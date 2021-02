William White hat als Erster vor der großen Finanzkrise von 2008 gewarnt. Auch jetzt warnt er wieder vor Ungemach. Seine Stimme sollte Gehör finden denn er ist der Notenbank Insider schlecht hin. Er hat für die Notenbanken in England und Kanada gearbeitet sowie bei der obersten Notenbank der Notenbanken der Bank of international Settlement in Basel.