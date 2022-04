Wie die ukrainische nationalistische Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg von der CIA gekauft und bezahlt wurde

Die Geburt des ukrainischen Nationalismus, wie er heute gefeiert wird, hat ihre Ursprünge im 20. Jahrhundert. Es gibt jedoch einige wichtige historische Highlights, die man vorher kennen sollte.

In Teil 1 dieser Serie Fact Checking the Fact Checkers wurde die Frage gestellt: „Warum scheint es in der Ukraine heutzutage so viele Nazis zu geben?“ In diesem Beitrag wurden wir zu der weiteren Frage geführt: „Sind die Vereinigten Staaten und möglicherweise die NATO an der Finanzierung, Ausbildung und politischen Unterstützung des Neonazismus in der Ukraine beteiligt und wenn ja, zu welchem Zweck?“ Wir kamen zu dem Schluss, dass wir zur vollständigen Beantwortung dieser Fragen die historischen Wurzeln des ukrainischen Nationalismus und seine Beziehungen zu den US-Geheimdiensten und der NATO nach dem Zweiten Weltkrieg untersuchen müssen. An dieser Stelle werden wir fortfahren.

Die historischen Wurzeln des ukrainischen Nationalismus

Die Geburt des ukrainischen Nationalismus, wie er heute gefeiert wird, hat ihre Ursprünge im 20. Jahrhundert. Es gibt jedoch einige wichtige historische Highlights, die man vorher kennen sollte.

Die Kiewer Rus‘ war eine Föderation in Ost-Nordeuropa vom späten 9. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts und bestand aus einer Vielzahl von Völkern, darunter ostslawische, baltische und finnische, und wurde von der Rurik-Dynastie regiert.

Bild oben: Die Fürstentümer der späteren Kiewer Rus‘ (nach dem Tod von Jaroslaw I. im Jahr 1054). Quelle Wikipedia.

Das heutige Weißrussland, Russland und die Ukraine erkennen alle das Volk der Kiewer Rus‘ als ihre kulturellen Vorfahren an.

Die Kiewer Rus‘ ging während der mongolischen Invasion in den 1240er Jahren unter, doch verschiedene Zweige der Rurik-Dynastie regierten weiterhin Teile der Rus‘ unter dem Königreich Galizien-Wolhynien (die heutige Ukraine und Weißrussland), der Republik Nowgorod (die sich mit dem heutigen Finnland und Russland überschneidet) und Wladimir-Suzdal (das als Wiege der großrussischen Sprache und Nationalität gilt und aus dem sich das Großfürstentum Moskau entwickelte).

Das Königreich Galizien-Wolhynien stand im 14. Jahrhundert unter der Lehnshoheit der Goldenen Horde, einem ursprünglich mongolischen und später turkisierten Khanat, das aus dem nordwestlichen Teil des Mongolenreiches hervorging.

Nach der Vergiftung von Juri II. Boleslav, dem König von Galizien-Wolhynien, im Jahr 1340 kam es zu einem Bürgerkrieg und einem Machtkampf um die Kontrolle über die Region zwischen Litauen, Polen und seinem Verbündeten Ungarn. Von 1340 bis 1392 fanden mehrere Kriege statt, die als Galizien-Wolhynien-Kriege bekannt sind.

Im Jahr 1349 wurde das Königreich Galizien-Wolhynien erobert und Polen einverleibt.

Im Jahr 1569 kam es zur Union von Lublin, bei der das Königreich Polen und das Großfürstentum Litauen zusammengeschlossen wurden und die Polnisch-Litauische Gemeinschaft bildeten, die über 200 Jahre lang eine große und bedeutende Macht war.

Von 1648 bis 1657 fand in den östlichen Gebieten der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft der Chmelnyzky-Aufstand statt, der auch als Polnisch-Kosakischer Krieg bekannt ist und zur Gründung eines Kosaken-Hetmanats in der Ukraine führte.

Unter dem Kommando von Chmelnyzky kämpften die Saporoger Kosaken, verbündet mit den Krimtataren und der örtlichen ukrainischen Bauernschaft, gegen die polnische Vorherrschaft und gegen die Streitkräfte des Commonwealth; es folgte ein Massaker an der polnisch-litauischen Bevölkerung, dem römisch-katholischen Klerus und den Juden.

Chmelnyzky ist bis heute eine wichtige Heldenfigur in der ukrainischen Nationalgeschichte.

Bis 1772 war die einst mächtige polnisch-litauische Gemeinschaft zu sehr geschrumpft, um sich weiter selbst zu regieren, und erlebte drei Teilungen, die von der Habsburgermonarchie, dem Königreich Preußen und dem Russischen Reich durchgeführt wurden.

Bei der ersten Teilung Polens im Jahr 1772 wurde der Name „Königreich Galizien und Lodomerien“ an die Habsburger Monarchie (Österreichisches Kaiserreich, das später 1867 zum Österreich-Ungarischen Reich wurde) vergeben. Der größte Teil von Wolhynien ging 1795 an das Russische Reich.

Bild oben: Die Teilungen der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft (oft nur als Polen bezeichnet) in den Jahren 1772, 1793 und 1795.

Im Jahr 1914 wurde Europa in den Ersten Weltkrieg hineingezogen. Im März 1918, nach zweimonatigen Verhandlungen mit den Mittelmächten (Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich), unterzeichnete die neue bolschewistische Regierung Russlands den Vertrag von Brest-Litowsk, in dem sie ihre Ansprüche auf Polen, Weißrussland, die Ukraine, Finnland, Estland, Lettland und Litauen als Bedingung für den Frieden abtrat (Anmerkung: die bolschewistische Revolution begann im März 1917). Der Erste Weltkrieg wurde offiziell am 11. November 1918 beendet.

Infolge des Vertrages wurden elf Nationen in Osteuropa und Westasien „unabhängig“, darunter auch die Ukraine. In Wirklichkeit bedeutete dies, dass sie zu Vasallenstaaten Deutschlands mit politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten wurden. Als Deutschland jedoch den Krieg verlor, wurde der Vertrag annulliert.

Nachdem Deutschland aus dem Spiel war und sowohl Österreich-Ungarn als auch das Russische Reich zerfielen, konnten Polen und die Ukraine ihre Unabhängigkeit erlangen.

Während der Herrschaft der Habsburger entwickelten sich aufgrund ihrer Nachsicht gegenüber nationalen Minderheiten sowohl polnische als auch ukrainische nationalistische Bewegungen, und beide waren daran interessiert, das Gebiet Galiziens für sich zu beanspruchen. Westgalizien mit der alten Hauptstadt Krakau hatte zu diesem Zeitpunkt eine mehrheitlich polnische Bevölkerung, während Ostgalizien das Kernland des alten Galizien-Wolhynien bildete und eine mehrheitlich ukrainische Bevölkerung hatte.

Der polnisch-ukrainische Krieg wurde von November 1918 bis Juli 1919 zwischen der Zweiten Polnischen Republik und den ukrainischen Streitkräften (bestehend aus der Westukrainischen Volksrepublik und der Ukrainischen Volksrepublik) geführt. Polen siegte und besetzte Galizien wieder.

Der polnisch-sowjetische Krieg wurde zwischen Februar 1919 und März 1921 ausgetragen. Dieser fiel mit einer Reihe von Konflikten zusammen, die als ukrainischer Unabhängigkeitskrieg (1917-1921) bekannt wurden und in denen um die Gründung einer ukrainischen Republik gekämpft wurde.

Bis 1922 war die Ukraine zwischen der bolschewistischen Ukrainischen SSR, Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei aufgeteilt. Die Zweite Polnische Republik beanspruchte Lemberg zusammen mit Galizien und dem größten Teil Wolhyniens für sich, der Rest Wolhyniens wurde Teil der Ukrainischen SSR.

Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) wurde 1929 in Ostgalizien (damals in Polen gelegen) gegründet und forderte eine unabhängige und ethnisch homogene Ukraine.

Von Anfang an gab es in der OUN Spannungen zwischen den jungen, radikalen galizischen Studenten und der älteren, militärisch erfahrenen Führung (die im eher nachsichtigen Österreich-Ungarn aufgewachsen war). Die jüngere Generation kannte nur die Unterdrückung durch die neue polnische Herrschaft und den Untergrundkrieg. Infolgedessen neigte die jüngere Fraktion dazu, impulsiver, gewalttätiger und rücksichtsloser zu sein.

In dieser Zeit nahm die polnische Verfolgung der Ukrainer zu, und viele Ukrainer, vor allem die Jugend (die das Gefühl hatte, keine Zukunft zu haben), verloren das Vertrauen in die traditionelle Rechtsauffassung, in die Älteren und in die westlichen Demokratien, die der Ukraine den Rücken kehrten.

Im Jahr 1934 ermordete die OUN den polnischen Innenminister Bronislaw Pieracki. Zu denjenigen, die 1936 wegen des Mordes an Pieracki vor Gericht standen und verurteilt wurden, gehörten Stefan Bandera und Mykola Lebed von der OUN. Beide konnten entkommen, als die Deutschen 1939 in Polen einmarschierten.

Die Unterstützung für die OUN nahm zu, als die polnische Verfolgung von Ukrainern weiterging. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zählte die OUN schätzungsweise 20.000 aktive Mitglieder und ein Vielfaches dieser Zahl an Sympathisanten in Galizien.

1940 spaltete sich die OUN in die von Andriy Melnyk geführte OUN-M und die von Stefan Bandera geleitete OUN-B, die den Großteil der Mitglieder in Galizien ausmachte und hauptsächlich aus Jugendlichen bestand.

Im August 1939 unterzeichneten die Sowjetunion und Nazideutschland den als Molotow-Ribbentrop-Pakt bekannten Nichtangriffspakt und teilten Polen auf. Ostgalizien und Wolhynien wurden mit der Ukraine unter der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik wiedervereinigt.

Als Nazideutschland im Juni 1941 in die Westukraine einmarschierte, begrüßten viele Westukrainer die einmarschierenden Nazis als ihre „Befreier“. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Einstellung nicht von den übrigen Ukrainern geteilt wurde, die in oder an der Seite der russischen Roten Armee gegen die einmarschierenden Nazis kämpften.

Sowohl die OUN-M als auch die OUN-B verbrachten einen Großteil des Krieges in enger Zusammenarbeit mit den Deutschen. Sie hatten keine Probleme mit der Nazi-Ideologie, denn auch sie glaubten, dass die Lösung in der Rückkehr zu einer „reinen Rasse“ zu finden sei. Im Falle der Ukraine bestand diese reine Rasse aus einem etwas romantisierten Konzept des „ethnischen Ukrainers“, das auf dem goldenen Zeitalter der Kiewer Rus‘ beruhte.

Die OUN glaubte, dass die „ethnisch reine ukrainische Rasse“ die einzig wahren Nachkommen der königlichen Blutlinie der Rurik-Dynastie waren, die die Kiewer Rus‘ regierte. Und anstatt Weißrussen und Russen als ihre Brüder und Schwestern zu betrachten, die dieselbe Abstammung hatten, sah die OUN sie sozusagen als „ethnische Hochstapler“ dieser reinen Blutlinie an.

Dies zeigt sich heute an den Angriffen ukrainischer Neonazi-Gruppen auf ethnische Russen in der Ukraine in den letzten 8 Jahren. Ein Thema, das im Westen fast völlig ignoriert wird. Siehe Teil 1 dieser Serie.

Man glaubte, wenn die Reinheit der Blutlinie wiederhergestellt würde, würde der Ukraine (die nie wirklich als völlig unabhängige Region existiert hatte) wieder Größe verliehen werden.

Aus diesem Grund hielten die OUN und die galizische SS-Division die Ausrottung von Zehntausenden von Polen, Juden und allen anderen nicht ethnischen Ukrainern für gerechtfertigt. Die SS-Division Galizien (deren Mitglieder sich mit der OUN überschnitten) war für ihre extreme Grausamkeit berüchtigt, einschließlich Folterungen und Verstümmelungen, die mit denen der japanischen Einheit 731 vergleichbar waren.

Die SS-Division Galizien rekrutierte innerhalb von anderthalb Monaten 80.000 galizische Freiwillige, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie groß die Unterstützung für eine „rein ukrainische Rasse“ in der Westukraine zu jener Zeit war.

Das Symbol des Dreizacks, auch Tryzub genannt, ist ein wichtiges Symbol für die Ukrainer, da es aus der Zeit der Kiewer Rus‘ stammt und seine früheste Verwendung während der Herrschaft von Wladimir/Volodmyr dem Großen vor etwa 1000 Jahren erfolgte.

Leider ist dies auch der Grund, warum die OUN die Tjubub für ihre Embleme und ihre Flagge gewählt hat, um ihren Wunsch nach einer Rückkehr zu jenen glorreichen Zeiten zu symbolisieren, die nur durch ethnische Säuberung erreicht werden kann.

Die oben abgebildete Flagge der OUN-B (die auch von ihrer paramilitärischen Einheit UPA verwendet wird) ist als „Blut und Boden“-Flagge bekannt. Die nationalistische Parole „Blut und Boden“ stammt aus dem nationalsozialistischen Deutschland und drückt das Ideal eines rassisch definierten nationalen Körpers (Blut) in Verbindung mit einem Siedlungsgebiet (Boden) aus.

Dies ist auch der Grund, warum ukrainische Neonazi-Gruppen, die sich ab 1991 (nach der Unabhängigkeit der Ukraine von der UdSSR) bildeten, häufig ebenfalls die Tryzub verwenden.

Das obige Bild zeigt Flaggen von Neonazi-Gruppen in der heutigen Ukraine. Die oben gezeigte Asow-Flagge ist eine Kombination aus Wolfsangel und Schwarzer Sonne, zwei Symbolen, die mit der Wehrmacht und der SS in Verbindung gebracht werden.

1998 leitete die Interagency Working Group (IWG) der NS-Kriegsverbrechen und der Aufzeichnungen der japanischen kaiserlichen Regierung auf Geheiß des Kongresses die größte vom Kongress beauftragte Maßnahme zur Freigabe eines einzelnen Themas in der Geschichte ein. Infolgedessen wurden mehr als 8,5 Millionen Seiten an Akten im Rahmen des Nazi War Crimes Disclosure Act (P.L. 105-246) und des Japanese Imperial Government Disclosure Act (P.L. 106-567) für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu diesen Unterlagen gehören operative Akten des Office of Strategic Services (OSS), der CIA, des FBI und des Nachrichtendienstes der Armee. Die IWG hat dem Kongress zwischen 1999 und 2007 drei Berichte vorgelegt.

Das Ergebnis war die Veröffentlichung von „U.S. Intelligence and The Nazis“ im Jahr 2005 und „Hitler’s Shadow – Nazi War Criminals, U.S. Intelligence, and the Cold War“ im Jahr 2011, die beide von den National Archives herausgegeben wurden und als wichtige Referenz für den Rest dieses Papiers dienen werden.

Richard Breitman schreibt in „U.S. Intelligence and The Nazis“ (1):

Die wohl früheste Geschichte (oder Mini-Geschichte) der Judenvernichtung in Lvov [Lemberg] wurde am 5. Juni 1945 verfasst. In dem zehnseitigen Dokument wird darauf hingewiesen, dass, sobald die deutschen Truppen Lemberg einnahmen, die Ukrainer in der Stadt Juden denunzierten, die während der sowjetischen Besatzungszeit 1939-1941 mit den sowjetischen Behörden zusammengearbeitet hatten. Diese Juden wurden verhaftet, in der Nähe des Stadthauses versammelt und von den Deutschen und den Einheimischen verprügelt. Später verwüsteten Einheimische, vor allem aus den umliegenden Dörfern, das jüdische Viertel und verprügelten Juden, die sich ihnen bei ihren Raubzügen in den Weg stellten. Ab dem 1. Juli wurde ein Pogrom organisiert, an dem deutsche Polizisten, Soldaten und einheimische Ukrainer teilnahmen. Viele der Verhafteten wurden gefoltert und getötet… Mehr als zwölftausend Juden wurden in den ersten Wochen der deutschen Besetzung von Lemberg getötet. [Hervorhebung hinzugefügt]

Norman J.W. Goda schreibt in „U.S. Intelligence and The Nazis“ (2):

Bei ihrer Arbeit zur Destabilisierung des polnischen Staates reichten die Verbindungen der OUN zu Deutschland bis ins Jahr 1921 zurück. Diese Beziehungen intensivierten sich unter dem NS-Regime, als der Krieg mit Polen immer näher rückte. Galizien wurde im Rahmen des nationalsozialistisch-sowjetischen Nichtangriffspakts vom August 1939 den Sowjets zugesprochen, und die Deutschen nahmen antipolnische ukrainische Aktivisten in das von Deutschland besetzte Generalgouvernement auf. In den Jahren 1940 und 1941 begannen die Deutschen in Vorbereitung auf den Ostfeldzug damit, Ukrainer, insbesondere aus Banderas Flügel, als Saboteure, Dolmetscher und Polizisten zu rekrutieren, und bildeten sie in einem Lager in Zakopane bei Krakau [Kraków] aus. Im Frühjahr 1941 stellte die Wehrmacht mit Billigung der Banderisten auch zwei ukrainische Bataillone auf, eines mit dem Decknamen ‚Nachtigall‘ und das andere mit dem Decknamen ‚Roland‘.

Was die Jugend und leider auch die Unwissenheit der OUN-B zeigt, ist, dass die von den Nazis stammende Parole „Blut und Boden“, die sie für ihre eigene OUN-B-Flagge wählten, auch mit dem Glauben verbunden war, dass das deutsche Volk nach Osteuropa expandieren und die einheimische slawische und baltische Bevölkerung über den Generalplan Ost erobern und versklaven sollte. So wurden diese ukrainischen Nationalisten nie als würdig angesehen, an dieser Vision des nationalsozialistischen Deutschlands teilzuhaben, sondern galten von Anfang an als die ultimativen Sklaven für das neue deutsche Reich.

Die OUN-B sollte diese Lektion auf die harte Tour lernen. Acht Tage nach dem deutschen Einmarsch in die UdSSR, am 30. Juni 1941, proklamierte die OUN-B in Lemberg die Gründung des ukrainischen Staates im Namen von Bandera und schwor Hitler die Treue. Daraufhin wurden die Führer der OUN-B und ihre Mitarbeiter von der Gestapo verhaftet und inhaftiert oder gleich umgebracht (ca. 1500 Personen). Die Deutschen hatten nicht einmal die Absicht, die Bildung einer halb unabhängigen Ukraine zuzulassen. Stefan Bandera und sein engster Stellvertreter Jaroslav Stetsko wurden zunächst unter Hausarrest gestellt und dann in das Konzentrationslager Sachsenhausen eingeliefert (eine vergleichsweise komfortable Unterbringung im Vergleich zu den anderen Konzentrationslagern).

Mykola Lebed gelang es, durch das Netz der deutschen Polizei zu schlüpfen und wurde de facto Führer der OUN-B-Führung, die auch als Banderisten bekannt war.

Am 16. Juli 1941 gliederten die Deutschen Galizien in das Generalgouvernement ein. Im Oktober 1941 gab die deutsche Sicherheitspolizei ein Fahndungsplakat mit dem Foto Lebeds heraus.

Die Deutschen übertrugen Melnyks Gruppe OUN-M Verwaltungs- und höhere Hilfspolizeistellen in der Westukraine. (3) Deutsche Sicherheitspolizeiformationen erhielten den Befehl, Bandera-Loyalisten in der Westukraine zu verhaften und zu töten, weil sie befürchteten, dass sie sich gegen die deutsche Herrschaft auflehnen würden.

Im darauffolgenden Jahr wurde Lebed zum Anführer der terroristischen Untergrundorganisation Ukrainische Aufständische Armee (UPA), die bis 1956 in Funktion blieb.

Bild auf der linken Seite: Stefan Bandera. Bild rechts: Mykola Lebed

Ostukrainer behaupteten später, dass Mykola Lebed als Führer der OUN-B die UPA durch die Ermordung der ursprünglichen ukrainischen Führer übernommen habe. (4)

Die OUN zählte diejenigen zu ihren Feinden, die die ukrainische Unabhängigkeit verweigert hatten (einschließlich Polen und Sowjets), diejenigen in der Ukraine, die sich nicht assimiliert hatten (Juden), und zuweilen, wenn es ihnen passte, die Deutschen. Außerdem betrachteten sie die Juden als die Hauptunterstützer und „Verbreiter“ des Bolschewismus.

Breitman und Goda schreiben (5):

„Als sich der Krieg Anfang 1943 gegen die Deutschen wendete, glaubten die Führer von Banderas Gruppe, dass die Sowjets und die Deutschen sich gegenseitig auslöschen und eine unabhängige Ukraine wie 1918 hinterlassen würden. Lebed schlug im April vor, ‚das gesamte Revolutionsgebiet von der polnischen Bevölkerung zu säubern‘, damit ein wiederauflebender polnischer Staat nicht wie 1918 Anspruch auf die Region erheben würde. Ukrainer, die als Hilfspolizisten für die Deutschen dienten, schlossen sich nun der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) an… An einem einzigen Tag, dem 11. Juli 1943, griff die UPA etwa 80 Ortschaften an und tötete… 10.000 Polen… Die Banderisten und die UPA nahmen auch die Zusammenarbeit mit den Deutschen wieder auf.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Dies alles geschah unter dem Kommando von Mykola Lebed.

1943, als die OUN erkannte, dass ihre Lage immer unsicherer wurde, versuchte sie, ihre Kräfte zu zentralisieren. Es kam jedoch zu internen Kämpfen zwischen der OUN-B und der OUN-M sowie der UPA-Einheit von Taras Bulba-Borovets (von der Ukrainischen Volksrepublik im Exil), der der OUN-B in einem Brief unter anderem vorwarf, Banditentum zu betreiben, einen Einparteienstaat errichten zu wollen und nicht für das Volk zu kämpfen, sondern um das Volk zu beherrschen.

In ihrem Kampf um die Vorherrschaft in Wolhynien würden die Banderisten (OUN-B) Zehntausende von Ukrainern töten, weil sie eine Verbindung zu den Netzwerken von Bulba-Borovets oder Melnyk (OUN-M) hätten. (6)

Im September 1944 berichteten deutsche Heeresoffiziere in der Nordukraine ihren Vorgesetzten in den Auslandsarmeen Ost, dass die UPA ein „natürlicher Verbündeter Deutschlands“ und „eine wertvolle Hilfe für das deutsche Oberkommando“ sei, und Himmler selbst genehmigte intensivere Kontakte mit der UPA. (7)

Norman J.W. Goda schreibt (8):

Obwohl die UPA-Propaganda die Unabhängigkeit dieser Organisation von den Deutschen betonte, befahl die UPA einigen jungen Ukrainern, sich freiwillig für die ukrainische SS-Division „Galizien“ zu melden, während der Rest mit Guerillamethoden kämpfen sollte. Lebed hoffte immer noch auf die Anerkennung durch die Deutschen. [Hervorhebung hinzugefügt]

Die SS-Division Galizien bestand von April 1943 bis zum 15. April 1945. Deutschland kapitulierte am 7. Mai 1945.

Im September 1944 entließen die Deutschen Bandera und Stetsko aus Sachsenhausen.

Die ukrainische nationalistische Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg: Gekauft und bezahlt von der CIA und bedient à la Lebed

„[Lebed] ist ein bekannter Sadist und Kollaborateur der Deutschen“ (9)

-Bericht des Counterintelligence Corps (CIC) der US-Armee von 1947

Im Juli 1944 half Mykola Lebed bei der Gründung des Obersten Ukrainischen Befreiungsrats (UHVR), der für sich in Anspruch nahm, die ukrainische Nation zu vertreten, und der als Untergrundregierung in den Karpaten in Opposition zur Ukrainischen SSR fungierte. Die dominierende politische Partei im UHVR war die Bandera-Gruppe und die UPA, die fortan als Armee des UHVR diente und bis 1956 gegen die Sowjets kämpfte.

1947 kam es zu einer Fehde zwischen Bandera und Stetsko auf der einen Seite, die für eine unabhängige Ukraine unter einer einzigen Partei unter der Führung von Bandera selbst eintraten, und Lebed und Pater Ivan Hrynioch (Leiter der politischen Sektion der UHVR), die gegen Bandera als Staatsoberhaupt waren.

Auf einem Kongress der Auslandssektion der OUN im August 1948 schloss Bandera (der immer noch 80 % der UHVR kontrollierte) die Gruppe Hrynioch-Lebed aus. Er beanspruchte die alleinige Autorität über die ukrainische Nationalbewegung und setzte seine Terrortaktik gegen anti-banderistische ukrainische Führer in Westeuropa fort und bemühte sich um die Kontrolle über ukrainische Emigrantenorganisationen. (10) Lebed, der zu diesem Zeitpunkt bereits enge Beziehungen zu den Amerikanern unterhielt, wurde jedoch zusammen mit Hrynioch als offizielle Vertretung der UHVR im Ausland anerkannt.

Nach dem verlorenen Krieg verfolgte Lebed eine ähnliche Strategie wie Reinhard Gehlen – er wandte sich an die Alliierten, nachdem er 1945 aus Rom geflohen war, und brachte eine Reihe von Namen und Kontakten von Antisowjets mit, die sich in der Westukraine und in Vertriebenenlagern in Deutschland befanden. Dies machte ihn für das Counterintelligence Corps (CIC) der US-Armee attraktiv, auch wenn sie dies in ihrem Bericht von 1947 zugaben.

Ende 1947 wurde Lebed, von dem man befürchtete, dass er von den Sowjets in Rom ermordet werden würde, zusammen mit seiner Familie vom CIC im Dezember 1947 zu seiner Sicherheit nach München, Deutschland, geschmuggelt.

Norman J.W. Goda schreibt (11):

Bis Ende 1947 hatte Lebed seine Vorkriegs- und Kriegsaktivitäten für den amerikanischen Konsum gründlich gesäubert. Nach seiner eigenen Darstellung war er ein Opfer der Polen, der Sowjets und der Deutschen gewesen – er würde für den Rest seines Lebens das „Fahndungsplakat“ der Gestapo tragen, um seine Anti-Nazi-Zugehörigkeit zu beweisen… Er veröffentlichte auch eine 126-seitige Broschüre über die UPA, die den heldenhaften Kampf der Ukrainer sowohl gegen die Nazis als auch gegen die Bolschewiki schilderte und gleichzeitig eine unabhängige, größere Ukraine forderte, die die menschlichen Ideale der Meinungsfreiheit und des freien Glaubens repräsentieren würde. Der Broschüre zufolge hat die UPA niemals mit den Nazis kollaboriert, und auch die Ermordung der galizischen Juden oder Polen wird in dem Buch nicht erwähnt. Der CIC hielt die Broschüre für den „vollständigen Hintergrund zu diesem Thema“. Der CIC übersah, dass sich ein OUN-Kongress, der im September 1947 stattfand, dank Lebeds Kritik an der schleichenden Demokratisierung der OUN unter seiner eigenen Aufsicht gespalten hatte. Dies wurde von der CIA übersehen, die 1948 begann, Lebed ausgiebig zu benutzen … Im Juni 1949 … schmuggelte die CIA ihn [Lebed] mit seiner Frau und seiner Tochter unter dem legalen Deckmantel des Displaced Persons Act in die Vereinigten Staaten. [Hervorhebung hinzugefügt]

Der Immigration and Naturalization Service (INS) begann gegen Lebed zu ermitteln und berichtete im März 1950 nach Washington, dass zahlreiche ukrainische Informanten von Lebeds führender Rolle unter den „Bandera-Terroristen“ sprachen und dass die Banderisten während des Krieges von der Gestapo ausgebildet und bewaffnet wurden und für „Massenmorde an Ukrainern, Polen und Juden [sic] verantwortlich waren… Bei all diesen Aktionen war Lebed einer der wichtigsten Anführer.“ (12)

1951 informierten hochrangige INS-Beamte die CIA über ihre Erkenntnisse, verbunden mit dem Hinweis, dass Lebed wahrscheinlich deportiert werden würde. Die CIA antwortete am 3. Oktober 1951, dass alle Anschuldigungen falsch seien und dass das Gestapo-Fahndungsplakat von Lebed beweise, dass er „mit gleichem Eifer gegen die Nazis und die Bolschewiken gekämpft hat.“ (13)

Die INS-Beamten stellten daraufhin die Ermittlungen gegen Lebed ein.

Im Februar 1952 drängte die CIA die INS, Lebed Wiedereinreisepapiere auszustellen, damit er die Vereinigten Staaten nach Belieben verlassen und wieder einreisen konnte. Argyle Mackey, der Beauftragte der INS, weigerte sich, dies zu gewähren.

Am 5. Mai 1952 schrieb Allen Dulles, der damalige stellvertretende Direktor der CIA, einen Brief an Mackey, in dem er erklärte (14):

Im Zusammenhang mit zukünftigen Operationen der Agency von höchster Wichtigkeit ist es dringend notwendig, dass die Person [Lebed] in der Lage ist, in Westeuropa zu reisen. Bevor [er] eine solche Reise unternimmt, muss die Agentur jedoch … seine Wiedereinreise in die Vereinigten Staaten ohne Ermittlungen oder Zwischenfälle sicherstellen, die unangemessene Aufmerksamkeit auf seine Aktivitäten lenken würden.

Das obige Bild zeigt das Originaldokument des Schreibens von Dulles an Mackey im Namen von Mykola Lebed.

Was war in Westdeutschland? General Reinhard Gehlen, ehemaliger Chef des militärischen Nachrichtendienstes der Wehrmacht im Osten, der bequemerweise wieder nach Westdeutschland einreisen durfte, um seine Gehlen-Organisation zu gründen, aus der 1956 der Bundesnachrichtendienst hervorgehen sollte.

Dulles wollte auch, dass Lebeds Rechtsstatus gemäß Abschnitt 8 des CIA-Gesetzes von 1949 in den eines „ständigen Aufenthaltsberechtigten“ geändert wird. Die INS untersuchte das Schreiben von Dulles nie weiter, und Lebed wurde im März 1957 als US-Bürger eingebürgert.

Nach dem Krieg wurde Bandera mit seiner Familie in Westdeutschland stationiert, wo er weiterhin die OUN-B leitete und mit mehreren antikommunistischen Organisationen sowie mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeitete. (15) Zu diesem Zeitpunkt war Bandera zu einer Belastung geworden, und sowohl die Amerikaner als auch die Briten versuchten ab 1953 mehrfach, Bandera zum Rücktritt zu bewegen, damit Lebed „die gesamte ukrainische Befreiungsbewegung im Heimatland“ vertrete. Bandera weigerte sich und wurde abtrünnig.

Es heißt, Bandera sei 1959 von einem KGB-Agenten in München ermordet worden, aber man kommt nicht umhin festzustellen, dass es ein ausgezeichnetes Timing und äußerst vorteilhaft für die Amerikaner war, dass Bandera zum richtigen Zeitpunkt ausgeschaltet wurde, wenn man bedenkt, was sie für die Zukunft der Ukraine geplant hatten…

Zu den freigegebenen Unterlagen gehören auch die von Hoovers FBI, das über einen kleinen Bestand an erbeuteten deutschen Generalstabsdokumenten aus den Jahren 1943 und 1944 verfügte, aus denen die deutsche Wertschätzung für die Arbeit der UPA hervorging und in denen Lebed namentlich erwähnt wurde. (16) Es scheint, dass diese Dokumente nie an eine andere Behörde oder Institution als die CIA weitergegeben wurden, obwohl die INS während ihrer Ermittlungen gegen Lebed darum gebeten hatte.

Interessant ist, dass Goda schreibt (17):

Das volle Ausmaß seiner [Lebeds] Aktivitäten als ‚Außenminister‘ [der UHVR] wird vielleicht nie bekannt werden, aber die Überwachung durch das FBI lässt einiges erahnen. Teilweise hielt Lebed an angesehenen Universitäten wie Yale Vorträge über Themen wie biologische Kriegsführung, die von der sowjetischen Regierung in der Ukraine eingesetzt wurde. [Hervorhebung hinzugefügt]

Das Folgende ist ein Hinweis darauf, was Dulles als dringende Notwendigkeit für Lebeds Wiedereintritt in Westeuropa gemeint haben könnte.

Breitman und Goda schreiben (18):

Bis 1947 lebten etwa 250.000 Ukrainer … in Deutschland, Österreich und Italien, viele von ihnen OUN-Aktivisten oder Sympathisanten. Nach 1947 begannen UPA-Kämpfer in die US-Zone zu gelangen, nachdem sie die Grenze zu Fuß durch die Tschechoslowakei erreicht hatten.

Lebed wurde jedoch nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten dringend benötigt. In den Vereinigten Staaten angekommen, wurde Lebed zum Hauptansprechpartner/Berater der CIA für AERODYNAMIC ernannt.

Breitman und Goda schreiben (19):

Die erste Phase von AERODYNAMIC umfasste die Infiltration in die Ukraine und die anschließende Exfiltration von durch die CIA ausgebildeten ukrainischen Agenten. Im Januar 1950 waren die CIA-Abteilung für die Sammlung von Geheiminformationen (Office of Special Operations, OSO) und die Abteilung für verdeckte Operationen (Office of Policy Coordination, OPC) beteiligt [Anm. d. Verf: die Allen-Dulles-Schurkenfraktion der CIA] … Washington war besonders erfreut über das hohe Niveau der UPA-Ausbildung in der Ukraine und ihr Potenzial für weitere Guerilla-Aktionen sowie über „die außergewöhnliche Nachricht, dass … aktiver Widerstand gegen das sowjetische Regime sich stetig nach Osten ausbreitete, aus den ehemaligen polnischen, griechisch-katholischen Provinzen … [Jedoch] 1954 verlor Lebeds Gruppe jeglichen Kontakt zur UHVR. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Sowjets sowohl die UHVR als auch die UPA unterworfen, und die CIA beendete die aggressive Phase von AERODYNAMIC.

Ab 1953 begann AERODYNAMIC mit einer ukrainischen Studiengruppe unter der Leitung von Lebed in New York zu arbeiten, die unter der Schirmherrschaft der CIA ukrainische Literatur und Geschichte sammelte und ukrainische nationalistische Zeitungen, Bulletins, Radioprogramme und Bücher zur Verbreitung in der Ukraine produzierte. Im Jahr 1956 wurde diese Gruppe offiziell als gemeinnützige Prolog Research and Publishing Association gegründet. Dies ermöglichte es der CIA, Gelder in Form von angeblichen Privatspenden zu leiten, ohne steuerpflichtig zu werden. Um den neugierigen Behörden des Staates New York zu entgehen, wandelte die CIA Prolog in ein gewinnorientiertes Unternehmen namens Prolog Research Corporation um, das vorgeblich private Aufträge erhielt. Unter Hrinioch [Hrynioch] unterhielt Prolog ein Münchner Büro mit dem Namen Ukrainische Geseelschaft für Auslandsstudein, EV. Die meisten Publikationen wurden hier erstellt.

Prolog rekrutierte und bezahlte ukrainische emigrierte Schriftsteller, die im Allgemeinen nicht wussten, dass sie in einem von der CIA kontrollierten Unternehmen arbeiteten. Nur die sechs führenden Mitglieder der ZP/UHVR waren wissentliche Agenten. Ab 1955 wurden Flugblätter aus der Luft über der Ukraine abgeworfen[,] und Radiosendungen mit dem Titel Nova Ukraina wurden in Athen für den ukrainischen Konsum ausgestrahlt. Diese Aktivitäten gingen über in systematische Mailing-Kampagnen in die Ukraine über ukrainische Kontakte in Polen und Emigrantenkontakte in Argentinien, Australien, Kanada, Spanien, Schweden und anderswo. Die Zeitung Suchasna Ukrainia (Ukraine heute), Informationsbulletins, eine ukrainischsprachige Zeitschrift für Intellektuelle namens Suchasnist (Die Gegenwart) und andere Publikationen wurden an Bibliotheken, Kultureinrichtungen, Verwaltungen und Privatpersonen in der Ukraine verschickt. Diese Aktivitäten förderten den ukrainischen Nationalismus…[Hervorhebung hinzugefügt]

Die CIA kaufte und bezahlte eine Art ukrainischen Nationalismus à la Lebed. Einem der grausamsten Schlächter der OUN/UPA wurde die Macht gegeben, die Herzen und Köpfe des ukrainischen Volkes um seine nationalistische Identität zu formen, eine Identität, wie sie von der OUN definiert wurde. Auch die historische und kulturelle Interpretation wurde so gestaltet, dass das Konzept der großen ukrainischen Rasse von Wolodomyr dem Großen weiter romantisiert wurde, was zu einem weiteren Überlegenheitsgefühl und einer weiteren Spaltung zwischen den Ukrainern und den Weißrussen und Russen führte.

Ein CIA-Analyst urteilte, dass „eine Form von nationalistischem Gefühl [in der Ukraine] fortbesteht und … es eine Verpflichtung gibt, es als Waffe des Kalten Krieges zu unterstützen.“ (20)

Breitman und Goda fahren fort:

…Prolog beeinflusste [auch] die nächste ukrainische Generation…Prolog wurde in den Worten eines hochrangigen CIA-Beamten zum einzigen „Vehikel für die Operationen der CIA gegen die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik und [ihre] vierzig Millionen ukrainischen Bürger“.

Lebed distanzierte sich und die ukrainische nationalistische Bewegung offen vom offenen Antisemitismus seiner banderistischen Tage…Mehr um den Namen des ukrainischen Nationalismus zu schützen, verurteilte er öffentlich die „provokativen Verleumdungen“ und „verleumderischen Äußerungen“ gegen Juden und fügte in einer besonders vergesslichen Notiz hinzu, dass „das ukrainische Volk…gegen jede Art von Hasspredigt gegen andere Menschen ist“…Ehemalige Banderisten…griffen nun die Sowjets wegen des Antisemitismus an, statt mit ihm.

Lebed ging 1975 in den Ruhestand, blieb aber als Berater für Prolog und die ZP/UHVR tätig…In den 1980er Jahren wurde der Name von AERODYNAMIC in QRDYNAMIC und in den 1980er Jahren in PDDYNAMIC und dann QRPLUMB geändert. 1977 unterstützte Präsident Carters Nationaler Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski die Ausweitung des Programms aufgrund der, wie er es nannte, „beeindruckenden Dividende“ und der „Auswirkungen auf bestimmte Zielgruppen im Zielgebiet“. In den 1980er Jahren dehnte Prolog seine Tätigkeit aus, um auch andere sowjetische Nationalitäten zu erreichen, darunter – und das ist die größte Ironie – auch sowjetische Dissidenten. Als die UdSSR 1990 am Rande des Zusammenbruchs stand, wurde QRPLUMB mit einer letzten Auszahlung von 1,75 Millionen Dollar beendet. Prolog würde seine Aktivitäten fortsetzen, war aber finanziell auf sich allein gestellt.

Im Juni 1985 erwähnte das General Accounting Office Lebeds Namen in einem öffentlichen Bericht über Nazis und Kollaborateure, die sich mithilfe von US-Geheimdiensten in den Vereinigten Staaten niedergelassen hatten. Das Office of Special Investigations (OSI) im Justizministerium begann noch im selben Jahr, gegen Lebed zu ermitteln. Die CIA befürchtete, dass die öffentliche Untersuchung von Lebed QRPLUMB kompromittieren würde und dass ein Versäumnis, Lebed zu schützen, in der ukrainischen Emigrantengemeinschaft Empörung auslösen würde. Daher schirmte sie Lebed ab, indem sie jede Verbindung zwischen Lebed und den Nazis leugnete und behauptete, er sei ein ukrainischer Freiheitskämpfer. Die Wahrheit war natürlich viel komplizierter. Noch 1991 versuchte die CIA, das OSI davon abzubringen, sich an die deutsche, polnische und sowjetische Regierung zu wenden, um kriegsbezogene Unterlagen über die OUN zu erhalten. Das OSI gab den Fall schließlich auf, da es nicht in der Lage war, endgültige Dokumente über Lebed zu beschaffen. [Hervorhebung hinzugefügt]

Mykola Lebed starb 1998 unter dem Schutz der CIA in New Jersey im Alter von 89 Jahren. Seine Unterlagen befinden sich im Ukrainischen Forschungsinstitut der Harvard-Universität.

Und das ist die wahre Geschichte der ukrainischen nationalistischen Bewegung in ihrer heutigen Form, gekauft und bezahlt von der CIA. Es ist also kein Zufall, dass die OUN-Ideologie heute untrennbar mit der westukrainischen nationalistischen Identität verbunden ist und dass sich seit 1991 (seit der Unabhängigkeit der Ukraine von der UdSSR) mehrere Neonazi-Gruppen gebildet haben, die alle die OUN und Stepan Bandera als den Vater ihrer Bewegung betrachten.

[In Kürze folgt Teil 3, in dem die NATO und die Organisation Gehlen erörtert werden und wie dies mit der ukrainischen nationalistischen Bewegung und dem Neonazismus in der heutigen Ukraine zusammenhängt.]

Teil 1 ist hier zu finden.

