Wissenschaftler warnen vor einem Ausbruch der Vogelgrippe, der 100 Mal schlimmer sein könnte als COVID

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Historische Befürchtungen über die Tödlichkeit der Vogelgrippe für den Menschen haben sich stets als unbegründet erwiesen, da es in den USA trotz erheblicher staatlicher Ausgaben und öffentlicher Warnungen in der Vergangenheit keine Todesfälle durch solche Ausbrüche gegeben hat

Die jüngsten Diskussionen über “globale Biosicherheit” und das Potenzial von Krankheitsausbrüchen zur Förderung einer totalitären Weltregierung haben sich intensiviert. Eine waffenfähige Vogelgrippe könnte die nächste große Bedrohung sein

Jüngste Fälle von Vogelgrippe bei verschiedenen Säugetieren, einschließlich Nutz- und Haustieren, deuten darauf hin, dass sich das Virus an neue Wirte anpassen könnte, was die Alarmglocken über seine möglichen Auswirkungen auf den Menschen schrillen lässt

Im März 2024 wurde der erste Fall von Vogelgrippe bei Nutztieren bei einer Ziege in Minnesota festgestellt. Im selben Monat wurden infizierte Kühe in Kansas, Texas, New Mexico, Idaho und Michigan festgestellt. Drei Katzen sind Berichten zufolge ebenfalls an einer H5N1-Infektion gestorben, und eine Person, die in engen Kontakt mit infizierten Kühen kam, wurde positiv getestet, nachdem sie an Bindehautentzündung (rosa Auge) erkrankt war

Die derzeitigen Gegenmaßnahmen gegen die Vogelgrippe, wie die Keulung infizierter und exponierter Tiere, behindern die Entwicklung einer natürlichen Immunität. Kleinere Herdengrößen und ein besseres Management würden das Krankheitsrisiko ebenfalls verringern

Bislang hat sich jede Panikmache über die Möglichkeit einer tödlichen Vogelgrippe als falsch erwiesen. Deshalb habe ich 2009, vor 15 Jahren, meinen New York Times-Bestseller “The Great Bird Flu Hoax” (Der große Vogelgrippe-Schwindel) geschrieben. Vier Jahre zuvor, im Jahr 2005, gab der damalige Präsident George Bush über 7 Milliarden Dollar für Vorbereitungen aus und warnte, dass mehr als 2 Millionen Amerikaner sterben könnten.

In Wirklichkeit ist in den USA niemand an der Vogelgrippe gestorben. Kein einziger. Jährliche Ausbrüche der Vogelgrippe wurden auch zwischen 2014 und 2017 verzeichnet und hochgespielt, wiederum ohne menschliche Opfer.

Ein paar Jahrzehnte später ist die “globale Biosicherheit” zu einer der wichtigsten Taktiken geworden, um eine totalitäre Eine-Welt-Regierung einzuführen. COVID-19 war nur das Aufwärmen. Ich habe wiederholt erklärt, dass weitere Ausbrüche, seien sie nun real oder eingebildet, aus genau diesem Grund zu erwarten sind. Die einzige Frage ist, welcher Erreger es sein wird.

Ist die waffenfähige Vogelgrippe die nächste?

Im Frühjahr 2022 warnte Bill Gates, dass es eine weitere Pandemie geben wird und dass diese Pandemie, die noch nicht da ist, “dieses Mal Aufmerksamkeit bekommen wird”. Ausgehend von den Nachrichten, die jetzt auftauchen, scheint eine waffenfähige Vogelgrippe eine Möglichkeit zu sein.

Laut Virologen, die bei einem Briefing im Weißen Haus sprachen, ist die Vogelgrippe (H5N1) so mutiert, dass sie sich “leichter unter Säugetieren ausbreitet”, und ein Ausbruch in der menschlichen Bevölkerung könnte “100 Mal schlimmer als COVID” sein und bis zur Hälfte der Infizierten töten. Wie MSN am 3. April 2024 berichtete:

“Mehrere Fälle der Infektion bei einer Vielzahl von Säugetieren, darunter Kühe, Katzen und seit kurzem auch Menschen, erhöhen das Risiko, dass das Virus mutiert und übertragbar wird … Andere Teilnehmer des Briefings sagten jedoch, es sei noch zu früh, um in Panik zu verfallen, da es noch zu viele Unbekannte bei den jüngsten Fällen gebe, um Alarm zu schlagen. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte heute, es verfolge die Vogelgrippe in den USA.”

In einer Grafik der Daily Mail, die angeblich veranschaulicht, wie die Vogelgrippe “immer näher an den Menschen heranrückt”, sind folgende Fälle aufgeführt:

Zu den Säugetieren, die seit 2022 mit der Vogelgrippe infiziert wurden, gehören Fuchs, Rotluchs, Streifenhörnchen, Waschbär und Kojote

Im März 2024 wurde der erste Fall von Vogelgrippe bei Nutztieren bei einer Ziege in Stevens County, Minnesota, festgestellt

Im März 2024 erkrankten auch Kuhherden in zwei Milchviehbetrieben in Kansas, drei Milchviehbetrieben im Panhandle, Texas, und einem in New Mexico an der Vogelgrippe. Unpasteurisierte Milchproben der erkrankten Kühe wurden ebenfalls positiv auf den Erreger getestet. Nach Angaben des U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service wurde die Vogelgrippe auch in Milchviehherden in Idaho und Michigan nachgewiesen. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Vogelgrippestamm, der von den Kühen übertragen wurde, um einen neuen Stamm, was bedeutet, dass sich das Virus an Säugetiere (im Gegensatz zu Vögeln) als Wirte anpassen könnte”, schreibt MSN.1 Zufälligerweise fand eine der größten Veränderungen des H5N1-Virus im Jahr 2020 statt, als sich die wilde und die heimische Version zu einem neuen Stamm vereinigten

Im April 2024 tötete die Vogelgrippe Berichten zufolge drei Katzen in Texas

Ende Dezember 2023 wurde festgestellt, dass auch Hunderte von Seeelefanten in der Antarktis an der Infektion verendet waren, und im selben Jahr wurden Nerzfarmen in ganz Europa dezimiert. Einigen Schätzungen zufolge sind auch weit über eine halbe Million Seevögel an dem Virus gestorben.

Die derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Vogelgrippe sind der falsche Ansatz

Anfang April 2024 stellte auch der größte Eierproduzent der USA, Cal-Maine Foods, Inc. die Eierproduktion in einer Anlage in Texas ein, nachdem dort die Vogelgrippe festgestellt worden war. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden 1,6 Millionen Legehennen und 337.000 Junghennen (3,6 % des gesamten Bestands) vorsorglich getötet.

Die Keulung von Tieren bei jedem Fall garantiert jedoch im Grunde, dass sich keine natürliche Immunität entwickeln kann. Eine weitaus vernünftigere Strategie wäre es, die Hühner, die an der Infektion sterben, zu eliminieren, aber diejenigen, die sie überleben, am Leben zu lassen. Ein interessanter Artikel des regenerativen Landwirts Joel Salatin, in dem er den Zyklus der Vogelgrippe erörtert, wurde Mitte März 2023 vom Brownstone Institute veröffentlicht:

“Wenn denkende Menschen nur eines aus der COVID-Pandemie gelernt haben, dann dass die offiziellen Regierungsberichte politisch verzerrt und oft unwahr sind. Bei diesem jüngsten HPAI-Ausbruch (hochpathogene Vogelgrippe) ist die vielleicht ungeheuerlichste Abweichung von der Wahrheit die Vorstellung, dass die Vögel an der Krankheit gestorben sind und dass die Euthanasie der Überlebenden die beste und einzige Option ist … Sicher, HPAI ist tödlich und kann tödlich sein, aber sie tötet nicht alles. Die Politik der Massenvernichtung ohne Rücksicht auf die Immunität, ohne auch nur zu erforschen, warum einige Vögel gut gedeihen, während alle anderen sterben, ist wahnsinnig. Die grundlegendsten Prinzipien der Tierhaltung und -zucht verlangen, dass Landwirte auf ein gesundes Immunsystem selektieren. Wir Landwirte haben das seit Jahrtausenden getan … Aber in seiner Weisheit hat das US-Landwirtschaftsministerium … kein Interesse daran, die gesunden Überlebenden auszuwählen, zu schützen und dann zu vermehren. Die Politik ist klar und einfach: Töten Sie alles, was jemals mit den erkrankten Vögeln in Kontakt gekommen ist. Der zweite Teil der Strategie ist ebenfalls einfach: einen Impfstoff finden, um HPAI zu stoppen … Die Politik der verbrannten Erde ist die einzige Option, auch wenn sie nicht zu funktionieren scheint. Tatsächlich kommen die Zyklen schneller und es scheinen mehr Vögel betroffen zu sein. Jemand sollte die Wirksamkeit in Frage stellen.”

Vernünftige Lösungen für die Vogelgrippe

Wie Salatin feststellte, sind sich die Landwirte darüber im Klaren, dass beengte Verhältnisse und zu viele Hühnerfarmen auf engem Raum das Problem sind. “Das USDA und die Industrie wollen verzweifelt Wildvögeln, Hinterhofherden und schmutzigen Schuhen die Schuld geben, anstatt in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, dass dies die Art der Natur ist, ‘Genug!’ zu schreien”. schreibt Salatin.

Die Antwort ist relativ einfach. Retten Sie Vögel, die die Infektion überleben, und züchten Sie sie. Auf diese Weise werden zukünftige Generationen eine natürliche Immunität haben. “Wenn ein Bestand an HPAI erkrankt, lassen Sie ihn seinen Lauf nehmen. Es wird diejenigen töten, die es töten wird, aber in ein paar Tagen werden die Überlebenden offensichtlich sein. Behalten Sie diese und nehmen Sie sie in ein Zuchtprogramm auf”, schreibt Salatin.

Zweitens können Hühnerhalter Epidemien auch abwehren, indem sie sich auf optimale Herdengrößen konzentrieren. Wildtruthühner zum Beispiel bleiben in Herden von nicht mehr als ein paar hundert Tieren. Wildschweine überschreiten selten Gruppen von 100 Tieren. Bei Hühnern liegt die optimale Herdengröße laut Salatin bei etwa 1.000 Tieren. Er fährt fort zu erklären:

“Ein älterer Wissenschaftler aus der Geflügelindustrie besuchte einmal unseren Betrieb und sagte mir, dass Krankheiten praktisch ausgerottet würden, wenn die Ställe die Hühner in Gruppen von 1.000 Vögeln aufteilen würden. Er sagte, es sei in Ordnung, 10.000 Vögel in einem Stall zu haben, solange sie in 1.000-Vogel-Einheiten untergebracht sind. Auf diese Weise kann ihre Sozialstruktur in einer natürlichen Interaktion funktionieren. In der Tierwelt gibt es eine Hierarchie von Tyrannen und Schüchternen. Diese Sozialstruktur bricht oberhalb der optimalen Größe zusammen … Ich möchte nicht leichtfertig klingen oder die HPAI-Anfälligkeit überbewerten, aber die Fallzahlen deuten definitiv auf eine geringere Anfälligkeit in gut geführten Weidebeständen hin. Die Erstellung eines Protokolls zur Stärkung des Immunsystems ist sicherlich ebenso forschungswürdig wie die Überlistung des Immunsystems durch Impfstoffe und der Versuch, den Mutationen und Anpassungen der Krankheit mit menschlicher Cleverness zuvorzukommen. Wie wäre es, bescheiden nach Lösungen in der Natur zu suchen, anstatt sich auf Hybris zu verlassen? Die Parallelen zwischen der HPAI-Expertenorthodoxie und der COVID-Orthodoxie sind zu zahlreich, um sie alle aufzuzählen … Die HPAI-Sorgen nähren die Sorgen um Lebensmittel, was die Menschen dazu bringt, nach staatlicher Sicherheit zu rufen. Die Menschen akzeptieren so ziemlich alles, wenn sie Angst haben … Denken Sie darüber nach und entscheiden Sie sich dann für ein natürlicheres Mittel: gut geführte, dezentrale Weidehaltung mit angemessenen Herdengrößen.”

Zweiter menschlicher Fall von Vogelgrippe in den USA

Nur eine Woche nach der Entdeckung der Vogelgrippe bei texanischen Milchkühen Ende März 2024 wurde auch ein Einwohner von Texas positiv auf das Virus getestet, nachdem er in engen Kontakt mit den infizierten Kühen gekommen war. Das Hauptsymptom, das bei dieser Person auftrat, war Bindehautentzündung (rosa Auge). Es soll sich um den zweiten menschlichen Fall von Vogelgrippe A(H5N1) in den USA handeln. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher nicht festgestellt. MSN berichtet unter Berufung auf “Gesundheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene, die den Ausbruch untersuchen”:

“Vogelgrippe-A(H5N1)-Viren sind nur selten von Mensch zu Mensch übertragen worden … Daher wird das Risiko für die Allgemeinheit als gering eingeschätzt; Menschen mit engem Kontakt zu betroffenen Tieren, bei denen der Verdacht auf Vogelgrippe A(H5N1) besteht, haben jedoch ein höheres Infektionsrisiko.”

Symptome einer Vogelgrippe-Infektion

Nach Angaben des Texas Department of State Health Services können die Symptome einer Vogelgrippe-Infektion folgende sein:

Husten

Halsweh

Fieber und/oder Schüttelfrost

Laufende oder verstopfte Nase

Kopfschmerzen

Müdigkeit

Bindehautentzündung (rosa Auge)

Kurzatmigkeit oder Atembeschwerden

Durchfall

Übelkeit und/oder Erbrechen

Krampfanfälle

Schwere Fälle können zu fulminanter Lungenentzündung, Atemversagen, akutem Atemnotsyndrom, septischem Schock und Tod führen.

Die Fingerabdrücke von COVID sind überall auf der bewaffneten Vogelgrippe

In der Vergangenheit stellte die natürliche Vogelgrippe (H5N1) nie eine Bedrohung für die Menschheit dar, doch dann begannen Wissenschaftler, an ihr herumzubasteln und einen Hybriden mit Pandemiepotenzial für den Menschen zu schaffen. Ein Teil dieser Forschung wurde in vom Pentagon finanzierten Biolabors in der Ukraine durchgeführt.

Bill Gates und Dr. Anthony Fauci, ehemaliger Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), haben ebenfalls die Funktionserweiterungsforschung an H5N1 finanziert. Ein Wissenschaftler, dessen Arbeit zu H5N1 sowohl von Fauci als auch von Gates finanziert wurde, ist Dr. Yoshihiro Kawaoka.

In einem Experiment mischte Kawaoka das Vogelgrippevirus mit dem spanischen Grippevirus, was zu einem hochgradig tödlichen Atemwegsvirus führte, das auch auf den Menschen übertragbar ist. Kawaoka hat auch mit Mischungen aus dem H5N1- und dem H1N1-Virus (Schweinegrippe) aus dem Jahr 2009 herumgespielt und dabei einen über die Luft übertragbaren Hybriden geschaffen, der in der Lage ist, sich dem menschlichen Immunsystem zu entziehen, so dass der Mensch praktisch wehrlos dagegen ist – und diese äußerst riskante Forschung wurde in einem Labor der Biosicherheitsstufe 2 durchgeführt!

“Die Vogelgrippe wurde auf verschiedene Weise manipuliert und verändert, so dass sie sowohl über die Luft übertragen werden kann als auch in der Lage ist, andere Arten zu infizieren.”

Fauci finanzierte auch die Arbeit des Virologen Ron Fouchier, eines niederländischen Forschers, dessen Team durch eine Kombination aus Gentechnik und Serieninfektion von Frettchen eine über die Luft übertragbare Version der Vogelgrippe schuf. Die Vogelgrippe wurde also auf verschiedene Weise manipuliert und verändert, so dass sie sowohl über die Luft übertragen werden konnte (was ursprünglich nicht der Fall war) als auch eine artenübergreifende Infektion ermöglichte.

Im Jahr 2012 löste die Arbeit von Kawaoka und Fouchier weit verbreitete Besorgnis über die Gain-of-Function-Forschung aus, da man schnell erkannte, dass sie versehentlich eine Pandemie beim Menschen auslösen könnte.

Infolgedessen erließ die US-Regierung 2014 ein vorübergehendes Verbot der Gain-of-Function-Forschung an bestimmten Viren, das bis Dezember 2017 in Kraft blieb. Wir wissen jetzt, dass dieses Verbot von Fauci umgangen wurde, der in diesen Jahren weiterhin die Forschung an Coronaviren in China finanzierte.

Es sieht nun so aus, als ob die waffenfähige Vogelgrippe schließlich freigesetzt werden könnte, um die geopolitischen Ziele der technokratischen Kabale zu erreichen, die versucht, der Weltgesundheitsorganisation ein Monopol auf die Entscheidungsfindung bei Pandemien zu geben.

Sollten wir also mit einer tödlichen Vogelgrippe beim Menschen konfrontiert werden, besteht der begründete Verdacht, dass sie von Menschen verursacht wurde. Es besteht auch der begründete Verdacht, dass ein Impfstoff gegen die Vogelgrippe entweder unwirksam, gefährlich oder beides sein wird. Moderna hat im Frühjahr 2023 eine kleine Humanstudie für einen mRNA-Impfstoff gegen die Vogelgrippe gestartet, aber die Ergebnisse stehen noch aus.

Impfen Sie sich gegen kommende Panikmache

Auf dem Weg nach vorn ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Erzählungen im Auge behalten, mit denen wir gefüttert werden. Wenn die Vogelgrippe zu einer Epidemie oder Pandemie beim Menschen wird, gibt es viele Gründe für den Verdacht, dass es sich um ein waffenfähiges Virus handelt, und die angebotene “Lösung” wird die gleiche sein wie die für COVID-19: “Lasst euch impfen.”

Können wir angesichts der weit verbreiteten Schäden, die durch die COVID-19-mRNA-Impfung verursacht wurden, wirklich darauf vertrauen, dass die Vogelgrippe-Impfung im Schnellverfahren sicherer oder wirksamer sein wird? Schon jetzt legen die USA und andere Länder einen Vorrat an H5N1-Impfstoff an, “nur für den Fall der Fälle”, was bezeichnend ist.

Neben einigen herkömmlichen Impfstoffen sind auch auf H5N1 abgestimmte mRNA-Impfstoffe in Vorbereitung, die wahrscheinlich nicht zusätzlich zu den bereits für die COVID-Impfungen durchgeführten Tests getestet werden müssen. Wie von Reuters berichtet:

“Einige der weltweit führenden Hersteller von Grippeimpfstoffen sagen, dass sie innerhalb von Monaten Hunderte von Millionen von Vogelgrippeimpfstoffen für Menschen herstellen könnten, falls ein neuer Stamm der Vogelgrippe jemals die Artengrenze überspringt … Im Falle einer Pandemie würden die Impfstoffhersteller die Produktion von saisonalen Grippeimpfstoffen verschieben und stattdessen bei Bedarf auf den neuen Ausbruch zugeschnittene Impfungen herstellen… Viele der potenziellen Pandemieimpfstoffe sind von den Aufsichtsbehörden bereits zugelassen, und zwar auf der Grundlage von Daten aus Humanstudien, die zeigen, dass die Impfstoffe sicher sind und eine Immunreaktion auslösen – ein Verfahren, das bereits bei saisonalen Grippeimpfstoffen angewandt wird. Das bedeutet, dass möglicherweise keine weiteren Versuche am Menschen erforderlich sind, selbst wenn die Impfstoffe so angepasst werden müssen, dass sie besser zu dem Stamm passen, der auf den Menschen überspringt. Daten darüber, wie gut die Impfstoffe tatsächlich vor einer Infektion schützen, würden in Echtzeit gesammelt…”

Zu glauben, dass eine mRNA-basierte Impfung gegen eine waffenfähige Vogelgrippe sicherer ist als die Impfung gegen COVID-19, wäre extrem naiv, wenn Sie mich fragen, aber Sie können sicher sein, dass man uns etwas anderes erzählen wird, wenn sich die Vogelgrippe in der menschlichen Bevölkerung ausbreitet.

Vorbereitet sein

Eines der besten Dinge, die ich in meiner Jugend getan habe, war der Beitritt zu den Pfadfindern. Ihr Motto “Be Prepared” war mein ganzes Leben lang von großem Nutzen. Nun, das gilt auch für die Vogelgrippe. Wir wissen es zwar nicht mit Sicherheit, da keine Studien durchgeführt wurden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass viele der gleichen Protokolle, die bei der frühen ambulanten Behandlung von COVID eingesetzt werden, auch bei der Vogelgrippe funktionieren, da es sich bei beiden um virale Erreger der Atemwege handelt.

Als ersten grundlegenden Präventionsschritt sollten Sie also Ihren Vitamin-D-Spiegel optimieren (der ideale Bereich liegt zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml). Messen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel, denn ohne einen Bluttest können Sie ihn nicht genau bestimmen.

Der Sommer steht vor der Tür, also lassen Sie Ihr orales Vitaminpräparat weg, ziehen Sie sich aus und gehen Sie um die Mittagszeit in die Sonne, was für die meisten Menschen in den USA um 13 Uhr ist. Wenn Sie mehr erfahren möchten, laden Sie meinen Bericht “Vitamin D in the Prevention of COVID-19” herunter, den Sie auf stopCOVIDcold.com finden.

Für den Fall, dass Sie krank werden, würde ich Ihnen dringend raten, einen Vernebler zu kaufen, damit Sie bei den ersten Anzeichen von Symptomen Wasserstoffperoxid vernebeln können. Wenn Sie sich mein unten stehendes Wasserstoffperoxid-Video noch nicht angesehen und nicht alle Zutaten gekauft haben, müssen Sie dies jetzt tun. Wenn diese Krise eintritt und Sie keinen Vernebler haben, könnten Sie Pech haben.

Link zum Video

Umfassendere Präventions– und Behandlungsprotokolle können von der Website der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), covid19criticalcare.com, heruntergeladen werden. Dort finden Sie auch ein Behandlungsprotokoll für RSV und Influenza. Drucken Sie sie aus und stellen Sie sicher, dass Sie die grundlegenden Präparate in Ihrem Medizinschrank haben.

Wasserstoffperoxid inaktiviert Viren schnell

Wasserstoffperoxid (H2O2) besteht aus einem Wassermolekül (H2O) mit einem zusätzlichen Sauerstoffatom (O2), und es ist das zusätzliche Sauerstoffatom, das es ermöglicht, virale Krankheitserreger zu inaktivieren. Einige Ihrer Immunzellen produzieren Wasserstoffperoxid, um Krankheitserreger zu zerstören. Durch das Abtöten der infizierten Zelle wird die Vermehrung des Virus gestoppt. Die Wasserstoffperoxidtherapie hilft also Ihren Immunzellen, ihre natürliche Funktion effektiver zu erfüllen.

Zahlreiche Studien haben den Einsatz von Wasserstoffperoxid gegen verschiedene Krankheitserreger untersucht. So ergab eine Überprüfung von 22 Studien aus dem Jahr 2020, dass 0,5 % Wasserstoffperoxid eine Reihe von humanen Coronaviren, einschließlich der für SARS und MERS verantwortlichen Viren, innerhalb einer Minute nach der Exposition wirksam inaktiviert.

Laut Brownstein wurden alle bisher untersuchten Krankheitserreger von Wasserstoffperoxid abgetötet, wenn auch in unterschiedlichen Konzentrationen und bei unterschiedlicher Dauer der Exposition.

Richtiges Verdünnen des Peroxids

Sie können zwar praktisch jeden Prozentsatz an lebensmittelechtem Peroxid verwenden, aber es ist wichtig, es vor der Verwendung richtig zu verdünnen. Sie benötigen eine Verdünnung von 0,1 %, d. h. selbst ein 3 %iges Wasserstoffperoxid muss mindestens 30 Mal verdünnt werden.

Notfalls können Sie auch handelsübliches 3 %iges Wasserstoffperoxid verwenden, das für die Wundversorgung eingesetzt wird, aber ich empfehle es nicht für den routinemäßigen Gebrauch, da es stabilisierende Chemikalien enthält, die die Wirkung beeinträchtigen können. Außerdem sollten Sie das Wasserstoffperoxid mit hypertoner Kochsalzlösung verdünnen, nicht mit einfachem Wasser, da der Mangel an Elektrolyten im Wasser Ihre Lunge schädigen kann, wenn Sie es vernebeln. Die Verwendung von Kochsalzlösung verhindert das osmotische Differential, das die Lungenzellen schädigen kann.

Um eine Endkonzentration der Peroxid/Hypertonische Kochsalzlösung von 0,1 % zu erreichen, müssen Sie zwei Schritte durchlaufen:

Herstellen der hypertonen Kochsalzlösung Verdünnen des Peroxids

Früher empfahl ich die Verwendung von normaler Kochsalzlösung, die 0,9 % Salz enthält, aber eine Studie aus dem Jahr 202141 ergab, dass eine 1,5 %ige Natriumchloridlösung (hypertone Kochsalzlösung) die Replikation von SARS-CoV-2 in vitro (in Zellkultur) zu 100 % hemmt. Bei Verwendung einer niedrigeren Kochsalzlösung (1,1 %) wurde nur eine Hemmung von 88 % erreicht. Ich empfehle daher, stattdessen hypertonische Kochsalzlösung zu verwenden, die etwas weniger als das Doppelte der für die Herstellung normaler Kochsalzlösung verwendeten Salzmenge enthält.

Um eine hypertonische (1,5%ige) Kochsalzlösung herzustellen, mischen Sie einfach 1,5 Teelöffel hochwertiges, unbehandeltes Salz mit einem Liter gereinigtem oder destilliertem Wasser. Rühren Sie um, bis das Salz vollständig aufgelöst ist. Achten Sie darauf, dass Sie einen geeigneten Messlöffel verwenden und keinen gewöhnlichen Teelöffel aus der Küche. Für noch mehr Präzision können Sie eine Digitalwaage verwenden, um genau 7,1 Gramm Salz abzumessen.

Wenn die 1,5 %ige hypertone Lösung Nasenbrennen, Reizungen oder Husten verursacht, können Sie die Konzentration auf 0,9 % Salz, d. h. isotonische normale Kochsalzlösung, senken. In diesem Fall verringern Sie die Salzmenge auf einen gestrichenen Teelöffel auf einen halben Liter Wasser. Sobald Sie Ihre Kochsalzlösung und ein Wasserstoffperoxid in Lebensmittelqualität haben, verdünnen Sie das Peroxid entsprechend der folgenden Tabelle, basierend auf der Konzentration, mit der Sie beginnen.

WARNUNG!

Lebensmittelperoxid in Konzentrationen von 12% und 36% sollte NIEMALS in voller Stärke verwendet werden, weder äußerlich noch innerlich. Es MUSS verdünnt werden, sonst kann es zu schweren Verletzungen kommen. Am sichersten ist es, 3%iges Peroxid in Lebensmittelqualität zu verwenden und es wie angegeben zu verdünnen, so dass Sie eine Lösung von 0,1% erhalten.

Sobald Sie Ihre Peroxid-Salzlösung haben, geben Sie einfach 1 Teelöffel davon in den Vernebler und inhalieren Sie die gesamte Menge. Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Tropfen 5%ige Lugolsche Jodlösung in den Vernebler geben. Manche finden, dass dies die Wirkung verstärkt.

Ich empfehle die Anwendung von vernebeltem Peroxid bei jedem Verdacht auf eine Atemwegsinfektion, und je früher Sie damit beginnen, desto besser. Wenn Sie bereits eine laufende Nase oder Halsschmerzen haben, sollten Sie den Vernebler viermal täglich 10 bis 15 Minuten lang anwenden, bis Ihre Symptome gelindert sind.

Sie können vernebeltes Wasserstoffperoxid auch zur Vorbeugung und Aufrechterhaltung verwenden, was während der Grippesaison ratsam sein kann. Die tägliche Anwendung ist ungefährlich, wenn Sie häufig exponiert sind, und kann sogar zusätzliche positive Auswirkungen haben, wie z. B. einen schnellen Anstieg des Sauerstoffgehalts im Blut.

