Willkommen im „Great Narrativ“, das Ihnen vom Mastermind von Great Reset präsentiert wird

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) mit Sitz in Davos gibt mit einem Treffen in Dubai den Startschuss für seine Initiative „Great Narrative“. Angeführt wird die Veranstaltung vom WEF-Vorsitzenden Klaus Schwab, dem Vordenker des „Great Reset“.

Schwab wird die Veranstaltung am Donnerstag mit dem Minister für Kabinettsangelegenheiten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammad Abdullah Al-Gergawi, eröffnen, gefolgt von vier weiteren VAE-Beamten und einem Journalisten, die ihre Vision von der Zukunft des Golfstaates diskutieren.

Nach Angaben des WEF ist die Great Narrative-Initiative eine „gemeinsame Anstrengung der weltweit führenden Denker, um längerfristige Perspektiven zu entwickeln und gemeinsam ein Narrativ zu schaffen, das die Schaffung einer widerstandsfähigeren, inklusiveren und nachhaltigeren Vision für unsere gemeinsame Zukunft anleiten kann“.

An dem Projekt sollen „führende Denker“ aus verschiedenen Disziplinen beteiligt sein, „darunter Zukunftsdenker, Wissenschaftler und Philosophen“, und das Ergebnis soll ein Buch sein, das im Januar 2022 erscheinen soll.

Schwab wurde durch die Covid-19-Pandemie weltweit bekannt und plädierte für eine globalere Antwort auf Probleme, die von Viren bis zum Klimawandel reichen und die er als „Great Reset“ bezeichnete.

„Die Pandemie stellt eine seltene, aber enge Gelegenheit dar, unsere Welt zu überdenken, neu zu denken und neu zu gestalten“, sagte er bekanntlich Anfang 2020.

Das WEF glaubt seit langem an den Wert von Erzählungen und hat 2015 einen Gastbeitrag veröffentlicht, in dem es heißt, dass „im Kampf um die Herzen und Köpfe der Menschen Erzählungen in ihrer Fähigkeit, das menschliche Denken zu beeinflussen und menschliches Handeln zu motivieren, durchweg besser abschneiden werden als Daten“.

Eine gute Geschichte führe mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit zu echten Veränderungen in Politik und Verhalten als Statistiken oder Folgenabschätzungen, argumentierte der Autor dieses Artikels, der Wirtschaftsprofessor der Universität von San Francisco Bruce Wydick.