Der Westen spielt verrückt, und die Entscheidungen, alle Verbindungen zu Russland zu kappen, lassen die Gefahr eines globalen Krieges weiter eskalieren. Die New Yorker Metropolitan Opera hat sogar Anna Netrebko, eine russische Sopranistin, entlassen, weil sie Verbindungen zu Putin hat. Selbst in London wurde der Energiehandelszweig von Gazprom PJSC aus dem Londoner Stadtzentrum vertrieben. Selbst der russische Sender RT wurde von Direct TV abgeschaltet. Und innerhalb Russlands ziehen sich zahlreiche westliche Unternehmen zurück, darunter Apple, Mercedes-Benz und BP.

Selbst der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat gewarnt, dass China seine Pläne zur Entwicklung von Alternativen zu SWIFT beschleunigen wird, nachdem es Russland wirtschaftlich isoliert sieht. Wir sehen eine ähnliche Paranoia in Bezug auf COVID, die jetzt durch die Weltwirtschaft fegt, die eine enorme Kontraktion verursachen und in der Tat die Bühne für das bereiten wird, was unser Computer vorausgesagt hat – China wird die neue Finanzhauptstadt der Welt nach 2032 werden.

Der Westen begeht finanziellen Selbstmord. Dies wirkt sich auch auf Unternehmen aus, die langfristige Entscheidungen auf der Grundlage der Dämonisierung Putins treffen und dabei sogar die Tatsache ignorieren, dass Kamala Harris die Ukraine öffentlich aufgefordert hat, der NATO beizutreten, und damit die im Budapester Abkommen von 1991 vereinbarte Neutralität der Ukraine verletzt hat. Wir sind Zeugen des Niedergangs der Weltwirtschaft, wie wir sie bisher kannten. Diejenigen, die den Dollar gehasst und immer seinen Zusammenbruch gefordert haben, werden eine Zukunft sehen, in der selbst Kryptowährungen nicht überleben werden. Der Irrglaube, dass Kryptowährungen irgendwie die Zentralbanken umgehen und das Fiat abschaffen werden, ist ein echter Witz. Das ukrainische Kraftwerk, das größte Atomkraftwerk in ganz Europa, wurde gekapert und steht in Flammen. Kryptowährungen sind ohne ein Stromnetz wertlos.

Also willkommen in der neuen Weltordnung, aber es wird NICHTS sein, wie sogar Schwab erwartet hat.