Wütende Kanadier stürmen das Impfzentrum – „Schämt euch! Schande über Sie“!

Filmaufnahmen aus Kanada zeigen Zehntausende wütende Bürger, die gegen die Einführung des Impfpasses protestieren. In Montreal, Quebec, gingen Tausende von Menschen auf die Straße, um ihren Unmut über die drakonischen Maßnahmen zu äußern, die im Lande eingeführt werden.

Eine Gruppe von Demonstranten stürmte sogar ein Test- und Impfzentrum und skandierte: „Schämt euch! Schande über Sie“! Außerdem hielten sie Plakate mit der Aufschrift „Unsere Kinder sind keine Laborratten“ hoch.

Massive gathering at the protest against the domestic vaccine passport in Montreal, Quebec, Canada.



CANADA: Protest against covid passports took place in the country yesterday.

Der Antilockdown-Aktivist Chris Sky, der die medizinische Tyrannei im letzten Jahr vorausgesagt hatte, hielt bei der Demonstration eine Rede.

Am Freitag gab die kanadische Regierung bekannt, dass alle Bundesbediensteten verpflichtet sind, sich gegen Corona impfen zu lassen. Die Bundesregierung ist der größte Arbeitgeber des Landes. Die Impfpflicht betrifft auch Passagiere von Zügen, Flugzeugen und Schiffen.

Ab nächsten Monat benötigen Sie in Quebec einen Impfpass, um ein Restaurant, ein Café, ein Fitnessstudio oder ein Festival zu betreten.