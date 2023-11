Wussten Sie, dass die WHO sich selbst strafrechtliche Immunität gewährt hat?

Wussten Sie, dass sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihren Statuten strafrechtliche Immunität gewährt hat?

Russell Brand fragte Dr. David Martin in seiner Sendung, warum er die WHO für ein „kriminelles Kartell“ hält. „Warum sollte sich eine Organisation strafrechtliche Immunität gewähren? „Wir sprechen hier nicht von zivilrechtlicher Verfolgung, sondern von strafrechtlicher Verfolgung“, antwortete er. Dies schließe auch Ermittlungen wegen Fehlverhaltens ein.

„Warum um alles in der Welt ist es so wichtig, in die Satzung aufzunehmen, dass jeder, der unter der Schirmherrschaft der WHO arbeitet, von der Strafverfolgung ausgenommen ist“, fragte Dr. Martin.

Der Grund für die Aufnahme in die Statuten sei, dass man wisse, dass man bereits gegen das Gesetz verstoßen habe.