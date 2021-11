Frankreich kündigt an, dass die über 65-Jährigen Auffrischungsimpfungen vornehmen müssen, um ihren Covid-Pass zu behalten.

Französische Bürger ab 65 Jahren müssen ab dem 15. Dezember eine Covid-Auffrischungsimpfung erhalten, um ihren „Gesundheitspass“ zu behalten.

Unter Berufung auf die Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass die „fünfte Welle“ der Pandemie in Europa begonnen hat, kündigte Macron am Dienstag die neuen Anforderungen für Senioren und die Ausweitung des Anspruchs auf Auffrischungsdosen für Menschen ab 50 Jahren an.

„In einer Nation wie Frankreich frei zu sein, bedeutet Verantwortung und Solidarität“, sagte Macron laut französischen Medien und forderte die rund 10 Millionen Bürger, die sich noch nicht geimpft haben, auf, dies nachzuholen. „Lassen Sie sich impfen, um sich zu schützen. Lassen Sie sich impfen, damit Sie „normal“ leben können“.

Der im Juli eingeführte „Gesundheitspass“ gilt nicht mehr für Personen über 65, die am 15. Dezember noch nicht ihre dritte Dosis erhalten haben.

Israel war das erste Land, das Bürgern, die keine Auffrischungsimpfung erhalten haben, den Status „vollständig geimpft“ entzogen hat, obwohl die Einführung des neuen Gesundheitspasses Anfang Oktober von technischen Schwierigkeiten beeinträchtigt wurde.

Frankreich ist das erste europäische Land, das für den „Gesundheitspass“ eine dritte Impfung verlangt. Griechenland erwägt Berichten zufolge, Impfbescheinigungen nach sechs Monaten verfallen zu lassen, hat dies aber noch nicht offiziell erklärt.