YouTuber mit über 8 Millionen Abonnenten enthüllt die „dunkle Seite der Antibabypille“.

Dr. Eric Berg sagte, dass die langfristigen Auswirkungen des Entzugs natürlicher Hormone aus dem Körper einer Frau ziemlich gefährlich sind und sich negativ auf die Wechseljahre, die Knochenfunktion und sogar die Lebenserwartung auswirken.

Ein beliebter Ernährungsexperte auf YouTube hat ein neues Video veröffentlicht, in dem er die Gefahren der künstlichen Geburtenkontrolle erläutert und stattdessen für eine natürliche Form der Familienplanung plädiert.

Dr. Eric Berg, Chiropraktiker und Ernährungsexperte mit über 8 Millionen Abonnenten auf YouTube, hat ein YouTube-Video mit einer Diskussion über die „dunkle Seite der Antibabypille“ veröffentlicht, in dem er die negativen Auswirkungen der Pille auf Frauen aufzeigt und eine natürliche Alternative anbietet.

„Es gibt eigentlich kein echtes Östrogen oder Progesteron in einer Antibabypille“, sagte Berg. „Was Sie haben, ist eine synthetische Version, die so verändert wurde, dass sie Östrogen und Progesteron nachahmt.

Was Frauen nicht wissen, so Berg weiter, ist, dass der Ersatz von natürlich produziertem Östrogen und Progesteron durch eine künstliche Version zu verschiedenen Komplikationen führen kann.

Neben zahlreichen Gesundheitsrisiken kann die Antibabypille „das Risiko von Herzinfarkten, Blutdruck, Schlaganfällen, Blutgerinnseln, Brustkrebs, Demenz, Depressionen, Akne und Stimmungsschwankungen erhöhen und sogar Autoimmunkrankheiten auslösen“. Er fuhr fort und beschrieb, wie Geburtenkontrolle den Frauen auch viele notwendige Mineralien wie Zink, Selen und Magnesium sowie Vitamine wie B12 entzieht.

„Was viele Frauen nicht wissen, ist, dass sie mit der Einnahme der Pille die Produktion von Östrogen und Progesteron herunterfahren“, sagte er.

Berg erklärte weiter, dass dies gefährlich ist, weil Frauen im Gegensatz zu Männern, die täglich Testosteron produzieren, ihre notwendigen Hormone in „zwei großen Schüben“ produzieren. Das heißt, anstatt die notwendigen Hormone täglich zu produzieren, produzieren Frauen die Hormone zu zwei Zeitpunkten während ihres Zyklus, nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem sie einen Anstieg des Östrogens und zu einem anderen Zeitpunkt, an dem sie einen Anstieg des Progesterons verzeichnen.

Laut Berg sind die langfristigen Auswirkungen des Entzugs natürlicher Hormone im Körper einer Frau ziemlich gefährlich und wirken sich negativ auf die Wechseljahre, die Knochenfunktion und sogar die Langlebigkeit aus.

Anstelle einer künstlichen Geburtenkontrolle empfahl Berg eine sogenannte „natürliche Zyklusgeburtenkontrolle“. Diese Methode, bei der der eigene Zyklus mit einer App verfolgt wird, ist laut Berg „zu 93 % bis 98 % wirksam, je nachdem, wie gut man sie anwendet und die Anweisungen befolgt.“

Auf der Website der natürlichen Zykluskontrolle wird Abstinenz als Form der Geburtenkontrolle empfohlen: „Wenn Sie eine Schwangerschaft verhindern wollen, sollten Sie an fruchtbaren Tagen Kondome benutzen oder auf Sex verzichten.

Die katholische Kirche ist die einzige verbleibende Religion, die Empfängnisverhütung offen und vollständig verurteilt. In Humanae Vitae warnte Paul VI. 1968 davor, dass die Empfängnisverhütung zu einem Mangel an Respekt vor der Frau und zu einem allgemeinen Verfall der Moral in der Gesellschaft führen würde. In Evangelium Vitae hat auch Papst Johannes Paul II. diese Vorhersage unterstützt und erklärt, dass die Empfängnisverhütung zu einem Anstieg der Abtreibungen geführt hat.

Bischof Joseph Strickland von Tyler, Texas, hat die Katholiken bereits früher an ihre Pflicht erinnert, die Lehren der Kirche zur Empfängnisverhütung zu respektieren. Am 26. Juli, dem Jahrestag der Veröffentlichung von Humanae Vitae, twitterte Strickland eine Erinnerung an alle Katholiken, die Wahrheit in dieser Frage zu beherzigen.

„Humanae Vitae, das im Juli vor 54 Jahren veröffentlicht wurde, lehrte die Wahrheit, dass Empfängnisverhütung unmoralisch ist und der Ehe und der Familie schadet“, sagte er. „Wir haben mehr als ein halbes Jahrhundert damit gelebt, dass die Menschheit diese Wahrheit abgelehnt hat, und das hat der menschlichen Familie großen Schaden zugefügt. Lasst uns die Wahrheit beherzigen!“

