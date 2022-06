Wie US-Spione Sie heimlich über Reiseunternehmen verfolgen

In einem neuen Artikel von Forbes wird erklärt, wie US-Spione den All Writs Act von 1789 nutzen, um Sie heimlich über Reiseunternehmen zu verfolgen.

Dem Magazin Forbes zufolge nutzte die US-Regierung ein 233 Jahre altes Gesetz, um zwei große, weltweit tätige Reiseunternehmen anzuweisen, einen russischen Staatsbürger aufzuspüren, damit er festgenommen und ausgeliefert werden kann. Das Magazin reichte eine Klage ein, um Zugang zu den Gerichtsakten zu erhalten, und wurde dabei von Datenschützern unterstützt, die derartige Anordnungen als geheimnisvoll und missbrauchsanfällig verurteilten.

Das Magazin erklärte auch, dass Aleksey Burkov, der mutmaßliche Hacker im Zentrum der Affäre, 2021 aus Gründen, die die US-Regierung noch nicht erklärt hat, nach Russland abgeschoben wurde.

Laut Forbes wurden Sabre und Travelport, beide in den USA ansässig, im November 2015 per Gerichtsbeschluss verpflichtet, dem US-Geheimdienst zwei Jahre lang „vollständige und zeitgleiche Echtzeit-Kontobewegungen“ von Burkovs Reisen sowie wöchentliche Aktualisierungen vorzulegen. Diese Anordnung war „deutlich länger“ als eine frühere Anordnung an Sabre, die das Unternehmen anwies, einen anderen mutmaßlichen Hacker sechs Monate lang zu verfolgen – und die Forbes im Jahr 2020 aufdeckte. Das Gericht verbot den beiden Unternehmen außerdem, die Anordnung ohne vorherige Genehmigung des Gerichts zu veröffentlichen.

Sabre und Travelport sind zwei der bekanntesten Namen in der internationalen Tourismusbranche. Zusammen mit dem spanischen Unternehmen Amadeus beherrschen sie den westlichen Markt für globale Vertriebssysteme (GDS) und koordinieren Buchungen zwischen Fluggesellschaften, Hotels, Autovermietungen und Kreuzfahrtgesellschaften.

Travelport ist ein privates Unternehmen, das 2018 für 4,4 Milliarden Dollar verkauft wurde. Sabre wickelt nach eigenen Angaben jedes Jahr Reiseausgaben in Höhe von mehr als 120 Milliarden US-Dollar ab. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar und wird an der NASDAQ gehandelt.

Die US-Regierung nutzte den All Writs Act von 1789, um die beiden Unternehmen zu zwingen, Burkov zu überwachen. Während einer Untersuchung des Terroranschlags von San Bernardino, Kalifornien, im Jahr 2015 erregte das veraltete Gesetz Aufmerksamkeit – und Berühmtheit. Das FBI versuchte, Apple zu zwingen, ein iPhone zu entsperren, das Rizwan Farook gehörte, einem Sympathisanten des Islamischen Staates (IS, früher ISIS), der zusammen mit seiner Frau 14 Menschen bei einer Massenerschießung massakrierte. Apple lehnte das Angebot ab. Das Telefon wurde schließlich von der Regierung entsperrt, die angeblich israelische Software verwendete, aber nichts Brauchbares fand.

Das US-Justizministerium reagierte nicht auf eine Anfrage von Forbes nach einem Kommentar oder zusätzlichen Informationen. Den Gerichtsunterlagen zufolge haben weder Sabre noch Travelport gegen die Anordnungen Einspruch erhoben.

Jennifer Granick, Beraterin für Überwachung und Cybersicherheit bei der American Civil Liberties Union (ACLU), sagte: „Zu viel über diese Art von Anordnungen wird vor der Öffentlichkeit verborgen.“ Sie beschrieb das Sammeln zukünftiger Reiseinformationen als „besonders invasiv und anfällig für Missbrauch“.

„Die Polizei nutzt die Sammlung privater Daten, um sich revolutionäre Überwachungsbefugnisse zu verschaffen, die im Wesentlichen nicht genehmigt sind und nicht durch demokratische Prozesse überwacht werden“, warnte sie.

Travelport und Sabre mussten nicht lange ein Auge auf Burkov werfen. Im Jahr 2015 wurde er während eines Urlaubs in Israel aufgrund eines US-Haftbefehls verhaftet. Nach Angaben des Geheimdienstes betrieb er eine Website namens Cardplanet, auf der gestohlene Kreditkarten im Wert von 20 Millionen Dollar verkauft wurden.

„Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe mich mit Cybersicherheit und Programmierung beschäftigt, ich habe mit Datenbanken gearbeitet. Ich hatte zwar Bekannte unter den Hackern, aber ich selbst habe diese Verbrechen nicht begangen – die Amerikaner haben einfach beschlossen, mir das alles in die Schuhe zu schieben“, sagte Burkow im Oktober 2019.

Um einer 80-jährigen Haftstrafe zu entgehen, akzeptierte er einen Deal, neun Jahre im Gefängnis zu verbringen. Im Juni 2020 wurde er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und in der Nähe von Washington, DC, inhaftiert. Das Justizministerium hat „noch keine vollständige Erklärung“ dafür geliefert, warum er freigelassen und im September 2021 nach Russland zurückgebracht wurde.