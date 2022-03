Es kommt alles zusammen: Hunter, Burisma, Kolomoisky, Zelensky und die „lebendig verbrannten Kinder in Donezk“

Werden die USA wegen der Korruption der Verbrecherfamilie Biden in den Dritten Weltkrieg hineingezogen? Burisma Holdings gehört dem Oligarchen Ihor Kolomoisky, der die Kampagne von Präsident Volodymyr Zelensky unterstützte und das neonazistische Asow-Bataillon finanzierte, schreibt der Blogger Kanekoa der Große. Die tiefgreifende Korruption von Hunter Biden und The Big Guy in der Ukraine könnte auch Hunters mysteriösen Hinweis auf „lebendig verbrannte Kinder in Donezk“ erklären.

Burisma Holdings, das größte Erdgasunternehmen in der Ukraine, stellte Hunter Biden am 12. Mai 2014 mit einem Gehalt von 83.000 Dollar pro Monat ein, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Ukraine oder im Energiesektor hat. Zufälligerweise wurde zur gleichen Zeit Vizepräsident Joe Biden im Weißen Haus von Obama mit der Ukraine betraut. Das war nur drei Monate nach Victoria Nulands „5-Milliarden-Dollar-Coup“ (Salon.com).

Bidens Wohltäter war nicht der CEO von Burisma Holdings, Mykola Zlochevsky, sondern der Oligarch Ihor Kolomoisky, behauptet Kanekoa. Kolomoisky ist mit einem geschätzten Vermögen von 2,4 Milliarden Dollar der drittreichste Mann der Ukraine und wurde von der neuen Regierung 2014 zum Gouverneur von Dnepropetrowsk ernannt.

„Eine 2012 vom AntiCorruption Action Center (AntAC), einer vom amerikanischen Milliardär George Soros und dem US-Außenministerium mitfinanzierten gemeinnützigen Organisation, durchgeführte Untersuchung von Burisma Holdings in der Ukraine ergab, dass der wahre Eigentümer von Burisma Holdings kein anderer als der ukrainische Milliardär und Oligarch Ihor Kolomoisky war“, schreibt Kanekoa.

(ANTAC war später die Quelle für den Russiagate-Schwindel des DNC und von Alexandra Chalupa).

Die Studie, die finanziert wurde, um die Korruption des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch aufzudecken, fand stattdessen heraus, dass Ihor Kolomoisky „es geschafft hat, die größten Erdgasreserven der Ukraine zu beschlagnahmen“, schreibt Kanekoa.

„Mit anderen Worten: Hunter Bidens Chef und Wohltäter bei Burisma Holdings ist derselbe ukrainische Milliardär-Oligarch, der auch die Position des Chefs und Wohltäters von Volodymyr Zelensky beanspruchte, bevor dieser Präsident der Ukraine wurde.“

Die „Pandora Papers“, die von den Soros-NGOs ICIJ und OCCRP im Jahr 2021 veröffentlicht wurden, „zeigen, dass Zelensky und seine Partner in der TV-Produktionsfirma Kvartal 95 ein Netzwerk von Offshore-Firmen aufgebaut haben, das mindestens bis 2012 zurückreicht, dem Jahr, in dem das Unternehmen begann, regelmäßig Inhalte für TV-Sender im Besitz von Ihor Kolomoisky zu produzieren… Die Offshore-Firmen wurden von Zelensky-Mitarbeitern auch genutzt, um drei erstklassige Immobilien im Zentrum von London zu kaufen und zu besitzen“, schreibt OCCRP.

Im Jahr 2012 schloss Zelenskys Produktionsfirma „einen Vertrag mit Kolomoiskys Mediengruppe ab, die angeblich 41 Millionen Dollar von Kolomoiskys Privatbank erhalten hat“, so Kanekoa. Kolomoisky wird beschuldigt, über eine Tochtergesellschaft der PrivatBank in Zypern 5,5 Milliarden Dollar veruntreut zu haben, „ein Betrag, der etwa 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes entspricht“, schreibt das OCCRP.

Nach dem Maidan-Putsch 2014 begann der Westen, die ukrainische Regierung mit 15 Milliarden Dollar aus dem Internationalen Währungsfonds zu stützen. Dieses Geld verschwand unter mysteriösen Umständen fast vollständig, angeblich über von Oligarchen gehaltene Banken wie die PrivatBank. Ein Teil davon könnte sogar an die Clinton-Kampagne geflossen sein, wie Gateway Pundit berichtete.

Die PrivatBank wurde im Jahr 2016 verstaatlicht. Seitdem kämpft Kolomoisky für die Rückgabe der Bank. Das Sponsoring eines Präsidenten könnte ein guter Weg sein, um seine Bank zurückzubekommen.

„Nach Zelenskys Sieg kehrte Kolomoisky, der die letzten Jahre zwischen Israel und der Schweiz gelebt hatte, in die Ukraine zurück, um seine Beziehungen zum neuen Präsidenten aufrechtzuerhalten, indem er über 30 Abgeordnete für Zelenskys neu gegründete Partei nominierte und seinen Einfluss auf viele von ihnen im Parlament aufrechterhielt“, schreibt Kanekoa.

Am 2. März 2022 wurde der ukrainische Geschäftsmann Mikhail Watford unter mysteriösen Umständen erhängt in seiner Villa außerhalb Londons aufgefunden. Watford war seit 2002 in einen Streit mit Kolomoisky um die Privatbank verwickelt.

Igor Kolomoisky war auch ein „Top-Finanzier des neonazistischen Asow-Bataillons seit dessen Gründung im Jahr 2014“, schreibt Kanekoa, das den Angriff der Kiewer Regierung auf die mehrheitlich russisch besiedelten Republiken Luhansk und Donezk anführte. In einem Bericht von Amnesty International aus dem Jahr 2014 werden Kolomoiskys Aidar-Bataillon Kriegsverbrechen im Donbass vorgeworfen, insbesondere „weit verbreitete Misshandlungen, darunter Entführungen, unrechtmäßige Inhaftierungen, Misshandlungen, Diebstahl, Erpressung und mögliche Hinrichtungen“. Im Krieg um den Donbass sind seit 2014 über 14.000 Menschen getötet worden.

Im Oktober 2014 berichtete Human Rights Watch, dass ukrainische Regierungstruppen und regierungsnahe Milizen für den weit verbreiteten Einsatz von Streumunition in bewohnten Gebieten der Stadt Donezk verantwortlich sind. „Es ist schockierend zu sehen, dass eine Waffe, die die meisten Länder verboten haben, in der Ostukraine in so großem Umfang eingesetzt wird“, sagte Mark Hiznay, leitender Waffenforscher bei Human Rights Watch. „Die ukrainischen Behörden sollten sich sofort verpflichten, keine Streumunition mehr einzusetzen und dem Vertrag über ihr Verbot beizutreten.“

„Kinderschulen in Donezk wurden so oft von wahllosem Beschuss getroffen, dass Keller als behelfsmäßige Bunker eingerichtet und die Fenster mit Sandsäcken vollgestopft wurden“, schreibt Kanekoa. „Der Donbas ist außerdem einer der am stärksten mit Landminen verseuchten Orte der Welt, wodurch mehr als 220.000 Kinder gefährdet sind.

Textnachrichten, die auf Hunter Bidens Laptop gefunden wurden, zeigen, wie Hunter Biden seine Geliebte Hallie Biden, die Witwe seines Bruders, fragt, ob sie glaube, dass er „Kinder, die in DONETSK lebendig verbrannt wurden“ oder „Kinder, die in Donezk, Ukraine, getötet wurden“ habe.“

Diese bizarr anmutenden Äußerungen des Präsidentensohns Hunter könnten eine Anspielung auf seinen angeblichen Burma-Chef Kolomoisky sein, der angeblich auch das neonazistische Asow-Bataillon finanzierte, dem Kriegsverbrechen und der Beschuss von Zivilisten und Kindern im Donbass vorgeworfen werden.

Deshalb wollen sie uns in den Dritten Weltkrieg ziehen.