Paul Craig Roberts

Bei seinem Treffen mit dem Vorstand des russischen Verteidigungsministeriums erörterte Putin die Errungenschaften des vergangenen Jahres und die erforderlichen Maßnahmen um Russlands Sicherheit vor Washingtons Streben nach weltweiter Vorherrschaft zu gewährleisten. „Wir sehen, dass die US-Regierung und der kollektive Westen unerbittlich versuchen, ihre Vorherrschaft zu bewahren, indem sie der Weltgemeinschaft ihre Regeln aufzwingen und sie nach ihrem Gutdünken manipulieren.“ Washington, so Putin, sei „in dem Bemühen, unser Land zu schwächen und ihm eine strategische Niederlage zuzufügen.“

Das stimmt, aber warum verhilft Putin Washington zum Erfolg? Putin beklagt sich über die wachsende Instabilität und Gewalt im Nahen Osten. Ist ihm klar, dass er dazu beigetragen hat, indem er die russische Verteidigung Syriens zurückzog? Hat Putin „sieben Länder in fünf Jahren“ vergessen? Hat Putin „Großisrael“ vergessen? Hat Putin die Ambitionen der Türkei gegen die Kurden vergessen?

Putin beschwert sich über die Beteiligung des Westens mit der Ukraine am Konflikt mit Russland. Warum hat Putin dies ermöglicht, indem er eine begrenzte Militäroperation drei Jahre lang in die Länge zog? Wie konnte Putin nicht verstehen, dass Washington die Interventionsgewässer Schritt für Schritt testen würde, um zu sehen, ob es wirklich rote Linien gibt? Das Fehlen roter Linien hat dazu geführt, dass Washington und die NATO Raketen auf Russland abfeuern, und Putin trotz seiner Warnungen an den Westen nur gegen die Ukraine Vergeltung übt. In der Tat sind Putins Vergeltungsmaßnahmen Maßnahmen, die am ersten Tag der russischen Intervention im Donbas hätten durchgeführt werden sollen. Putin hat russische Militäraktionen verhindert, die es Kiew unmöglich gemacht hätten, den Konflikt fortzusetzen. Welchem Zweck dient es, den Konflikt in die Länge zu ziehen? Sicherlich nicht der Erhaltung von Leben.

Die russische Bevölkerung leidet nicht so sehr unter den Sanktionen des Westens als vielmehr unter den 21 Prozent Zinsen, die Putins Zentralbankdirektor verlangt. Eines Tages wird die Bevölkerung den Krieg für die wirtschaftliche Not verantwortlich machen, und die Unterstützung für einen Krieg ohne Ende wird abnehmen. Derselbe Zentralbankdirektor hat Russlands Zentralbankreserven dort gelassen, wo sie von Washington gestohlen werden konnten. Ich vermute, dass die Warnungen des Zentralbankdirektors, Russland könne sich keinen Krieg leisten, der Grund dafür sind, dass das russische Militär zu klein für einen effektiven Einsatz bleibt und Russland somit gezwungen ist, sich auf Atomwaffen zu verlassen.

Der Westen hat gerade weitere Sanktionen gegen Russland verhängt, und Russland liefert weiterhin Energie an Polen und Rumänien, NATO-Mitglieder, die US-Raketenstützpunkte an ihren Grenzen zu Russland beherbergen. Es ist außergewöhnlich, wie die russische Regierung den Feinden Russlands hilft, gegen Russland zu arbeiten.

Nicht nur Putin scheint nicht in der Lage zu sein, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Der Anführer der Terrorgruppe HTS, die von der Türkei, Washington und Israel benutzt wird, um Assad zu stürzen, Hayat Tahrir al-Sharaa, beschwert sich, dass Israel keine Entschuldigung für die fortgesetzten Militärschläge gegen Syrien hat. Offenbar hat al-Sharaa noch nie etwas von „Groß-Israel“ gehört. Israel macht den Weg frei für die Eingliederung Syriens in „Groß-Israel“, so wie die Türkei die Eingliederung des kurdischen Gebiets in Syrien in die Türkei beabsichtigt.

Wie der israelische Stratege Oded Yinon schrieb, ist die muslimische Welt zu uneins, um ein Hindernis für „Groß-Israel“ zu sein. Vielleicht ist das der Grund, warum Putin seinen Verbündeten aufgegeben hat. Aber indem er Syrien geopfert hat, hat Putin den Weg für den Iran und den Libanon offen gelassen. Wenn der Iran zu dem Schlamassel wird, den Washington anderswo in der muslimischen Welt angerichtet hat, ist die Russische Föderation offen für die Infiltration von Dschihadisten, die in Russlands muslimischen Gebieten Unruhe stiften.

Unterdessen operiert Washington in den ehemaligen russischen Provinzen Georgien und Armenien weiter gegen Russland. Wie lange noch, bis es amerikanische Raketenbasen in Georgien und Armenien gibt?

Es ist unklar, warum US-Raketenbasen an der Grenze Russlands zur Ukraine ein Grund für russische Militäraktionen sind, US-Raketenbasen an den Grenzen Russlands zu Polen und Rumänien aber nicht.

Es war für Putin unmöglich, beiseite zu stehen, während die USA eine ukrainische Armee aufstellten, um die russische Bevölkerung im Donbas zu vernichten. Die Welt sollte anerkennen, dass Putin Russlands Peiniger außerhalb der Ukraine nicht angegriffen hat. Putin hat auch Sanktionen akzeptiert, ohne angemessen zu reagieren. Die Frage ist, ob Putins Entschlossenheit, einen größeren Krieg zu vermeiden, als Schwäche und Unentschlossenheit erscheint, die den Westen zu weiteren Provokationen ermutigt, die schließlich zu einem größeren Krieg führen. Die große Frage im kommenden Jahr ist, ob Putin kapituliert oder kämpft.