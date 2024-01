Während die Amerikaner in den letzten Stunden des Jahres 2023 einkauften, schliefen und feierten, brachte Joe Biden das Land und die Welt dem Dritten Weltkrieg mit Russland einen großen Schritt näher.

Leo Hohmann

Wie MSN berichtet, gibt Biden nun zu, dass die Vereinigten Staaten einen „direkten Konflikt“ mit Russland riskieren, „wenn der Kreml mit seinem Krieg in der Ukraine Erfolg hat“.

Er dachte wohl, niemand würde ihm und seinen Kriegsspielen Beachtung schenken.

All News Pipeline stellt fest, dass Biden: „Im Grunde sagt er uns, dass, wenn Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnt, was von Tag zu Tag wahrscheinlicher wird, es bald das wachsame und kaputte US-Militär sein wird, das gegen das russische Militär kämpft, und all der Tod und die Zerstörung, die das über die Welt bringen wird, Biden hat sich nicht die Mühe gemacht, in diesen jüngsten Äußerungen die Wahrscheinlichkeit zu erwähnen, dass ein solcher Konflikt am Ende dazu führen wird, dass Atombomben überall in Amerika explodieren könnten.

Glaubt Biden, dass Wladimir Putin, der über das weltweit größte Atomwaffenarsenal verfügt, sich einfach zurücklehnt und zusieht, wie die USA in sein Land einmarschieren und seine Regierung stürzen?

Putin hatte zuvor versprochen, dass die USA einen Krieg gegen einen Feind (die Ukraine), der Russland vollständig vernichten wolle, nicht „gewinnen“ könnten, auch wenn die russische Führung „tot und verschwunden“ sei.

All News Pipeline warnte in einem Bericht vom 27. Januar 2023 mit dem Titel „With Pandora’s Box Opened, The Rush To Nuclear Annihilation Quickens: Russian Citizens Are Calling On Putin To Nuke ‚Western Aggressors‘ And Then, ’75 Seconds And DC Disappears“ (Nachdem die Büchse der Pandora geöffnet wurde, beschleunigt sich der Ansturm auf die nukleare Vernichtung: Russische Bürger fordern Putin auf, „westliche Aggressoren“ zu erschießen, und dann „75 Sekunden und DC verschwindet“), dass Russlands fortgeschrittene Nuklearwaffensysteme die Zerstörung Amerikas sicherstellen werden, wenn Biden uns direkt in einen Krieg mit Russland verwickelt. Wie Wikipedia über Russlands Projekt Dead Hand berichtet, ist das System bis heute in Betrieb.

Dead Hand ist ein „ausfallsicheres russisches System, das automatisch Atomwaffen auf Feinde Russlands abfeuert, auch wenn die gesamte russische Befehlskette außer Gefecht gesetzt ist. Dead Hand ist ein von der Sowjetunion entwickeltes automatisches Atomwaffenkontrollsystem aus der Zeit des Kalten Krieges (ähnlich dem amerikanischen AN/DRC-8 Emergency Rocket Communications System). Das System ist in der postsowjetischen Russischen Föderation noch in Betrieb.

Es ist in der Lage, den Start russischer Interkontinentalraketen (ICBMs) automatisch auszulösen, indem es einen zuvor vom Generalstab der Streitkräfte, dem Strategic Missile Force Management, eingegebenen Befehl an Kommandoposten und einzelne Silos sendet, wenn durch seismische, Licht-, Radioaktivitäts- und Drucksensoren ein Nuklearangriff festgestellt wird, wenngleich die menschliche Kommandostruktur vollständig zerstört ist.

Während Biden also die sehr reale Möglichkeit völlig ignoriert, dass Washington DC und ein großer Teil Amerikas verdampft oder buchstäblich in ein neues dunkles Zeitalter zurückgeschickt werden könnten, wenn ein direkter Krieg zwischen den USA und Russland ausbricht, wie wir in seinen jüngsten Äußerungen sehen, nutzt er auch die sogenannte Ukraine-Situation, um noch mehr Geld von den amerikanischen Steuerzahlern zu stehlen und Tod und Zerstörung auf den Planeten Erde zu bringen, insbesondere hier in den USA.

Erinnern Sie sich an die Bevölkerungsprognose von Deagel. Sie sagte vor einigen Jahren voraus, dass die USA bis Ende 2025 mehr als 68 Prozent ihrer Bevölkerung verlieren würden.

Es hat bereits begonnen

Und die direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland scheint in den letzten Stunden des Jahres 2023 bereits begonnen zu haben.

Bei einem Raketenbeschuss Russlands von der Ukraine aus wurden am Samstag, den 30. Dezember, mehr als 20 russische Zivilisten getötet.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS, dass Großbritannien hinter dem ukrainischen Angriff auf Belgorod, Russland, stecke, bei dem die Zivilisten getötet wurden. Sie sagte:

„Großbritannien steckt hinter dem Terroranschlag, weil es in Absprache mit den USA das Kiewer Regime zu terroristischen Aktionen anstiftet, weil es weiß, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist. London hat, wie Vertreter des ukrainischen Präsidialamtes kürzlich erklärten, dem Kiewer Regime Gespräche mit der russischen Seite verboten und setzt auf einen ‚Sieg auf dem Schlachtfeld'“.

Sie fügte hinzu:

„Da es keine Möglichkeit gibt, die beklagenswerte Situation der ukrainischen Armee ‚vor Ort‘ zu verbessern, haben die Angelsachsen die Taktik der Terroranschläge gegen Zivilisten übernommen.“

Der Angriff auf Belgorod werde im Mittelpunkt einer von Russland beantragten Sitzung des UN-Sicherheitsrates stehen:

„Die Verantwortung für diesen Terroranschlag liegt bei den EU-Staaten, die weiterhin Waffen an die Terroristen in Kiew liefern, die Streubomben gegen Zivilisten einsetzen“.