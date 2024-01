Die Stärke Russlands und Chinas, sich der Aggression der USA entgegenzustellen, ist ein Zeichen dafür, dass eine bessere Welt Gestalt annimmt.

Die Entstehung einer multipolaren Welt ist eine Erinnerung daran, dass die Welt viel Grund hat, optimistisch zu sein – trotz der Verwüstungen durch Konflikte und trotz vielfältiger gefährlicher Spannungen.

Die Stärke Russlands und Chinas, sich der Aggression der USA zu widersetzen, ist eine solche Gewissheit, dass eine bessere Welt Gestalt annimmt.

Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Wir haben das untrügliche Gefühl, dass wir nicht nur ein Jahr erleben, das dem nächsten weicht.

Die Welt befindet sich in einem wahrhaft historischen Wandel, der mit dem unaufhaltsamen Niedergang der westlichen Ordnung unter Führung der USA und dem Entstehen einer multipolaren Weltordnung zusammenhängt.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind zweifellos immer noch eine Weltmacht mit hegemonialen Ambitionen. Ihr Besitz von Hunderten Militärstützpunkten in mehr als 100 Ländern der Welt ist ein Zeugnis ihrer gewaltigen militärischen Stärke.

Dennoch befindet sich die von Washington dominierte westliche Ordnung – die sogenannte „regelbasierte Ordnung“ – in einem schicksalhaften Niedergang. Das Entstehen einer multipolaren alternativen Ordnung wird durch zahlreiche Foren, die BRICS mit ihrer wachsenden Mitgliederzahl, den zunehmenden Einfluss der G20 und die Dynamik der eurasischen Volkswirtschaften verdeutlicht. All diese Entwicklungen zeugen vom Niedergang der westlichen Ordnung.

Die deutliche Abkehr vom US-Dollar als wichtigster Handelswährung ist vielleicht die folgenreichste Manifestation der globalen Machtverschiebungen.

Imperien gehen selten in aller Stille unter, wie die Jahrtausende der Geschichte zeigen. Es gibt immer einen erbitterten Kampf um die Aufrechterhaltung von Privilegien und Monopolen. Mit dem Niedergang der USA verhält es sich nicht anders. Das Imperium wird schreiend und strampelnd untergehen.

Dies erklärt die Hauptursache für die Spannungen und Konflikte in der heutigen Welt. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland, der Ausbruch völkermörderischer Gewalt im Nahen Osten und die aufflammenden Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum mit China haben alle mit dem Verlust der imperialen Macht der USA zu tun.

Angesichts der entsetzlichen Gewalt und der Gefahr, dass diese Konflikte zu einem Flächenbrand eskalieren, schließen wir das Jahr dennoch mit hoffnungsvollem Realismus ab.

Russland, China und viele andere Nationen weigern sich standhaft, vor der Aggression der USA zu kapitulieren.

Das amerikanische Imperium ist durch seine eigene Korruption und interne Krise in die Enge getrieben. Es gab eine Zeit in der Geschichte, in der sich westliche Mächte aus Schwierigkeiten herausschießen konnten, indem sie unter allen möglichen falschen Vorwänden Kriege in Übersee anzettelten.

Diese Zeiten sind vorbei. Die USA und ihre westlichen Partner sind in jeder Hinsicht bankrott, finanziell, moralisch und politisch. Die Welt sieht das so deutlich wie in der Fabel vom nackten Kaiser.

Russland, China und andere Nationen, die eine neue, gerechtere Welt anstreben, die auf der Achtung des Völkerrechts und der Gründungsprinzipien der Vereinten Nationen beruht, werden sich nicht der geopolitischen Erpressung durch die USA und ihr sterbendes westliches Imperium beugen.

Trotz der zum Teil düsteren Umstände hat die Welt viel, worauf sie sich freuen kann, wenn es um internationale Zusammenarbeit, Entwicklung und Frieden geht. Überall um uns herum gibt es Anzeichen der Hoffnung.

Wenn ein Imperium untergeht, gibt es viel Reibung und Knirschen. Aber es geht unter und die Welt geht weiter.