Wird der militärisch-industrielle Komplex gute Beziehungen zwischen den USA und China zulassen?

Die Welt würde enorm davon profitieren, wenn Joe Biden seinen Aufstieg beenden würde, indem er sich mit China und Russland arrangiert, schreibt Brian Cloughley.

Auf der jüngsten, halbwegs erfolgreichen UN-Klimakonferenz COP26 wurde unerwartet enthüllt, dass die USA und China im vergangenen Jahr etwa dreißig virtuelle Treffen zu diesem Thema abgehalten haben. Ihr Beschluss, „gemeinsam die Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken“, war aus Umweltsicht sehr willkommen, und noch willkommener, weil er zeigte, dass Washington und Peking in einem Aspekt der internationalen Beziehungen tatsächlich miteinander auskommen können. Es warf aber auch die Frage auf, ob sie sich jemals zusammensetzen und das ebenso drängende Problem des drohenden Konflikts diskutieren könnten.

Als der US-Klimabeauftragte John Kerry das Abkommen ankündigte, räumte er ein, dass „die Vereinigten Staaten und China zwar keinen Mangel an Meinungsverschiedenheiten haben“, dass aber „beim Klima der einzige Weg, diese Aufgabe zu bewältigen, die Zusammenarbeit ist“. Damit schien er jedoch einen anderen Weg einzuschlagen als Präsident Joe Biden, der am 2. November den Washingtoner Falken in die Hände spielte, als er die Präsidenten Xi und Putin für ihr Nichterscheinen bei der COP-Versammlung tadelte. Er erklärte, dies sei ein „großer Fehler“, und wandte sich gegen die Tatsache, dass „wir gekommen sind“, aber „sie nicht gekommen sind… Es handelt sich um ein gigantisches Problem, und sie sind einfach gegangen. Wie kann man das tun und behaupten, dass man eine Führungsrolle innehat?

Es ist kaum glaubwürdig, dass der Präsident der Vereinigten Staaten behauptet, die Präsidenten der anderen wichtigsten Länder der Welt seien keine effektiven Führer. Die Aufzeichnung seiner Tirade durch die BBC ist beunruhigend, da sie eher von einem Wunsch nach Konfrontation als von einer echten Bereitschaft zur Beruhigung der Lage zeugt. Er sagte, dass „die Tatsache, dass China versucht, verständlicherweise eine neue Rolle in der Welt als Weltführer zu behaupten – nicht auftauchen, komm schon“. Er fuhr fort, indem er erklärte, dass Russlands Wüste brenne, während Präsident Putin zu diesem Problem „schweigt“. Er wusste nicht oder ignorierte absichtlich die Tatsache, dass, wie die BBC berichtete, „Putin vor Bidens Rede praktisch vor einem Treffen zur Waldbewirtschaftung auf dem COP26-Gipfel am Dienstag sprach und sagte, dass Russland die ’stärksten und energischsten Maßnahmen zur Erhaltung‘ der Wälder ergreift.“

Es war wenig überraschend, dass Präsident Xi kurz vor dem Ende der COP26 vor einer Rückkehr zu den Spaltungen der „Ära des Kalten Krieges“ warnte, als bekannt wurde, dass er und Präsident Biden am 15. November zusammenkommen würden. Er sagte deutlich, dass „Versuche, ideologische Grenzen zu ziehen oder kleine Kreise aus geopolitischen Gründen zu bilden, zum Scheitern verurteilt sind“, und Chinas Botschafter in den Vereinigten Staaten, Qin Gang, ging bei einer Veranstaltung des Nationalen Komitees für die Beziehungen zwischen den USA und China in Washington näher auf das Thema ein, indem er sagte, dass China „immer die grundlegenden Interessen der Menschen beider Länder und der ganzen Welt im Auge hat und die Beziehungen zwischen China und den USA aus einer strategischen und langfristigen Perspektive betrachtet“.

Die meisten Menschen wissen, dass China seinen Platz in der Welt langfristig sieht, und selbst Präsident Biden erklärte in seiner Botschaft an die Versammlung, dass „von der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie bis hin zur Bewältigung der existenziellen Bedrohung durch die Klimakrise die Beziehungen zwischen den USA und China globale Bedeutung haben. Um diese Herausforderungen zu lösen und die Chancen zu nutzen, muss die gesamte internationale Gemeinschaft zusammenkommen und jeder von uns seinen Teil dazu beitragen, eine sichere, friedliche und widerstandsfähige Zukunft zu schaffen. Er legte jedoch keinen Schwerpunkt auf die bilateralen Verhandlungen, die Präsident Xi überließ, der schrieb: „Die Beziehungen zwischen China und den USA befinden sich an einem kritischen historischen Punkt. Beide Länder werden von einer Zusammenarbeit profitieren und von einer Konfrontation verlieren. Kooperation ist die einzig richtige Wahl“.

Der Wunsch von Präsident Xi, dass China und die Vereinigten Staaten zusammenkommen sollten, um einen gemeinsamen Weg für eine friedliche Zukunft zu planen, wurde in Washington nicht aufgegriffen, wo, wie die Straits Times berichtet, „die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, erklärte, dass Washington und Peking eine ‚prinzipielle Vereinbarung‘ über ein virtuelles Gipfeltreffen vor Ende des Jahres getroffen hätten.“ Ihre Erklärung lautete, dass „dies Teil unserer laufenden Bemühungen ist, den Wettbewerb zwischen unseren Ländern verantwortungsvoll zu managen“, wobei sie betonte, dass es „nicht darum geht, konkrete Ergebnisse zu erzielen“. Mit anderen Worten: Machen Sie sich keine Hoffnungen, dass Herr Biden eine Zusammenarbeit anstrebt, die zu einer Verbesserung der bilateralen Beziehungen führen wird. Er wird vielleicht nicht so weit in die Beleidigungsrinne hinabsteigen und seine frühere öffentliche Erklärung wiederholen, dass Xi keinen „Führungsanspruch“ habe, aber es ist unwahrscheinlich, dass es eine langfristige Substanz geben wird.

Es ist nicht verwunderlich, dass Biden nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen, denn das Pentagon und seine Partner haben der Welt bereits mitgeteilt, dass sie China für eine Bedrohung halten und dass die Vereinigten Staaten „sich der rasanten Herausforderung stellen sollten, die das immer fähigere Militär der VR China und seine globalen Ambitionen darstellen“.

In seinem Bericht an den Kongress vom 3. November geht das Pentagon detailliert auf „militärische und sicherheitspolitische Entwicklungen unter Beteiligung der Volksrepublik China“ ein und legt die Argumente des Pentagons für den weiteren Ausbau des US-Militärs und die Anschaffung noch teurerer Waffen dar. Wie die New York Times berichtete, sagte der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, dass China „uns ganz klar regional herausfordert, und ihr Bestreben ist es, uns global herauszufordern… sie haben einen China-Traum, und sie wollen die so genannte liberale, auf Regeln basierende Ordnung herausfordern.“ Die Washington Post wies auf die Besorgnis des Berichts über Chinas globale Vision hin, da China „bereits eine Militärbasis in Dschibuti am Horn von Afrika errichtet hat. Um seine Ziele zu unterstützen, will es weitere Einrichtungen in Übersee bauen und zieht mehr als ein Dutzend Länder in Betracht, darunter Kambodscha, Pakistan und Angola. Ein solches Netzwerk könnte US-Militäroperationen stören und offensive Operationen gegen die Vereinigten Staaten unterstützen.

Die Warnung des Pentagons, dass die Einrichtung einer Militärbasis durch China in einem fremden Land eine Bedrohung darstellt, ist bis zur Lächerlichkeit absurd, insbesondere im Kontext der militärischen Präsenz der USA, die sich auf „schätzungsweise 750 Militärbasen in mehr als 80 fremden Ländern und Kolonien/Territorien“ erstreckt. Ferner wird berechnet, dass die USA mehr für ihr Militär ausgeben als die Verteidigungshaushalte von elf großen Ländern zusammen: China, Indien, Russland, Vereinigtes Königreich, Saudi-Arabien, Deutschland, Frankreich, Japan, Südkorea, Italien und Australien.

Es überrascht nicht, dass William Hartung und Mandy Smithberger am 9. November in TomDispatch schrieben, dass „die Lobbyarbeit der Rüstungsindustrie besonders heimtückisch ist. In einem durchschnittlichen Jahr beschäftigt sie rund 700 Lobbyisten, mehr als einen für jedes Mitglied des Kongresses… Eine Untersuchung des Project On Government Oversight aus dem Jahr 2018 ergab, dass in den vergangenen zehn Jahren 380 hochrangige Pentagon-Beamte und Militäroffiziere innerhalb von zwei Jahren nach ihrem Ausscheiden aus dem Regierungsdienst zu Lobbyisten, Vorstandsmitgliedern, Führungskräften oder Beratern für Waffenlieferanten geworden waren.“ Noch bedenklicher für das Funktionieren der Demokratie ist nach den Worten von Dan Auble, dass „Rüstungsunternehmen jedes Jahr Millionen für die Lobbyarbeit bei Politikern ausgeben und für deren Wahlkampf spenden. In den letzten zwei Jahrzehnten hat ihr ausgedehntes Netzwerk von Lobbyisten und Spendern 285 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden und 2,5 Milliarden Dollar an Lobbying-Ausgaben zur Beeinflussung der Verteidigungspolitik eingesetzt.“

Viel Glück für Herrn Biden. Hoffen wir, dass er seine Popularität dem Frieden opfert und sich an die Worte seines berühmten Vorgängers, Präsident Eisenhower, erinnert, der vor sechzig Jahren sagte: In den Regierungsräten müssen wir uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss erlangt, sei er erwünscht oder unerwünscht. Das Potenzial für den verhängnisvollen Aufstieg einer fehlgeleiteten Macht ist vorhanden und wird fortbestehen. In der Tat hat sie zugenommen. Aber die Welt würde enorm davon profitieren, wenn Joe Biden diesen Aufstieg stoppen würde, indem er sich mit China und Russland arrangiert.