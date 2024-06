Wie Deutschlands Regierung entweder wahnsinnig oder schlichtweg böse ist

Eric ZUESSE

Nachdem Deutschland unter Hitler 1939 einen Friedensvertrag mit Russland unterzeichnet hatte, um nicht in Russland einzumarschieren, wie es in Hitlers zwei Büchern (1925 und 1928) angekündigt worden war (in Russland einzumarschieren, um Russland als “Lebensraum” für die Deutschen zu nutzen), Deutschland dann aber in der größten deutschen Militäroperation aller Zeiten, der Operation Barbarossa, in Russland einmarschierte, die vier Jahre dauerte, aber scheiterte, und Deutschland so den von ihm begonnenen Zweiten Weltkrieg verlor.

Das heutige Deutschland, das unter der Kontrolle des faschistisch-imperialistischen US-Regimes nach dem Zweiten Weltkrieg steht, droht dieses Mal tatsächlich damit, sich mit dem faschistisch-imperialistischen amerikanischen Regime zusammenzuschließen, um in Russland einzumarschieren, und zwar in angeblicher “Selbstverteidigung” dagegen, dass Russland schließlich im Jahr 2022 nicht Deutschland oder eine andere NATO-Nation, sondern Russlands nächsten Nachbarn (nur 317 Meilen vom Kreml entfernt), die Ukraine, überfallen hat.

Das US-Regime hatte 2014 die Kontrolle über die Ukraine an sich gerissen, um die Ukraine in die NATO zu bekommen, damit dort eine amerikanische Atomrakete platziert werden konnte, die die russische Kommandozentrale in nur fünf Minuten Flugzeit vom Kreml auslöschen konnte. Russland verlangte dann schließlich am 17. Dezember 2021 vom US-Regime und seinem antirussischen NATO-Militärbündnis das Versprechen, die Ukraine niemals in die NATO aufzunehmen; aber am 7. Januar 2022 weigerten sich sowohl die USA als auch die NATO, und so marschierte Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine ein, weil dies die einzige verbleibende Möglichkeit für Russland ist, zu verhindern, dass eine US-Atombombe nur 317 Meilen vom Kreml entfernt stationiert wird.

In der Tat ist die Absicht des US-Regimes, Russland zu erobern, inzwischen offenkundig; und so bereitet sich Deutschland jetzt darauf vor, sich der geplanten Operation Barbarossa #2 des US-Regimes anzuschließen, was eindeutig eine Rückkehr zum Nationalsozialismus ist, aber dieses Mal unter der Führung Amerikas. Das ist offensichtlich, denn als Finnland im Jahr 2022 Amerikas NATO-Militärbündnis gegen Russland beitrat, verlangte die US-Regierung von der finnischen Regierung, US-Atomwaffen auf finnischem Territorium zuzulassen, damit die USA ihre Atomwaffen nur 507 Meilen vom Kreml entfernt aufstellen können – nicht so nah, wie wenn sie in der Ukraine nur 317 Meilen vom Kreml entfernt aufgestellt werden könnten, aber dennoch näher, als es bisher der Fall ist – und Finnland sagte ja zu dieser ungeheuerlichen Forderung des US-Regimes. Finnland wusste also zu diesem Zeitpunkt, dass der eigentliche Zweck des finnischen NATO-Beitritts nicht die Verteidigung gegen Russland ist (wie die lügnerischen finnischen Führer behaupteten), sondern ein äußerst offensiver gegen Russland. Im Zweiten Weltkrieg beteiligte sich Finnland an der deutschen Operation Barbarossa zur Eroberung Russlands, und jetzt will die finnische Regierung diese Operation ein zweites Mal durchführen, diesmal aber unter amerikanischer statt deutscher Führung.

Deutschland plant die Invasion (“Abschreckung”) für das Jahr 2029. Hier ist der Anfang des Spiegel-Artikels vom 5. Juni 2024 zu diesem Thema:

“Pistorius fordert militärische Bereitschaft bis 2029: Der Verteidigungsminister fordert Deutschland auf, sich im Ernstfall zu verteidigen. Er glaubt nicht, dass Putins Kriegswillen an den Grenzen der Ukraine Halt macht.”

Wegen der Bedrohung durch Russland will Verteidigungsminister Boris Pistorius die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr stärken. “Wir müssen bis 2029 kriegsbereit sein”, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. “Wir dürfen nicht glauben, dass Putin an den Grenzen der Ukraine Halt macht, wenn er so weit kommt”, sagte Pistorius. Russland sei nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine, sondern auch für Georgien, Moldawien und letztlich für die NATO. “Wir müssen für Abschreckung sorgen, um das Schlimmste zu verhindern.”

Er weiß, dass diese “Abschreckung” nur eine Lüge ist. Er weiß, dass der Krieg in der Ukraine 2014 begonnen hat, wie sowohl Stoltenberg von der NATO als auch Zelensky von der Ukraine zugegeben haben, und NICHT 2022, wie das US-Regime selbst ständig lügt und behauptet – und wie Pistorius und andere deutsche Beamte nachplappern. Der Krieg in der Ukraine wurde im Februar 2014 durch den US-Putsch ausgelöst, bei dem der demokratisch gewählte und neutralistische Präsident durch einen von den USA ausgewählten und rabiat antirussischen Führer ersetzt wurde, der sofort ein ethnisches Säuberungsprogramm durchführte, um die Bewohner der Regionen loszuwerden, die mit überwältigender Mehrheit für den gestürzten Präsidenten gestimmt hatten. Russland reagierte am 24. Februar 2022 militärisch, um die Ukraine daran zu hindern, den USA zu gestatten, dort eine Rakete zu stationieren – nur 317 Meilen oder fünf Minuten Flugzeit vom Kreml entfernt und damit zu kurz, als dass Russland hätte reagieren können, bevor seine Kommandozentrale bereits durch einen amerikanischen Atomschlag geköpft worden wäre.

Ist die deutsche Regierung also wahnsinnig oder schlichtweg böse, wenn sie dies tut? Aber ist das nicht die gleiche Frage wie die, ob Hitler wahnsinnig war oder ob er böse war? Und vor allem: Ist Amerikas Regierung wahnsinnig oder ist sie stattdessen schlichtweg böse? Natürlich hängt die Antwort auf eine solche Frage davon ab, wie diese beiden Begriffe (“verrückt” und “böse”) definiert werden. Aber die Fakten sind in jedem Fall unbestritten. Es handelt sich um eine geplante Wiederholung der Operation Barbarossa, aber diesmal für das amerikanische imperiale Regime und nicht für das deutsche. Und die Presse in all diesen Ländern verschweigt die Realität, anstatt darüber zu berichten.