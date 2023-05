Immunologe warnt: „Es kommt etwas Neues auf uns zu“!

Es wird etwas Neues auf uns zukommen, sagt die Immunologin Jessica Rose voraus. Sie stützt sich dabei auf Aussagen von Big-Pharma-Leuten und Personen, die am Corona-Ansatz beteiligt sind. Ihr zufolge gibt es eine echte Bedrohung.

„Etwas Neues wird kommen. Ich versichere Ihnen, dass es auf der mRNA-Technologie basieren wird und nicht auf Sicherheit getestet wurde“, so Rose weiter. „Genau darum ging es.“

Die neuen Auffrischungsimpfungen wurden nur an acht Mäusen getestet, und das, woran sie jetzt arbeiten, wird überhaupt nicht getestet, sagte der Immunologe.

Sie werden sagen, dass die folgenden Produkte „verwandt“ sind und überhaupt nicht getestet werden müssen. Sie sind nicht nur unwirksam, sondern schaden auch, betonte sie.

Rose wies darauf hin, dass solche Produkte darauf ausgelegt sind, eine Immunreaktion gegen einen Erreger oder ein Virus mit einer IFR (infection fatality rate) von fast Null auszulösen.

„Halten Sie also die Augen offen und bedanken Sie sich bei ihnen, wenn es so weit ist.

Im Jahr 2021, so die Immunologin, sei die Gesamtzahl der unerwünschten Ereignisse im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt um mehr als 1.000 Prozent gestiegen.

Die Coronaimpfung scheint die treibende Kraft hinter Mutationen wie den Alpha- und Delta-Varianten zu sein. Diese beiden Varianten seien kurz nach der Einführung des Coronaimpfstoffs in Israel aufgetaucht, sagte sie.

Hier das Video von 2021

BOMBSHELL Info During Todays FDA Vax Meeting



Dr Rose States Based on The VAERS Data… The Risks Far Outweigh The Benefits Especially For Children



Over A 1000% Increase In Adverse Events In 2021!



Questions If The Shots Are Driving The Variants



Clear Failure of These Products pic.twitter.com/ju7WV1Fk2j