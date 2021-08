Wollen die Afghanen unter der Scharia leben?

Mit Umfragen ist es immer so eine Sache, aber es gibt sehr glaubwürdige Umfrage-Institute. Das vielleicht beste Institut will ich hier vorstellen, zumal es interessante Informationen über Afghanistan bietet.

Umfragen werden immer wieder kritisiert, weil sie zur Manipiulation der öffentlichen Meinung genutzt werden. So kann man schon durch die Fragestellung die möglichen Antworten lenken oder gar politisch nicht gewollte Antworten ausschließen, indem man sie in der Umfrage nicht zur Auswahl stellt. Diese daher manchmal manipulierten Umfrageergebnisse werden medial genutzt, um der Öffentlichkeit zu erklären, was die Mehrheit angeblich möchte. Da der Mensch psychologisch so gestrickt ist, dass er sich tendenziell der Mehrheit anschließt, können solche manipulierten Umfragen am Ende sogar Wahlen in eine gewollte Richtung beeinflussen.

Sicher sind auch die Fehler, die Umfragen in den letzten Jahren bei der Vorhersage von Wahlergebnissen gemacht haben, zum Teil damit zu erklären. Wenn die Umfragen so gemacht werden, dass sie die Befragten in eine gewollte Richtung lenken, dann kann das bei Wahlen zu Überraschungen führen. Gleiches gilt, wenn