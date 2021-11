Wie die USA die Kriegsgefahr zwischen der Ukraine und Russland befeuern

Die Eskalation im Donbass ist mal wieder fast kein Thema in den deutschen Medien. Auch von den ungeplanten Flottenmanöver der USA im Schwarzen Meer erfährt der deutsche Medienkonsument nichts.

Das russische Fernsehen ist am Sonntag in seinem Nachrichtenrückblick ausführlich darauf eingegangen, wie die USA die Spannungen im Schwarzen Meer und auch in der Ukraine erhöhen. Die USA spielen mit dem Feuer, aber die deutschen Medien finden nicht, dass ihre Leser und Zuschauer davon erfahren sollten. Daher habe ich einen Beitrag des russischen Fernsehens zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Ukraine wird von den USA zum Krieg im Südosten aufgehetzt. Sie schicken Waffen und fordern die NATO-Länder auf, die Beschränkungen für die Lieferung von tödlichen Waffen an die Ukraine aufzuheben. Sie kreisen am Himmel in der Nähe der Krim und durchpflügen das Schwarze Meer. Dabei klingen ihre Worte