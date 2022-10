Wie die Federal Reserve die „grüne Wende“ als Vorwand nutzt, um ein amerikanisches Sozialkreditsystem aufzubauen

Jordan Schachtel

Europa zeigt uns, wie eine „Pilotübung“ schnell zur Politik wird.

Die Federal Reserve hat grünes Licht für die erste Komponente einer Agenda gegeben, die das amerikanische Finanzsystem in ein komplettes Zensur- und Überwachungsregime verwandeln soll, und alles deutet darauf hin, dass sie beabsichtigt, unter dem Deckmantel der Rettung des Planeten vor dem „Klimawandel“ weitere Eingriffe in die Freiheit in das US-Dollarsystem zu installieren.

Das Dossier von letzter Woche über die „Pilotübung“ der Federal Reserve, die im Jahr 2023 beginnen und enden soll. In dem Beitrag erörtern wir, wie das, was gemeinhin als ESG, Klimawandel-Agenda oder „grüner Übergang“ bezeichnet wird, als trojanisches Pferd für die fortschreitende Zentralisierung und zunehmende Überwachung des amerikanischen Finanzsystems fungiert. Im gesamten Westen fungiert diese Bewegung nun als Hauptkatalysator für die Einführung von Sozialkreditsystemen nach dem Vorbild der Kommunistischen Partei Chinas.

Um dieses wichtige Gespräch fortzusetzen, hier einige weitere Details darüber, wie wir in den kommenden Monaten mit dieser „Pilotübung“ rechnen können.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Fed in die Fußstapfen des Eurosystems treten.

Im Januar 2022 startete die Europäische Zentralbank (EZB), die den Euro verwaltet, ihren eigenen Klima-„Stresstest“.

Dies führte im Juli 2022 zu einem „Klimaaktionsplan“, um „Überlegungen zum Klimawandel in den geldpolitischen Rahmen des Eurosystems einzubeziehen“.

Innerhalb von nur sieben Monaten hat die EZB ihre Geldpolitik geändert, um „den grünen Wandel der Wirtschaft im Einklang mit den Klimaneutralitätszielen der EU zu unterstützen“.

Um die europäische Wirtschaft zu „dekarbonisieren“, wird die EZB „den Anteil von Vermögenswerten, die von Unternehmen mit einem hohen Kohlenstoff-Fußabdruck ausgegeben werden, begrenzen“. Die EZB wird auch die Kreditaufnahme von Institutionen einschränken, die nicht als kohlenstoffkonform gelten.

Die Europäer haben nun plötzlich ein „grünes“ Social Credit Score-System.

Wird die Fed diesem Beispiel folgen?

Um ein Gefühl für das Engagement der Fed für den Klimaschwindel zu bekommen, können wir uns die Rede eines prominenten Vertreters der Federal Reserve im letzten Monat an der Brookings Institution in Washington, D.C., ansehen. Viele halten die linke Politikwerkstatt für den einflussreichsten Think Tank in den Vereinigten Staaten.

„Während unsere Nation und die Welt sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie auf den Klimawandel reagieren sollen, konzentrieren sich die Banken zunehmend auf die Risiken, die der Klimawandel für ihre Bilanzen mit sich bringt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Fed, Michael Barr, der von Biden in die Verwaltung berufen wurde.

Michael Barr, Twitter

Er fügte hinzu (Hervorhebung im Fettdruck):

„Die Federal Reserve arbeitet daran, zu verstehen, wie der Klimawandel Risiken für einzelne Banken und das Finanzsystem darstellen kann. Das Mandat der Federal Reserve in diesem Bereich ist wichtig, aber eng und konzentriert sich auf unsere Aufsichtsaufgaben und unsere Rolle bei der Förderung eines sicheren und stabilen Finanzsystems.“

Barr, der als Berater für die Gates Foundation und die Clinton Foundation tätig war und in der Regierung als hochrangiger Beamter des Finanzministeriums der Obama-Regierung arbeitete, fuhr fort:

In naher Zukunft beabsichtigen wir, mit dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC) und der FDIC zusammenzuarbeiten, um großen Banken eine Anleitung zu geben, wie wir von ihnen erwarten, dass sie die finanziellen Risiken des Klimawandels identifizieren, messen, überwachen und steuern. Darüber hinaus überlegen wir, wie wir Klimarisiko-Szenarioanalysen entwickeln und umsetzen können. In diesem Zusammenhang planen wir, im nächsten Jahr ein Pilotprojekt für mikroprudentielle Szenarioanalysen zu starten, um die langfristigen, klimabedingten Finanzrisiken für die größten Institute besser einschätzen zu können.“

Am Donnerstag kündigte die Fed dann an, dass sie ihre „Pilotübung“ zum Thema Klima starten werde.

Wenn sie den Prozess des Eurosystems widerspiegelt, wird die Pilotübung der Federal Reserve in der Tat der erste Schritt für den Rahmen einer Federal Reserve sein, die ein an den US-Dollar gekoppeltes System der sozialen Kreditwürdigkeit einführt. Für die Banken besteht wohl ein Anreiz, sich dem Programm anzuschließen, da diejenigen, die sich der Agenda anschließen, zu den ultimativen Mittelsmännern für alle US-Bankgeschäfte werden.

Die New York Times, eine der wichtigsten Fachzeitschriften für den „grünen Wandel“, kommentierte, dass die Übung die Federal Reserve verbessern würde, die „oft hinter ihren globalen Kollegen zurückblieb, wenn es darum ging, über Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu sprechen und einen Plan dafür zu entwickeln“.

Reuters, eine weitere Pro-Klimakatastrophen-Publikation, bejubelte die „Pilotübung“ und schrieb, dass „die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels – insbesondere durch steigende Meeresspiegel, zunehmende Überschwemmungen und Brände … Vermögenswerte in Höhe von Billionen von Dollar rund um den Globus zerstören könnten.“

Die an der Übung beteiligten Banken – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley und Wells Fargo – halten zusammen die Mehrheit aller US-Bankaktiva, was bedeutet, dass eine Entscheidung der Fed wahrscheinlich den Effekt hätte, kleine und kommunale Banken, die nicht über die Ressourcen verfügen, um ihren monetären Edikten nachzukommen, von oben herab zu vernichten.

Wenn die Großbanken dieser hyperaktivistischen Federal Reserve nachgeben (die mehr denn je eine fabrizierte Krise benötigt, um von ihren geldpolitischen Fehlern abzulenken), wird das amerikanische Social Credit Score-System viel früher kommen, als viele prognostizieren.