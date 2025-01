Wie eine Gruppe im Schatten, die mit dem Geheimdienst der britischen Armee in Verbindung steht, versuchte, das Leben von COVID-Skeptikern zu ruinieren

Von Frank Wright

Jüngste Berichte haben die Existenz einer Online-Einflussnahme-Operation namens „Mutton Crew“ aufgedeckt, die psychologische Kriegsführung einsetzt, um das Leben von COVID-skeptischen britischen Ärzten und sogar eines ehemaligen Parlamentsmitglieds zu ruinieren.

(LifeSiteNews) – Ein beunruhigender Aspekt der vielen Enthüllungen über das COVID-19-Regime ist der Einsatz von Techniken der psychologischen Kriegsführung im Internet, um Kritiker der Ausgangssperren und der sogenannten „Impfstoffe“ zu identifizieren, zu isolieren und sogar zu vernichten.

Jüngste Berichte aus dem Vereinigten Königreich haben die Existenz einer Online-Beeinflussungsoperation aufgedeckt, die bis ins Jahr 2011 zurückreicht. In Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst der britischen Armee und mit einem angeblichen finanziellen Interesse daran, vom „COVID-19“-Regime zu profitieren, hat eine Gruppe namens „Mutton Crew“ versucht, das Leben von COVID-skeptischen britischen Ärzten und sogar eines Parlamentsabgeordneten zu ruinieren.

Im Mai 2024 gab der ehemalige Abgeordnete Andrew Bridgen bekannt, dass er von einem Mitglied der „Mutton Crew“ ins Visier genommen wurde. Bridgen ist ein ausgesprochener Kritiker von mRNA-„Impfstoffen“ und des „COVID-19“-Regimes im Allgemeinen.

EYES NEEDED: A few days ago I asked an X user who goes by the handle @sharky_vs_evil to disclose their identity to me as I was advised their frequent replies to my tweets may infringe section 127 of the Communications Act 2003, being “grossly offensive or of an indecent, obscene… pic.twitter.com/AcwLpvRCJR — Andrew Bridgen (@ABridgen) May 14, 2024

Übersetzung von „X“: AUFKLÄRUNG ERFORDERLICH: Vor einigen Tagen bat ich einen X-Nutzer, der unter dem Namen @sharky_vs_evil bekannt ist, mir seine Identität offenzulegen, da mir mitgeteilt wurde, dass seine häufigen Antworten auf meine Tweets möglicherweise gegen Abschnitt 127 des Communications Act 2003 verstoßen, da sie „grob beleidigend oder von unanständigem, obszönem oder bedrohlichem Charakter“ sind „ und/oder Abschnitt 1 des Malicious Communications Act 1988, der „unanständig oder grob beleidigend“ ist, und/oder möglicherweise (angesichts der zahlreichen Fälle) Abschnitt 2A des Protection from Harassment Act 1997, Unterabschnitte (3)(c)(i) und (3)(d).

@sharky_vs_evil lehnte es ab, seine Identität preiszugeben, und blockierte mich stattdessen (siehe beigefügtes Standbild). Es ist eine bedauerliche Eigenschaft von X, dass es ihm oder ihr freisteht, diese potenziellen Verstöße gegen mehrere Gesetze ohne mein Wissen fortzusetzen.

Es wäre hilfreich, über Antworten von @sharky_vs_evil auf meine X-Ausgabe informiert zu werden, die möglicherweise gegen diese Gesetzgebung verstoßen, wie oben beschrieben. Screenshots können per E-Mail an swaledaledossier@gmail.com gesendet werden.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Als Reaktion darauf veröffentlichte die Bürgerrechtsgruppe „U.K. Freedom Campaign“ Links zu anderen mutmaßlichen Mitgliedern und erwähnte eine mögliche Verbindung zur verdeckten 77. Brigade des britischen Militärgeheimdienstes.

@ABridgen – Search: The Mutton Crew.

Many other users have had similar experiences (myself included). They're clearly coordinated but whether they're 77th is unclear.



Sharky's posted 84K times yet has just 3600 followers – Which is telling right? Those numbers are not organic.… — UK Freedom Campaign (@UKFreedomCamp) May 15, 2024

Übersetzung von „X“: Viele andere Benutzer haben ähnliche Erfahrungen gemacht (ich selbst eingeschlossen). Sie sind eindeutig koordiniert, aber ob sie auf Platz 77 sind, ist unklar. Sharky hat 84.000-mal gepostet, aber nur 3600 Follower – was vielsagend ist, oder? Diese Zahlen sind nicht organisch. In seiner Biografie steht: „Pi Mu Delta“. Als ich danach gesucht habe, habe ich das hier gefunden

Die Aktionen der Mutton Crew reichen jedoch mehrere Jahre zurück, und ihre Verbindung zum Geheimdienst der britischen Armee ist bekannt.

Rollenspiele

Ein US-amerikanischer Arzt, der unter dem Pseudonym „Arkmedic“ veröffentlicht, schrieb 2022 einen Bericht über die Mutton Crew und ihre Verbindung zum britischen Militärgeheimdienst.

Unter dem Pseudonym Dr. Ah Kahn Syed („Ich kann es sagen“) erstellte der anonyme Mediziner einen Überblick auf Substack über die Methoden, die Mitglieder und die Mittel zur Identifizierung, die von der psychologischen Kriegsgruppe des Geheimdienstes der 77. Brigade der britischen Armee eingesetzt werden.

Arkmedic, wie er oder sie genannt wird, wies auf die seltsame Veröffentlichung eines Artikels in der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature hin.

Die Aufnahme der Arbeit von Viki Male, PhD, die für „ihre zügellose Förderung der COVID-Impfstoffe in der Schwangerschaft“ bekannt ist, in die Zeitschrift war bemerkenswert, da sie zu diesem Zeitpunkt „nur über einen sehr geringen Forschungshintergrund“ in ihrem Fachgebiet der Durchflusszytometrie – der Erkennung und Messung von Zellen – verfügte. Arkmedic konnte jedoch eine Erklärung dafür liefern, warum ihre Arbeit in der renommierten Zeitschrift Nature erschien:

Ihre komplexen Verbindungen (die ich jetzt zeigen werde) zum Propagandaarm der 77. Brigade auf Twitter…“ [sic]

Dieser Propagandaarm ist die Mutton Crew, die sich, wie Arkmedic erklärte, online wie folgt identifiziert:

(1) Steinkopf-Emojis

(2) chinesische 77 Schriftzeichen (die so aussehen: 七七)

(3) „sarkastische“ Biografien mit dem Wortlaut „77th apparently“ oder ähnlichem

(4) seit Kurzem – Maus-Emojis …

(5) Am wichtigsten ist es, Swaledale Mutton Co als Top-Follower zu haben

Die Mutton Crew wird von einem weiteren Durchflusszytometriker geleitet, Dr. Graham Bottley, der auf X (ehemals Twitter) als „Swaledale Mutton“ bekannt ist. Er betreibt auch ein Unternehmen für Live-Action-Rollenspiele namens Arion Games und hat die „Fighting Fantasy“-Bücher verfasst, in denen man sein eigenes Abenteuer wählen kann.

Wie Arkmedic erklärt:

„Da ich selbst schon die Behandlung erfahren habe, die die „Mutton Crew“ (auch bekannt als Dr. Bottleys Anhänger) Menschen zukommen lässt, die nicht ihrer Meinung sind (oder mit der Propaganda der Regierung zu COVID oder den COVID-Impfstoffen nicht einverstanden sind), kann ich mit Sicherheit bestätigen, dass der Hammelschwarm unweigerlich über jeden herfällt, der nicht auf Parteilinie ist.“

Professor Norman Fenton war ein weiteres prominentes Opfer der Mutton Crew, wie er im September 2022 auf X bekannt gab:

This thread gives an indication of the tactics of the 'mutton crew' who try to deligitimize & silence me and anybody else challenging the 'official covid narrative. https://t.co/Koqbmm2rQu pic.twitter.com/OWDKQ45VGl — Prof Norman Fenton (@profnfenton) September 17, 2022

Übersetzung von „X“: Dieser Thread gibt einen Hinweis auf die Taktiken der „Hammelfraktion“, die versuchen, mich und alle anderen, die die „offizielle Covid-Erzählung“ in Frage stellen, zu delegitimieren und zum Schweigen zu bringen.

Die Schikanen und psychologischen Operationen der Besatzung beschränkten sich nicht nur auf Kritiker des „COVID-19“-Regimes, sondern betrafen auch Dissidenten im Allgemeinen. Big Brother Watch in Großbritannien berichtete Anfang 2023, dass die 77. Brigade der Armee mit der Überwachung von „Online-Desinformation“ im Vereinigten Königreich befasst war. Ihr Bericht vom Januar 2023 mit dem Titel „The UK’s Ministry of Truth“ dokumentierte die umfangreichen Operationen „der geheimen Regierungseinheiten, die Ihre Reden ausspionieren“.

Unabhängige Reporter wie Arkmedic erklärten die Arbeitsweise der Mutton Crew und stellten fest, dass sie einfach ein Arm des britischen Schattenstaats ist.

„In fast allen Fällen haben die Konten, die für die Massenberichterstattung verantwortlich sind (um Ihr Konto von Twitter zu entfernen), die oben beschriebenen Kontokennungen und jeder hat Swaledale Mutton als Follower/Follower. Daher nennen wir sie die „Mutton Crew“. Sie sind insbesondere Teil des Desinformationsarms der britischen Armee …“

Arkmedics Pseudonym taucht in einer Ehrenliste von Ärzten auf, die für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurden, weil sie furchtlos Ivermectin-Behandlungen für „COVID-19“-Infektionen empfohlen haben. Die Liste wurde im Juni 2021 von France-Soir veröffentlicht, als weltweit noch unterschiedliche Masken-, „Impfstoff“- und Ausgangssperren in Kraft waren.

Eine kurze Geschichte der Online-PsyOps

Seine oder ihre Arbeit zeigt ein Muster, das in einem Beitrag des anonymen Journalisten „John“ deutlich wird, der als The Sentiment Inspector auf Substack schreibt.

John erklärte in einem Bericht über die 77. Brigade, warum er anonym bleiben muss: „Ich wurde schon oft nach meiner Identität und Authentizität gefragt – Fragen, die ich derzeit aufgrund laufender strafrechtlicher Ermittlungen nicht beantworten kann.“

Die Anonymität dieses Berichts ist zwar verständlich, aber der Wert des von John behandelten Materials spricht für sich. Bisher ist dieser Substack ein umfassender Bericht über die Methoden, mit denen der britische Schattenstaat die Öffentlichkeit als ahnungslose Spieler in einem Spiel überwacht und manipuliert.

John ist nicht der einzige Beobachter, der das COVID-Regime in diesem Licht sieht. Dr. Daniel Armstrong, ein beratender Psychiater aus Großbritannien, wurde im Dezember 2024 aus dem Ärzteverzeichnis gestrichen. In seiner Anhörung wurde ein Video als Beweismittel gegen ihn angeführt, in dem er das COVID-Regime als „massive Täuschung“ bezeichnete und die Art von gamifizierter „falscher Realität“ darstellte, auf deren Produktion sich die Mutton Crew spezialisiert hat.

Johns erster Beitrag vom 6. Dezember 2024 trug den Titel „Inside the Dark World of Digital Manipulation and Harassment“ (dt. „Einblick in die dunkle Welt der digitalen Manipulation und Belästigung“). Darin wurde die Entstehung der Mutton Crew in den breiteren Kontext der Entwicklung der digitalen Massenmedien gestellt.

John geht den Anfängen der digitalen Manipulationstechnik nach und geht zurück auf die Innovation von 2011, das „interaktive … wähle dein eigenes Abenteuer-Fernsehen“.

„Dieses interaktive Erzählkonzept sollte den Zuschauern die Möglichkeit geben, das Leben auszuprobieren, bevor sie sich für einen bestimmten Weg entscheiden, und das traditionelle Filmeschauen in ein partizipativeres Erlebnis verwandeln.“

Die von John Irwins Filmproduktionsfirma TryLife entwickelte Idee führte zur beliebten britischen Fernsehserie Black Mirror, deren dystopische Visionen einer digitalen Welt in einer Folge aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „Bandersnatch“ interaktiv gemacht wurden und den Zuschauern die Möglichkeit gaben, die Handlungen des Protagonisten zu steuern.

Wie John sagt: „Dann kam 2019 und mit ihm die globale Pandemie COVID-19.“

John dokumentiert, wie „Disruptoren“ der sozialen Medien, YouTuber, Blogger und andere wie „Social Capital Behaviour Change Ninja“ Kirsty O’Callaghan von einem Team namens Social Kind rekrutiert wurden, um die staatliche Darstellung von „COVID-19“ zu überwachen und zu fördern.

Natürlich gab es Verbindungen zur Großindustrie: „Emmy Coffey McCarthy, eine Kämpferin für soziale Gerechtigkeit und Mitarbeiterin bei META, half dabei, die Aktivitäten von Social Kind mit den Interessen der Unternehmen in Einklang zu bringen.“

John argumentiert: “Gemeinsam begannen sie, Kampagnen zu entwickeln, die die öffentliche Meinung manipulierten und Narrative verbreiteten, die den Interessen von Unternehmen und Politik dienten.“

Psychologische Kriegsspiele

Unter Verwendung spielbasierter Modelle menschlichen Verhaltens koordinierte das Team die Bemühungen, eine Methode der nächsten Generation der Propaganda zu entwickeln.

„Über Plattformen wie Hootsuite machte das Team soziale Medien spielerisch nutzbar, indem es gefälschte Konten erstellte und Influencer rekrutierte, um bestimmte Botschaften zu verbreiten. Ihr Ziel war klar: die Kontrolle über die Berichterstattung, die Diskreditierung der Opposition und die Förderung von Agenden, die ihren Geldgebern zugutekamen.“

Die Gruppe rekrutierte berühmte Botschafter für diese Agenda, wie John berichtet:

„Sie bezahlten sogar Prominente dafür, ihre Anliegen zu unterstützen, wie z. B. Carole Baskin aus Tiger King, um das Tragen von Masken zu fördern, und Jamie Oliver, um die interaktiven Medien von TryLife in Amerika zu bewerben.“

Doch die Herstellung öffentlicher Attraktivität hatte auch eine dunklere Seite.

„Hinter den Kulissen führten sie psychologische Kriegsführung und setzten Taktiken ein, die die Grenze zwischen Manipulation und regelrechter Belästigung verwischten.“

Dies war das Werk der Gruppe, die als Mutton Crew bekannt werden sollte. Sie wird von einem Mann angeführt, der sich für Rollenspiele interessiert. Er sollte zum Anführer einer Gruppe werden, die sich auf „Competitive Intelligence“ spezialisiert hat – die nächste Generation der psychologischen Online-Kriegsführung, die John in einem neuen Bericht vom 3. Januar erläuterte. Ihr Anführer war ein Mann, der gerne Spiele spielte.

In einem Bericht von Wikispooks, der ihn als „Pharmapropagandisten“ bezeichnet, heißt es, dass Dr. Graham Bottley „ein Netzwerk leitet, das dafür berüchtigt ist, die Konten von Aktivisten, Dissidenten und Regierungskritikern zu hacken, insbesondere im Zusammenhang mit COVID-19“.

„Graham Bottley, ein wichtiges Mitglied, wurde für sein beleidigendes Online-Verhalten berüchtigt. Seine Handlungen führten dazu, dass die Gruppe den Spitznamen „Mutton Crew“ erhielt, benannt nach Bottley, einem Schafzüchter, und seinen aggressiven Taktiken.“

Bottley ist auch ein „Durchflusszytometriker“, der seine akademischen Qualifikationen zur Förderung von PCR-Tests und zur Bekämpfung von „Impfgegnern“ einsetzte. Doch sein wissenschaftliches Wissen wurde wiederholt in Frage gestellt, und zwar von dem investigativen Journalisten Steve Kirsch hier und von dem „Virenleugner“ Mike Stone hier:

Is Graham Bottley, an "Immunologist" and Flow Cytometrist for 25 years, an intentionally dishonest person, or does he not have the necessary learning skills required to obtain new information and correct his mistakes?



Or is it both? 🤔https://t.co/xonbGfvOh0 pic.twitter.com/bJLRFetksy — ViroLIEgy (@ViroLIEgy) April 17, 2024

Übersetzung von „X“: Ist Graham Bottley, ein „Immunologe“ und seit 25 Jahren Flow Cytometrist, ein absichtlich unehrlicher Mensch oder verfügt er nicht über die erforderlichen Lernfähigkeiten, um sich neue Informationen anzueignen und seine Fehler zu korrigieren? Oder ist es beides?

Die von der Mutton Crew verteidigten und geförderten invasiven und repressiven PCR-Tests wurden mit enormen Kosten für die Öffentlichkeit eingeführt, wobei allein die Kosten für das „Test and Trace“-Programm des NHS bei 37 Milliarden Pfund lagen. Die britische Regierung hat es in der Vergangenheit abgelehnt, den Steuerzahlern die Kosten für ein Programm zur Durchführung von Tests offenzulegen, das sein Erfinder Kary Mullis als „ungeeignet zur Erkennung einer Virusinfektion“ und von anderen als „wissenschaftlich bedeutungslos“ bezeichnete. Der Bericht wurde von Facebook als „Fake News“ zensiert.

Dennoch wurden die von Bottleys Swaledale Mutton Crew verteidigten und beworbenen Tests dazu verwendet, ein lukratives System der sozialen Kontrolle durchzusetzen – unter einem ritualisierten Deckmantel wissenschaftlicher Strenge. Dies war ein Aspekt der interaktiven Dimension der Massenmedienkontrolle.

Im Jahr 2023 beschloss die „Faktenprüferin“ der BBC, Marianna Spring, „die britische Verschwörungsbewegung zu untersuchen“. Wie The Expose berichtete, gelang es der leitenden „Faktenprüferin“ von BBC Verify lediglich, die eigenen Verbindungen der BBC zu einer Verschwörung gegen die Öffentlichkeit aufzudecken, die von der Mutton Crew angeführt wurde.

Was macht die Mutton Crew?

John erklärt weiter die Methoden der Mutton Crew:

„Die Kerntaktik der Gruppe bestand in emotionaler Manipulation – sie provozierten, verärgerten und köderten Menschen, um sie zu aggressiven Reaktionen zu verleiten. Diese Reaktionen wurden dann als „Hassrede“ an Social-Media-Plattformen gemeldet, wodurch die Mutton Crew abweichende Meinungen unterdrücken und gleichzeitig ihre eigenen Botschaften verbreiten konnte.“

Die Reichweite dieser „Crew“ nahm enorm zu. Durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen wie „Team Halo und Shots Heard Around the World“ berichtete John:

„Bis 2019 hatten sie Tausende gefälschte Social-Media-Konten auf Plattformen wie Facebook, X (Twitter), Instagram und Reddit eingerichtet. Die Taktik der Gruppe war ausgeklügelt und bestand aus gut koordinierten Kampagnen, die Belästigungen, Fehlinformationen und Drohungen beinhalteten. Sie griffen nicht nur Einzelpersonen an, sondern zielten darauf ab, Karrieren, Ruf und Leben zu zerstören.“

John dokumentiert dann die erschütternde Behandlung von Dr. David Cartland, der von den Sockenpuppen-Konten der Mutton Crew oft als Verrückter dargestellt wird, der sich ihre jahrelange Operation ausgedacht hat, um ihn zu zerstören.

Cartland hat die sogenannten „COVID-19-mRNA-Impfstoffe“ immer wieder kritisiert und muss sich nun einer möglicherweise karrierebeendenden Überprüfung durch den General Medical Council stellen. Gegen ihn wurden Gerichtsverfahren eingeleitet, und die ständige Belästigung im Internet und angeblich auch außerhalb des Internets, der er sich aufgrund seiner erklärten Mission, Patienten vor „Impfschäden“ zu schützen, ausgesetzt sah, hat ihn „an den Rand des Abgrunds“ gebracht, wie er gegenüber LifeSiteNews sagte.

Erst im Dezember wurde die Mutton Crew von einem hochrangigen britischen Mediziner als „eine abscheuliche Bande von Online-Mobbern und Belästigern“ bezeichnet, die ihre Opfer angreifen und versuchen, jeden zu zerstören, der es wagt, die Darstellung der Regierung in Frage zu stellen.

In einer Stellungnahme zur Behandlung von Dr. Cartland und anderen warnte der beratende Chirurg Ian McDermott: „Sie benutzen den GMC [General Medical Council] als Waffe gegen gute, ehrliche Ärzte!“

Please read: ‘The Mutton Crew’ – a vile gang of online bullies and harassers who attack their victims and attempt to destroy anyone who dares to question the government’s narrative.

They are using the GMC as a weapon against good honest doctors!!@gmcuk !!https://t.co/NEwFk4u7gm — Ian McDermott (@ianmcdermottLSO) December 10, 2024

Übersetzung von „X“: Bitte lesen Sie: „The Mutton Crew“ – eine abscheuliche Bande von Online-Mobbern und Belästigern, die ihre Opfer angreifen und versuchen, jeden zu zerstören, der es wagt, die Darstellung der Regierung in Frage zu stellen. Sie benutzen die GMC als Waffe gegen gute, ehrliche Ärzte!!

Die Crew verlässt das sinkende Schiff

Wie John jedoch feststellt, hat die Aufdeckung der Mutton Crew durch Bridgen im Mai dazu geführt, dass sie „leiser geworden“ sind – ehemalige Mitglieder distanzieren sich von der Gruppe und ziehen sogar ins Ausland.

„Als mehr Informationen auftauchten, wurde klar, dass Simon Harris und Ian Robinson an einer globalen Operation beteiligt waren, die darauf abzielte, die öffentliche Meinung zu manipulieren und abweichende Meinungen zu unterdrücken.“

John behauptet, dass die kriminellen Aktivitäten der Mutton Crew nicht auf die Belästigung von Dissidenten und COVID-Skeptikern beschränkt waren.

„Zahlungen wurden an Robinson in Thailand zurückverfolgt, insbesondere für Trolling und psychologische Kriegsführung gegen Einzelpersonen im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt. Diese Operation war nicht nur eine unseriöse Social-Media-Kampagne – es handelte sich um ein sorgfältig orchestriertes kriminelles Unternehmen.“

Obwohl die Mutton Crew „leiser geworden ist“, berichtet John, dass „ihr Vermächtnis weiterlebt“. Auf dem Sentiment Inspector Substack erklärte er: „Sie waren Pioniere bei Taktiken der Manipulation, Belästigung und psychologischen Kriegsführung in den sozialen Medien, die die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion verwischten. Im Zuge der laufenden neuen Ermittlungen werden weitere Einzelheiten über ihre kriminellen Aktivitäten, die beteiligten Personen und die weitreichenden Folgen ihrer digitalen Manipulation bekannt werden.“

Dies ist die Geschichte der Entwicklung einer Technik der Kriegsführung der nächsten Generation, die Methoden der psychologischen Manipulation spielerisch einsetzt – um Profit zu erzielen und die Macht einer korrupten Elite zu erhalten.

Wie John seine Leser daran erinnert, ist dies ein Vermächtnis, das wir alle heute bewohnen. Er fragt: „Wer ist noch hinter den Kulissen dieser manipulativen Kampagnen beteiligt? Wie schlimm werden die Folgen für die Organisationen sein, die diese Meinungsmacher unterstützen?“

Die Frage bleibt offen, wie dieses Spiel ausgeht. Bisher warten wir alle noch darauf, dass dem Albtraum, der sich unter „COVID-19“ abgespielt hat, Gerechtigkeit widerfährt.