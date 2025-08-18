Wie ein einziger Milchshake dein Gehirn beeinflusst: Was du wissen solltest!

Wie ein einziges fettreiches Essen dein Gehirn beeinflussen kann

Einleitung

Du hast dir nach einer langen Woche vielleicht ein fettiges Takeaway-Essen gegönnt – eine Pizza, einen Burger oder vielleicht einen cremigen Milchshake. Solche Leckereien scheinen oft harmlos, besonders wenn sie als Belohnung für eine anstrengende Woche dienen. Doch neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass selbst ein einziges fettreiches Mahlzeit gravierende Auswirkungen auf deine Gesundheit haben kann, insbesondere auf dein Gehirn. In diesem Artikel werden wir uns mit den Auswirkungen von gesättigten Fetten auf die Gehirnfunktion und die langfristigen Risiken von Schlaganfall und Demenz befassen.

Die Rolle von Fetten in unserer Ernährung