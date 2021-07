Wie eine grenzenlose Korruption die Menschheit tötet

mercola.com

Die wissenschaftlichen Entdeckungen von Judy Mikovits und Frank Ruscetti zeigten, dass die Blutversorgung und die Impfstoffe seit mehr als drei Jahrzehnten mit krankmachenden Retroviren verunreinigt sind, und die US-Regierung hat es die ganze Zeit versteckt

Die führende Todesursache unter gebärfähigen Frauen in der Welt ist HIV/AIDS. Das chronische Erschöpfungssyndrom (CFS), das vor allem Frauen betrifft, ist im Grunde AIDS ohne HIV, aber mit XMRVs und anderen Co-Infektionen wie Borrelien, Babesien, Mykoplasmen und Schimmelpilzen. Es handelt sich um eine erworbene Endocannabinoid-Immunschwäche, die aufkontaminierte Impfstoffe, Biologika und Blutprodukte zurückgeführt werden kann, die seit Jahrzehnten verwendet werden

Laut Mikovits ist SARS-CoV-2 ein geklontes Virus, das in einer Affen-Zelllinie hergestellt wurde und daher ein Affenvirus ist. Es ist das Ergebnis eines Fledermaus-Coronavirus, das in einer Vero-Affennieren-Zelllinie gezüchtet wurde, von der bekannt ist, dass sie mit Retroviren einschließlich XMRVs kontaminiert ist

Mikovits glaubt, dass es sich bei „Langstrecken-COVID“ um das SARS-CoV-2-Spike-Protein handelt, das endogene HERVW aktiviert und mit XMRVs rekombiniert, – eingeführt durch Impfungen. Eine ähnliche Rekombination findet bei Affen-SIVS bei HIV-infizierten Personen statt

Diejenigen, die am ehesten an den COVID-Impfungen sterben, sind diejenigen, die bereits mit XMRV, HIV, Borrelien, Babesien und anderen Erregern koinfiziert sind, die häufig durch kontaminierte virale Impfstoffe erworben werden

In diesem Interview diskutieren Judy Mikovits, Ph.D., Frank Ruscetti, Ph.D., und Kent Heckenlively, ein Anwalt und Wissenschaftslehrer, über „Ending Plague: A Scholar’s Obligation in an Age of Corruption“, das sie gemeinsam verfasst haben.

Dies ist das dritte Buch einer Trilogie, die mit „Plague“ begann: One Scientist’s Intrepid Search for the Truth About Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases“ und „Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science“.

Die ersten beiden wurden gemeinsam von Mikovits und Heckenlively verfasst. Die Inspiration für das dritte Buch kam von Ruscetti, der seit 38 Jahren Mikovits‘ Mentor und professioneller Mitarbeiter ist. Wie im Untertitel angedeutet, werden wir nicht in der Lage sein, diese Plagen wissenschaftlicher und akademischer Korruption zu beenden, wenn oder solange Gelehrte und Wissenschaftler nicht ihre beruflichen Verpflichtungen und Verantwortungen ehren.

„Das ist der Punkt des Buches, und wir würden nicht dieses Durcheinander haben, wenn Leute wie Tony [Anthony] Fauci und Bob [Robert] Gallo nicht mit diesem dünnen Spielbuch für Dinge wie Ebola, Zika und die Autismus-Epidemie, den ganzen Weg zurück zu HIV / AIDS wegkommen,“ Mikovits sagt.

Ausverkauf der öffentlichen Gesundheit für Profit

„Plague“ und „Plague of Corruption“ schildern die wissenschaftlichen Entdeckungen von Mikovits und Ruscetti, darunter die skandalösen Erkenntnisse, dass Blutkonserven und Impfstoffe mit krankmachenden Retroviren verseucht sind und die US-Regierung dies seit Jahrzehnten verheimlicht. Die Bücher lesen sich wie rasante Thriller und bieten einen Blick in die Hallen der wissenschaftlichen Forschung, in die nur wenige Menschen je eingeweiht sind.

Buch Nr. 3, „Das Ende der Seuche“, ist in erster Linie Ruscettis Geschichte. Als Ruscetti Mikovits 1983 als Labortechniker in Fort Detrick einstellte, hatte er gerade den T-Zell-Wachstumsfaktor entdeckt, der später in Interleukin 2 umbenannt wurde. 1980 hatte er auch das erste krankheitsverursachende menschliche Retrovirus entdeckt, das humane T-lymphotrope Virus (HTLV-11) oder humanes T-Zell-Leukämie-Virus. Das Buch beginnt mit Ruscettis Geschichte und Perspektive.

„Die Motivation, das Buch zu schreiben, ist nicht neu“, sagt Ruscetti, „und wenn wir das Schicksal eines jeden Menschen nicht ändern, wird es nur noch schlimmer werden. [Während der AIDS-Epidemie befanden wir uns in einer Sackgasse. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass es damals keine Sackgasse hätte geben dürfen, denn wenn man sich den Rest der Welt ansieht, ist HIV die Todesursache Nr. 1 bei Frauen im gebärfähigen Alter.“

Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Aussage. Die führende Todesursache unter Frauen im gebärfähigen Alter in der Welt ist HIV/AIDS, aber hören Sie jemals etwas darüber? Wenn nicht, warum ist das wohl so? Kurz gesagt, die Gesundheitsbehörden haben in den letzten Jahrzehnten einen schrecklichen Job gemacht und die öffentliche Gesundheit für den Profit verkauft. Wie Heckenlively bemerkt:

Die öffentliche Gesundheit hat uns in den letzten 40 oder 50 Jahren nicht gut gedient. Was ich an Franks Geschichte wirklich außergewöhnlich finde, ist, dass er wirklich detailliert beschreibt, wie die Wissenschaft schiefgelaufen ist. Wir stellen uns die Wissenschaft gerne als eine Demokratie von Experten vor: Spitzenleute auf ihrem Gebiet, die darüber diskutieren, wie die Wissenschaft vorankommen soll. Aber die öffentliche Gesundheit ist nicht so.

Beginnend in den 1970er Jahren mit Nixons Krieg gegen Krebs, der sich unter Reagan noch beschleunigte, wurden diese „Zaren“ der Wissenschaft geschaffen. Tony Fauci ist einer von ihnen. Und dann degradierten sie die anderen Wissenschaftler zu einer Art Leibeigenen. Wir haben nicht wirklich viele ‚Regierungswissenschaftler‘. Wir haben eine Menge Wissenschaftler unter Vertrag mit der Bundesregierung, und das hat wirklich ein System geschaffen, in dem Leute wie Tony Fauci im Wesentlichen die öffentliche Gesundheit kontrollieren.

Ich denke, wenn die Leute verstehen würden, dass das System selbst so aufgebaut ist, dass relativ wenige Leute das Sagen haben, dann würde das alles mehr Sinn ergeben. Wenn also in den Medien davon die Rede ist, dass die Wissenschaft dies und jenes entscheidet, dann ist das in Wirklichkeit nicht der Fall. Es ist nur eine relativ kleine Handvoll von Leuten, fast wie ein heiliges Büro der Wissenschaft, und das ist es, was wir angreifen. Was wir versuchen, ist, dass wir versuchen, die Wissenschaft zurück zu ihren ursprünglichen Wurzeln zu bringen, in denen jeder, der qualifiziert ist, eine Stimme hat und zu der Diskussion beitragen kann.

Zu viel Macht in zu wenigen Händen

Fauci ist seit 1984 Leiter der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). In den 37 Jahren seither war er für die Verteilung von Forschungsgeldern in Höhe von fast 1 Billion Dollar verantwortlich. Wer hat diese Steuergelder erhalten? In erster Linie diejenigen, die mit der Pharmaindustrie verbündet sind. Es ist eine inzestuöse Beziehung geworden, die sich um die Schaffung von Profit dreht, während die Öffentlichkeit praktisch keinen Nutzen davon hat.

Tatsächlich hat in vielen Fällen die öffentliche Gesundheit enorm gelitten, und die Menschen haben keine Vorstellung davon, was passiert ist, oder wie ihre schlechte Gesundheit das Ergebnis einer korrumpierten Politik und von Interessenkonflikten ist. Heckenlively sagt:

Der Vergleich, den ich anstelle, ist, dass Fauci länger Leiter des Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten war, als J. Edgar Hoover Leiter des FBI war. [Anmerkung der Redaktion: Tatsächlich war Hoover 48 Jahre lang Chef des FBI, von 1924 bis 19724]. Ob man nun rechts, links oder in der Mitte ist, niemand glaubt, dass jemand so lange diese Art von Macht innehaben sollte.

Tatsächlich ist es eine wirklich schlechte Idee, diese Art von Macht an und für sich zu haben. Ich denke, dass [Fauci] wirklich eine schreckliche Person ist, denn er war nicht nur für dieses System verantwortlich, er hat auch geholfen, dieses System zu entwerfen. Wir müssen Fauci loswerden und den nächsten Fauci davon abhalten, die Macht zu übernehmen.“

Wichtig ist, dass Fauci und Big Pharma nicht nur die Finanzierung der Forschung kontrollieren, sie kontrollieren auch, was veröffentlicht wird und was begraben wird. Fauci ist der Grund dafür, dass Sie noch nichts darüber gehört haben, dass HIV/AIDS weltweit eine der häufigsten Todesursachen bei Frauen im gebärfähigen Alter ist. Diese Statistik wird zensiert, genauso wie Fakten über die COVID-19-Behandlung und COVID-Spritzen zensiert werden.

Wie Mikovits erklärt, ist das chronische Müdigkeitssyndrom (CFS), von dem vor allem Frauen betroffen sind, im Grunde genommen AIDS ohne das HIV. Es ist eine Störung des Immunsystems und kann auf kontaminierte Impfstoffe, Biologika und Blutkonserven zurückgeführt werden, die seit Jahrzehnten verwendet wurden.

Wie in „Plague“ ausführlich beschrieben, war Fauci eine Schlüsselfigur bei der Vertuschung der wahren Ursache von AIDS, die fälschlicherweise Homosexuellen und Drogenabhängigen angelastet wurde. Indem er in betrügerischer Weise die Definition der Krankheit änderte und das Vorhandensein von exogenen Viren, sogenannten xenotropen murinen Leukämievirus-verwandten Viren oder XMRVs, leugnete, verhinderte er, dass Frauen eine korrekte Behandlung erhielten. Mikovits erklärt:

„Die Definition lautete: ‚Nur HIV kann AIDS verursachen‘, und genau das sehen wir jetzt auch. Es gab nie ein SARS-CoV-2 Affenvirus in hunderten von Millionen Menschen. Sie werden durch den [COVID-]Impfstoff übertragen, und durch Rekombinanten kann das in nur zwei Wochen geschehen.“

SARS-CoV-2 ist ein geklontes Affenvirus

Der New Yorker Arzt Dr. Andy Kaufman behauptet, das SARS-CoV-2-Virus sei nie identifiziert worden. Laut Mikovits liegt er damit völlig falsch. SARS-CoV-2 ist ein geklontes Affenvirus, das in der Vero-Affennieren-Zelllinie hergestellt und nur von dieser Zelllinie isoliert wurde, nicht von Menschen mit COVID, sagt sie.

Das ursprüngliche Fledermaus-Coronavirus wurde in einer Vero-Affennieren-Zelllinie gezüchtet, von der bekannt ist, dass sie mit Retroviren und Coronaviren kontaminiert ist, die sich jedes Mal leicht rekombinieren, wenn die Impfstoffe in 100-Liter-Produktionen hergestellt werden.

Mikovits führte Mitte der 90er Jahre Experimente mit Fledermausgewebe-Ebola-Kulturen in der gleichen Zelllinie durch und versuchte zu verstehen, wie diese Viren Krankheiten verursachen. Was sie entdeckte, war, dass es nicht die Infektion ist, die tötet. Es sind die entzündlichen Begleiterscheinungen und die Dysregulation der angeborenen Immunantwort, die letztendlich tödlich sind, und das Virus verursacht dies zum Teil durch das Abschalten der Interferonwege. Heckenlively erklärt:

Was Judy damit sagen will, ist, dass, wenn man diese Viren in verschiedenen Kulturen mischt, man genetische Sequenzen aus den Kulturzellen erhält. Das, worüber unsere Bücher wirklich sprechen, ist, wie gefährlich diese gängige Praxis ist – man nimmt zum Beispiel ein menschliches Virus, das man isoliert, und züchtet es dann in Tierkulturen. Was viele Menschen wissen nicht, dass Viren nicht wie andere lebende Organismen sind. Sie sind sehr promiskuitiv in ihrem Austausch von genetischem Code. Im April oder Mai 2020 sagten [die Leute] ‚Dieses Fledermausvirus scheint einige HIV-Spike-Proteine und Sequenzen zu haben.‘ Wie kommt es, dass man Affensequenzen in einem Fledermausvirus hat? Unsere Behauptung ist, dass diese gängige Praxis, Viren in verschiedenen Tierkulturen, einschließlich menschlicher Kulturen, zu züchten, diese Frankenstein-Viren schafft, die genetische Sequenzen aus den Medien haben, in denen sie gezüchtet werden

In den 80er Jahren glaubte man, dass sich das HIV-Virus in den T-Zellen versteckt, was absolut keinen Sinn machte. Es ist richtig, dass mit dem Fortschreiten der Krankheit die T-Zellen unbedingt herausgenommen werden würden. Das war ein Indikator für die Infektion, aber was Judy und Frank sagten, dass das HIV-Virus sich nicht in den T-Zellen verstecken kann, vor allem, weil man die Entwicklung der AIDS-Demenz hat, und die T-Zellen nicht im Gehirn [gefunden werden]. Judys bahnbrechende Arbeit mit Frank bestand darin, das eigentliche Reservoir zu finden, in dem das HIV-Virus lebte, nämlich die Mono-Site-Makrophagen. Wenn ich Andy Kaufmans Behauptungen verstehe, dann schüttet er das Kind mit dem Bade aus. Judy zeigt, wie das Virus Schäden verursacht und wie das Establishment falsch liegt, und wie einige dieser alternativen Leute auch einen Teil des Arguments übersehen.

SARS-CoV-2 wurde durch Injektion verbreitet

Mikovits stellt in diesem Interview eine Reihe von schockierenden Behauptungen auf. Unter anderem, dass SARS-CoV-2 durch die regelmäßige Verwendung von Impfstoffen verbreitet wurde, die aufgrund von Herstellungspraktiken mit dem SARS-CoV-2 Virus kontaminiert waren.

Die Affen-Nieren-Zelllinien, die zur Herstellung vieler Impfstoffe verwendet wurden, waren mit dem Fledermaus-Coronavirus kontaminiert und wurden um die Welt verschifft. Diese Impfstoffe wurden dann in Menschen injiziert, was als Transfektion bezeichnet wird. Deren Zellen begannen dann, das zu replizieren, was wir heute als das SARS-CoV-2-Virus kennen.

„Sie haben absolut ein SARS-CoV-2-Virus isoliert“, sagt Mikovits. „Aber es gibt nichts Definitives, das zeigt, [dass es] entweder Kochs Postulate oder Hill-Kriterien erfüllt, was wir mit den XMRVs getan haben, was bedeutet, dass das Virus meiner Meinung nach immer noch ein Affenvirus ist, das durch Injektion verbreitet wurde.“

Mit anderen Worten: Es gibt zwar ein Virus namens SARS-CoV-2, aber niemand hat bewiesen, dass dieses Virusisolat tatsächlich jemals zwischen Menschen übertragen wurde oder COVID-19 verursacht. Ihre Behauptung ist, dass SARS-CoV-2 ein Affenvirus ist, das ein Artefakt der Kultivierung eines Fledermaus-Coronavirus in Vero-Affennierenzellkulturen ist, die seit Jahren mit XMRVs kontaminiert sind.

Um zu beweisen, dass SARS-CoV-2 COVID-19 verursacht, muss man das Virus aus einer Person extrahieren, die COVID-19 hat, und eine andere Person mit diesem Virus infizieren. Wenn die exponierte Person COVID-19 bekommt, dann wäre das Virus der verursachende Faktor.

Wir wissen, dass die meisten Personen mit Menschen mit COVID-19 in Kontakt gekommen sind und trotzdem nicht an COVID-19 erkranken. Dies deutet darauf hin, dass SARS-Co-V-2 nicht der alleinige verursachende Faktor ist.

Wie die COVID-Impfungen Varianten erzeugen

Mikovits glaubt auch, dass die COVID-Impfungen zur Pandemie beitragen, indem sie Varianten durch einen Prozess namens Transfektion erzeugen. Wenn ein Klon einer infektiösen viralen Sequenz in ein synthetisches virales Partikel, ein sogenanntes Lipid-Nanopartikel, injiziert wird, handelt es sich nicht um ein infektiöses, übertragbares Viruspartikel. Stattdessen beginnt die Maschinerie der Wirtszellen, die eingeimpften Sequenzen zu replizieren oder die Spike-Proteine zu exprimieren.

Im Falle der COVID-Impfung produzieren Ihre Zellen nur das Spike-Protein des Virus, das eigentlich der krankmachende Teil des Virus ist. Das Spike-Protein ist das, was die Krankheit verursacht. Anders ausgedrückt: COVID-19 ist keine virale Infektion. Sie wird durch ein Stoffwechselgift verursacht, nämlich das Spike-Protein. Dieses virale Partikel funktioniert an und für sich wie ein synthetisches Virus.

Das Spike-Protein ist synthetisch, weil die injizierte mRNA genetisch verändert wurde. Die mRNA ist nicht infektiös oder übertragbar, aber wenn sie injiziert wird, beginnt Ihr Körper, dieses synthetische Spike-Protein herzustellen, das wie ein Virus funktioniert und auf andere Menschen übertragen werden kann. Heckenlively erklärt:

Virologen sagen, man braucht einen kompletten Virus, um Schaden anzurichten. Judy hat aber herausgefunden, dass auch defekte Viren Schaden anrichten können. Wenn man sich einen Virus als einen Code vorstellt, wie ein Computerprogramm, wenn man ein paar fehlerhafte Codezeilen hat, kann auch das Probleme im Computer verursachen. Was Judy damit sagen will, ist, dass Viren auf eine Art und Weise gefährlich sind, die von der Wissenschaft noch nicht vollständig verstanden wird. Man muss nicht unbedingt einen kompletten Virus haben, um Schaden anzurichten. Man kann Sequenzen des Virus haben, die man als defekte oder Müllteile bezeichnen würde, und es kann immer noch enormen Schaden anrichten, weil diese Teile des Virus, wie z. B. die Hülle, die Funktion Ihres Immunsystems beeinträchtigen.

Laut Mikovits bestehen 8 % des menschlichen Genoms aus endogenen Viren, zu denen auch retrovirale Hüllen gehören, die für die Regulierung unserer angeborenen Immunantworten, unserem kritischen Typ-1-Interferon, entscheidend sind. Einige erfüllen sehr wichtige Funktionen, einschließlich regulatorischer Aufgaben.

Man kann jedoch keine tierischen oder anderen menschlichen endogenen Viren exprimieren, ohne das Risiko von Rekombinationen und neuen Viren einzugehen. Wenn also Impfstoffe mit tierischen Retroviren verunreinigt werden, riskiert man, ganz neue Viren zu schaffen, die alle Arten von Schaden anrichten können.

Was ist die versteckte Agenda?

Zusammenfassend demonstriert die Arbeit von Mikovits und Ruscetti ein wichtiges Prinzip, nämlich dass Viren nicht alleine reisen. Sie reisen in Gruppen, und während ein Virus einen Teil des Immunsystems angreift, ruft ein anderer Typ andere Immunreaktionen hervor. Das Endergebnis ist das, was wir als erworbene Immundefizienz oder -schwäche diagnostizieren.

Zum Beispiel verursacht HIV allein kein AIDS. Um AIDS zu entwickeln, braucht man mehrere Umweltgifte wie Glyphosat, Aluminium oder eine Koinfektion von HIV und XMRVs. Wiederum werden XMRVs in Impfstoffen gefunden, die in tierischem Gewebe gezüchtet wurden.

Die XMRVs lähmen Ihr angeborenes Immunsystem, einschließlich Ihrer natürlichen Killerzellen (NK). Dies ermöglicht es dem HIV, Ihr adaptives Immunsystem, die T- und B-Zellen, auszuschalten, was zu einem Fortschreiten der Krankheit und, wenn sie unbehandelt bleibt, zum Tod führt. Bei CFS ist die primäre Koinfektion die von XMRVs und Herpesviren.

Mikovits glaubt, dass diejenigen, die am ehesten an den COVID-Impfungen sterben, diejenigen sind, die bereits mit XMRV, HIV, Borrelien, Babesien und anderen Erregern koinfiziert sind, die häufig durch kontaminierte Impfstoffe erworben werden.

Mikovits ist überzeugt, dass es sich bei dem, was jetzt als „Long-COVID“ bezeichnet wird, um das SARS-CoV-2-Spike-Protein handelt, das sich mit XMRVs – die durch Impfungen eingeschleppt wurden – und dem HIV-Virus aktiviert und rekombiniert. Sie glaubt auch, dass diejenigen, die am ehesten an den COVID-Impfungen sterben, diejenigen sind, die bereits mit XMRV, HIV, Borrelien, Babesien und anderen Erregern koinfiziert sind, die häufig durch kontaminierte Impfstoffe erworben werden.

Dies alles bedeutet also, dass Sie sich nicht auf den Schutz gegen ein einzelnes Virus konzentrieren können, um sich vor der Krankheit zu schützen. Die Antwort ist, dafür zu sorgen, dass Ihr Immunsystem stark genug ist, um es mit allem aufzunehmen, was ihm begegnet. Lassen Sie sich auf keinen Fall noch einmal impfen, bevor nicht alle entsprechenden Tests durchgeführt und die Verunreinigungen entfernt worden sind, wie es schon vor Jahrzehnten hätte geschehen müssen.

Das ist der Grund, warum die Pandemie-Maßnahmen so schädlich waren. Das Tragen von Masken, das Verstecken in geschlossenen Räumen und das Verharren in einem Zustand ständiger Angst dämpfen die Immunfunktion. Die Frage ist, warum haben die Verantwortlichen alles getan, um unsere Immunabwehr zu schwächen?

„Für mich persönlich ist das der beste Beweis dafür, dass dies nicht einfach eine Reihe von Fehlern der Verantwortlichen war“, sagt Heckenlively. „Es musste eine andere Agenda geben. Ich bin als Anwalt ausgebildet. Ich habe ständig mit Leuten zu tun, die mich anlügen. Ich stelle die Leute immer in Frage und schaue mir an, was gemacht wurde. Kann ich es beweisen? Nein, aber es scheint ein erstaunliches Muster von Fehlern zu sein, die nur das Ergebnis von Dummheit oder Politik sind.“

Profilierung von COVID-19

Was wissen wir über die Menschen, die an COVID-19 gestorben sind? Wir wissen, dass sie älter sind. Wir wissen, dass sie 2,6 Komorbiditäten haben. Was Mikovits, Ruscetti und Heckenlively sagen, ist, dass wir in den letzten 60 Jahren Tierviren in Menschen injiziert haben, und die Behauptung in „Plague of Corruption“ ist, dass diese Praxis viele dieser chronischen Krankheiten bei Menschen verursacht hat.

Diese Realität wurde jedoch vertuscht, weshalb viele jetzt zum ersten Mal davon hören. Dazu kommt SARS-CoV-2, das bei denen, die bereits mit diesen Tierviren infiziert sind, schreckliche Reaktionen des Immunsystems auslöst.

Die Koinfektionen sind letztlich das, was sie tötet. Im Wesentlichen verhält sich SARS-CoV-2 wie der Henker von Menschen, die bereits an chronischen Krankheiten leiden, die durch tierische Retroviren, andere Krankheitserreger und durch Impfungen eingeführte Toxine verursacht wurden.

Hinzu kommen die COVID-Spritzen. Diese Injektionen bringen Ihre Zellen dazu, ein synthetisches Spike-Protein (eine synthetische Virushülle) zu produzieren, das pathologische Auswirkungen hat. Der Grund, warum das SARS-CoV-2-Spike-Protein so gefährlich ist, liegt darin, dass es die Hüllproteine von drei der gefährlichsten Viren enthält: der HIV-Familie, der XMRV-Familie und der SARS-Virenfamilie.

Sie alle sind nun in einem vereint, und die Anweisungen zur Herstellung dieses synthetischen Erregers werden nun Hunderten von Millionen Menschen injiziert. Was kann dabei schief gehen? Wie Mikovits erklärt, wurden die XMRVs und HIV durch Züchtung des SARS-CoV-2-Virus in der Vero-E6-Zelllinie eingebaut.

Verwandt mit HIV ist das Simian-Immunschwäche-Virus (SIV), und auch es ist in der Vero-Affenzelllinie zu finden und gehört zum endogenen viralen Genom der Affen. SIV und HIV haben überlappende Hüllproteine, so dass sie die gleiche entzündliche Immunantwort hervorrufen.

„Ending Plague“ – Ende der Seuche

„Ending Plague“ geht tief in die Geschichte all dessen ein und bietet einen Rahmen für das Verständnis, wie etwas so Verheerendes und Störendes jetzt, im Jahr 2021, geschehen könnte. Die Grundlage dafür hat viel mit den Handlungen von Fauci und Robert Gallo, Ph.D. zu tun. Fauci war zum Beispiel dafür verantwortlich, alle AIDS-Behandlungen außer AZT zu diskreditieren – das Medikament, das er sponserte.

Er bestand immer wieder darauf, dass mehr randomisierte, kontrollierte Studien nötig seien, doch er hielt die Geldbörse in der Hand und weigerte sich, genau die Studien zu finanzieren, von denen er behauptete, sie seien nötig, um diese anderen Behandlungen zu beweisen. AZT kostete in der Zwischenzeit 5 Dollar in der Herstellung und wurde für 10.000 Dollar pro Dosis verkauft. AZT tötete aufgrund seiner Toxizität etwa 330.000 Menschen.

Das gleiche Muster spielt sich heute mit COVID-19 ab, und Fauci spielt wieder eine Hauptrolle. Ist das wirklich ein Zufall? Er hat vor der Verwendung von Hydroxychloroquin und Ivermectin gewarnt, und er hat die Bedeutung einer ausreichenden Vitamin-D-Versorgung und eine Reihe anderer Dinge heruntergespielt. Laut Fauci ist der COVID-„Impfstoff“ der einzige Weg nach vorne, und jetzt sehen wir, wie Tausende von Menschen auf der ganzen Welt innerhalb weniger Wochen nach ihrer Injektion sterben.

In „Ending Plague“ gehen die drei Co-Autoren der Frage nach, wie wir die öffentliche Gesundheit reformieren können, um uns ein für alle Mal aus diesem Schlamassel zu befreien. „Ich denke, dass es die Pflicht des Wissenschaftlers in einem Zeitalter der Korruption ist, die Wahrheit zu sagen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, sagt Heckenlively und fügt hinzu:

Diese Bücher, bei denen ich Judy, Frank und anderen geholfen habe, sind wirklich Geschichten von Überläufern aus der Wissenschaft. In ihnen sehen wir die Zerstörung der alten Ordnung und die Erschaffung von etwas Neuem und Wunderbarem. Wir sagen nicht nur, dass die Dinge schrecklich sind. Wir sprechen darüber, wie man eine Veränderung herbeiführen kann. Deshalb ist es so wichtig, dass die Leute diese Bücher kaufen, denn, ich hasse es, das zu sagen, der Verkauf ist die Macht für Leute wie Judy, Frank und mich, um unsere Botschaft fortzusetzen.

