Die NATO propagiert sich selbst zum Krieg

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Diejenigen, die sich auf die westlichen Medien verlassen, haben den Eindruck, dass der russische Feldzug in der Ukraine ins Stocken geraten ist und dass demoralisierte russische Soldaten desertieren und sich den Ukrainern ergeben, um etwas zu essen zu bekommen. Angeblich schießen russische Soldaten aus Mitleid mit den unschuldigen Ukrainern sogar Löcher in die Benzintanks ihrer motorisierten Ausrüstung, damit sie nicht vorrücken können.

Diese Propaganda hat bei der NATO so viel Wirkung gezeigt, dass die NATO erwägt, Truppen in der Westukraine zu stationieren, wo keine russischen Truppen operieren. Das wäre ein fataler Fehler, aber Propagandisten glauben in der Regel am Ende ihrer eigenen Propaganda.

Um unsere Solidarität mit dem offiziellen Narrativ zu beweisen, sollen wir im Westen nur diesem Narrativ glauben und nichts von dem, was sachkundige Kommentatoren oder das russische Verteidigungsministerium sagen. Nur russische Agenten und Dummköpfe glauben die Wahrheit.

Während ich beobachte, wie die NATO in einen Krieg stolpert, weiche ich erneut von der offiziellen Darstellung ab und präsentiere im Folgenden die Fakten, die heute, am 25. März, vom russischen Verteidigungsministerium bekannt gegeben wurden:

Die Ergebnisse des ersten Monats der SVO des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation:

Die Offensive der russischen Truppen hat die Pläne der Offensive der Streitkräfte der Ukraine auf die DPR [Donezker Republik] und die LPR [Luhansker Republik] unter Einsatz von Artillerie, Raketensystemen und Luftfahrzeugen durchkreuzt. Am 22. Januar fing der russische Geheimdienst den Befehl des [ukrainischen] Generals Balan über die Notwendigkeit ab, die Vorbereitungen für offensive Operationen bis zum 28. Februar abzuschließen, damit die Streitkräfte der Ukraine im März in die Offensive [gegen die Republiken] gehen können. Die [russische] Operation schreitet planmäßig voran. Die Hauptaufgaben der ersten Phase der Operation sind bereits abgeschlossen. Die oberste Priorität bleibt die Bewahrung des Lebens der Zivilbevölkerung. [Auf dem Gebiet der Republiken, in denen die meisten Kämpfe stattfinden, ist die Bevölkerung überwiegend russisch.] Daher die Taktik der Präzisionsschläge gegen die militärische Infrastruktur und die bewaffneten Kräfte des Gegners. Die [russische] Blockade großer Städte sorgt für die Fesselung der Streitkräfte der Ukraine und hindert die ukrainische Führung daran, Verstärkungen in den Donbass [das Gebiet der Republiken] zu verlegen. Die Hauptoperation findet derzeit im Donbass statt. In der DVR und der LPR sind bereits 276 Siedlungen befreit worden. 93 % des Gebiets der LPR und 54 % des Gebiets der DVR wurden befreit. Die Gruppe, die jetzt Mariupol verteidigt, zählt mehr als 7.000 Menschen. Die Luftherrschaft wurde von den russischen Luft- und Raumfahrtkräften in den ersten beiden Tagen der Operation errungen. Das organisierte Luftverteidigungssystem, die ukrainische Luftwaffe und die ukrainische Marine hörten faktisch auf zu existieren. [Russland] zerstörte durch systematische Angriffe auf Lagerhäuser bis zu 70% aller militärischen Bestände der Ukraine. Zerstörung von 30 Schlüsselobjekten des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine. 68 % der Unternehmen, in denen militärische Ausrüstung repariert wurde, wurden bereits zerstört. Gleichzeitig hat die ukrainische Armee seit dem Beginn des NMD 127 Brücken zerstört.

Alle organisierten Reserven der ukrainischen Streitkräfte sind bereits im Einsatz, neue gibt es nicht. Daher der Einsatz eines unausgebildeten Kontingents. In der Ukraine kämpfen nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation 6.595 ausländische Söldner. Gesamtverluste der Streitkräfte der Ukraine im Monat der Operation. Etwa 14.000 Gefallene und etwa 16.000 Verwundete (die Gesamtverluste der Gruppierung AFU [Streitkräfte der Ukraine] im Donbass belaufen sich auf 26 % der Belegschaft). Von den 2416 Panzern und gepanzerten Kampffahrzeugen, die am 24. Februar kampfbereit waren, wurden innerhalb eines Monats 1587 zerstört. Von 152 Militärflugzeugen wurden 112 zerstört, von 149 Hubschraubern 75, von 36 Bayraktar-TB2-Drohnen wurden 35 zerstört. Von 180 S-300 und Buk M1 wurden 148, von 300 Radargeräten für verschiedene Zwecke 117 zerstört.

Das russische Verteidigungsministerium wird umgehend auf alle Versuche reagieren, den ukrainischen Luftraum für die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte zu sperren.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation treiben derzeit mindestens 10 ukrainische Seeminen unkontrolliert im Schwarzen Meer und stellen eine Gefahr für die Schifffahrt dar. Das russische Verteidigungsministerium übergab erbeutete Waffen an die DVR und die LPR. Unter anderem wurden 113 Panzer und 138 Jevelin-Panzerabwehrsysteme übergeben.

Es sind mehr als 23.000 Anträge von Bürgern aus 37 Staaten eingegangen, die für die DNR und LNR kämpfen wollen. Auch von russischen Staatsbürgern gibt es viele solcher Anträge.