Wir sind das System (Teil II) – Die Bank gewinnt immer!

Gastbeitrag von Michael Ballweg

Liebe Querdenker! Neulich meinte jemand zu mir:

«Sie werden es bereuen, dass sie Dir so viel Zeit zum Nachdenken gegeben haben.»

So hat die Zeit in der JVA auch Vorteile: ich habe Gelegenheit, meinen Blick auf die Dinge noch einmal zu schärfen, verschiedene Konzepte miteinander zu vergleichen und auch zu entdecken, wie viel wertvolle Vorarbeit in der Vergangenheit bereits geleistet wurde. Es ist eine echte Freude, diese Schätze zu bergen und sich bewusst zu werden, dass die Demokratie-, Friedens- und Freiheitsbewegung auch wellenförmig verlaufen zu scheint. Und die Welle wird mit jeder Iteration größer, sie verschwindet niemals. Kritische Menschen gibt und gab es zu jeder Zeit.

Mit Corona hat sich die einmalige Chance ergeben, uns zu vereinen und unsere Energie zu bündeln. Das war in der großartigen Aufbruchsstimmung im Frühjahr und Sommer 2020 eindeutig zu spüren. Ich habe dieses Wochenende in einem Buch folgendes Zitat gefunden:

«Die Lichter sind weltweit schon alle da. Es braucht nur noch jemand, der die On-Taste drückt.»

Da wurde es mir ganz warm um das Herz. Ich habe gerne die On-Taste gedrückt!