Wo sind unsere Menschenrechte geblieben?

Angesichts eines noch nie dagewesenen Angriffs auf unsere bürgerlichen Freiheiten haben zu viele Anwälte und Wissenschaftler geschwiegen.

Skeptikern der Abriegelung sei verziehen, wenn sie sich fragen, was genau mit den Menschenrechten im Jahr 2020 passiert ist. Sollte es bei der Europäischen Menschenrechtskonvention, die durch den Human Rights Act 1998 in das britische Recht aufgenommen wurde, nicht darum gehen, „jene Grundfreiheiten zu schützen, die die Grundlage für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt sind“? Gehören zu diesen Grundfreiheiten nicht das Recht auf Freiheit, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, die Versammlungsfreiheit und so weiter? Und greifen nicht all die vielen Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, die seit März letzten Jahres eingeführt wurden, in diese Freiheiten ein, oft auf sehr drakonische Weise?

Die einfache Antwort auf diese Fragen ist, dass selbst Grundfreiheiten Ausnahmen und Abweichungen unterliegen. In der Tat schränkt die Europäische Konvention die meisten ihrer „Grundfreiheiten“ ein, indem sie Einschränkungen im Namen des Schutzes der öffentlichen Gesundheit zulässt. Die noch pathetischere Antwort ist, dass die Regierung mit all den Einschränkungen, die seit März 2020 geschaffen wurden, versucht hat, menschliches Leben zu schützen. Und da das Recht auf Leben das grundlegendste Recht von allen ist, übertrumpft es alle anderen Überlegungen.

Das erklärt aber nicht, warum die Gerichte, die Menschenrechtslobby und die Menschenrechtsverteidiger in der Wissenschaft zu den Ereignissen des vergangenen Jahres so still geworden sind. Die Frage ist nicht, ob es auf der prinzipiellen Ebene manchmal notwendig ist, einige bürgerliche Freiheiten im Namen des Schutzes der öffentlichen Gesundheit oder des menschlichen Lebens zu beschneiden. Natürlich ist es das: Sonst hätten wir keine Gefängnisse. Die Frage ist, ob eine dieser spezifischen Einschränkungen in diesem speziellen Kontext gerechtfertigt werden kann. Sind diese Regeln angesichts der Bedrohung durch das Virus rechtmäßige Einschränkungen der vielen Rechte, die sie beschneiden? Qualifizieren sie sich alle als die minimalen Einschränkungen, die notwendig sind, um das (zweifellos legitime) Ziel des Lebensschutzes zu erreichen? Oder gehen einige von ihnen zu weit?

Das Wort der Juristen für diese Übung ist „Verhältnismäßigkeit“. Das Wesen der Verhältnismäßigkeit ist einfach: Der Staat darf eine Grundfreiheit nur dann einschränken, wenn dies in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel steht, das er erreichen will. Man könnte zum Beispiel morgen alle Verkehrstoten beseitigen, indem man den Gebrauch von motorisierten Fahrzeugen verbietet – eine Einschränkung der Rechte auf Freiheit und Eigentum. Dies würde mit ziemlicher Sicherheit nicht als verhältnismäßiger Eingriff in diese Rechte angesehen werden, auch wenn das Gesamtziel, Todesfälle zu verhindern, lohnenswert ist: Der gewonnene Nutzen würde die Einschränkung der Freiheit nicht rechtfertigen. Auf der anderen Seite würden nur wenige argumentieren, dass es im Hinblick auf das Ziel des Schutzes der öffentlichen Sicherheit unverhältnismäßig wäre, Plünderern oder Randalierern ihr Recht auf Versammlungsfreiheit zu nehmen, indem man sie festnimmt. Die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit ist mit anderen Worten eine Abwägung: Wie wiegt das Ziel, das der Staat zu erreichen sucht, gegen den Schaden ab, der durch die betreffende Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten entsteht?

So weit, so gut. Aber das wirkliche Leben ist ein bisschen komplizierter als diese Beispiele. In Wahrheit kann „Verhältnismäßigkeit“ so ziemlich alles bedeuten, je nachdem, wer die Bewertung vornimmt. Kritiker des Menschenrechtsgesetzes und seiner Auslegung durch die Justiz hegen seit langem den Verdacht, dass „Verhältnismäßigkeit“ in Wirklichkeit der juristische Deckmantel für Richter ist, um einfach Urteile zu fällen, die mit ihrer eigenen bien pensant, soft-linken, lib-demmischen Sicht der Dinge übereinstimmen. Wenn sie denken, dass das Ziel einer bestimmten Einschränkung eine gute Sache ist, dann neigen sie dazu, sie als verhältnismäßig zu diesem Ziel zu betrachten. Wenn sie das Ziel nicht für erstrebenswert halten, dann neigen sie dazu, die Beschränkung für unverhältnismäßig zu halten. Sie wägen nicht so sehr die Dinge ab, sondern entscheiden, ob eine bestimmte Politik es wert ist, verfolgt zu werden, und arbeiten von dort aus rückwärts – obwohl die Richter dies natürlich vehement bestreiten und darauf bestehen würden, dass alles, was sie tun, sehr prinzipienfest ist.

Nur eine gerichtliche Überprüfung der Lockdown-Verordnungen wurde von den Gerichten wirklich durch die Vordertür hineingelassen, und das auch nur, um sie anschließend durch die Hintertür wieder hinauszuschmeißen, mit einer schallenden Ohrfeige, weil sie die Frechheit besaßen, zu viele komplizierte Fragen aufgeworfen zu haben. Es handelte sich um den Fall Dolan gegen den Minister für Gesundheit und Soziales, in dem die Kläger unter anderem argumentierten, dass die eingeführten Beschränkungen unverhältnismäßige Eingriffe in die Rechte der Europäischen Konvention seien. Sowohl im High Court als auch später im Court of the Appeal war die Ansicht der Richter klar: Es war nicht einmal vertretbar, dass irgendeine der eingeführten Maßnahmen unverhältnismäßig war. Die Europäische Konvention verlangt einen fairen Ausgleich zwischen den Rechten des Einzelnen und den allgemeinen Interessen der Gemeinschaft, und das ist das Ende der Geschichte – es macht keinen Sinn, auch nur ansatzweise eine Bewertung vorzunehmen, ob irgendeine der Einschränkungen verhältnismäßig war. Die allgemeinen Interessen der Gemeinschaft (d.h. die öffentliche Gesundheit) übertrumpfen in diesem Fall per Definition eindeutig die Rechte des Einzelnen, und das war’s.

In Anbetracht der Tatsache, dass die seit März 2020 erlassenen Beschränkungen zusammengenommen den zweifellos größten Eingriff in die bürgerlichen Freiheiten darstellen, der jemals von einer britischen Regierung und anderen Regierungen vorgenommen wurde, sollte die Vorstellung, dass es sich nicht einmal lohnt, darüber zu streiten, ob sie verhältnismäßig sind, jedem fair denkenden Beobachter ein wenig komisch vorkommen. Aber für diejenigen von uns, die ein Auge darauf haben, was mit Menschenrechtsklagen vor den Gerichten passiert, ist es nicht besonders überraschend. Vorhin habe ich angedeutet, dass „Verhältnismäßigkeit“ oft nur ein Vehikel für Richter ist, um Entscheidungen zu treffen, die bien pensant, soft-linkes Denken in der Politik umsetzen. Was ist die Natur eines solchen Denkens in der Frage der Lockdowns? Nun, wir alle kennen die Antwort darauf. Der Pro-Lockdown-Eifer unserer weich-linken Juristen ist so groß, dass die Frage, ob die Lockdown-Beschränkungen vielleicht ein bisschen zu weit gegangen sind, nicht einmal gestellt werden muss.

David McGrogan ist ein außerordentlicher Professor für Recht an der Northumbria Law School.