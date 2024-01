Wird Gott verspottet? Google DeepMind veröffentlicht das lang erwartete KI-Modell Gemini, das intelligenter und leistungsfähiger als das menschliche Gehirn sein soll.

Leo Hohmann

Es begann im Jahr 2023, aber 2024 könnte das Jahr sein, in dem Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt ihren Betrieb vollständig an künstliche Intelligenz übergeben. Viele Menschen werden dasselbe tun, ohne zu wissen, dass sie ihre Seelen einer bösen Macht ausliefern.

Google steht kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Programms Gemini, das weitaus leistungsfähiger ist als ChatGPT. Gemini ist das erste KI-Modell, das menschliche Experten in MMLU (Massive Multitask Language Understanding (Massive Multitasking-Sprachverständigung)) übertrifft, einer der beliebtesten Methoden, um das Wissen und die Problemlösungsfähigkeiten von KI-Modellen zu testen.

Und Technologie-Gurus sagen voraus, dass die KI die Menge an Informationen, die sie verarbeiten kann, jedes Jahr verdoppeln wird, was im Wesentlichen eine Verdoppelung der Intelligenz der künstlichen Intelligenz bedeutet.

Sehen Sie sich diesen Beitrag aus den Mainstream-Medien an und achten Sie besonders auf die Aussagen des Experten bei Minute 3:35.

Sie haben gehört, was er gesagt hat. Sie wollen „nachahmen“, was in der Biologie passiert, d.h. sie versuchen, die KI dazu zu bringen, kreativ und regenerativ zu sein. Sie wollen wie Götter sein. Nur Gott kann menschliches Leben erschaffen, aber Satan wird in diesen letzten Tagen versuchen, diese schöpferische Fähigkeit nachzuahmen, was Teil der Endzeittäuschung sein wird. Seine Schergen haben bereits Covid benutzt, um die Lüge zu verbreiten, dass mRNA-„Impfstoffe“ die Macht haben, menschliches Leben zu retten, indem sie sich in das menschliche Erbgut einklinken, während sie in Wirklichkeit das Ende des Lebens beschleunigen. Seit diese giftigen Injektionen weltweit in den menschlichen Körper eingeführt wurden, berichten Nationen von einer Übersterblichkeitsrate zwischen 20 und 40 Prozent. In den Vereinigten Staaten ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern seit drei Jahren in Folge gesunken. Die Zahl der Menschen, die ohne ersichtlichen Grund sterben, ist beispiellos und unerklärlich. Sie alle lassen sich von Pharmawerbung und staatlichen Subventionen kaufen.

Covid war in dieser Hinsicht ein großer Erfolg. Aber was wird die Grundlage der nächsten großen satanischen KI-Lüge sein? Werden sie behaupten, dass sie in der Lage sind, eine Art falsches menschliches Leben auszubrüten oder vielleicht einem leblosen Objekt Leben einzuhauchen?

Natürlich wird ihnen das nie gelingen, aber sie werden es versuchen. Selbst nach ihren eigenen Worten ist das Beste, was sie machen können, die authentischen biologischen Schöpfungen Gottes zu „imitieren“ – sie benutzen das Falsche, um die Menschen glauben zu machen, es sei echt.

Anlässlich des Starts von Gemini am 6. Dezember 2023 sagte Demis Hassabis, CEO und Mitbegründer von Google DeepMind:

Wie für viele meiner Forscherkollegen steht die künstliche Intelligenz im Mittelpunkt meiner Arbeit. Seit ich als Teenager künstliche Intelligenz für Computerspiele programmiert und in den Jahren, in denen ich als Neurowissenschaftler versucht habe zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, habe ich immer daran geglaubt, dass wir, wenn wir intelligentere Maschinen bauen könnten, der Menschheit auf unglaubliche Weise helfen könnten.

Der Menschheit dienen, indem man sie mit Maschinen verschmilzt? Das ist der moderne Turmbau zu Babel. In ihrem Bestreben, Gottes vollkommene Schöpfung zu verbessern, werden sie am Ende zerstören, oder zumindest einen guten Teil davon.

Halten Sie Ihre Augen auf Jesus gerichtet oder riskieren Sie, von der Welt getäuscht zu werden, die immer mehr unter die Herrschaft von Satans luziferischen Lakaien gerät, und eines Tages wird Satan selbst in der Seele eines Mannes wohnen, der alle Antworten auf die Probleme der Welt zu haben scheint. Ich stelle mir vor, dass er der erste Mensch in der Geschichte sein wird, dem es gelingt, das Links-Rechts-Paradigma zu überwinden und von allen Teilen der Gesellschaft weltweit vergöttert zu werden.