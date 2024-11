Wie Vitamin-A-Mangel einen undichten Darm und Alzheimer fördert

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Vitamin-A-Mangel verändert die Zusammensetzung des Darmmikrobioms, was zu einer erhöhten Durchlässigkeit des Darms („leaky gut“ = undichter Darm) und zu Entzündungen führt, die zur Entwicklung der Alzheimer-Krankheit beitragen

Die Aufrechterhaltung eines optimalen Vitamin-A-Spiegels unterstützt die Darmgesundheit, reduziert Entzündungen und verlangsamt das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit, indem die kognitiven Funktionen erhalten bleiben und die Ablagerung von Amyloid-Beta im Gehirn verringert wird.

Bestimmte Gattungen von Darmbakterien, wie Eubacterium und Eisenbergiella, werden mit einem geringeren Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht, während andere wie Collinsella und Bacteroides mit einem erhöhten Risiko korrelieren

Ein gesundes Darmökosystem, das reich an sauerstoffintoleranten Bakterien ist, die kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat produzieren, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Darmbarrierefunktion und die Verringerung systemischer Entzündungen

Probiotika, die in CFUs (Colony-Forming Units) gemessen werden, sind zuverlässiger als solche, die AFUs (Active Fluorescent Units) verwenden, da CFUs nur lebensfähige Bakterien zählen, die den Darm besiedeln können

Ihr Darmmikrobiom spielt eine entscheidende Rolle für Ihre allgemeine Gesundheit, einschließlich der Gehirnfunktion. Jüngste Forschungen haben einen faszinierenden Zusammenhang zwischen Vitamin A, Darmgesundheit und Alzheimer-Risiko aufgedeckt. Eine Studie an Mäusen, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie Alzheimer-ähnliche Symptome entwickeln, zeigt, dass ein Vitamin-A-Mangel zu erheblichen Veränderungen im Darmmikrobiom führt.

Diese Veränderungen tragen zu einer erhöhten Durchlässigkeit des Darms bei, die oft als „undichter Darm“ bezeichnet wird, und fördern Entzündungen im gesamten Körper. Die Forscher fanden heraus, dass Mäuse, die mit einer Vitamin-A-Mangeldiät gefüttert wurden, eine geringere Vielfalt an Darmbakterien aufwiesen als Mäuse, die ausreichend oder zusätzlich Vitamin A erhielten.

Insbesondere führte der Vitamin-A-Mangel zu einer Zunahme von entzündungsfördernden Bakterien wie Parabacteroides und Tannerellaceae, während nützliche, entzündungshemmende Bakterien wie Akkermansia und Verrucomicrobiales zurückgingen. Diese Verschiebung des mikrobiellen Gleichgewichts schafft eine Umgebung, die Entzündungen begünstigt und zur Entwicklung der Alzheimer-Krankheit beiträgt.

Durchlässiger Darm und Entzündungen: Ein Tor zur Alzheimer-Krankheit?

Die Darmbarriere ist ein wichtiger Abwehrmechanismus, der verhindert, dass schädliche Substanzen in den Blutkreislauf gelangen. Die Studie zeigte, dass ein Vitamin-A-Mangel die Durchlässigkeit des Darms bei den genetisch veränderten Mäusen deutlich erhöhte. Dies zeigte sich in erhöhten D-Laktat- und Diaminoxidase-Werten im Blut der Mäuse, beides Indikatoren für eine beeinträchtigte Darmbarriere.

Infolge dieser erhöhten Permeabilität wurden in den Mäusen mit Vitamin-A-Mangel höhere Werte an proinflammatorischen Zytokinen wie TNF-α, IL-1β und IL-6 festgestellt. Von diesen Entzündungsmarkern ist bekannt, dass sie beim Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit eine Rolle spielen. TNF-α beispielsweise stimuliert die Produktion von Amyloid-beta-Peptiden, dem Hauptbestandteil der Plaques im Gehirn von Alzheimer-Patienten.

IL-1β wird mit einer verstärkten Ablagerung von Amyloid-Beta im Gehirn in Verbindung gebracht, während erhöhte IL-6-Werte mit einem kognitiven Abbau und einer Amyloid-Beta-Aggregation einhergehen. Durch die Aufrechterhaltung eines angemessenen Vitamin-A-Spiegels tragen Sie dazu bei, die Funktion der Darmbarriere zu erhalten und systemische Entzündungen zu verringern, was Ihr Risiko, an Alzheimer zu erkranken, senkt.

Der Einfluss von Vitamin A auf Kognition und Amyloid-Beta-Pathologie

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen den signifikanten Einfluss von Vitamin A auf die kognitiven Funktionen und die mit der Alzheimer-Krankheit verbundenen Gehirnveränderungen. Mäuse, die 12 Wochen lang mit einer Vitamin-A-defizienten Diät gefüttert wurden, zeigten in Labyrinthtests schlechtere kognitive Leistungen als diejenigen, die ausreichend oder zusätzlich Vitamin A erhielten.

Außerdem wiesen die Mäuse mit Vitamin-A-Mangel vermehrt Amyloid-beta-Ablagerungen in ihrem Hippocampus auf, einer Schlüsselregion des Gehirns, die an der Gedächtnisbildung beteiligt ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aufrechterhaltung eines angemessenen Vitamin-A-Spiegels zum Erhalt der kognitiven Fähigkeiten beiträgt und das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit (AD) verlangsamt. Wie der Bioenergetik-Forscher Georgi Dinkov feststellte:

„Es brauchte nur 12 Wochen Vitamin-A-Restriktion, um eine AD-Pathologie zu etablieren, während die gleiche Zeitspanne, in der Vitamin A supplementiert wurde, ausreichte, um starke positive Effekte zu erzielen. Entscheidend ist, dass die Vitamin-A-Beschränkung die Biomarker für die Durchlässigkeit des Darms (D-Laktat und DAO) erhöhte, was mit dem Beitrag übereinstimmt, den ich gerade über Endotoxin/LPS [Lipopolysaccharid] geschrieben habe, das ein wichtiger ursächlicher Faktor bei AD ist. Umgekehrt konnte durch eine Vitamin-A-Supplementierung die Darmbarriere wiederhergestellt werden, so dass die Kognition auch bei Tieren mit bereits bestehender Alzheimer-Krankheit erhalten blieb.“

In anderen Tierstudien führte ein Vitamin-A-Mangel auch zu einer erhöhten Produktion von Amyloid-Beta-Peptiden und Tau-Phosphorylierung – zwei Kennzeichen von Alzheimer. Interessanterweise kann Vitamin A die Produktion und Verklumpung von Amyloid-beta direkt blockieren und so die Bildung von schädlichen Plaques im Gehirn verhindern.

Interessanterweise zeigte eine Vitamin-A-Supplementierung zwar Vorteile im Vergleich zu einem Mangel, doch führte eine übermäßige Supplementierung (bei der oberen tolerierbaren Aufnahmemenge) zu einer etwas höheren Amyloid-Beta-Ablagerung als in der Gruppe mit normaler Aufnahmemenge.

Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, einen optimalen Vitamin-A-Spiegel aufrechtzuerhalten, ohne es zu übertreiben. Der Vitamin-A-Status Ihres Körpers beeinflusst die Alzheimer-Pathologie durch mehrere Mechanismen, einschließlich seiner Auswirkungen auf die Darmgesundheit, Entzündungen und direkte Auswirkungen auf die Gehirnfunktion.

Optimieren Sie Ihre Vitamin-A-Zufuhr für die Gesundheit von Gehirn und Darm

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass eine ausreichende Vitamin-A-Zufuhr sowohl die Gesundheit des Darms als auch des Gehirns unterstützt. Vitamin A spielt eine wesentliche Rolle bei der neuronalen Plastizität, der kognitiven Funktion und der Aufrechterhaltung der Immunhomöostase in Ihrem Darm. Um Ihren Vitamin-A-Status zu optimieren, sollten Sie auf den Verzehr einer Vielzahl von Vitamin-A-reichen Lebensmitteln achten.

Gute Quellen sind Leber, Eigelb, Butter von grasgefütterten Kühen sowie orangefarbenes und gelbes Gemüse wie Süßkartoffeln und Karotten. Diese Lebensmittel liefern entweder vorgeformtes Vitamin A oder Provitamin-A-Carotinoide, die Ihr Körper in aktives Vitamin A umwandeln kann.

Auch wenn eine Nahrungsergänzung bei einem Mangel von Vorteil sein kann, ist es wichtig, die empfohlenen Aufnahmemengen nicht zu überschreiten, da die Studie auf mögliche negative Auswirkungen einer übermäßigen Supplementierung hinweist. Wenn Sie sich Sorgen um Ihren Vitamin-A-Status machen, sollten Sie Ihren Vitamin-A-Spiegel testen lassen, bevor Sie mit einem Ergänzungsprogramm beginnen.

Die Rolle von Vitaminen und Mineralien bei der Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit

Zwar gibt es noch keine Heilung für die Alzheimer-Krankheit, aber die Forschung deckt auf, wie essenzielle Mikronährstoffe dazu beitragen, das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern. Sehen wir uns an, wie bestimmte Vitamine und Mineralstoffe – abgesehen von Vitamin A – Ihre Verbündeten bei der Aufrechterhaltung der kognitiven Funktionen sein können und möglicherweise den neurodegenerativen Verfall aufhalten.

Vitamine C und E: Ihr Antioxidantien-Schutzschild

Ihr Gehirn ist besonders anfällig für oxidativen Stress, weshalb Antioxidantien wie die Vitamine C und E für die kognitive Gesundheit von entscheidender Bedeutung sind. Neben seinen bekannten immunstärkenden Eigenschaften hat Vitamin C in Tierstudien zu neurodegenerativen Erkrankungen bemerkenswerte Wirkungen gezeigt.

In Modellen der Parkinson-Krankheit reduzierte die orale Gabe von Vitamin C den Verlust dopaminerger Neuronen erheblich und verringerte Entzündungen. Bei der Alzheimer-Krankheit verbesserte die antioxidative Wirkung von Vitamin C in Kombination mit Vitamin E und Selen die synaptischen und kognitiven Funktionen. Vitamin E, ein weiteres starkes Antioxidans, wurde in niedrigeren Konzentrationen in der Zerebrospinalflüssigkeit und im Serum von Alzheimer-Patienten gefunden. Studien haben gezeigt, dass eine höhere Vitamin-E-Aufnahme mit einem geringeren Auftreten von Alzheimer einhergeht.

In Studien an Mäusen verschlimmerte ein Vitamin-E-Mangel die Lipidperoxidation und führte zu einer Anhäufung von Amyloid-beta im Gehirn, während eine Supplementierung die cholinerge Neurotransmission erhöhte und die Entzündung verringerte. Die Kombination der Vitamine C und E bildet einen wirksamen antioxidativen Schutz für Ihre Gehirnzellen und verlangsamt das Fortschreiten des kognitiven Verfalls.

B-Vitamine: Das metabolische Unterstützungsteam Ihres Gehirns

Die Vitamine des B-Komplexes spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und Funktion des Gehirns. Ein Mangel an Vitamin B12 wird mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Alzheimer in Verbindung gebracht, wobei ein niedriger B12-Spiegel mit höheren Werten von Entzündungsmarkern einhergeht, die die Hyperphosphorylierung von Tau und die Produktion von Amyloid-beta fördern. Eine Supplementierung mit B12 und Folsäure hat bei Alzheimer-Patienten zu einer Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und einer Verringerung der Entzündung geführt.

Vitamin B6 ist wichtig für die Produktion von Neurotransmittern und die Regulierung von Homocystein. Während seine Auswirkungen auf den kognitiven Verfall bei gesunden älteren Erwachsenen eher subtil sind, hat sich in Tierversuchen gezeigt, dass ein B6-Mangel oxidativen Stress, Amyloid-Beta-Ablagerungen und den Tod von Neuronen verschlimmert.

Vitamin B3 (Niacin) ist entscheidend für die DNA-Reparatur und den Energiestoffwechsel. In Tierversuchen verringerte eine Niacin-Supplementierung die Tau-Phosphorylierung und verbesserte die kognitiven Leistungen. Vitamin B1 (Thiamin) ist für den Glukosestoffwechsel im Gehirn unerlässlich. Ein Thiaminmangel wird mit einer erhöhten Amyloid-Beta-Produktion in Verbindung gebracht, während eine Supplementierung bei Alzheimer-Patienten den kognitiven Verfall verzögern kann.

Mineralien: Die unbesungenen Helden der Gehirngesundheit

Während Vitamine oft im Rampenlicht stehen, spielen Mineralstoffe eine ebenso wichtige Rolle für die Gesundheit Ihres Gehirns. Eisen zum Beispiel ist entscheidend für den Sauerstofftransport und die Produktion von Neurotransmittern. Eine Überladung mit Eisen führt jedoch zu oxidativem Stress und Entzündungen im Gehirn. Ein Ungleichgewicht des Eisens im Körper kann zu Ferroptose führen, einem programmierten Zelltod, der bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer eine Rolle spielt.

Zink hingegen ist für zahlreiche Enzyme unerlässlich und spielt eine Rolle bei der Freisetzung von Neurotransmittern. Zinkmangel wird mit kognitivem Abbau in Verbindung gebracht, während ein angemessener Zinkspiegel vor Amyloid-beta-Toxizität schützt.

Selen, ein weiterer wichtiger Mineralstoff, hat in Tierstudien neuroprotektive Wirkungen gezeigt, möglicherweise durch seine antioxidativen Eigenschaften. Magnesium ist an zahlreichen biochemischen Reaktionen im Gehirn beteiligt, und eine erhöhte Zufuhr über die Nahrung wurde mit einem geringeren Auftreten kognitiver Beeinträchtigungen in Verbindung gebracht.

Es ist erwähnenswert, dass ein Ungleichgewicht dieser Mineralien auch die Gesundheit des Darms beeinträchtigen und zu einem undichten Darm führen kann. Durch die Aufrechterhaltung des richtigen Mineralstoffgleichgewichts unterstützen Sie nicht nur direkt die Gesundheit Ihres Gehirns, sondern auch indirekt durch die Förderung einer gesunden Darm-Hirn-Achse.

Weitere Möglichkeiten, wie Ihre Darmmikroben das Alzheimer-Risiko beeinflussen

In einer Studie wurden genetische Daten von Tausenden von Menschen analysiert, um spezifische Darmmikroben zu identifizieren, die vor Alzheimer schützen oder die Anfälligkeit für diese Krankheit erhöhen. Die Forscher fanden heraus, dass die Häufigkeit bestimmter Bakteriengattungen im Darm in einem genetischen Zusammenhang mit der Alzheimer-Diagnose steht.

Insbesondere ein höherer Gehalt an Bakterien wie Eubacterium, Eisenbergiella und Prevotella wurde mit einem geringeren Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht. Auf der anderen Seite korrelierten größere Mengen von Collinsella, Bacteroides und Veillonella mit einem erhöhten Risiko. Diese Ergebnisse sind einer der bisher stärksten Beweise dafür, dass die Zusammensetzung des Darmmikrobioms eine Rolle für die Gesundheit des Gehirns und den kognitiven Abbau im Alter spielt.

Auch wenn weitere Forschungsarbeiten erforderlich sind, eröffnet diese Studie spannende Möglichkeiten für den Einsatz von Darmbakterienanalysen oder probiotischen Therapien als Teil zukünftiger Alzheimer-Präventions- und Behandlungsstrategien.

Butyrat-produzierende Bakterien schützen Ihr Gehirn

Mehrere der Bakteriengattungen, die sich in dieser Studie als schützend vor Alzheimer erwiesen haben, sind dafür bekannt, dass sie Butyrat, eine wichtige kurzkettige Fettsäure (SCFA), produzieren. Butyrat hat entzündungshemmende Eigenschaften und trägt zur Aufrechterhaltung der Integrität der Darmschleimhaut bei. Die Forscher identifizierten Eubacterium, Eisenbergiella und verwandte Bakterien als potenziell nützlich. Diese Mikroben verwandeln im Dickdarm Kohlenhydrate aus der Nahrung in Butyrat.

Durch die Verringerung von Entzündungen und die Unterstützung der Barrierefunktion des Darms tragen die Butyrat produzierenden Bakterien dazu bei, dass schädliche Substanzen nicht in den Blutkreislauf gelangen und das Gehirn beeinträchtigen. Es gibt immer mehr Belege dafür, dass die Förderung nützlicher Darmbakterien durch die Ernährung und den Lebensstil die kognitive Gesundheit unterstützt.

Entzündungsfördernde Bakterien mit höherem Alzheimer-Risiko verbunden

Andererseits sind einige der Bakteriengattungen, die in dieser Studie mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht wurden, dafür bekannt, entzündungsfördernde Wirkungen zu haben. So wurde beispielsweise Collinsella als ein besonders signifikanter Risikofaktor identifiziert. Frühere Forschungen haben höhere Konzentrationen von Collinsella in den Därmen von Menschen mit entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis ergeben.

Diese Gattung erhöht die Produktion von Entzündungsstoffen und verringert die Expression von Proteinen, die eine gesunde Darmbarriere aufrechterhalten. In ähnlicher Weise sezernieren einige Bacteroides-Arten Lipopolysaccharid (LPS), ein entzündliches Molekül, das zu Funktionsstörungen der Darmschleimhaut und Neuroinflammation beiträgt.

Indem sie eine chronische Entzündung auf niedrigem Niveau fördern, erhöhen diese Bakterienarten im Laufe der Zeit die Anfälligkeit für neurodegenerative Prozesse, was das komplexe Zusammenspiel zwischen dem Darmmikrobiom, systemischen Entzündungen und der Gesundheit des Gehirns verdeutlicht.

Interessanterweise wurden in dieser Studie auch Verbindungen zwischen Darmbakterien und bekannten genetischen Risikofaktoren für die Alzheimer-Krankheit aufgedeckt. Die Forscher fanden heraus, dass die Häufigkeit bestimmter Bakteriengattungen mit Varianten im APOE-Gen korreliert, einem der stärksten genetischen Risikofaktoren für Alzheimer im Spätstadium.

Menschen, die das APOE-ε4-Allel mit hohem Risiko trugen, wiesen beispielsweise tendenziell höhere Werte von Collinsella auf. Dies deutet darauf hin, dass es möglicherweise Wechselwirkungen zwischen der genetischen Veranlagung und der Zusammensetzung des Darmmikrobioms gibt, die das Alzheimer-Risiko beeinflussen.

Zwar sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um diese Zusammenhänge zu verstehen, doch weisen die Ergebnisse darauf hin, dass das Darmmikrobiom ein potenzieller Ansatzpunkt für personalisierte Präventionsstrategien ist. In Zukunft könnte es möglich sein, die Ernährung und die Probiotika auf der Grundlage von genetischen Risikofaktoren und Darmbakterienprofilen anzupassen, um die Gesundheit des Gehirns im Alter zu optimieren.

AFU vs. CFU: Die Kontroverse über die Messung von Probiotika

Sich in der Welt der Probiotika zurechtzufinden, kann überwältigend sein, besonders wenn man mit unzähligen Optionen konfrontiert wird, von denen jede behauptet, die beste zu sein. Vielleicht sind Sie schon auf Probiotika gestoßen, die sich mit hohen koloniebildenden Einheiten (KBE) rühmen. Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass ein Probiotikum umso besser ist, je höher die Anzahl der KBE ist. Ich möchte jedoch mit diesem Irrglauben aufräumen und Ihnen helfen zu verstehen, was ein hochwertiges probiotisches Präparat wirklich ausmacht.

Die KBE ist in der Tat eine Maßeinheit, mit der die Anzahl der lebensfähigen Bakterienzellen in einem Probiotikum bestimmt wird. Wenn Sie die Regale in Ihrem örtlichen Reformhaus durchstöbern, werden Sie feststellen, dass es eine große Bandbreite an KBE-Zahlen gibt, wobei einige Präparate mit Zahlen von bis zu 100 Milliarden oder mehr werben. Es ist leicht anzunehmen, dass diese himmelhohen KBE-Zahlen der ultimative Indikator für ein hervorragendes Produkt sind, aber das ist nicht die ganze Geschichte.

CFUs sind zwar wichtig, aber nur ein Teil des Puzzles. Die Wirksamkeit eines Probiotikums hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die verwendeten spezifischen Bakterienstämme, der Verabreichungsmechanismus und das Vorhandensein klinischer Studien, die die Wirksamkeit belegen.

Schauen wir uns genauer an, wie die KBEs gemessen werden. In einem mikrobiologischen Labor wird eine Bakterienkultur auf eine Agarplatte gegeben, und nach ein paar Tagen werden die wachsenden Kolonien gezählt. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass nicht alle diese Kolonien die Reise durch Ihr Verdauungssystem überleben werden. Viele probiotische Bakterien reagieren empfindlich auf Magensäure und Galle, was bedeutet, dass ein erheblicher Teil der KBE, die Sie schlucken, möglicherweise gar nicht lebend in Ihrem Darm ankommt.

Als ob das alles nicht schon verwirrend genug wäre, kommt noch eine neue Variable hinzu. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass einige Probiotikahersteller zur Messung der Bakterien in ihren Produkten AFU (Aktive Fluoreszenzeinheiten) anstelle der traditionelleren KBE (Koloniebildende Einheiten) verwenden. Ich möchte Sie darüber aufklären, warum diese Praxis irreführend und möglicherweise schädlich für Ihre gesundheitlichen Ziele sein kann.

Wenn Sie ein Probiotikum zur Unterstützung Ihrer Darmgesundheit suchen, möchten Sie sicherstellen, dass Sie ein Produkt erhalten, das mit lebenden, aktiven Bakterien gefüllt ist, die Ihren Darm besiedeln und die von Ihnen gewünschten Vorteile bieten können.

An dieser Stelle kommt die CFU-Messung ins Spiel. Die KBE ist der Goldstandard in der Branche und zählt nur die lebensfähigen Bakterien, die wachsen, sich vermehren und Kolonien in Ihrem Verdauungssystem bilden können. Sie ist ein direktes Abbild der Bakterienzellen, die lebendig und bereit sind, ihre Wirkung zu entfalten. Die National Institutes of Health (NIH) empfehlen, nur Probiotika zu kaufen, bei denen die KBE am Ende der Haltbarkeitsdauer des Produkts angegeben ist.

Lassen Sie uns nun über AFU sprechen. Die AFU bietet zwar eine schnellere Bewertung der Bakterienpopulationen als die traditionellen CFU-Methoden, hat aber erhebliche Einschränkungen bei der genauen Bestimmung der Wirksamkeit von Probiotika. Im Gegensatz zur KBE, bei der ausschließlich lebensfähige, zur Koloniebildung fähige Bakterien gezählt werden, erfasst die AFU ein breiteres Spektrum von Zellen, darunter auch solche, die verletzt, nicht lebensfähig oder sogar tot sein können.

Diese Überschätzung kann Verbraucher und medizinisches Fachpersonal über den tatsächlichen probiotischen Gehalt eines Produkts in die Irre führen. Außerdem kann die Abhängigkeit von der Fluoreszenz für den Nachweis von Bakterien zu Schwankungen und potenziellen Ungenauigkeiten bei der endgültigen Zählung führen. Folglich ist die AFU möglicherweise nicht der zuverlässigste Indikator für die Wirksamkeit eines Probiotikums.

Sie fragen sich vielleicht, warum ein Unternehmen AFU anstelle von CFU verwenden sollte. Leider liegt die Antwort oft im Marketing. Höhere Zahlen sehen auf dem Etikett beeindruckender aus und lassen das Produkt potenter und wirksamer erscheinen, als es tatsächlich ist. Doch diese toten oder inaktiven Bakterien tun nichts für die Gesundheit Ihres Darms. Sie nehmen nur Platz in der Kapsel weg, und Sie erhalten nicht den vollen Wert dessen, wofür Sie bezahlt haben.

Dies ist ein wichtiges Problem in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, da es Verbraucher, die versuchen, informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen, in die Irre führen kann. Aufsichtsbehörden wie die FDA und die EFSA erkennen die KBE als Standardmaß für Probiotika an. Wenn also ein Unternehmen von dieser Norm abweicht, ist es wichtig, die Motive des Unternehmens zu hinterfragen und Vorsicht walten zu lassen.

Wenn Sie auf ein Probiotikum stoßen, das nur die AFU-Zahl angibt, sollten Sie sich nicht scheuen, Fragen zu stellen. Ein seriöses Unternehmen sollte seine Kennzeichnung transparent gestalten und bereit sein zu erklären, was diese Zahlen bedeuten. Sie sollten sicherstellen, dass Sie als Verbraucher den Unterschied zwischen AFU und KBE verstehen und wissen, wie er sich auf die Wirksamkeit des Produkts auswirkt.

Letztendlich kann die Verwendung von AFU anstelle von KBE die wahrgenommene Wirksamkeit eines Probiotikums aufblähen und dazu führen, dass Sie glauben, mehr zu bekommen, als Sie tatsächlich bekommen. Es ist wichtig, dass die Unternehmen bei der Kennzeichnung ehrlich und klar sind, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen und das Beste für Ihr Geld bekommen können.

Auf Ihrem Weg zu einer besseren Darmgesundheit sollten Sie nach Probiotika Ausschau halten, die die KBE als primäre Messgröße verwenden. Wenn ein Unternehmen bei der Kennzeichnung nicht transparent ist oder sich stark auf die KBE stützt, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach einem vertrauenswürdigeren Produkt umzusehen, bei dem Ihr Wohlbefinden Vorrang vor Marketingtaktiken hat.

Obwohl komplexe Kohlenhydrate und Lebensmittel mit Ballaststoffen diese Bakterien nähren, müssen Sie sehr vorsichtig damit sein, sie zu verwenden, bis Sie Ihre Zellenergie erhöht haben. Der Grund dafür ist, dass die meisten Menschen weitaus gefährlichere krankheitsverursachende Bakterien haben, und dass dieselbe Nahrung, die Akkermansia nährt, auch die krankheitsverursachenden Bakterien nährt. Dadurch wird das Endotoxin erhöht und Sie werden krank.

In meinem neuen Buch „Your Guide to Cellular Health“ (Ihr Leitfaden zur Zellgesundheit), das im Oktober erscheint, stelle ich ein grünes, gelbes und rotes Klassifizierungssystem für Kohlenhydrate vor. Grün sind Kohlenhydrate wie weißer Reis und Dextrose, die fast jeder verträgt, da sie im oberen Darm absorbiert werden und die Endotoxinproduktion nicht anregen.

Rote Kohlenhydrate zählen zu den gesündesten Lebensmitteln. Sie enthalten jedoch Fasern, die von den meisten Menschen gemieden werden sollten, es sei denn, sie haben einen intakten Darm mit sehr wenig pathogenen Bakterien.

Die Aufrechterhaltung eines gesunden Darmökosystems ist der Schlüssel zur Gesundheit des Gehirns

Ein florierendes Darm-Ökosystem beherbergt eine Vielzahl von Mikroorganismen, die in Harmonie zusammenarbeiten, um Ihre Gesundheit zu schützen. Die Pflege nützlicher, sauerstoffintoleranter Bakterien, einschließlich wichtiger Arten wie Akkermansia, stärkt die Abwehrkräfte des Darms und fördert ein Umfeld, das das allgemeine Wohlbefinden fördert. Dies steht in direktem Zusammenhang mit den bereits erwähnten Erkenntnissen, wonach bestimmte Bakteriengattungen vor der Alzheimer-Krankheit schützen.

Diese nützlichen Bakterien fermentieren Nahrungsfasern und produzieren dabei SCFAs, insbesondere Butyrat. Wie bereits erwähnt, wurden Butyrat produzierende Bakterien wie Eubacterium und Eisenbergiella mit einem geringeren Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht. Butyrat nährt die Epithelzellen des Dickdarms und stärkt die Darmbarriere. SCFAs regen auch die Muzinproduktion an, die einen Schutzschild gegen schädliche Bakterien bildet.

Eine Verringerung der sauerstoffintoleranten Bakterien führt zu einer erhöhten Durchlässigkeit des Darms, auch Leaky Gut genannt. Dadurch können Giftstoffe, unverdaute Nahrungspartikel und schädliche Mikroben in den Blutkreislauf gelangen und systemische Entzündungen und chronische Gesundheitsprobleme auslösen.

Sauerstoffintolerante Bakterien sind für die Umwandlung unverdaulicher Pflanzenfasern in nützliche Fette unerlässlich. Sie gedeihen in einer sauerstofffreien Umgebung, für deren Aufrechterhaltung eine ausreichende Zellenergie erforderlich ist. Faktoren wie der Verzehr von Samenöl, die Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien (EDCs) in Kunststoffen und elektromagnetische Felder (EMFs) beeinträchtigen jedoch diese Energieproduktion, so dass es schwierig ist, das ideale sauerstofffreie Darmmilieu aufrechtzuerhalten.

Eine der Haupttodesursachen ist meiner Meinung nach die Endotoxämie, die zu einem septischen Schock führt. Dieser tritt auf, wenn Endotoxin von fakultativen Anaerobiern, auch als sauerstofftolerante Bakterien bekannt, ausgeschieden wird, die sich nicht in Ihrem Darm befinden sollten. Diese pathogenen Bakterien produzieren eine hochvirulente Form von Endotoxin (LPS), die eine Entzündung auslösen kann, wenn sie über die geschwächte Darmbarriere in den Blutkreislauf gelangen.

Ein durchlässiger Darm oder ein gestörtes Mikrobiom ist somit eine der grundlegenden Ursachen für alle Krankheiten, einschließlich neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer. Die Verbesserung der Mitochondrienfunktion und die Aufrechterhaltung eines gesunden Darmökosystems fördern das Wachstum nützlicher Bakterien und verringern gleichzeitig die schädlichen Auswirkungen von Endotoxinen, was dazu beiträgt, die Faktoren, die zu Demenz und anderen chronischen Krankheiten beitragen, zu mildern.

Wie die vorgestellte Studie zeigt, trägt die Aufrechterhaltung eines optimalen Vitamin-A-Spiegels auch zur Unterstützung eines gesunden Darmmikrobioms, zur Verringerung von Entzündungen und zur Senkung des Risikos eines kognitiven Rückgangs und der Alzheimer-Krankheit bei.

