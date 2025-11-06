Wie die US-Bundesregierung die Macht zur Ermordung von Personen erlangte

Von Jacob G. Hornberger

Amerikaner vergessen oft, dass die Verfassung die Bundesregierung ins Leben rief und – ebenso wichtig – ihre Befugnisse auf diejenigen beschränkte, die in der Verfassung selbst aufgezählt sind. Tatsächlich war der einzige Grund, warum unsere amerikanischen Vorfahren die Verfassung akzeptierten, der, dass ihnen versichert wurde, dass ihre Befugnisse wenige, begrenzt und extrem eingeschränkt sein würden.

Daher rief die Verfassung keine Regierung mit inhärenten Befugnissen ins Leben, wie die traditionellen „Polizeibefugnisse“ (police powers), die Regierungen throughout die Geschichte charakterisierten. Wenn sie das getan hätte, würden unsere amerikanischen Vorfahren sie niemals gebilligt haben. Stattdessen wurde klar verstanden, dass die einzigen Befugnisse, die die Bundesregierung legal ausüben konnte, die in der Verfassung aufgezählten waren. Wenn eine Befugnis nicht aufgeführt war, konnte sie nicht legal ausgeübt werden.

Das war gemeint mit dem Begriff „Republik mit begrenzter Staatsgewalt“ (limited-government republic). Zum ersten Mal in der Geschichte hatte ein Volk die Macht seiner eigenen Regierung durch das Dokument beschränkt, das die Regierung ins Leben rief.

Wenn den Amerikanern dieses System nicht gefiel, konnten sie es durch eine Verfassungsänderung (amendment) ändern, für die die Verfassung die Mittel bereitstellte.

Unsere amerikanischen Vorfahren waren immer noch nicht zufrieden. Sie waren nach wie vor äußerst besorgt über die Möglichkeit, dass die Bundesregierung am Ende allmächtige, tyrannische Befugnisse über sie ausüben könnte, ähnlich denen, die von König George ausgeübt worden waren.

Sie waren besonders besorgt, dass der Präsident, obwohl demokratisch gewählt, beschließen könnte, seine Macht, insbesondere in Kombination mit dem Militär, einzusetzen, um Menschen willkürlich zu töten.

Die Befürworter der Verfassung taten ihr Bestes, um ihre Bedenken zu zerstreuen. Sie wiesen darauf hin, dass die Verfassung der Bundesregierung nicht die Befugnis gebe, Menschen willkürlich zu töten. Da eine solche Befugnis nicht enumeriert sei, könne sie daher nicht legal ausgeübt werden.

Angesichts des heftigen Widerstands gegen „stehende Heere“ (standing armies) war man zudem der Auffassung, dass der Präsident niemals über eine große Militärmacht verfügen würde, um eine derartige Tyrannei dem amerikanischen Volk aufzuzwingen, eine Tyrannei, die willkürliche Tötungen von Menschen beinhalten würde.

Diese Argumente reichten dem amerikanischen Volk immer noch nicht aus. Als Bedingung für die Annahme der Verfassung forderten sie eine Bill of Rights, die eigentlich eher eine „Liste von Verboten“ (Bill of Prohibitions) hätte heißen müssen, da sie überhaupt keine Rechte gewährt. Stattdessen untersagte sie der Bundesregierung ausdrücklich, Rechte zu verletzen oder zu zerstören. Das Zweite Amendement garantierte das Recht, Waffen zu besitzen und zu trauen (keep and bear arms), was sicherstellte, dass die Menschen die Mittel haben würden, um der Tyrannei ihres eigenen Präsidenten und seiner Armee zu widerstehen.

Das Fünfte Amendement verbot es der Bundesregierung, einer Person ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren (due process of law) das Leben zu nehmen. Bis zur Magna Carta im Jahr 1215 zurückreichend, bedeutete der Begriff „due process“ mindestens die doppelte Anforderung einer formellen Ankündigung (notice) und das Recht, gehört zu werden (right to be heard), bevor man ermordet oder hingerichtet wird.

Beachten Sie etwas Wichtiges am Fünften Amendement: Sein Schutz gilt für „Personen“ (persons), nicht nur für amerikanische Bürger. Unsere amerikanischen Vorfahren stellten sicher, dass der Präsident daran gehindert war, irgendjemanden ohne due process of law zu töten – also ohne formelle Anklage (z.B. eine Anklageschrift – indictment) und das Recht, gehört zu werden (z.B. eine Anhörung oder ein Prozess).

So gab es in unserem Regierungssystem schlicht und einfach keine Befugnis zur Ermordung (power of assassination), da diese offensichtlich die Tötung ohne due process of law beinhaltet.

Zentral für die verfassungsmäßige Form der begrenzten Regierung in Amerika war die Judikative. Ihre Aufgabe war es, die Verfassung gegenüber den anderen beiden Zweigen der Bundesregierung durchzusetzen. Wenn also ein Präsident damit beginnen würde, Menschen zu ermorden, wäre es die Pflicht der Judikative, eine solche Handlung als verfassungswidrig zu erklären und durch einstweilige Verfügungen (injunctive relief) zu unterbinden.

Dasselbe galt für den Kongress, der die verfassungsmäßige Befugnis der Amtsenthebung (impeachment) innehatte. Wenn ein Präsident und seine Handlanger damit beginnen würden, Menschen zu ermorden, wäre es die Pflicht des Kongresses, ihn anzuklagen und aus dem Amt zu entfernen.

Das war unser Regierungssystem für etwa 150 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit. Für ein Jahrhundert und eine Hälfte hatte der Präsident keine Befugnis zur Ermordung. Ich würde sagen, das ist eine sehr große Erfolgsgeschichte.

All dies änderte sich in den späten 1940er Jahren, als die Struktur der Bundesregierung von einer Republik mit begrenzter Staatsgewalt in einen sogenannten Nationalen Sicherheitsstaat (national-security state) umgewandelt wurde, der aus dem Pentagon, einer riesigen, permanenten stehenden Armee, der CIA und der NSA bestand – also genau die Art von Regierungsstruktur, die unsere amerikanischen Vorfahren abgelehnt hatten. Bundesbeamte rechtfertigten diese monumentale Umwandlung mit der Behauptung, sie sei notwendig, um die Vereinigten Staaten vor einer kommunistischen Übernahme zu schützen.

Interessanterweise vollzogen sie diesen revolutionären Wandel jedoch ohne auch nur den Anschein einer Verfassungsänderung, wie sie die Verfassung vorschrieb. Warum ist das wichtig? Weil ein Nationaler Sicherheitsstaat praktisch gesehen automatisch mit dem Erwerb allmächtiger, totalitärer, dunkler Befugnisse (dark-side powers) einhergeht, einschließlich der Befugnis zur Ermordung.

So wirkte sich die Umwandlung in einen Nationalen Sicherheitsstaat praktisch als De-facto-Verfassungsänderung aus, eine, die das Fünfte Amendement änderte – aber ohne eine Verfassungsänderung. Sobald die Umwandlung stattfand, verfügten der Präsident und sein Nationaler Sicherheitsapparat über die allmächtige, dunkle Befugnis, jeden zu ermorden, den sie wollten, sofern sie feststellten, dass das Opfer eine Bedrohung für die „nationale Sicherheit“ darstellte.

Angesichts der enormen Macht dieser neuen, riesigen, permanenten und mächtigen stehenden Armee machten der Oberste Gerichtshof der USA und der Rest der Bundesjustiz sofort klar, dass sie niemals eine Handlung des Nationalen Sicherheitsapparats für verfassungswidrig erklären würden, einschließlich der neu erworbenen Befugnis zur Ermordung. Der Grund für diese richterliche Zurückhaltung (judicial deference), ungeachtet des klaren Verstoßes gegen das Fünfte Amendement, war, dass die Judikative wusste, dass sie nicht in der Lage war, ihre Entscheidungen gegen die allmächtige Macht des Pentagons, des riesigen Militär- und Geheimdienstapparats, der CIA und der NSA durchzusetzen.

So kam es also, dass das amerikanische Volk heute in einer Gesellschaft lebt, in der der Präsident und sein riesiger, allmächtiger Nationaler Sicherheitsapparat die allmächtige, dunkle Befugnis besitzen, jeden zu ermorden, den sie wollen, ob Ausländer oder Amerikaner. Das ist offensichtlich nicht das, was unsere amerikanischen Vorfahren im Sinn hatten, als sie die Errichtung der Bundesregierung billigten.