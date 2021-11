Vorsätzliche Täuschung durch das RKI? Sind bereits 70% der Intensivpatienten geimpft?

In diesem Beitrag gehen wir auf die schön gerechneten Wirksamkeiten der Corona Impfstoffe in den RKI Wochenberichten ein. Schaut man sich die Zahlen an, dann sieht man, dass uns das RKI weismachen möchte, von ganzen 58% der Corona Intensivpatienten keinen Impfstatus zu kennen. Korrigiert man die Zahlen, kommt man auf knapp 70% Impfversager auf Deutschlands Intensivstationen. Ein Überblick über das mühselige Beschaffen und Auswerten der Daten.

Liegen auf Deutschlands Intensivstationen mehr Geimpfte als Ungeimpfte?

„Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ – nun, in den letzten Monaten mussten wir wohl an keinen Spruch so oft denken, wie an diesen. In einem anderen Beitrag haben wir uns schon einmal dem Thema „das RKI und die Berechnung der Inzidenz der Ungeimpften“ gewidmet und dabei eklatante (methodische) Mängel