Wissenschaftler entwickeln derzeit umstrittene „ansteckende Impfstoffe“, die sich von Geimpften auf Ungeimpfte übertragen können

Eine Gruppe von Wissenschaftlern entwickelt derzeit „sich selbst ausbreitende Impfstoffe“, die andere von geimpften zu ungeimpften Menschen oder von geimpften zu ungeimpften Tieren anstecken könnten, so berichtet National Geographic.

Das Experiment wurde so konzipiert, dass der Impfstoff auf ungeimpfte Personen in der Nähe von geimpften Personen übertragen wird.

„Die Idee ist, dass der Impfstoff nicht im Körper einer Person verbleibt, sondern die Person selbst so infiziert, dass sie die Impfung an andere Personen in ihrer Umgebung weitergeben kann, so wie sie sonst eine Krankheit weitergeben würde. Wissenschaftler könnten eine Person oder ein Tier in einer Gemeinschaft impfen, und die Impfung würde sich auf die Menschen in ihrer Umgebung übertragen“, so Newsbreak.

Dem Bericht zufolge entwickeln Wissenschaftler derzeit „ansteckende Impfstoffe“ gegen Ebola, Rindertuberkulose und Lassa-Fieber, eine durch Ratten übertragene Viruserkrankung.

Die Wissenschaftler planen außerdem, ihre Studien auf andere zoonotische Krankheiten wie Tollwut, das West-Nil-Virus, Borreliose und die Pest auszuweiten.

Die Impfstoffe verwenden Cytomegaloviren (CMV), eine Gruppe, die zur Familie der Herpesviren gehört. Nach Angaben der Mayo Clinic behält der Körper das Virus nach einer Infektion lebenslang.

„CMV wird von Mensch zu Mensch durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin, Sperma und Muttermilch übertragen. Es gibt keine Heilung, aber es gibt Medikamente, die bei der Behandlung der Symptome helfen können.“

National Geographic beichtet:

Stellen Sie sich ein Heilmittel vor, das so ansteckend ist wie die Krankheit, die es bekämpft – ein Impfstoff, der sich im Körper eines Wirts repliziert und auf andere in der Nähe überträgt und so schnell und einfach eine ganze Bevölkerung vor mikrobiellen Angriffen schützt. Das ist das Ziel mehrerer Teams auf der ganzen Welt, die kontroverse Forschungsarbeiten zur Entwicklung von sich selbst ausbreitenden Impfstoffen wiederbeleben.

Die Forscher entwickeln derzeit selbstausbreitende Impfstoffe gegen Ebola, Rindertuberkulose und Lassa-Fieber, eine von Ratten übertragene Viruserkrankung, die in Teilen Westafrikas jährlich bis zu 300.000 Infektionen verursacht. Der Ansatz könnte auf andere Zoonosekrankheiten wie Tollwut, das West-Nil-Virus, Borreliose und die Pest ausgeweitet werden.

Befürworter von selbstausbreitenden Impfstoffen sagen, dass sie die öffentliche Gesundheit revolutionieren könnten, indem sie die Ausbreitung von Infektionskrankheiten unter Tieren unterbrechen, bevor es zu einem zoonotischen Übergreifen kommen kann – und so möglicherweise die nächste Pandemie verhindern.

Andere argumentieren jedoch, dass die in diesen Impfstoffen verwendeten Viren selbst mutieren, die Arten wechseln oder eine Kettenreaktion mit verheerenden Auswirkungen auf ganze Ökosysteme auslösen könnten.

„Wenn man etwas künstlich hergestelltes und selbstübertragbares in die Natur entlässt, weiß man nicht, was damit passiert und wohin es sich verbreitet“, sagt Jonas Sandbrink, Biosicherheitsforscher am Future of Humanity Institute der Universität Oxford. „Selbst wenn man es zunächst nur in Tierpopulationen aussetzt, könnte ein Teil der genetischen Elemente den Weg zurück zum Menschen finden.

Impfstoffe in Arbeit

Das Interesse und die Finanzierung für diese Technologie sind 2016 wieder aufgelebt, und heute entwickeln mehrere Forschungsgruppen selbstausbreitende Impfstoffe für Tiere.

Bei jedem dieser neuen Impfstoffe handelt es sich um sogenannte rekombinante Viren. Die Forscher identifizieren zunächst ein Protein aus der Zielmikrobe, das als Antigen dient – eine Substanz, die bei geimpften Menschen oder Tieren eine Immunreaktion auslöst. Dann wählen die Forscher ein Virus aus, das den Impfstoff tragen und verbreiten soll. Zu diesem Zweck fangen die Forscher einige Tiere aus der Zielpopulation – Primaten für Ebola, Ratten für Lassa-Fieber – und isolieren ein Virus, das diese Tiere auf natürliche Weise infiziert. Dann fügen sie genetisches Material des Zieltieres ein, um einen Impfstoff herzustellen.

Für jeden dieser Impfstoffe wird ein Cytomegalovirus (CMV) verwendet, das zur Familie der Herpesviren gehört.

CMVs helfen den Forschern, mehrere technische Herausforderungen zu meistern. Zum einen haben CMVs große Genome, die aus doppelsträngiger DNA bestehen, was bedeutet, dass ihr genetischer Code stabiler ist und zusätzliche Gene der Zielmikrobe aufnehmen kann, sagt Alec Redwood, ein leitender Forschungsmitarbeiter an der University of Western Australia. Er forschte in den frühen 2000er Jahren an selbstausbreitenden Impfstoffen und ist jetzt Teil eines Teams, das einen Impfstoff gegen Lassa-Fieber auf CMV-Basis entwickelt.

Bislang hat noch niemand Feld- oder Laborstudien durchgeführt, um die Auswirkungen und die Sicherheit dieser Impfstoffe zu bewerten, die über den Mechanismus der Selbstausbreitung verabreicht werden. In einer kürzlich durchgeführten mathematischen Modellierungsstudie wurde jedoch berichtet, dass die Freisetzung des Lassa-Fieber-Impfstoffs die Krankheitsübertragung unter Nagetieren in weniger als einem Jahr um 95 % reduzieren könnte, wenn er wie erwartet funktioniert.