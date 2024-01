Aufdeckung von Absprachen zwischen US-Forschern und dem Labor in Wuhan in größerem Umfang als bisher bekannt

Neue Beweise zeigen, dass amerikanische Forscher die Öffentlichkeit über den Grad ihrer Zusammenarbeit mit dem Wuhan Institute of Virology in China getäuscht haben.

Amerikanische Forscher stehen seit Jahren im Mittelpunkt der Debatte über den Ursprung von COVID-19.

Nun hat sich herausgestellt, dass sie die US-Regierung über ihre Forschungspartnerschaft mit dem Labor in Wuhan getäuscht haben.

Ralph Baric von der University of North Carolina und Peter Daszak, Mitbegründer der EcoHealth Alliance, hatten ein Jahr vor dem Ausbruch von COVID-19 einen Förderantrag geschrieben.

Darin verschwiegen sie der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagon die riskante Natur ihrer Arbeit.

Die DARPA entschied schließlich, das Projekt nicht zu finanzieren.

Aus kürzlich aufgetauchten Korrespondenzen zwischen Baric und Daszak geht jedoch hervor, dass die beiden Wissenschaftler wussten, dass US-Forscher und Regierungsbeamte „ausflippen“ würden, wenn sie erführen, was sie genau erforschen und – vielleicht noch wichtiger – wo sie es tun wollten.

Sie haben vielleicht gehört, dass ein Forschungsvorschlag namens DEFUSE einen Plan für die Entstehung von COVID vorschlägt. Sie wissen vielleicht auch, dass andere Wissenschaftler DEFUSE ablehnen, weil die riskante Virologie in North Carolina stattfinden sollte. Heute habe ich neue Dokumente erhalten, die darauf hindeuten, dass amerikanische Wissenschaftler die DARPA über den DEFUSE-Vorschlag in die Irre geführt haben. Sie weisen darauf hin, dass einige riskante Virologien in DEFUSE für Wuhan unter unzureichenden Biosicherheitsbedingungen geplant waren. „PD“ = Peter Daszak „BRS“ = Baric, Ralph S.

Die Meldungen wurden von der Reporterin Emily Kopp und U.S. Right To Know (USRTK) aufgedeckt, einer Überwachungsgruppe, die sich für Transparenz im öffentlichen Gesundheitswesen einsetzt und eine Reihe bahnbrechender Berichte über den Ursprung von COVID-19 veröffentlicht hat.

Befürworter der Theorie, dass COVID-19 aus einem Labor des Wuhan Institute of Virology (WIV) stammt, gehen davon aus, dass die tödliche globale Pandemie von dort ihren Ausgang nahm.

Diejenigen, die an eine undichte Stelle im Labor glauben, gehen davon aus, dass das Virus entweder in der Natur gefangen wurde, bevor es zu Forschungszwecken in die WIV gebracht wurde, wo es durch einen tragischen Unfall versehentlich freigesetzt wurde, oder es von Forschern, die mit Baric und Daszak in der WIV in Verbindung stehen, auf eine Weise genetisch verändert wurde.

Nach den neuen Enthüllungen der USRTK sagten Baric und Daszak in ihrem Antrag für das „Projekt DEFUSE“ im Jahr 2018, dass sie verheimlichen müssten, wie viel der Arbeit in Wuhan durchgeführt wurde.

Sie fuhren fort, das Pentagon über die Sicherheit des WIV-Labors zu belügen und spielten die Beteiligung von Wissenschaftlern der Kommunistischen Partei Chinas an dem Projekt herunter.

„Ralph, Zhengli. Wenn wir diesen Vertrag gewinnen, schlage ich nicht vor, dass alle diese Arbeiten unbedingt von Ralph durchgeführt werden, aber ich möchte die amerikanische Seite dieses Vorschlags hervorheben, damit die DARPA mit unserem Team zufrieden ist“, schrieb Daszak an seine Kollegen.

„Sobald wir die Mittel erhalten, können wir die genauen Aufgaben verteilen, und ich denke, dass viele dieser Tests auch in Wuhan durchgeführt werden können…“.

„Zhengli“ bezieht sich auf Dr. Shi Zhengli, Chinas inzwischen berühmte „Batwoman“-Forscherin aus Wuhan.

Zhengli arbeitete regelmäßig mit anderen Forschern wie Daszak und Baric in der Gain-of-Function-Forschung (GoF) zusammen – einer gefährlichen Arbeit, bei der virale Krankheitserreger genetisch verändert werden, um sie ansteckender, tödlicher oder beides zu machen.

Gegner der Gain-of-Function-Forschung argumentieren, dass Krankheitserreger dadurch unnötigerweise gefährlicher werden, ohne dass ein Nutzen entsteht, und ein enormes Risiko besteht, wenn diese Erreger versehentlich in die Öffentlichkeit gelangen.

Wie Daszak andeutete, wäre die DARPA wahrscheinlich zufriedener mit der Arbeit von Baric in den USA, aber ein Großteil der durch EcoHealth-Zuschüsse finanzierten Arbeit wurde schließlich in Wuhan von chinesischen Forschern mit einigen Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) durchgeführt.

„Ich habe vor, meinen Lebenslauf und den von Ralph zu verwenden“, schrieb Daszak.

„Linfa/Zhengli, ich weiß, dass eure Lebensläufe auch sehr beeindruckend sind, aber ich versuche, den nicht-amerikanischen Schwerpunkt dieses Vorschlags herunterzuspielen, damit die DARPA das nicht negativ auffasst.“

Daszak ist sich des schlechten Rufs bewusst, den es mit sich bringt, wenn gefährliche GVO-Forschung in China mit chinesischen Forschern durchgeführt wird.

In den ersten Tagen der Pandemie half er, einen Brief von Wissenschaftlern zu verfassen, von denen viele finanzielle Interessenskonflikte hatten, in dem sie sich gegen die Theorie eines Laborlecks aussprachen, da dies einen Rückschlag für chinesische Wissenschaftler bedeuten würde.

Daszak und Baric versuchten auch, das Pentagon über die Art der Einrichtung, in der ihre Arbeit durchgeführt werden sollte, in die Irre zu führen.

Das Projekt DEFUSE beinhaltete Arbeiten, die in die gefährliche Kategorie der GoF-Forschung fielen: Sie wollten Spike-Proteine von Coronaviren gentechnisch verändern und deren Fähigkeit testen, menschliche Zellen zu infizieren.

Das Spike-Protein von COVID-19 ist eine entscheidende Komponente, die das Virus für den Menschen so ansteckend macht.

Die Sicherheitsstufen der Labors, in denen diese Forschung durchgeführt wird, reichen von BSL-1 bis BSL-4.

In privaten Mitteilungen, die von der USRTK veröffentlicht wurden, beschweren sich Baric und Daszak darüber, dass das Labor in Wuhan, mit dem sie arbeiteten, nicht so sicher war, wie es sein sollte.

Das ist viel schlimmer, als ich dachte. Wir haben jetzt Entwürfe von DEFUSE, in denen Daszak *verschwört*, um DARPA darüber in die Irre zu führen, wer Chimärenarbeit leistet. NIAID finanziert später DEFUSE-Mitarbeiter. Als NIAID Daszak anklagt, behauptet er, das sei alles nur ein „Bürofehler“

Führende Wissenschaftler warnen seit Langem davor, diese gefährlichen Experimente in unsicheren Anlagen durchzuführen.

Die Durchführung dieser Experimente auf BSL-3 (oder niedriger) ist einfach verrückt“, sagte Dr. Kristian Andersen vom Scripps Institute im Jahr 2020.

„IMO muss es in BSL-4 mit zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden“.

„Der ehemalige Direktor der National Institutes of Health (NIH), Francis Collins, sagte einmal über die Coronavirus-GoF-Forschung: „Das würde man nicht in einem BSL2-Labor machen.

Die EcoHealth Alliance hat am Dienstag eine Erklärung veröffentlicht, in der sie jegliches Fehlverhalten im Kontext des Projektes DEFUSE bestreitet.

„Im Jahr 2018 hat EcoHealth Alliance zusammen mit Partnern an der UNC, dem USGS National Wildlife Health Center, Duke-NUS, PARC und WIV einen Förderantrag bei der DARPA eingereicht.

„Der Antrag wurde abgelehnt und die Arbeit nie aufgenommen.

„Allerdings wurden Dokumente, die unvollständige oder frühe Entwürfe des Vorschlags darstellen, über den Freedom of Information Act beschafft und zusammen mit Behauptungen über die Absichten des Vorschlags veröffentlicht“, heißt es in der Erklärung von EcoHealth weiter.

„Diese Behauptungen seien falsch und beruhten auf einem Missverständnis der Änderungen und Kommentare zu dem Dokument sowie auf irreführenden und aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten und einem Missverständnis des Verfahrens, nach dem Bundeszuschüsse gewährt werden.

Baric und Daszak standen seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie wiederholt im Mittelpunkt von Kontroversen über ihre Arbeit.

Über mehr als ein Jahrzehnt hatte Daszak über die EcoHealth Alliance Millionen von Dollar aus US-Steuergeldern an das Wuhan Institute of Virology weitergeleitet.

Daszak gehörte auch dem ursprünglichen Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an, das die Ursprünge der Pandemie untersuchen sollte, bevor ein internationaler Aufschrei dazu führte, dass das Team aufgelöst wurde, zum Teil wegen Daszaks eklatanter Interessenkonflikte.

Zuvor hatte Daszak jedoch zugegeben, die Ermittler der WHO davon überzeugt zu haben, den fehlenden Daten des WIV nicht nachzugehen, da er für das Labor bürgte und argumentierte, die Daten seien irrelevant.

Im Jahr 2020 dankte Daszak dem damaligen Direktor des NIAID, Dr. Anthony Fauci, für seine Arbeit, „Mythen“ über den Ursprung von COVID-19 zu zerstreuen.

Fauci war ein starker Verbündeter von Daszak und Baric und hat wiederholt bestritten, dass die US-Regierung die Gain-of-Function-Forschung in Wuhan, China, finanziert hat.

Führende wissenschaftliche Experten haben diese Behauptung Faucis als Lüge bezeichnet.

Inzwischen hat Baric auf einer Podiumsdiskussion im Jahr 2016 erklärt, dass seine Kollegen in China an „Killerviren“ forschen, und die Universität von North Carolina hat wiederholt Versuche abgeblockt, mehr Informationen über seine Arbeit dort zu erhalten. Baric traf sich in den ersten Tagen der Pandemie persönlich mit Fauci, wie USRTK zuvor enthüllt hatte.

Daszak willigte schließlich Anfang des Jahres ein, vor den Ermittlern des Kongresses auszusagen.

In der Zwischenzeit erhält EcoHealth weiterhin Millionen Dollar an Steuergeldern.