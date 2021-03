Woher wissen wir, dass SARS-CoV-2 aus einem chinesischen Labor entsprungen ist?

mercola.com

Die Chance, dass eine Person aus Wuhan Patient Null ist, liegt bei etwa 1 zu 630, basierend auf Berechnungen, die die Bevölkerungsgröße von Wuhan, die Weltbevölkerung und die Tatsache berücksichtigen, dass Coronavirus-tragende Tiere praktisch überall auf der Welt zu finden sind

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es 28 Alpha- und Beta-Coronavirus-Spezies gibt, deren Mitglieder den Menschen befallen, beträgt die Chance, dass in Wuhan ein SARS-bedingter Coronavirus-Ausbruch auftritt, 17.640 zu 1

Bis heute wurde keine glaubwürdige Theorie für einen natürlichen zoonotischen Spillover vorgelegt

In der Zwischenzeit gibt es mindestens vier verschiedene Theorien über den Ursprung im Labor, einschließlich der Theorie der seriellen Passage (die vorschlägt, dass das Virus durch serielle Passage durch einen tierischen Wirt oder eine Zellkultur entstanden ist). Es gibt auch eine Reihe von Beweisen für genetische Manipulation

Eine dritte Theorie besagt, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis der Entwicklung eines Impfstoffs ist, und die vierte ist die Mojiang-Bergarbeiter-Passage-Theorie, die vorschlägt, dass ein Vorläufer von SARS-CoV-2 die Bergarbeiter erkrankte, und sobald er in diesen Patienten war, mutierte er zu SARS-CoV-2

Schon früh in der COVID-19-Pandemie vermuteten viele Wissenschaftler, dass SARS-CoV-2 in einem Biosicherheitslabor entstanden sein könnte, höchstwahrscheinlich in Wuhan, China, wo der Ausbruch im Dezember 2019 begann. Unter ihnen waren Jonathan Latham, Ph.D., ein Molekularbiologe und Virologe, und Allison Wilson, Ph.D., eine Molekularbiologin, Experten, die die Idee eines Laborursprungs diskutierten.

Ich interviewte Latham über einige ihrer Theorien im Juli 2020. Sein Interview ist in „Cover-Up of SARS-CoV-2 Origin?“ zu lesen. Latham und Wilson argumentieren, dass das Virus zwar höchstwahrscheinlich einen Fledermaus-Ursprung hat, aber der Mechanismus, mit dem es von der Fledermaus auf den Menschen übergesprungen ist, kein natürlicher war, und sie haben zuvor drei verschiedene Theorien vorgestellt, nach denen das Virus in einem Labor entstanden und aus diesem entkommen sein könnte.

In einem Artikel vom 16. Februar 2021 in Independent Science News haben die beiden erneut die Beweise für einen Laborursprung und die Gründe, warum ein zoonotischer Ursprung nie gefunden werden wird, überprüft.

Warum ein zoonotischer Ursprung sehr unwahrscheinlich ist

Abgesehen davon, dass Wuhan nicht für exotische kulinarische Gerichte mit Tieren wie Fledermäusen bekannt ist, ist die Stadt in Zentralchina ein unwahrscheinlicher Ort für eine zoonotische Virusverschleppung, da es „keine kulturellen, geografischen oder klimatischen prädisponierenden Faktoren“ gibt, so Latham und Wilson. Wuhan ist auch kein bekannter Hotspot für den Schmuggel exotischer Tiere.

Die bekannte Abwesenheit von Fledermäusen in Wuhan ist der Grund, warum die Forscher des Wuhan Institute of Virology (WIV) mehrere hundert Meilen weit gereist sind, um Fledermaus-Coronavirus-Proben zu sammeln.

Darüber hinaus zitieren Latham und Wilson Forschungsergebnisse, die zeigen, dass „als die Forscher des WIV eine chinesische Bevölkerung untersuchen mussten, die nicht routinemäßig Fledermaus-Coronaviren ausgesetzt war (als Kontrollgruppe), wählten sie die Einwohner von Wuhan.“ Zheng-li Shi, Leiterin der Coronavirus-Forschung an der WIV, gab sogar zu, dass sie „niemals erwartet hätte, dass so etwas in Wuhan, in Zentralchina, passieren würde.“

Laut Latham und Wilson liegt „die Chance, dass eine Person aus Wuhan der Patient Null ist, bei etwa 1 zu 630“, basierend auf Berechnungen, die die Bevölkerungsgröße von Wuhan, die Weltbevölkerung und die Tatsache berücksichtigen, dass Coronavirus-tragende Tiere praktisch überall auf der Welt zu finden sind.

„Es ist wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine natürliche zoonotische Pandemie in Wuhan beginnen würde. Dennoch scheint kein Kommentator des Ausbruchs das wahre Ausmaß dieser Unwahrscheinlichkeit richtig erkannt zu haben“, schreiben Latham und Wilson.

Ein weiterer Zufall, der stark auf einen Labor-Ursprung hindeutet, ist die Tatsache, dass die WIV nicht nur über die weltweit größte Sammlung von Fledermaus-Coronaviren verfügt, sondern dass die WIV-Forscher auch ein bestimmtes Coronavirus aus 28 relevanten Spezies für eine eingehendere Untersuchung herausgegriffen hatten, „und es ist ein Mitglied dieser Spezies, das in Wuhan ausbrach“, merken Latham und Wilson an und fügen hinzu:

„Dies ist also ein weiterer merkwürdiger Zufall: dass ein pandemisches Coronavirus (SARS-CoV-2) in Wuhan auftaucht und zu der Spezies gehört, die am Wuhan Institute of Virology am meisten untersucht wird.“

Zoonotischer Spillover von SARS-CoV-2 ist nicht zufällig

Latham und Wilson gehen auf die Forschung an der WIV im Detail ein und vergleichen sie mit der natürlichen Evolution von Coronaviren. Es gibt vier Grundtypen von Coronaviren: Alpha-, Beta-, Gamma- und Delta-Coronaviren. (Eine Illustration des Stammbaums dieser Viren finden Sie im Originalartikel.)

Von diesen vier sind nur zwei von Interesse, wenn wir nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 suchen – die Alpha- und Beta-Versionen, von denen es 28 Arten gibt, und von denen bekannt ist, dass es in der Vergangenheit „scheinbar zufällige“ Coronavirus-Spillover von Alpha- und Beta-Coronaviren gegeben hat. (Es gibt nur sehr wenige Gamma- und Delta-Coronaviren, und von keinem ist bekannt, dass es den Menschen befällt.)

Sechs der 28 Alpha- und Beta-Coronaviren sind dafür bekannt, den Menschen zu befallen: HCoV-NL63, HCoV-229E, MERS, SARS, HCoV-OC43 und HCoV-HKU1 (SARS-CoV-2 bildet die Nr. 7). Wenn man diese sechs Viren auf dem Coronavirus-Evolutionsbaum verortet, stellt man fest, dass sie weit verbreitet sind, was ein Hinweis darauf ist, dass frühere zoonotische Übertragungen zufällig waren.

Nicht so jedoch bei SARS-CoV-2. Wenn Sie SARS-CoV-2 auf diesem Evolutionsbaum platzieren, ist seine Position nicht zufällig wie die der anderen. Vielmehr ist es aus dem ursprünglichen SARS hervorgegangen (wie sein Name beweist). Latham und Wilson erklären:

„Aus zoonotischer Sicht scheint nichts Besonderes an diesen mit SARS verwandten Coronaviren zu sein. Folglich stellt das Auftreten eines zweiten Pandemievirus aus derselben Coronavirus-Spezies einen zweiten überraschenden Zufall dar.

Wir können erneut seine Wahrscheinlichkeit berechnen. Wenn jede Alpha- und Beta-Coronavirus-Spezies gleich wahrscheinlich auf den Menschen übergreift, was mit unserem Verständnis übereinstimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Virus der SARS-verwandten Coronavirus-Spezies eine zoonotische Pandemie auslöst, 1 zu 28.

(Und wenn es noch unentdeckte Coronavirus-Spezies gibt – was so gut wie sicher ist – wird die Zahl noch größer sein). Es ist ein Zufall, der, genau wie die Entstehung in Wuhan, einen Laborausbruch stark begünstigt, wenn wir die Besonderheiten des Coronavirus-Forschungsprogramms an der WIV berücksichtigen …“

Zheng-li’s Forschung drehte sich um das Pandemievirus

Latham und Wilson gehen dann auf 18 Publikationen von Zheng-li ein, beginnend im Jahr 2005, in denen sie ihre Forschungen zu SARS-ähnlichen Coronaviren beschreiben. Sie weisen darauf hin, dass Zheng-li zwar eine breite Palette von Fledermausviren sammelte, ihr spezifischer Forschungsschwerpunkt aber das zoonotische Spillover-Potenzial einer einzigen Spezies war, nämlich der SARS-ähnlichen Coronaviren (eines der sechs Alpha- und Beta-Coronaviren, von denen bekannt ist, dass sie Menschen infizieren).

„Während also die meisten Diskussionen über einen möglichen Laborausbruch erwähnt haben, dass SARS-CoV-2 in Pendelentfernung zur WIV aufgetaucht ist und dass Forscher an der WIV an Fledermaus-Coronaviren gearbeitet haben, hat keiner erwähnt, dass die Übereinstimmung viel größer ist als das.

Zheng-li Shi konzentrierte sich, vor allem mit ihrer potenziell hochriskanten molekularen Forschung, auf die spezielle Spezies des Coronavirus, die für die Pandemie verantwortlich ist“, schreiben Latham und Wilson und fügen hinzu, dass:

„Wenn man die oben gemachten Annahmen als vernünftig akzeptiert, erhält man die Wahrscheinlichkeit, dass Wuhan der Ort eines natürlichen SARS-bezogenen Coronavirus-Ausbruchs ist, indem man 1 in 630 mit 1 in 28 multipliziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Wuhan ein SARS-bedingter Coronavirus-Ausbruch auftritt, beträgt somit 17.640 zu 1.“

Sie weisen auch das Argument zurück, dass es sich hierbei lediglich um Indizien handelt, die auf den reinen Zufall zurückzuführen sein könnten. Indizienbeweise sind keine „besondere Kategorie von Beweisen“, betonen sie; vielmehr „setzen sich alle Beweise für Kausalität aus Zufällen zusammen.“

„Alles, was ein Beobachter tun kann, ist, die Zufälle zu addieren, bis er vermutet, dass die Schwelle des vernünftigen Zweifels überschritten ist. Schlussfolgerungen sind immer vorläufig, aber in Ermangelung gegenteiliger Beweise sollte jeder, der für Überzeugungen offen ist, an diesem Punkt zu dem Schluss kommen, dass eine Wahrscheinlichkeit von 17.640 zu 1 diese Schwelle weit überschreitet. Ein Laborausbruch sollte an diesem Punkt die Standardhypothese sein.“

WIV hält engsten bekannten Verwandten von SARS-CoV-2

Seit Beginn des Ausbruchs haben wir auch festgestellt, dass die WIV eine Virusprobe namens RaTG13 enthielt, die im Vergleich zu SARS-CoV-2 bislang am bekanntesten ist. Während Zheng-li eine umfassende Studie zu RaTG13 abgelehnt hat, zeigen wissenschaftliche Veröffentlichungen, dass dieses Virus seit mindestens 2017 untersucht wurde.

Darüber hinaus wurde noch nie eine inhaltliche zoonotische Theorie vorgestellt, was sie weitaus weniger plausibel macht als jede der Theorien aus dem Labor. Obwohl mehrere potenzielle Zwischenarten vorgeschlagen wurden, wurde tatsächlich keine gefunden, die SARS-CoV-2 oder einen Vorläufer davon trägt.

Unsere Vorhersage … einfach basierend auf der Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten, ist, dass kein überzeugender natürlicher zoonotischer Ursprung für die Pandemie jemals von China oder der WHO oder irgendjemand anderem gefunden werden wird – aus dem einfachen Grund, dass es einen solchen nicht gibt. ~ Jonathan Latham, Ph.D., und Allison Wilson, Ph.D.

Darüber hinaus hängt der wissenschaftliche Eckpfeiler der Theorie des zoonotischen Ursprungs, wie in „Top Medical Journal Caught in Massive Cover-Up“ und „Gerichtsverfahren wegen SARS-CoV-2-Laborlecks“ beschrieben, von zwei schwerwiegenden fehlerhaften Veröffentlichungen ab, die in PLOS Pathogens und Natur veröffentlicht wurden.

Beide Journale erlaubten offenbar, dass Datensätze heimlich verändert wurden, ohne Hinweise auf Korrekturen zu veröffentlichen. Die Autoren scheinen Proben umbenannt zu haben, haben es versäumt, Proben richtig zuzuordnen, und haben ein genomisches Profil erstellt, das nicht mit den Proben in der Arbeit übereinstimmt.

Einige Daten fehlen ebenfalls. Eine Untersuchung der Diskrepanzen ergab, dass RaTG13, das zu 96% mit SARS-CoV-2 identisch ist, tatsächlich btCoV-4991 ist, ein Virus, das in 2013 gesammelten Proben gefunden und 2016 veröffentlicht wurde. Mittlerweile gibt es mindestens vier unterschiedliche Laborursprungstheorien “, bemerken Wilson und Latham, darunter:

Die Theorie der seriellen Passage, die besagt, dass das Virus durch serielle Passage durch einen tierischen Wirt oder eine Zellkultur entstanden ist.

Beweise für genetische Manipulationen, einschließlich der chimären Struktur des Virus und des Vorhandenseins einer Furin-Spaltstelle. Während ein Großteil der viralen genetischen Sequenz der von RaTG13 ähnelt, ist seine Rezeptorbindungsdomäne fast identisch mit der eines Pangolin-Coronavirus, während die Furin-Spaltstelle bei keinem anderen SARS-ähnlichen Coronavirus gesehen wurde. Andere haben darauf hingewiesen, dass das Virus, das in hohem Maße an menschliche Lungenzellen angepasst ist, sich in Abwesenheit von Antikörpern des Immunsystems entwickelt zu haben scheint, was auf eine Mutation innerhalb der Zellkultur schließen lässt. In „China Deletes Key SARS-CoV-2 Related Science“ (China löscht wichtige Wissenschaft zu SARS-CoV-2) habe ich auch Beweise besprochen, die darauf hindeuten, dass SARS-CoV-2 durch serielle Passage eines Vorläufervirus durch transgene Mäuse, die mit menschlichen ACE2-Rezeptoren ausgestattet sind, entstanden ist. (Forschungen haben bestätigt, dass transgene Mäuse mit menschlichen ACE2-Rezeptoren hochgradig anfällig für SARS-CoV-2 sind, normale Mäuse hingegen nicht).

Die Theorie der gescheiterten Impfstoffentwicklung. Die Mojiang-Bergarbeiter-Passage-Theorie, die vorschlägt, dass ein Vorläufer von SARS-CoV-2 – möglicherweise RaTG13, da dieses Virus aus genau dieser Mine gesammelt wurde – sechs Bergarbeiter im Jahr 2012 erkrankte, und sobald es in diesen Patienten war, von denen einige für mehrere Wochen krank waren, mutierte es zu SARS-CoV-2. Proben von vier der hospitalisierten Bergleute wurden an die WIV geschickt.

„Bis heute gibt es widersprüchliche Behauptungen über die Ergebnisse dieser Tests und nichts ist offiziell veröffentlicht worden. Die Mojiang-Miners-Passage-Theorie schlägt jedoch vor, dass diese von Patienten stammenden Proben zu dem Zeitpunkt, als sie bei der WIV ankamen, ein hoch angepasstes menschliches Virus enthielten, das anschließend entkam“, schreiben Wilson und Latham und fügen hinzu:

„Unsere Vorhersage … einfach basierend auf der Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten, ist, dass kein überzeugender natürlicher zoonotischer Ursprung für die Pandemie jemals von China oder der WHO oder irgendjemand anderem gefunden werden wird – aus dem einfachen Grund, dass es einen solchen nicht gibt.“

WHO-Untersuchung zur Herkunft von COVID-19 ist eklatant korrupt

Trotz des völligen Fehlens einer plausiblen Theorie über den zoonotischen Ursprung hat die Untersuchungskommission der Weltgesundheitsorganisation, die mit der Identifizierung des Ursprungs von SARS-CoV-2 beauftragt ist, nun offiziell das WIV und zwei andere Labore der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan von Fehlverhalten freigesprochen und erklärt, dass diese Labore nichts mit dem COVID-19-Ausbruch zu tun hatten.

Sie haben auch erklärt, dass die Laborflucht-Theorie nicht mehr Teil der zukünftigen Untersuchung des Teams sein wird.

Das WHO-Team und seine chinesischen Kollegen beharren nun darauf, dass das wahrscheinlichste Szenario darin besteht, dass SARS-CoV-2 huckepack mit Tiefkühlkost aus anderen Gebieten Chinas, in denen sich bekanntermaßen Coronavirus-tragende Fledermäuse aufhalten, oder aus einem anderen Land, möglicherweise aus Europa, auf den Markt in Wuhan gelangt ist. Daher erwägt das WHO-Team, seine Untersuchung auf andere Länder als mögliche Quelle des Virus auszuweiten.

In einem Kommentar von Dr. Scott Gottlieb im Wall Street Journal heißt es: „Indem die WHO dieser unwahrscheinlichen Theorie Glauben schenkt, beschädigt sie das Vertrauen in das wichtige Projekt, herauszufinden, woher das Virus stammt.“

Es gibt offensichtliche Probleme mit den Schlussfolgerungen der WHO. Zunächst einmal wurde keine ernsthafte Untersuchung durchgeführt. Das WHO-Team war weder ausgerüstet noch dazu bestimmt, eine forensische Untersuchung der Laborpraktiken durchzuführen; vielmehr verließ es sich auf Informationen, die es direkt vom chinesischen Team erhielt.

Zweitens durfte sich China die Mitglieder des WHO-Untersuchungsteams selbst aussuchen, darunter auch Dr. Peter Daszak, der enge berufliche Verbindungen zur WIV hat und die Labor-Ursprungs-Theorie als „reinen Blödsinn“ abgetan hat.

Er war auch der Kopf hinter der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Erklärung, die solche Untersuchungen als „Verschwörungstheorie“ verurteilt. Dieser hergestellte „wissenschaftliche Konsens“ wurde dann von den Medien benutzt, um Theorien und Beweise zu „entlarven“, die zeigen, dass das Pandemievirus höchstwahrscheinlich aus einem Labor stammt.

Kein glaubwürdiger Beweis, dass Lebensmittel ein Übertragungsweg sind

Die Einbeziehung von Dazsak in dieses Team garantierte praktisch von Anfang an die Verwerfung der Labor-Ursprungs-Theorie, und basierend auf den lahmen Rechtfertigungen des Teamleiters, des dänischen Lebensmittelsicherheits- und Zoonose-Wissenschaftlers Ben Embarek, scheint es klar zu sein, dass sie keine Absicht hatten, Beweise zu untersuchen, die das WIV oder ein anderes Labor in Wuhan verwickeln könnten.

Embarek behauptet zum Beispiel, dass die Beamten der WIV am besten in der Lage sind, die Behauptungen zurückzuweisen und Antworten zu geben“, was die Möglichkeit eines Lecks im Labor angeht. Aber Verdächtige in einer Untersuchung sind kaum die zuverlässigsten Quellen, um Verdächtigungen gegen sie zurückzuweisen.

Embarek beharrte weiterhin darauf, dass Laborunfälle „extrem selten“ seien, daher sei es „sehr unwahrscheinlich, dass irgendetwas aus einem solchen Ort entweichen könnte“. Auch dies ist ein völlig unüberzeugendes Argument, das den verfügbaren Daten widerspricht.

Nach Angaben der Cambridge Working Group aus dem Jahr 2014 ereigneten sich allein in den USA „Biosicherheitsvorfälle mit regulierten Krankheitserregern im Durchschnitt mehr als zweimal pro Woche“, und in virologischen Laboren wurde das ursprüngliche SARS-Virus bei nicht weniger als vier verschiedenen Gelegenheiten versehentlich freigesetzt. Drei dieser vier Fälle führten zu Ausbrüchen. Die H1N1-Grippeausbrüche in der Sowjetunion und in China im Jahr 1977 waren ebenfalls das Ergebnis eines Laborausbruchs.

Drittens haben eine Reihe von wissenschaftlichen Gremien, darunter die U.S. Food and Drug Administration und die International Commission on Microbiological Specifications for Foods, die Geschichte mit den tiefgekühlten Lebensmitteln entschieden zurückgewiesen, da keine glaubwürdigen Beweise aufgetaucht sind, die darauf hindeuten, dass Lebensmittel, Lebensmittelverpackungen oder die Handhabung von Lebensmitteln ein wichtiger Übertragungsweg sein könnten.

Warum die Theorie des Laborursprungs verworfen werden muss

Sie fragen sich vielleicht, warum führende Gesundheitsbehörden und Wissenschaftler alles abtun und darauf bestehen, dass es sich bei SARS-CoV-2 um ein natürliches Ereignis handelt, so mysteriös es auch sein mag, wenn es so viele Beweise gibt, die auf einen Laborursprung hindeuten? Die Antwort liegt zweifelsohne im Bereich des Geldes.

Sollte die COVID-19-Pandemie offiziell als Ergebnis eines Laborunfalls anerkannt werden, könnte die Welt gezwungen sein, einen klaren Blick auf die gain-of-function-Forschung zu werfen, die die Schaffung dieser neuen Krankheitserreger ermöglicht. Das Endergebnis wäre im Idealfall ein weltweites Verbot dieser Forschung, was bedeutet, dass Zehntausende von Forschern ihren Job verlieren würden. Prestigeträchtige Karrieren wären ruiniert.

Darüber hinaus könnten die Schuldigen nach dem Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 strafrechtlich belangt werden, und die Staaten könnten für die wirtschaftliche Zerstörung, die die Pandemie rund um den Globus anrichtet, finanziell zur Verantwortung gezogen werden. Dies sind keine kleinen Probleme. Sie bieten einen großen Anreiz, die Wahrheit zu vertuschen.

Wie der Rutgers-Mikrobiologe und Gründungsmitglied der Cambridge Working Group, Richard Ebright, dem Boston Magazine sagte:

„Für die beträchtliche Teilmenge der Virologen, die Gain-of-Function-Forschung betreiben, sind die Vermeidung von Einschränkungen der Forschungsfinanzierung, die Vermeidung der Implementierung angemessener Biosicherheitsstandards und die Vermeidung der Implementierung einer angemessenen Forschungsaufsicht starke Motivatoren.“

Antonio Regalado, Biomedizin-Redakteur der MIT Technology Review, war sogar noch unverblümter und erklärte, dass, wenn sich herausstellen sollte, dass SARS-CoV-2 eine Laborschöpfung ist, „es das wissenschaftliche Gebäude von oben bis unten erschüttern würde“. Es gibt kaum Zweifel daran, dass dies der Grund ist, warum die Theorie des Laborursprungs rundweg als reine Verschwörungstheorie abgestempelt wurde, die von Wissenschaftsleugnern und Trump-Flagge-schwingenden Spinnern verbreitet wurde.

Eine solche Haltung ist jedoch äußerst ungesund, da sie nicht nur die freie Meinungsäußerung, sondern auch die wissenschaftliche Untersuchung abwürgen will und die Logik im Allgemeinen „kriminalisiert“. In einem Artikel der AP News vom 15. Februar 2021, identifizieren die drei Autoren mehrere Professoren und Organisationen als „Superverbreiter“ von Desinformationen über den Ursprung von SARS-CoV-2.

Unter ihnen sind Francis Boyle, ein Biowaffenexperte, der 1989 den „Biological Weapons Anti-Terrorism Act“ entwarf; Luc Montagnier, ein weltbekannter Virologe, der für seine Entdeckung von HIV den Nobelpreis erhielt; und das Center for Research on Globalization. Der Rest sind Personen und Organisationen, von denen ich, nachdem ich im letzten Jahr viele hundert Artikel über COVID-19 geschrieben habe, noch nie etwas gehört habe.

Laut AP haben die Parteien auf dieser Liste keine Ausbildung in Virologie (anscheinend sind Nobelpreisträger in Virologie nicht gut genug) und haben daher nicht die Expertise, um über die Frage der viralen Ursprünge zu sprechen. Sie erwähnen jedoch nicht die vielen, die Beweise für einen Laborursprung vorgelegt haben, die alle die „richtigen“ Referenzen haben.

Es ist auch erwähnenswert, dass der AP-Artikel in Zusammenarbeit mit dem Atlantic Council erstellt wurde, der Teil des technokratischen Zentrums ist, das die Pandemie benutzt, um seine Great Reset Agenda voranzutreiben. Das allein qualifiziert den Artikel als reine globalistische Propaganda.

Wenn SARS-CoV-2 wirklich das Ergebnis eines zoonotischen Spillovers war, wäre der einfachste und effektivste Weg, „Verschwörungstheorien“ über einen Laborursprung zu unterdrücken, zwingende Beweise für eine plausible Theorie zu präsentieren. Bisher ist das nicht geschehen, und wie von Latham und Wilson angemerkt, ist der wahrscheinlichste Grund dafür, dass das Virus keinen natürlichen zoonotischen Ursprung hat, und man kann nicht das finden, was nicht existiert.

