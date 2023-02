Wie geht es weiter im Stellvertreterkrieg in der Ukraine?

Von Beginn des Ukraine-Konflikts an habe ich die Entwicklungen auf beiden Seiten verfolgt. Meine Sorge galt immer den größeren geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Da die Globalisierung die meisten Nationen in eine gegenseitige Abhängigkeit gedrängt hat, könnte ein andauernder Krieg in der Ukraine sehr wohl eine Kette von Dominosteinen in Gang setzen, die das bereits instabile Finanzsystem und die Versorgungskette Amerikas auf die Probe stellen.

Ich sollte anmerken, dass mir die ukrainische Regierung und die russische Regierung wirklich egal sind und ich kein Interesse daran habe, welche Seite „gewinnt“. Ich bin, wie viele andere auch, der Meinung, dass die Ukraine nichts mit der amerikanischen Öffentlichkeit zu tun hat und ein reiner Stellvertreterkrieg ist, der von der NATO geführt wird. Ich glaube, dass bestimmte internationale Interessen (Globalisten) daran interessiert sind, dass der Konflikt dennoch weitergeht, da sie versuchen, ihn als eine Krise der Möglichkeiten auszunutzen.

Alle meine Hauptprognosen für den Ukraine-Krieg haben sich als wahr erwiesen:

Erstens, wie ich in meinem Artikel „The Globalist Reset Agenda Has Failed – Is Ukraine Plan B?“, der im Januar 2022 veröffentlicht wurde, feststellte, war ein regionaler Krieg (oder Stellvertreterkrieg) mit Russland in der Ukraine das wahrscheinlichste Szenario, das sich entwickeln würde, gefolgt von internationalen Aufrufen zur Eskalation gegen Russland.

Zweitens habe ich in meinem Artikel „Ukraine Learns The Value Of An Armed Citizenry, But Far Too Late“ (Die Ukraine lernt den Wert einer bewaffneten Bevölkerung, aber viel zu spät), der im März veröffentlicht wurde, festgestellt, dass:

„Die Methoden, die die ukrainischen Streitkräfte anwenden, um russische Panzerkolonnen in einen Hinterhalt zu locken, sind ziemlich fortgeschritten und bekannt. Ich habe den Verdacht, dass in der Ukraine derzeit Militär-„Berater“ von außen (vielleicht US-Berater) vor Ort sind. Die fortgeschrittenen Hinterhaltstaktiken im Guerilla-Stil und die Ergebnisse ähneln der Ausbildung, die häufig an die Green Berets oder den SAS erteilt wird. Das Vereinigte Königreich hat im Januar Panzerabwehrwaffen zusammen mit einer kleinen Gruppe von „Ausbildern“ in die Ukraine geschickt.“

Der kürzlich in den Ruhestand getretene General der britischen Armee, Mark Carleton-Smith, hat nun offen zugegeben, dass britische Spezialeinheiten (SAS) in der Ukraine vor Ort sind und ukrainische Truppen anführen. Diese Enthüllung öffnet möglicherweise die Tür zu einem viel größeren Krieg zwischen der NATO und Russland.

Drittens: In meinem Artikel „Eskalation: Jüngste Ereignisse deuten auf wachsende wirtschaftliche Gefahr hin„, der im September letzten Jahres veröffentlicht wurde, habe ich dies vorausgesagt:

„Bei der Menge an Propaganda, die vom ukrainischen Geheimdienst und der NATO kommt, ist es schwer zu sagen, was tatsächlich passiert, aber ich vermute, dass Russland seine Strategie ändert und sich neu positioniert, um Raketen und Artilleriebeschuss auf die Infrastruktur, einschließlich der Stromnetze und der Wasserversorgung, einzusetzen. „Dies ist eine Taktik, die Russland seit Monaten vermieden hat, was überraschend ist, da eine der ersten Maßnahmen, die die USA bei einer Invasion ergreifen, darin besteht, die wichtigste Infrastruktur zu zerstören (wie wir es im Irak getan haben).“

Nicht lange nachdem ich dies geschrieben hatte, ging Russland tatsächlich zu einer Strategie über, die auf die Infrastruktur abzielt. Das ukrainische Stromnetz wurde im Dezember auf 60 % bis 80 % zerstört, und 70 % der Einwohner Kiews waren ohne fließendes Wasser. Die ukrainischen Netzbetreiber geben zu, dass die Schäden „kolossal“ sind. In den am wenigsten beschädigten Regionen ist das Stromnetz immer noch zu 30 % unterversorgt.

Große, von den NATO-Ländern gelieferte Generatoren haben die Belastung gemildert und den Betrieb wichtiger Einrichtungen wie Krankenhäuser und Militärposten ermöglicht, und das milde Wetter hat dazu beigetragen, eine völlige Abwanderung der gesamten Bevölkerung zu verhindern. Die Reparaturen dauern noch an, aber die niedrigsten Schadensschätzungen belaufen sich auf etwa 9 Milliarden Dollar (die mittleren Schätzungen liegen mehr als doppelt so hoch), und die Stromausfälle dauerten bis Ende Januar an, wobei die Bürger, die noch über ein funktionierendes Stromnetz verfügen, nur 10 Stunden pro Tag Strom haben.

Ich erwähne diese Informationen, weil es wichtig ist, diese Ereignisse in den Gesamtzusammenhang zu stellen; die Mainstream-Medien und die Mehrheit der Ukraine-Befürworter behaupteten, dass diese Szenarien nicht eintreten würden. Sie haben sich getäuscht. Sie werden auch weiterhin falsche Vorhersagen machen, weil sie ihre Schlussfolgerungen eher auf Propaganda als auf Beweise und Logik stützen.

Insbesondere russische Raketen- und Drohnenangriffe auf die Infrastruktur wurden in den Wochen vor dem russischen Rückzug weitgehend als Möglichkeit abgetan. Der „Krieg war vorbei“, hieß es, und bald würde die Ukraine den Donbas und sogar die Krim einnehmen. Doch nun sind Monate vergangen und der Krieg geht weiter.

Wie ich schon seit der Umstellung der russischen Strategie für den Winter festgestellt habe, musste Putin nur warten, bis die NATO-Rüstung und das Geld zu schwinden begannen und die Netzprobleme der Ukraine die Bevölkerung erschöpften. Was die US-Waffen angeht, so gehen die Lieferungen jetzt zurück, da die Bestände an wichtigen Waffen schrumpfen. Putin hat das Spiel auf lange Sicht gespielt.

Die Strategie, das Stromnetz ins Visier zu nehmen, ist aus mehreren Gründen sinnvoll, vor allem aber deutet sie auf die Bemühungen Russlands hin, die Zivilbevölkerung aus den großen Städten oder ganz aus dem Land zu vertreiben. Warum ist das für Putin so wichtig? Weil weniger Zivilisten ein geringeres Risiko schwerer Kollateralschäden bei einer neuen Offensive bedeuten, die meiner Meinung nach irgendwann in diesem Frühjahr stattfinden wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass sich die Kriegsdynamik im Moment verändert hat. Das Informationszeitalter hat es sehr schwierig gemacht, Militäroperationen und -bewegungen zu verbergen, und wenn die Zahl der zivilen Opfer zunimmt, wird jeder in der Welt davon erfahren. Hätten die Medien und die Telefontechnologie 2003 im Irak so zur Verfügung gestanden wie heute, hätten die USA den Krieg vermutlich viel vorsichtiger geführt und die hohe Zahl der zivilen Opfer vermieden. Im Moment zählt die öffentliche Optik, und die Ukraine ist ebenso sehr ein Informations- wie ein Schießkrieg.

Putin versucht wahrscheinlich, das Feld von so vielen Zivilisten wie möglich zu säubern, bevor er erneut vorstößt. Mindestens 20 % der ukrainischen Bevölkerung sind dauerhaft als Flüchtlinge nach Europa geflohen, während etwa 2,9 Millionen Ukrainer nach Russland gegangen sind.

Russland hat nun ein nahes Zeitfenster für offensive Maßnahmen, und die Notwendigkeit eines solchen Schrittes ist klar. Die NATO-Länder liefern der Ukraine weniger Waffen als zuvor, aber sie erhöhen das technologische Niveau der von ihnen gelieferten Waffen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Zelenski Langstreckenraketen erhält, die ihn in die Lage versetzen würden, Ziele tief in Russland anzugreifen.

Putin wird den bestehenden Puffer vergrößern und seine Stellung über den Donbas hinaus ausbauen müssen, während er gleichzeitig die Krim vor Vergeltungsmaßnahmen schützen muss. Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass er das Land vom Norden aus in zwei Teile spalten und einen Großteil der ukrainischen/NATO-Elemente dorthin ziehen wird. Das Frühjahr wäre der günstigste Zeitpunkt, da sich die Bedingungen für Truppenbewegungen verbessern. Offensive erfordert Schnelligkeit.

Es gibt Berichte über umfangreiche Truppenbewegungen und gemeinsames Training in Weißrussland, einem russischen Verbündeten in unmittelbarer Nähe von Kiew. Die Truppenaufstockung in Weißrussland wird durch eine kürzlich abgegebene Erklärung von Präsident Alexander Lukaschenko verstärkt, der davor warnte, dass auch nur ein einziger feindlicher Soldat, der die weißrussische Grenze überschreitet, zu einer vollen Beteiligung des Landes an der Ukraine führen würde. Mit anderen Worten: Weißrussland steht kurz davor, sich mit seinen 60.000 Soldaten und 300.000 Reservisten einer russischen Offensive anzuschließen. Kiew von Norden her zu umzingeln, wäre ein Kinderspiel.

Russland war im vergangenen Monat an Gegenoperationen im Osten beteiligt, aber ich vermute, dass dies eine Ablenkung von dem eigentlichen Schlag ist, der aus Weißrussland kommen wird. Russland hat seine Artillerieangriffe um 75 % reduziert, was auf eine Bevorratung von Waffen für einen offensiven Angriff hindeutet. Russlands Raketenbombardierungen waren ebenfalls stark begrenzt, und obwohl Mainstream-Propagandisten sagen, dass sie „zur Neige gehen“ müssen, wurde ein Großteil ihrer Raketentechnologie sparsam eingesetzt, einschließlich ihrer Hyperschall-Raketentechnologie, die demnach nur dreimal für wichtige Ziele eingesetzt wurde zu Berichten.

Russland hat den Großteil seiner Luftstreitkräfte und größere Drohnen nicht in die Ukraine entsandt. Ein flüchtiges Studium der russischen militärischen Fähigkeiten sollte jedem klar machen, dass Putin sich zurückhält, wahrscheinlich, um Massenopfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Wenn Belerus in diesem Frühjahr in den Kampf eingreift, sind alle Wetten ungültig.

Mainstream-Militäranalysten argumentieren weiterhin, dass Weißrussland „nur eine Finte“ sei. Sie sagen, dass der Einsatz der russischen Streitkräfte begrenzt ist, dass Russland nicht über die Ressourcen für eine neue Offensive verfügt und dass Weißrussland nicht in den Krieg eintreten wird. Die Tatsache, dass diese Analysten im letzten Jahr durchweg falsch lagen, sagt mir, dass ALLE diese Elemente eintreten werden.

Die Frage ist, was danach passiert. Was passiert, wenn Russland in der Ukraine trotz Hunderten von Milliarden Dollar an NATO-Hilfen, moderner Waffen, Geheimdienstinformationen des Verteidigungsministeriums und Beratern“ der Spezialeinheiten vor Ort erheblichen Boden gewinnt? Nun, NATO-Offizielle haben erklärt, dass eine Niederlage in der Ukraine nicht akzeptabel sei, was bedeutet, dass sie eskalieren werden.

Es ist noch schwer zu sagen, was das bedeuten würde – Russland hat bereits alle Sanktionen und wirtschaftlichen Taktiken des Westens mit Hilfe von Handelspartnern wie China und Indien überstanden. Es hat sogar überlebt, dass es aus dem SWIFT-Netzwerk ausgeschlossen wurde. Eine Eskalation würde einen direkten Kontakt voraussetzen.

Ich glaube, dass das Ereignis in der Ukraine nur ein Teil einer größeren Kettenreaktion ist.

Da die NATO geschwächt ist, nachdem sie Milliarden an Bargeld in die Ukraine gesteckt hat, zusammen mit einer großen Menge an Waffen, scheint es mir offensichtlich, dass dies ein günstiger Zeitpunkt für einen weiteren Konflikt anderswo ist, auf den die NATO schlecht vorbereitet sein wird. China ist in einer perfekten Position, um zum Beispiel in Taiwan einzumarschieren.

Die Ukraine ist ein nützliches Pulverfass, aber nicht das einzige Pulverfass.