anlagen sind vielversprechend und wurden weltweit eingesetzt, aber sie sind in Ungnade gefallen, da herkömmliche Solarpaneele derzeit billiger zu produzieren sind, da die Kosten für Solarenergie weiter sinken. Daher vermute ich, dass das Spiegelkonzept erst dann wieder aufgegriffen wird, wenn die Rohstoffe, die für die Herstellung von Solarmodulen (oder den Ersatz kaputter Module) benötigt werden, versiegen.

Ich glaube jedoch nicht, dass irgendeine Solartechnologie unseren Energiebedarf decken kann, da sie einfach nicht genug Strom für die Fläche produziert, die sie einnimmt.

Anmerkung: Eines der unterschätzten Probleme bei der Solarenergie ist, dass die meisten Dachsysteme schmutzigen Strom im Haus erzeugen. Elektrisch empfindlichere Personen erfahren dadurch schwerwiegende Beeinträchtigungen, und in einigen wenigen Fällen habe ich gehört, dass dies dazu führt, dass sie nicht mehr unter dem Solardach leben können. Mir ist derzeit nur ein Unternehmen bekannt, das Systeme baut, die dieses Problem verhindern.

Wasserkraft – Über die Auswirkungen von Staudämmen auf die Umwelt ließe sich eine lange Diskussion führen. Der wichtigere Punkt ist jedoch, dass ihre Energie zwar relativ umweltfreundlich ist, die Möglichkeiten zum Bau weiterer Wasserkraftwerke jedoch begrenzt sind.

Eine der faszinierendsten Möglichkeiten, mit denen man sich befasst hat, ist die Nutzung der Gezeiten zur Stromerzeugung (die aufgrund ihrer ständigen Präsenz eine ideale Option für erneuerbare Energien darstellt). Es gibt einige Diskussionen darüber, da Unterwasserturbinen Meereslebewesen töten, aber ich bin zuversichtlich, dass dieses Problem gelöst werden kann.

Biomasse – Für die Umwandlung von Pflanzen in Energie gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Die gängigste ist die Gewinnung von Ethanol aus Mais, was ich nicht unterstütze. Der Grund dafür ist, dass Ethanol Automotoren beschädigt (außer denen, die speziell dafür ausgelegt sind), den Benzinverbrauch senkt und nur deshalb verwendet wird, weil staatliche Subventionen (um Stimmen aus dem Mittleren Westen zu erhalten, wo ein Großteil unseres Mais angebaut wird) Anreize für diese Praxis schaffen.

Ein weiterer gängiger Ansatz ist die direkte Nutzung von Biomasseabfällen und (in der Regel) deren Verbrennung zur Energieerzeugung.

Viele sind der Meinung, dass die besten Voraussetzungen für Biokraftstoffe gegeben sind, wenn Industriehanf (ähnlich, aber nicht identisch mit Marihuana) verwendet wird. Dies liegt daran, dass die Pflanze leicht anzubauen ist und eine große Menge an Fasern (Zellulose) und Öl produziert. Diese können dann zur Herstellung von Papier, Textilien (Stoff), Beton, Kunststoff, Lebensmitteln und Biokraftstoffen verwendet werden.

Hanf war zunächst ein sehr beliebter Rohstoff (z. B. baute Henry Ford ein Auto aus Hanf, das mit Hanföl betrieben wurde). Leider arbeiteten zahlreiche Industrien, die durch die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen von Hanf bedroht waren, erfolgreich zusammen, um eine Hysterie um Marihuana zu erzeugen (z. B. „Reefer Madness„), so dass auch Hanf vom Markt genommen werden sollte.

Es gibt viele wichtige Anwendungen für hanfbasierte Materialien. Die wichtigste Anwendung von Hanf (und der Grund, warum er in großem Umfang angebaut werden sollte) sind meiner Meinung nach die Kunststoffe, die daraus hergestellt werden können, da die Kunststoffe, die wir derzeit aus Erdöl gewinnen, die Umwelt immens schädigen.

Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir jedoch nicht sicher, ob es ohne ähnliche Subventionen wie bei Ethanol möglich ist, einen wirtschaftlich tragfähigen Kraftstoff auf Hanfbasis auf den Markt zu bringen (ich habe diesbezüglich widersprüchliche Argumente gelesen).

Geothermie – An bestimmten Orten, an denen geothermische Energie leicht zugänglich ist (z. B. in Island), wird sie intensiv genutzt. Was jedoch weniger bekannt ist, ist die Tatsache, dass es riesige geothermische Reserven gibt (nach aktuellen Schätzungen sind nur 6,9 % der verfügbaren geothermischen Ressourcen genutzt worden).

Aufgrund meines Interesses an heißen Quellen habe ich erfahren, dass viele geothermische Taschen in den Vereinigten Staaten bei Ölbohrungen entdeckt wurden und dann von der Industrie verschlossen und vergessen wurden, da mit ihnen kein Geld zu verdienen war. Bei meinen Erkundungen habe ich auch erfahren, dass Gebiete mit unterirdischer geothermischer Aktivität mit den richtigen Infrarot-Bildgebungsgeräten aufgespürt werden können (da sie einen leichten Anstieg der Wärme an der Oberfläche verursachen).

Deshalb habe ich immer gehofft, dass ein Team damit beginnen würde, diese Taschen zu erforschen, nach ihnen zu bohren und kleine geothermische Zentren zu errichten, die diese Energiequellen nutzen (die dann entweder auf industrieller Ebene für den Betrieb eines Kraftwerks oder zur Deckung des Energiebedarfs kleiner dezentraler Gemeinden in der Nähe der geothermischen Tasche genutzt werden könnten – sowohl zum Heizen als auch durch den Einsatz eines Stromgenerators wie diesem).

Batterien – Eines der größten Probleme bei allen „grünen“ Technologien sind die Batterien, da sie seltene Erden benötigen, eine begrenzte Speicherkapazität haben und nur eine begrenzte Nutzungsdauer haben, bevor sie ersetzt werden müssen. Auch wenn diese Probleme in Zukunft mit verbesserter Technologie überwunden werden können, bezweifle ich, dass dies der Fall sein wird.

Meiner Meinung nach liegt die Lösung für dieses Problem in einer viel einfacheren Speichertechnologie – man nutzt die erzeugte Energie, um Wasser in Wasserstoff umzuwandeln, speichert den Wasserstoff und verbrennt ihn dann, wenn er zur Stromerzeugung benötigt wird. Obwohl diese Technologie seit langem praktikabel ist (und ständig verbessert wird), zögert man allgemein, sie einzusetzen, weil bei der Speicherung mehr Energie verloren geht als bei der Lagerung und Entladung einer Batterie.

Ich bin jedoch der Meinung, dass, sofern eine qualitativ hochwertige Energiequelle zur Verfügung steht (z. B. grüne Kernenergie), die Vorteile des Verzichts auf seltene Erden und des ständigen Austauschs von Batterien die Nachteile der geringeren Effizienz von Wasserstoff überwiegen.

Hinweis: Eine weitere umweltfreundliche Option ist die Speicherung von Energie durch Komprimierung von Luft, die dann bei Bedarf wieder entspannt wird. Wie bei Wasserstoff ist auch hier der Wirkungsgrad geringer, aber gleichzeitig gibt es keine Probleme bei der Herstellung oder der Langlebigkeit von Standardbatterien.

Autos – Nachdem ich mir lange Zeit alle Optionen für die sparsamsten Autos angeschaut habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, nichts zu tun und ein älteres Benzinauto zu behalten, das Sie bereits haben. Anders ausgedrückt: In mehr oder weniger allen Fällen waren die zusätzlichen Kosten (z. B. für den Austausch der Batterie) höher als die Einsparungen durch den Kauf des Fahrzeugs. Abgesehen davon gibt es einige vielversprechende Möglichkeiten, von denen die meisten Leute nichts wissen:

Erdgas – Diese Autos sind relativ billig (z. B. ein gebrauchter Honda GX), und ihre Treibstoffkosten sind viel niedriger als die von Benzinautos (selbst während der jüngsten Gaspreisspitzen). Die beiden Hauptprobleme bei Erdgasautos (CNG) sind, dass die Erdgastanks alle 15-20 Jahre ausgetauscht werden müssen, was bei einem Gebrauchtwagen wahrscheinlich einige Tausend Dollar kostet, und dass Sie, da Tankstellen je nach Wohnort seltener zu finden sind, Ihre Routen um sie herum planen müssen. Umgekehrt kann man relativ günstig ein Fahrzeug zu Hause über die Erdgasleitung betanken. Insgesamt bin ich der Meinung, dass CNG-Autos die günstigste und praktischste Option für Fahrzeuge mit alternativem Kraftstoff sind (und in der Regel die gleichen „grünen“ Vergünstigungen erhalten, die viele Staaten für Elektrofahrzeuge gewähren).

Biodiesel – Vorausgesetzt, Sie haben das richtige Dieselfahrzeug, kann es zusätzlich zum normalen Dieselkraftstoff auch mit gereinigtem Pflanzenöl (oder Biodiesel, der an bestimmten Tankstellen verkauft wird) betrieben werden. Leute, die es wirklich ernst meinen, gehen in Restaurants, sammeln ihr kostenloses Pflanzenöl, filtern es und verwenden es für den Betrieb ihrer Autos. Ich halte das für zu umständlich, aber es hat einen überlebenswichtigen Vorteil, denn wenn die Tankstellen geschlossen werden, kann man im Laden direkt Pflanzenöl kaufen oder Pflanzenöl für den Betrieb seines Fahrzeugs anbauen (und pressen). Ein großes Problem mit Biodiesel, das den meisten Menschen nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass die gängigsten Autos, die auf Biodiesel umgerüstet werden (weil ihre Motoren mit Biodiesel betrieben werden können und sie weit verbreitet sind), die TDI-Fahrzeuge von Volkswagen sind. Das ist ein Problem, weil diese Autos anfälliger für mechanische Probleme sind, und ich kenne viele Leute, die diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge – Zurzeit gibt es nur drei wasserstoffbetriebene Fahrzeuge auf dem kommerziellen Markt. Ich glaube, dass diese Technologie ein großes Potenzial hat, und ich setze große Hoffnungen darauf, aber in den meisten Gebieten gibt es nur eine minimale Anzahl von Tankstellen für das Auto, die meisten davon in Kalifornien (und es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis mehr zur Verfügung stehen – im Jahr 2022 waren nur 15.000 Wasserstoffautos auf der Straße).

Freie Energiequellen – Ich habe mir im Laufe meines Lebens viele angebliche Geräte für freie Energie angesehen. Viele waren überzeugend, mit vielen Behauptungen verbunden, schienen vielversprechend, und ich wollte wirklich an einige von ihnen glauben. Ich habe jedoch nur drei Dinge gefunden, von denen ich glaubte, dass sie Energie aus der Umwelt nutzbar machen und nicht eine bereits bekannte Technologie sind (wie die zuvor beschriebenen).

Das erste ist, wie im vorigen Artikel beschrieben, flüssiges kristallines Wasser, das Infrarotenergie aus der Umgebung einfangen kann und dann eine Trennung von gelösten Stoffen aus dem Wasser, mechanische Ausdehnungen, Flüssigkeitsströme oder Ladungstrennungen erzeugt, die in Elektrizität umgewandelt werden können.

Die größte Einschränkung dieses Ansatzes besteht darin, dass die verfügbare Leistung relativ gering ist (so dass ihr Wert in erster Linie in lebenden Organismen und nicht für industrielle Anwendungen liegt). Pollack erforscht jedoch Möglichkeiten zur Vergrößerung dieses Ansatzes (z. B. für die Wasserfiltration), die in der Zukunft von gewissem Nutzen sein könnten.

Das zweite Thema sind Orgon-Akkumulatoren. Diese Geräte wurden von Wilhelm Reich entwickelt, um die biologische Energie der Atmosphäre zu konzentrieren, so dass sie therapeutisch für diejenigen genutzt werden kann, die sich in ihr befinden. Ich habe sie ausprobiert und glaube, dass sie etwas in sich konzentrieren, das heilende Eigenschaften hat.

Da sie Energie aus der Umgebung bündeln (Reich konnte auch Daten vorlegen, die dies belegen), kann man dies als Technologie der „freien Energie“ bezeichnen. Die Menge an Energie, die im Inneren gesammelt wird, scheint jedoch viel zu gering für eine industrielle Anwendung zu sein, obwohl einige glauben, dass sie genutzt werden kann.

Anmerkung: Eines der interessantesten Argumente, die ich gegen die Kernkraft gefunden habe, war Reichs Beobachtung, dass sehr geringe Mengen an Kernstrahlung erhebliche negative Auswirkungen auf die Orgonenergie haben.

Das letzte Argument war einer von Teslas Oszillatoren. Vor Jahrzehnten wurde mir dieses Gerät von jemandem gezeigt, der eines von Teslas Patenten nachgebaut hatte. Es handelte sich um ein kleines Metallgerät (ich schätze ein 5-Zoll-Quadrat, das 6 Zoll hoch war), das einen Kolben hatte, der sich in der Mitte auf und ab bewegen konnte, der so konstruiert war, dass er während seiner Bewegung verschiedene Lufteingangslöcher blockierte, so dass die Kraftvektoren ihn dazu brachten, sich in einem sich wiederholenden Muster auf und ab zu bewegen.

Der Oszillator war mit der Luftzufuhr aus einem Tank verbunden, der unter leichtem Druck stand (der Luftstrom stand unter Druck und fühlte sich wie eine starke Brise an, war aber leicht genug, um ihn mit dem Finger zu stopfen). Sobald die Luft eingeschaltet wurde, bewegte sich der Kolben schnell auf und ab, und der gesamte Oszillator wirkte wie ein Presslufthammer, der den schweren Tisch schüttelte, an dem er festgeschraubt war.

Mir war klar, dass die Kraft, die er erzeugte, wesentlich größer war als die Druckluft, die er erhielt. Ich konnte auch sehen, wie das ganze Ding konstruiert war (es bestand nur aus Metall, das präzise geschnitten worden war), und ich konnte keine anderen Eingänge sehen. Mir fiel auf, dass die ausströmende Luft deutlich kühler war als die einströmende, so dass ich annahm, dass die Wärme der Druckluft irgendwie in mechanische Bewegung umgewandelt wurde.

Die Person, die mir dieses Gerät gezeigt hat, ist kurz darauf gestorben, und ich bedauere immer noch, dass ich keine Möglichkeit habe, wieder Zugang dazu zu bekommen (hoffentlich kann ein anderer Tesla-Forscher das Patent finden, das er auf der Grundlage der Beschreibung hier verwendet hat).

Energie-Optionen

Im Laufe der Jahre habe ich viele vielversprechende Energietechnologien beobachtet, die Investoren angepriesen wurden und dann entweder ins Leere liefen oder deren Markteinführung Jahrzehnte länger dauerte als ursprünglich versprochen (was in beiden Fällen nicht gut für die Investoren war).

Das hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass es zwar auch im Energiebereich Monopole gibt, wie in der Medizin, dass aber vollständige Lösungen für die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, nicht so einfach sind, wie sie von vielen dargestellt werden (z. B. von denen, die den Investoren die neueste Energietechnologie vorschlagen). Es gibt zwar einige erstaunliche Möglichkeiten, aber keine Lösung ist perfekt, und es ist oft viel mehr Arbeit nötig, als den Menschen bewusst ist, um die besten Lösungen in die Praxis umzusetzen.

Unter der Annahme, dass es nicht eine wundersame Energietechnologie gibt, die versteckt wurde (was immer möglich ist – aber wie ich im letzten Abschnitt zu zeigen versucht habe, war ich trotz meiner besten Bemühungen nicht in der Lage, sie zu finden), glaube ich, dass die beste Lösung für unsere Energieprobleme darin besteht:

Umstellung auf grüne Kernenergie.

Finanzierung der Forschung für bessere Versionen der bestehenden grünen Energietechnologien, anstatt die derzeit verfügbaren unvollkommenen Technologien in Serie zu produzieren.

Verwendung von Wasserstoff, um die große Menge an Energie, die durch grüne Kernenergie erzeugt wird, für Anwendungen zu speichern, bei denen sie gespeichert werden muss (was bei der Kernenergie viel weniger ein Problem darstellt, da sie im Gegensatz zu erneuerbaren Energiequellen eine kontinuierliche Stromerzeugung ermöglicht).

Produzieren Sie weniger Öl und erwägen Sie, Produkte auf Erdölbasis, für die wir Öl benötigen, durch Produkte auf Hanfbasis zu ersetzen.

Würden diese Maßnahmen angenommen, so würden sie alle Bedenken gegen unser derzeitiges Energieproduktionsparadigma ausräumen. Allerdings würden sie auch:

Es wird viel schwieriger, die Energie zur Kontrolle der Bevölkerung genau zu rationieren.

Die bestehenden Energiewirtschaftszweige in den Ruin treiben oder sie zumindest dazu zwingen, mit viel geringeren Gewinnspannen zu arbeiten und nicht mehr so lukrativ zu sein.

Zerstören Sie die grüne Energiewirtschaft, in die alle investieren und von der sie kräftig profitieren.

Beseitigen Sie den bevorstehenden Krieg gegen den Klimawandel.

Infolgedessen werden sie wahrscheinlich nie umgesetzt werden. Stattdessen erwarte ich, dass ständig neue (und teure) Technologien auftauchen werden, die gerade gut genug sind, um unser bestehendes Paradigma zu unterstützen.

Während seiner gesamten Laufbahn vertrat RFK Jr. die Auffassung, dass die Lösung für die derzeitigen umweltschädlichen Energieerzeugungstechnologien darin besteht, dem freien Markt die Auswahl der effizientesten und saubersten Energieerzeugungstechnologien zu überlassen.

Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass viele unserer derzeitigen Energieerzeugungstechnologien mit massiven Kosten verbunden sind (z. B. weil sie die Umwelt schädigen oder sehr ineffiziente Energieerzeugungsmethoden sind). Aus diesem Grund können sie nur durch Subventionen auf dem Markt bleiben.

Ich hoffe, dass sich die meisten unserer Energieprobleme schnell lösen würden, wenn diese Subventionen nicht von denjenigen gesteuert würden, die die meiste Lobbyarbeit leisten, um ihre Marktdominanz aufrechtzuerhalten, und stattdessen neue und aufstrebende Technologien gefördert würden.

Gegensätzliche Argumente

Obwohl ich mit der Darstellung des Klimawandels nicht einverstanden bin, habe ich als engagierter Umweltschützer viel darüber nachgedacht, auch diese Skepsis in Frage zu stellen. An diesem Punkt habe ich drei Argumente gefunden, die gegen das sprechen, was ich in dieser Serie dargelegt habe, und die ich der Fairness halber auch offenlegen muss.

Das erste ist, dass die Industrie für fossile Brennstoffe ein erhebliches Maß an Skepsis gegenüber der globalen Erwärmung finanziert hat. Das bedeutet, dass es sehr gut möglich ist, dass einiges von dem, was ich zu diesem Thema glaube, ursprünglich Desinformation war, die ich falsch bewertet habe.

Angesichts der Tatsache, dass der „Klimawandel“ es der fossilen Brennstoffindustrie ermöglicht hat, Rekordgewinne einzufahren, weil der Krieg gegen Kohlendioxid das verfügbare Energieangebot reduziert und damit die Kosten erhöht, halte ich es jedoch für weniger wahrscheinlich, dass sie Desinformationen verbreitet, denen ich hier zum Opfer falle.

Zweitens ist das gesamte Thema der Umweltverschmutzung so komplex und nuanciert, dass es für viele Menschen der praktischste Weg ist, sich auf etwas Einfaches (Kohlendioxid) zu konzentrieren, damit sie sich mit den eigentlichen Quellen der Luft- und Wasserverschmutzung wie der Kohleverbrennung befassen.

Ich halte es für keine gute Idee, die Bevölkerung durch Lügen dazu zu bringen, das zu tun, was man für notwendig hält, aber meine Philosophie unterscheidet sich von der praktisch aller führenden Politiker.

Der dritte Punkt ist, dass aufgrund der immensen Komplexität des Klimasystems unsere Handlungen das System beeinflussen und einige der Wettermuster, die wir beobachten, verursachen können.

Ich kann viele Dinge benennen, die der Mensch tut und bei denen ich mir relativ sicher bin, dass sie das Wetter beeinflussen (einschließlich bestimmter Schadstoffe, die in die Atmosphäre gelangen); das Gleiche kann ich nicht für Kohlendioxidemissionen sagen, und ich bin mir nicht sicher, ob irgendeine der von uns angewandten Methoden zur Eindämmung des Klimawandels eine Chance hat, das Klima positiv zu beeinflussen.

Unsere derzeitige Lebensweise ist äußerst umweltzerstörerisch, und es ist gut möglich, dass die von uns verursachte Umweltverschmutzung und unser übermäßiger Verbrauch natürlicher Ressourcen schließlich zu verheerenden Umweltkatastrophen führen werden. Da ich nicht glaube, dass die Kohlendioxidemissionen für die derzeitigen Umweltschäden verantwortlich sind, kann ich die derzeitige Darstellung des Klimawandels nicht mit gutem Gewissen unterstützen.

Schlussfolgerung

Wenn ich über das zutiefst beunruhigende Verhalten vieler Personen nachdenke, die in dieser Serie beschrieben werden (z. B. der Waffenhändler), werde ich an das erinnert, was mir ein spiritueller Lehrer einmal sagte:

Wenn das innere Umfeld der Menschen ein Chaos ist, werden sie aufhören, sich um ihr äußeres Umfeld zu kümmern, und es zulassen, dass es ebenfalls zu einem Chaos wird.

Dies trifft den Kern vieler der in diesem Artikel beschriebenen Probleme. In ähnlicher Weise hatte Ivan Illich, ein Universalgelehrter, auf den ich mich in meinen Artikeln regelmäßig beziehe, eine Vielzahl von Einsichten über Medizin, Gesellschaft und Bildung, die heute noch genauso zutreffen wie vor Jahrzehnten.

Eine seiner treffendsten Vorhersagen war die Behauptung, dass die Sozialisten in dem Maße, in dem die Technologie (und die für ihren Betrieb erforderlichen Mittel) immer komplexer werden, darauf reagieren würden, indem sie immer stärker versuchen würden, jedes Detail der Gesellschaft zu steuern, damit wir im Einklang mit ihrer Vision der Zukunft arbeiten, die durch diese Technologie ermöglicht wird. Illich unterstützte diese Lösung nicht, weil er der Meinung war, dass sie uns viel von dem nimmt, was uns menschlich macht.

Er glaubte, wenn man unsere manipulativen Institutionen, die versuchten, die Gesellschaft so zu lenken, wie es die Sozialisten für am besten hielten, durch dezentralisierte Systeme ersetzte, die dem Erfindungsreichtum jedes Einzelnen vertrauten und ihm die Mittel an die Hand gaben, um die anstehenden Probleme anzugehen, würde man ein viel weniger ressourcenintensives System haben, das bessere Ergebnisse und glücklichere Menschen hervorbringt.

Im Laufe der Jahre bin ich immer mehr von der Wahrheit von Illichs Worten überzeugt und davon, dass sie die Richtung repräsentieren, für die wir als Spezies kämpfen müssen.

Obwohl alle in diesem Artikel diskutierten Ideen getrennt voneinander erscheinen, würde ich behaupten, dass sie alle dasselbe systemische Problem darstellen, das unser Land plagt und den natürlichen Trend zur Monopolisierung und Ausbeutung des amerikanischen Volkes zeigt, sobald die Regierung von der Korporatokratie aufgekauft wird.

Kürzlich wurde einer der wichtigsten Beiträge, die ich je im Fernsehen gesehen habe, auf Fox News ausgestrahlt, der zufällig praktisch jedes einzelne Thema dieses Artikels zusammenfasst:

When RFK announced his candidacy, Tucker aired this segment that directly called out the media's crimes against the American people with the vaccines. Doing that took a lot of balls.



Shortly after, Fox abruptly fired him, destroyed their network and made Tucker a living legend. pic.twitter.com/UmypZyybvG — Pierre Kory, MD MPA (@PierreKory) April 29, 2023

Nachdem Tucker am 24. April entlassen wurde, schoss RFK Jr. in den Umfragen nach oben und liegt nun bei 20%, was offen gesagt erstaunlich ist.

Aus diesem Grund sind die Sender, die ihn jahrzehntelang zensiert haben, nun gezwungen, über ihn zu berichten und unserer Botschaft Gehör zu verschaffen. Wenn Sie die historische Rede von RFK Jr. zur Ankündigung seiner Präsidentschaftskampagne, die viele der Themen dieser Serie berührt, noch nicht gesehen haben, können Sie sie hier ansehen.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einblicke in ein breites Spektrum von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

