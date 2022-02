Wie sich die Elite der Populisten entledigt

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Sowohl Bernie Sanders als auch Donald Trump waren Außenseiter, die für die herrschende Elite inakzeptabel waren. In seinem neuen Buch „States of Emergency“ erklärt Kees Van Der Pijl, wie das Establishment beide loswerden konnte. Der Versuch der herrschenden Elite, Trump durch Russiagate und ein Amtsenthebungsverfahren zu beseitigen, ist gescheitert. Wäre der Plan, die Wahl zu stehlen, ebenfalls gescheitert, wäre alles bereit gewesen, um Trump durch das Militär abzusetzen. Sanders wurde zweimal von der Elite unterminiert, wobei die Nominierung der Demokraten zuerst an Hillary Clinton und dann an Joe Biden ging, zwei zuverlässige Marionetten des Establishments.

In Kapitel 3, „Restrukturierung der herrschenden Klasse in der IT-Revolution“, erklärt Van Der Pijl im Abschnitt „Der Coup gegen Trump“, dass die Federal Continuity Directive 1 wenige Tage vor Trumps Amtseinführung erlassen wurde und als Grundlage für einen Militärputsch diente, um Trump aus dem Amt zu entfernen. Die Direktive gab dem Militär die Befugnis, die Regierung zu übernehmen, „für den Fall, dass eine US-Regierung es nicht schafft, ‚eine für die Nation und die Welt sichtbare Führung zu demonstrieren und das Vertrauen des amerikanischen Volkes zu bewahren.'“ Dann begannen die Propagandaorgane der Elite, sich auf Trump zu stürzen. Zuerst war da Russiagate. Dann Impeachgate. Als die Wahlen zur zweiten Amtszeit näher rückten, wurden Briefe von Generälen im Ruhestand gedruckt, in denen es hieß, dass Trump im Falle einer Anfechtung der Wahl vom Militär abgesetzt werden müsse. Trumps Verteidigungsminister Mark Esper ignorierte Trumps Anordnung, das Aufstandsgesetz anzuwenden, um die weit verbreiteten Zerstörungen und Plünderungen im Rahmen der George-Floyd-Proteste zu beenden. General James Mattis, Espers Vorgänger, „nannte Black Lives Matter eine gesunde und einigende Kraft und verwies auf den Mangel an reifer Führung im Weißen Haus“. Die Generäle prangerten an, dass Trump das Militär gegen das Volk einsetzen wolle, obwohl das Verfahren für die Kontinuität der Regierung, das vom Militär im Falle von weit verbreiteten Unruhen zur Unterstützung von Trump eingesetzt werden soll, genau das vorsieht. DefeatDisinfo.org unter der Leitung des pensionierten Generals Stanley McChrystal machte sich an die Arbeit, alle Aussagen Trumps über Covid zu diskreditieren. Die Kritiker beschuldigten Trump, Desinformationen über Covid zu verbreiten, und stellten Trumps Autorität als Präsident in Frage. Soziale, Print- und TV-Medien verweigerten Präsident Trump und seinen Anhängern Foren. Der diskreditierte Präsident war ein leichtes Ziel für einen Staatsstreich, der sicher gewesen wäre, wenn der Wahldiebstahl nicht gelungen wäre. Die herrschende Elite nutzte den inszenierten „Trump-Aufstand“, um die Untersuchung der Beweise für den Wahldiebstahl durch den Kongress am 6. Januar zu verhindern, und hat Hunderte von Trump-Anhängern als Aufrührer und inländische Terroristen verfolgt. Sie können darauf wetten, dass alle künftigen Präsidentschaftskandidaten die Botschaft verstanden haben.

Van der Pijl sieht in dem orchestrierten „Trump-Aufstand“ im Wesentlichen eine Farbrevolution, die „ein weiterer Schritt zur Umwandlung der USA in einen autoritären Staat ist, der nach dem 11. September 2001 mit dem Patriot Act bereits einen großen Schritt nach vorn gemacht hat.“

Ein weiterer großer Schritt wurde mit der „Covid-Pandemie“ getan. In Kapitel 4 beschreibt Van Der Pijl „das Virus-Szenario als Grundlage für eine Machtergreifung“.

Menschen ohne Verständnis sind leichte Beute für die Tyrannei. Van der Pijl gibt ihnen Informationen. Wenn genügend Amerikaner von der Sorglosigkeit zum Verständnis übergehen können, kann unsere Freiheit überleben.

Die Leser werden überrascht sein, einen Linken zu finden, der Trump eine faire Behandlung zuteil werden lässt. Van der Pijl gehört zu den gut ausgebildeten und nachdenklichen alten europäischen Linken. Er hat verstanden, dass es sich nicht um eine Links-Rechts-Frage handelt. Es sind nicht mehr die Kapitalisten gegen die Arbeiter. Es ist die Elite gegen das Volk, und er steht auf der Seite des Volkes.