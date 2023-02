Wie Nikki Haley zu Israels Kandidatin für das Weiße Haus wurde

Obwohl behauptet wurde, dass der sogenannte amerikanische Traum schon lange tot ist, beweist Nikki Haley, dass der Traum noch immer lebendig ist. Aber leider ist der „Traum“ nur ihr eigener.

Haley, bis in jüngster Vergangenheit eine enge Vertraute des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und seines pro-israelischen Umfelds, will der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden. Am 14. Februar erklärte sie offiziell ihre Kandidatur, und ab Februar nächsten Jahres wird sie bei den Vorwahlen der Republikaner offiziell gegen ihre ehemaligen Chefs antreten.

Ihre Beliebtheit bei den Anhängern der Republikanischen Partei schwankt zwar zwischen 3 und 4 Prozent, aber Haley glaubt immer noch, dass sie gewinnen kann, wenn sie ihre Karten richtig ausspielt. Auch wenn ein Sieg in einer Partei, die weder Frauen noch Minderheitenpolitiker mag, nicht möglich ist, so hat sie doch genug Erfolgsgeschichten, die ihr die nötige Zuversicht geben.

„Selbst an unserem schlimmsten Tag sind wir gesegnet, in Amerika zu leben“, sagte Haley in ihrem Video zum Start der Kampagne. Obwohl eine solche Aussage für US-Politiker bei solchen Gelegenheiten eher typisch erscheint, enthält Haleys Aussage versteckte, wenn nicht sogar beunruhigende Andeutungen.

Haley betrachtet ihr Leben als Beweis für die ahistorische Behauptung, dass „Amerika kein rassistisches Land ist“, ein Ruf, den sie bei ihrer ersten Wahlkampfveranstaltung am 15. Februar in Charleston, South Carolina, unter dem Jubel Tausender ihrer Anhänger anstimmte.

Für die Republikaner ist das Profil von Haley entscheidend, weil es ungewöhnlich ist. Sie wissen, dass ein schwarzer Kandidat weder in ihrer Wählerschaft noch in der der Demokratischen Partei gut ankommen wird. Dennoch brauchen sie dringend eine „Person of Color“, die enttäuschte Wähler aus Minderheiten anspricht, wenn dieser Kandidat die bestehenden Überzeugungen der meisten Republikaner bestätigt: dass Amerika ein großartiges Land ist, frei von Rassismus und Ungleichheit, mit vielen gefährlichen ausländischen Feinden und dass Israel der zuverlässigste Verbündete ist. Haley hat diese Rolle seit Jahren mit Begeisterung gespielt.

„Ich war die stolze Tochter indischer Einwanderer. Nicht schwarz. Nicht weiß. Ich war anders“, sagte sie. Diese scheinbar harmlose Aussage diente Haley als zentrale Botschaft in ihrer politischen Karriere, seit sie 2011 das Bekleidungsunternehmen Exotica International ihrer Familie verließ, um für das Amt des Gouverneurs in South Carolina zu kandidieren und zu gewinnen.

Im Jahr 2017 setzte sich Haleys Erfolgsgeschichte fort. Sie wurde US-Botschafterin bei der UNO. Diese Position war in der Vergangenheit für die israelischen Interessen weitaus relevanter als für die Interessen der Vereinigten Staaten, da die UNO eine der wenigen internationalen Plattformen ist, auf denen Palästinenser und ihre Unterstützer – wenn auch oft vergeblich – versuchen, Israel für seine illegalen Praktiken im besetzten Palästina zur Verantwortung zu ziehen.

Nikki Haley spricht auf der AIPAC-Konferenz 2018 im Walter E. Washington Convention Center in D.C. 5. März 2018. Cheriss May | Sipa via AP

Seit Jahrzehnten widersetzen sich die USA jedem Versuch arabischer und anderer Länder, Israel für seine militärische Besatzung und die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Palästina zu bestrafen. Die Dutzende Vetos, mit denen die USA jeden Versuch einer Verurteilung des israelischen Kolonialismus oder der Kriegsverbrechen im UN-Sicherheitsrat blockierten, erzählen nur einen Teil der Geschichte.

Innerhalb der relativ kurzen Zeitspanne von zwei Jahren Diplomatie, die vorwiegend Israel diente, gelang es Haley, erfolgreich dazu beizutragen, dass die Finanzierung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNRWA) durch die USA gestoppt wurde. Sie sorgte auch dafür, dass ihr Land wegen seiner Kritik an Israel aus dem UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) austrat.

Ihr wird auch zugeschrieben, dass sie an der Entscheidung beteiligt war, die zum abrupten Rückzug der USA aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan führte. Tatsächlich war sie ein entscheidendes Mitglied des Trump-Teams hinter dem sogenannten „Deal des Jahrhunderts“, der sich letztlich in leerer Rhetorik erschöpft hat.

Jetzt hofft Haley, im wahrsten Sinne des Wortes von ihrem Engagement für Israel und der hawkistischen Außenpolitik ihres Landes im Nahen Osten zu profitieren. Eine Behauptung, die sie gegenüber ihren Spendern, die zumeist aus pro-israelischen Milliardären bestehen, wiederholt aufgestellt hat, ist, dass sie alle Versprechen, die sie Israel auf der AIPAC-Konferenz 2017 gegeben hat, eingehalten hat. Das hat sie in der Tat.

Ihr Auftritt auf der jährlichen politischen Konferenz der Lobbygruppe „begeisterte die Menge“, berichtete die Times of Israel damals. In ihrer Rede erklärte sich Haley, berauscht von dem politischen Potenzial, das ihr die stehenden Ovationen der 18.000 AIPAC-Konferenzteilnehmer bescherten, zum „neuen Sheriff in der Stadt“, der dafür sorgen werde, dass „die Tage des Israel-Bashings in der UNO vorbei sind.“

Was Israel betrifft, so hat der Sheriff geliefert, Israels goldenes Zeitalter bei der UNO eingeläutet und dauerhafte Freundschaften zwischen Haley und israelischen Spitzenbeamten und Spendern geschmiedet.

Haley wurde zu einer „Quelle des Stolzes für israelfeindliche Unterstützer, weil sie den Kampf gegen israelfeindliche Resolutionen anführte“, schrieb die jüdische Wochenzeitung The Forward am 14. Februar.

Bemerkenswert ist, dass vier Sekunden der Aufnahmen in Haleys Video zum Wahlkampfauftakt in Israel gedreht wurden, und zwar in der Nähe des Zauns zum belagerten Gazastreifen. Der ehemalige israelische Botschafter bei der UNO, Danny Danon, läuft neben ihr her.

Haley, Mitte, geht neben dem aggressiven ehemaligen israelischen Botschafter Danny Danon, rechts, in ihrem ersten Werbespot für die Präsidentschaftskampagne

Während ihrer Zeit bei der UNO entwickelten die beiden eine „einzigartige Arbeitsbeziehung – und eine dauerhafte Freundschaft“, berichtete der Forward unter Berufung auf Danon, der derzeit Mitglied von Benjamin Netanjahus Likud-Partei ist.

Bezeichnenderweise glaubt der ehemalige israelische Botschafter, dass „Haley, wenn sie in Israel für das Präsidentenamt kandidieren würde, mit Leichtigkeit gewonnen hätte“. In Anbetracht ihres schlechten Abschneidens bei den US-Wählern muss man sich fragen, warum eine amerikanische Präsidentschaftskandidatin bei den Israelis viel beliebter ist als bei den Amerikanern.

Haleys Strategie zahlt sich jedoch aus, zumindest in finanzieller Hinsicht. Jacob Kornbluh hat die Finanzierungsquellen für Haleys Super PAC, Stand for America, näher beleuchtet. Ein Großteil der 17 Millionen Dollar, die im letzten Wahlzyklus gesammelt wurden, kam von „prominenten jüdischen Spendern“. Dazu gehören Miriam Adelson, die Frau des verstorbenen pro-israelischen Kasinomagnaten Sheldon Adelson, sowie Gelder von Paul Singers, Bernie Marcus und Daniel Loeb, neben vielen anderen.

Es mag seltsam erscheinen, dass solche Gelder in einen Kandidaten investiert werden, der – zumindest im Moment – kaum Chancen hat, die Nominierung der Republikaner zu gewinnen, aber das Geld ist nicht verschwendet. Tel Aviv belohnt einfach die vielen Gefallen, die Haley getan hat, weil sie weiß, dass sie unabhängig von ihrer genauen Position in der Regierung den Interessen Israels in ihrer politischen Agenda immer Vorrang einräumen wird, wenn nötig sogar vor denen ihres Landes.