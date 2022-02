Implantierbarer Nano-Hydrogel-Biosensor als möglicher Bestandteil von zukünftigen Impfstoffen?

Implantierbarer Hydrogel-Biosensor

Das US-Verteidigungsministerium und die Bill and Melinda Gates Foundation haben sich mit Profusa, einem Unternehmen aus dem Silicon Valley, zusammengetan, um ein Stück Nanotechnologie aus Hydrogel (ähnlich einer weichen Kontaktlinse) zu entwickeln, das unter die Haut gespritzt und implantiert werden kann, wobei ein Impfstoff als Trägersystem dient.

Dieser Sensor (oder genauer gesagt ein Biosensor), der weniger als die Größe eines Reiskorns hat, würde effektiv mit dem Körper verschmelzen. Als ein Stück Nanotechnologie würde er sich mit dem drahtlosen Netzwerk (dem 5G-getriebenen IoT oder Internet der Dinge) verbinden und sowohl Informationen über Sie und Ihren Körper an die Behörden übermitteln als auch Informationen empfangen.

2-teiliger Hydrogel-Biosensor würde verschiedene Signale aussenden

In dem DefenseOne-Artikel werden die Eigenschaften und Kapazitäten des Hydrogel-Biosensors beschrieben:

„Der Sensor besteht aus zwei Teilen. Der eine ist ein 3 mm langer Strang aus Hydrogel, einem Material, dessen Netzwerk aus Polymerketten in einigen Kontaktlinsen und anderen Implantaten verwendet wird. Er wird mit einer Spritze unter die Haut eingeführt und enthält ein speziell entwickeltes Molekül, das ein fluoreszierendes Signal nach außen sendet, wenn der Körper beginnt, eine Infektion zu bekämpfen. Der andere Teil ist eine elektronische Komponente, die an der Haut befestigt wird. Es sendet Licht durch die Haut, erkennt das fluoreszierende Signal und erzeugt ein weiteres Signal, das der Träger an einen Arzt, eine Website usw. senden kann. Es ist wie ein Blutlabor auf der Haut, das die Reaktion des Körpers auf eine Krankheit erkennen kann, bevor andere Symptome wie Husten auftreten.“

Profusa ist ein weiteres dieser Silicon-Valley-Unternehmen mit Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex der USA. Auf seiner Website rühmt sich das Unternehmen damit, dass es „Pionierarbeit bei der Integration von Biosensoren in das Gewebe zur kontinuierlichen Überwachung der Körperchemie leistet“.

Ob es sich um die großen Tech-Unternehmen Google, Facebook oder Twitter handelt oder um kleinere Akteure wie Profusa, das Militär und das Silicon Valley sind an der Wurzel miteinander verbunden und bilden einen wichtigen Teil der NWO (Neue Weltordnung).

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), die Agentur, die offenbar mit der Erfindung exotischer neuer tödlicher Technologien zur Kontrolle von immer mehr Menschen beauftragt ist, hat Profusa im Jahr 2011 Geld zugeworfen und arbeitet weiterhin eng mit ihnen zusammen.

Profusa ist auch mit der Bill and Melinda Gates Foundation verbunden, was nicht verwunderlich ist, da der Eugeniker und Verfechter der Entvölkerung Gates diese gefälschte Pandemie fast im Alleingang inszeniert hat.

Sie erinnern sich vielleicht, dass Gates das Imperial College in London finanziert hat, dessen lächerliche und unkluge Modelle den Untergang vorhersagten, der nie auch nur annähernd eingetreten ist.

Diesem Artikel zufolge führt Profusa derzeit eine Studie in Zusammenarbeit mit dem Imperial College durch. Auf der Website von Profusa heißt es:

„Die Biosensoren werden nicht vom Körper isoliert, sondern sind vollständig in das Körpergewebe integriert – ohne Metallteile oder Elektronik – und überwinden so die Abstoßungsversuche des Körpers. Bislang haben die injizierten Biosensoren bis zu vier Jahre lang funktioniert. Jeder Biosensor ist kleiner als ein Reiskorn und besteht aus einer flexiblen Faser von etwa 5 mm Länge und einem halben Millimeter Breite, die aus einem porösen Gerüst besteht, das das Einwachsen von Kapillaren und Zellen aus dem umliegenden Gewebe anregt. Das Hydrogel ist mit lichtemittierenden fluoreszierenden Molekülen verbunden, die kontinuierlich Signale im Verhältnis zur Konzentration einer Körperchemikalie wie Sauerstoff, Glukose oder einem anderen Biomolekül von Interesse aussenden.“

Hacking des menschlichen Körpers mit fremden synthetischen Nanotech-Objekten

Profusa möchte Ihre gesamte Körperchemie kennen – Ihren Sauerstoffgehalt, Ihren Blutzuckerspiegel, Ihren Hormonspiegel, Ihre Herzfrequenz, Ihre Atemfrequenz, Ihre Körpertemperatur, mit der (unausgesprochenen) Möglichkeit, in Bereiche zu expandieren, in denen Sie Ihren Menstruationszyklus kennen (wenn Sie eine Frau sind), Ihr Sexualleben, Ihre Emotionen und mehr – und möchte dann all diese Informationen an eine Art medizinische Behörde übermitteln, obwohl es natürlich offensichtlich ist, dass diese Daten in den Händen der NWO-Verschwörer landen würden, die sie zur Manipulation der Massen verwenden würden.

Profusa hat diese Pressemitteilung herausgegeben Injizierbare Körpersensoren bringen die persönliche Chemie zu einem Handys näher an die Realität. Sie perfektionieren die Kunst, den menschlichen Körper zu hacken und ihn so zu täuschen, dass er synthetische Materialien und Objekte annimmt, die so getarnt sind, dass sie nicht als fremd erkannt werden:

„Herkömmliche Sensoren, wie sie in kontinuierlichen Blutzuckermessgeräten zu finden sind, verfügen über einen Elektrodendraht, der die Haut durchdringt, um eine Zielchemikalie in der Flüssigkeit, die die Zellen umgibt, zu messen. Da der Körper die Elektrode jedoch als Fremdkörper ansieht, muss sie innerhalb weniger Tage entfernt und an einer anderen Stelle ersetzt werden, um die Auswirkungen von Entzündungen und Narbengewebe zu vermeiden, die schließlich die genaue Funktion der Elektrode verhindern. Das Team von Profusa entwickelt eine Familie winziger Biosensoren, die aus einem gewebeartigen Hydrogel bestehen, ähnlich einer weichen Kontaktlinse, und die mit einer einzigen Injektion schmerzlos unter die Haut gesetzt werden. Die Biosensoren werden nicht vom Körper isoliert, sondern sind vollständig in das Körpergewebe integriert – ohne Metallteile oder Elektronik, wodurch die Versuche des Körpers, sie abzustoßen, überwunden werden.“

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir mit der Synthetischen Agenda kopfüber in eine Zukunft des Transhumanismus rasen, in der der Mensch mit der Maschine verschmolzen wird, um den Menschen 2.0 zu schaffen.



Dieser veränderte Mensch soll aus synthetischen, metallischen und plastikähnlichen Teilen bestehen. Das Verkaufsargument lautet, dass wir erweitert und verbessert werden, doch in Wahrheit werden wir das zerstören, was uns zu Menschen macht.



In diesem kürzlich erschienenen Artikel wurde berichtet, dass die American Chemical Society (ACS) der Integration von Elektronik in den Körper immer näher kommt:

„Herkömmliche mikroelektronische Materialien wie Silizium, Gold, rostfreier Stahl und Iridium verursachen bei der Implantation Narbenbildung. Für Anwendungen in Muskel- oder Hirngewebe müssen elektrische Signale fließen, damit sie richtig funktionieren, aber Narben unterbrechen diese Aktivität …

„Wir begannen, uns organische elektronische Materialien wie konjugierte Polymere anzusehen, die in nicht-biologischen Geräten verwendet wurden“, sagt Martin, der an der Universität von Delaware arbeitet. „Wir fanden ein chemisch stabiles Beispiel, das im Handel als antistatische Beschichtung für elektronische Displays verkauft wurde. Nach Tests stellten die Forscher fest, dass das Polymer die erforderlichen Eigenschaften für die Verbindung von Hardware und menschlichem Gewebe besitzt … Bislang hat das Team ein Polymer mit Dopamin hergestellt, das eine Rolle bei Suchtverhalten spielt, sowie mit Dopamin funktionalisierte Varianten des EDOT-Monomers. Laut Martin könnten diese biologisch-synthetischen Hybridmaterialien eines Tages nützlich sein, um künstliche Intelligenz mit dem menschlichen Gehirn zu verschmelzen.

Letztlich, so Martin, ist es sein Traum, die Ablagerung dieser Materialien auf einer Oberfläche maßzuschneidern und sie dann in Gewebe eines lebenden Organismus einzubringen. „Die Möglichkeit, die Polymerisation in einem lebenden Organismus kontrolliert durchzuführen, wäre faszinierend.“

