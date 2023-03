Wie Russland auf die Lieferung von Uranmunition an Kiew reagiert

Großbritannien will Kiew Munition mit abgereichertem Uran liefern. In Russland wird darüber spekuliert, wie die russische Regierung reagieren wird.

Dass London Munition mit abgereichertem Uran an Kiew liefern will, war in Russland eine der wichtigsten Meldungen der Woche und seitdem wird spekuliert, wie die russische Regierung reagieren wird, wenn diese Munition tatsächlich zum Einsatz kommen sollte. Das war am Sonntag auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den russischen Beitrag zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Dem Planeten droht eine schreckliche Lektion

Die Briten wollen in der Ukraine einen Krieg mit einer nuklearen Komponente führen, mit radioaktiven Waffen. So erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin Annabelle Goldie am Dienstag vor dem Oberhaus, dass Großbritannien solche Waffen an die Ukraine liefern werde: „Wir werden der Ukraine nicht nur Challenger-2-Panzer liefern, sondern auch Munition, darunter panzerbrechende Geschosse, die abgereichertes Uran enthalten.“