Wie wir den kommenden Krieg mit Russland verhindern können

Ron Paul

In diesem Frühjahr vor zwanzig Jahren gelang es der US-Regierung endlich, uns in einen Krieg mit dem Irak hineinzulügen. Eine Regierung nach der anderen hatte das Land sanktioniert, bombardiert und sogar überfallen, aber schließlich startete die Bush-Regierung nächsten Monat vor 20 Jahren „Schock und Ehrfurcht“, um ein Land platt zu machen, das die Vereinigten Staaten nicht bedrohte und nicht bedrohen konnte.

Nach acht Jahren Kampf im Irak starben vielleicht eine Million unschuldiger Menschen direkt oder indirekt durch Washingtons Aggression. Niemand wurde wegen der Lügen und der Zerstörung vor ein Tribunal gestellt. Niemand hat sich auch nur entschuldigt. Washingtons damalige Marionette Ahmed Chalabi wischte die Lügen über die irakischen Massenvernichtungswaffen beiseite, indem er verkündete, die Kriegsbefürworter seien „Helden im Irrtum“. Sie hatten ihren Regimewechsel und das war alles, was sie interessierte.

Die Propagandamaschine, die den Irak-Krieg vorantrieb, schien damals überwältigend zu sein. Zu dieser Zeit begannen mehrere Kongresskollegen, über die Parteigrenzen hinweg zu kommunizieren, um nach Wegen zu suchen, den Krieg zu stoppen. Von Konservativen wie dem verstorbenen Abgeordneten Walter Jones und dem Abgeordneten John Duncan bis hin zu Progressiven wie dem Abgeordneten Dennis Kucinich und dem Abgeordneten Jim McGovern und vielen anderen begannen wir, uns zu organisieren und Strategien zu entwickeln.

Ein Instrument, das wir zu unserem Vorteil nutzten, war die Idee einer „unwahrscheinlichen“ Koalition aus Linken und Rechten, die sich zusammenschließen, um den Krieg abzulehnen. Die Medien waren vielleicht nicht an unseren Antikriegsansichten interessiert, aber sie konnten nicht anders, als diese „Mann beißt Hund“-Geschichte zu präsentieren. Immer wieder hielt diese „unwahrscheinliche“ Gruppe Pressekonferenzen ab, brachte verschiedene legislative Instrumente ein und kommunizierte hinter den Kulissen, um zu versuchen, die Bewegung gegen den Irakkrieg zu vergrößern.

Mit der Wahl von Barack Obama 2008, der als Antikriegskandidat antrat, dann aber zahlreiche militärische Angriffe im Ausland startete, brach diese alte Koalition leider auseinander. Einige Progressive entschuldigten Obamas Militarismus und verloren das Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Konservativen. Einige Konservative wurden von ihrer persönlichen Abneigung gegen Obama getrieben und verloren das Ziel aus den Augen.

Jetzt, wo wir uns mit der einst unvorstellbaren Aussicht auf einen direkten militärischen Konflikt mit dem atomar bewaffneten Russland wegen der Ukraine konfrontiert sehen, erwacht plötzlich eine neue Links-Rechts-Koalition aus ihrem langen Schlummer. Diesen Sonntag, den 19. Februar, wird sich eine breite und sehr unterschiedliche Gruppe in Washington, DC, am Lincoln Memorial versammeln, um Washingtons Schlafwandeln in den Dritten Weltkrieg anzuprangern.

Die „Rage Against The War Machine“-Kundgebung verspricht, die erste große Kundgebung gegen die aggressive Kriegslobby in Washington seit vielen Jahren zu werden. Ich freue mich darauf, die Bühne mit meinen guten Freunden und ehemaligen Kollegen im Repräsentantenhaus, Dennis Kucinich und Tulsi Gabbard, sowie mit meinem guten Freund und libertären Kollegen, Richter Andrew Napolitano, und vielen weiteren Rednern aus einem breiten politischen Spektrum zu teilen.

Viele von uns haben mit Besorgnis beobachtet, wie die Regierung Biden – mit der begeisterten Unterstützung vieler Republikaner im Kongress – ihr Engagement im Russland/Ukraine-Konflikt immer weiter eskaliert hat und nun gefährlich nahe an einem direkten, heißen Krieg mit der größten nuklearen Supermacht der Welt steht.

Wie konnte es so weit kommen? Wo sind die vernünftigen Stimmen und die kühleren Köpfe? Gerade als es schien, dass sie nirgendwo zu finden sind, sind wir hier! Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich sich uns anschließen und sich weiterhin für diese wichtige Sache einsetzen. Wir müssen uns zusammenschließen, solange wir noch können. Kein Krieg mit Russland!