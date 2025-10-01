Wir haben versucht, in Gaza-Stadt zu bleiben. Es gibt keine Möglichkeit mehr, unser Leben zu sichern!

Von Rasha Abou jalal

Die Journalistin Rasha Abou Jalal dokumentiert die Zwangsvertreibung ihrer Familie aus Gaza-Stadt, während israelische Streitkräfte vorrücken.

Die Journalistin Rasha Abou Jalal war letzten Monat gezwungen, ihre Unterkunft in Gaza-Stadt zu verlassen und in ein Zelt im westlichen Teil der Stadt zu ziehen, als das israelische Militär eine brutale Offensive startete, um die Stadt zu erobern und ethnisch zu säubern. Sie war entschlossen, trotz des israelischen Angriffs mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in der Stadt zu bleiben. Doch als israelische Panzer, Truppen und Quadcopter näher rückten und das Gesundheitssystem zusammenbrach, war ihre Familie letzte Woche gezwungen zu fliehen. Sie machten sich zu Fuß auf den beschwerlichen Weg nach Nuseirat im Zentrum von Gaza. Abou Jalal und ihre Familie leben nun in einem Zelt am Straßenrand. Sie sagte, dass ihre neue Situation ihre Arbeit noch schwieriger mache. „Wir haben keinen Strom und ich habe große Schwierigkeiten, meinen Laptop und mein Telefon aufzuladen. Jeden Tag bringe ich meine Geräte zu einer Ladestation, die etwa 300 Meter entfernt ist, und es dauert etwa sechs Stunden, bis sie aufgeladen sind. Das behindert meine journalistische Arbeit und meine Kommunikation mit anderen erheblich. Das Gleiche gilt für das Internet. Ich habe kein Telefon, das eine eSIM unterstützt, also gehe ich jeden Tag etwa einen halben Kilometer zu Fuß, um eine Internetverbindung zu finden, damit ich meine Arbeit fortsetzen kann“, sagte sie. Die Geschichte, die Sie gleich lesen werden, ist Abou Jalals Bericht über ihre eigene Vertreibung. Hunderttausende Palästinenser wurden im letzten Monat gezwungen, aus Gaza-Stadt zu fliehen. – Sharif Abdel Kouddous

Geschichte von Rasha Abou Jalal

Letzte Woche stand ich mit einigen meiner Nachbarn in unserem Zeltlager im Westen von Gaza-Stadt und wir diskutierten darüber, wie wichtig es ist, standhaft zu bleiben und in der Stadt zu bleiben, trotz Israels Plan, die Kontrolle zu übernehmen und die Bewohner zu vertreiben. In diesem Moment schlug ein israelischer Luftangriff mit ohrenbetäubender Wucht in der Nähe ein und verwandelte unsere Versammlung in eine Szene überwältigender Panik und Angst.

Meine sechsjährige Tochter Hour hatte vor unserem Zelt gespielt, aber als ich hinüberschaute, war sie von einem Splitter getroffen worden und blutete aus der Nase. Ich eilte voller Angst zu ihr und versuchte, das Ausmaß ihrer Verletzungen einzuschätzen. Sie schien stabil zu sein, aber aus einer Wunde in ihrer Nase strömte Blut.

Ein israelischer Luftangriff im Westen von Gaza-Stadt in der Nähe des Zeltlagers, in dem Rasha Abou Jalal und ihre Familie lebten. 16. September 2025. (Foto: Rasha Abou Jalal.)

Mein Mann beschloss, sie ins Al-Shifa-Krankenhaus zu bringen, das einst das größte Krankenhaus Palästinas war, aber nachdem es mehrmals vom israelischen Militär angegriffen und geplündert worden war, ist es heute nur noch ein Schatten seiner früheren Größe – nur wenige Gebäude stehen noch teilweise.

Als sie ankamen, fand mein Mann das Krankenhaus überfüllt mit Verwundeten aus Israels unerbittlicher Bombardierungskampagne in der ganzen Stadt. Überall lagen Patienten in den Fluren und drängten sich draußen.

Er wartete vier Stunden, bevor er einen Arzt sehen konnte, und hielt währenddessen ein Stück Taschentuch an die Nase unserer Tochter. Nach der langen Wartezeit sagte der Arzt, dass Hour genäht werden müsse, um die Wunde zu schließen. Dann kam die schockierende Nachricht: Der Arzt sagte meinem Mann, er müsse eine Apotheke suchen und Nahtfaden, Jod und Verbandmull kaufen, da das Krankenhaus nicht über diese grundlegenden medizinischen Hilfsmittel verfüge.

Rasha Abou Jalals Tochter Hour, 6, nach der Behandlung einer Schrapnellverletzung an ihrer Nase. 16. September 2025. (Foto: Rasha About Jalal.)

Das war der Wendepunkt. Wir hatten bisher fest daran festgehalten, dass wir die Stadt nicht verlassen würden. Aber wenn das Hauptkrankenhaus in Gaza nicht einmal Nähte und Verbandmull für eine kleine Verletzung bereitstellen konnte, wie sollten wir dann zurechtkommen, wenn einer von uns schwer verletzt würde? Da beschlossen mein Mann und ich, dass es nicht mehr möglich war, in dieser Stadt zu bleiben. Wir mussten in den Süden fliehen; es gab keine Möglichkeit mehr, mit unseren fünf Kindern in Gaza-Stadt zu überleben.

Später am Abend, als ich die Betten für meine Kinder vorbereitete, hörte ich draußen vor dem Zelt einen großen Tumult. Familien aus der Nachbarschaft rannten herum und versuchten, sich vor israelischen Quadcopter-Drohnen zu verstecken, die wahllos auf alles schossen, was sich bewegte.

Alle in der Gegend begannen, ihre Zelte abzubauen, um in den Süden zu fliehen. Hier zu bleiben war keine Option. Es blieb keine Zeit mehr.

Wir verbrachten unseren letzten Tag in Gaza-Stadt in einem verlassenen Haus gegenüber unserem Zelt, das von mehreren Kugeln aus Quadcoptern getroffen worden war. Dann, um 16 Uhr, als die sengende Hitze des Tages nachgelassen hatte, begannen wir unsere Reise in Richtung Süden.

Wir konnten den Großteil unserer Habseligkeiten nicht mitnehmen, da wir keine Möglichkeit hatten, sie zu transportieren. Wir versuchten immer wieder, ein Transportmittel zu finden, aber die Fahrer weigerten sich aufgrund der intensiven Bombardierungen, in den Westen von Gaza-Stadt zu fahren.

Noch schlimmer war, dass wir uns selbst dann, wenn wir ein Transportmittel gefunden hätten, dieses nicht leisten konnten. Die Fahrtkosten für eine Familie in den Süden betragen derzeit mindestens 1.500 Dollar, vor dem Krieg kostete sie höchstens 50 Dollar.

Wir hatten keine andere Wahl, als zu Fuß zu fliehen. Meine Kinder trugen Rucksäcke mit Wasser, Lebensmitteln und etwas Kleidung, während mein Mann und ich ein paar Decken und Matratzen sowie unser abgenutztes Zelt trugen, das zu unserem mobilen Zuhause geworden war.

Die Reise war extrem beschwerlich. Auf beiden Seiten der Straße lagen Trümmer und Zerstörung, während in der Mitte Lastwagen mit Habseligkeiten und vertriebenen Familien die Straße verstopften. Wir liefen sieben Stunden lang über 15 Kilometer (etwa 10 Meilen).

Wir hielten jede Stunde für eine kurze Pause an, um Kekse zu essen und Wasser zu trinken. Streunende Hunde streiften über die Straße, versperrten uns manchmal den Weg und erschreckten die Kinder. Die Männer verjagten sie und machten den Weg frei. Es gab Hunderte von Familien wie uns, die denselben Weg nach Süden zurücklegten.

Meine älteste Tochter, die 13-jährige Saida, fragte mich: „Mama, werden wir wieder nach Gaza-Stadt zurückkehren?“ Ich antwortete ihr: „Natürlich werden wir zurückkehren“, obwohl ich keine Ahnung hatte, ob wir das jemals tun würden.

(Oben) Palästinenser fliehen nach israelischen Luftangriffen in der Nähe aus Gaza-Stadt in Richtung Süden. 17. September 2025. (Unten) Der Ehemann von Rasha Abou Jalal und ein Arbeiter graben aufgrund fehlender Abwasserinfrastruktur in der Gegend ein Loch für eine Toilette in der Nähe ihres Zeltes. 19. September 2025. (Fotos von Rasha About Jalal.)

Wir kamen im westlichen Teil von Nuseirat im Zentrum von Gaza an. Die anhaltenden israelischen Luftangriffe schienen relativ weit von uns entfernt zu sein.

Wir versuchten, einen freien Platz zu finden, um unser Zelt aufzubauen und etwas zu schlafen und uns auszuruhen, aber in keinem der Notunterkünfte war Platz. Wir hatten keine andere Wahl, als unser Zelt in einer Seitenstraße in der Nähe einer Notunterkunft aufzubauen.

Ich fand mich wieder, wie ein Obdachloser auf der Straße zu leben, mit vorbeifahrenden Fahrzeugen, die nur wenige Meter von mir entfernt erstickende Abgase ausstießen. Das war mir egal. Alles, was ich in diesem Moment wollte, war etwas Schlaf – etwas Ruhe nach unserer anstrengenden Reise.