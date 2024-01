Behauptung der heißesten 12 Monate seit 125.000 Jahren entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Beweise

Von Chris Morrison

Vergangenes Jahr erlebte die Menschheit die heißesten 12 Monate seit mindestens 125.000 Jahren, berichtete ein hysterischer CNN, eine Einstellung, die von einem Großteil der Mainstream-Medien übernommen wurde. Wissenschaftler haben die Auswirkungen des Klimawandels im Jahr 2023 mit einem „Katastrophenfilm“ verglichen, fügte der amerikanische Kabelsender hinzu. Das ist natürlich alles Blödsinn mit einem politischen Netto-Null-Motiv und wenig bis gar keinen wissenschaftlichen Beweisen. Genaue Temperaturaufzeichnungen gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert, und die jüngsten Messungen mit stationären Thermometern wurden durch die zunehmende Hitze in den Städten stark verfälscht. Mithilfe von Ersatzmessungen ist es möglich, eine gute Vorstellung von den allgemeinen Temperaturschwankungen in den letzten 125 000 Jahren zu bekommen. Alles deutet darauf hin, dass die Temperaturen vorwiegend in der Zeit zwischen 10.000 und 5.000 Jahren deutlich höher waren. Die jüngste wissenschaftliche Arbeit, die sich mit diesem Trend befasst, wurde soeben veröffentlicht und deutet darauf hin, dass die Sommertemperaturen im östlichen Mittelmeerraum vor etwa 5.000 Jahren um mindestens 1,5 °C höher waren, zu einer Zeit, als sich die Zivilisation rasch entwickelte.

Es ist nicht die einzige kürzlich veröffentlichte Arbeit, die darauf hindeutet, dass es in der jüngsten Vergangenheit wesentlich höhere Temperaturen gab. Der Wissenschaftsblog No Tricks Zone berichtet, dass arktische Regionen mit einer mindestens sechsmonatigen Meereisbedeckung vor 9.000 bis 5.000 Jahren fast das ganze Jahr über eisfrei und 2 °C wärmer als heute waren. Außerdem wurde festgestellt, dass die Temperaturen vor 130.000 bis 115.000 Jahren 7-8°C wärmer waren. Während des frühen Holozäns vor 10.000 Jahren war es so warm, dass sich boreale Wälder nach Norden in arktische Regionen ausbreiteten, die heute zu kalt sind, um etwas anderes als Tundra zu beherbergen. Eisbären überlebten nicht nur ohne Meereis während des wärmeren Holozäns, sondern auch in den viel heißeren Perioden vor über 100.000 Jahren. Diese beiden Dokumente belegen, dass es in den letzten 125.000 Jahren viel wärmer war, und weitere Beispiele, die im Daily Sceptic behandelt werden, finden Sie hier.

Angesichts dieser zahlreichen wissenschaftlichen Beweise ist es schlichtweg falsch, ja sogar grob irreführend, zu behaupten, die Temperaturen befänden sich auf einem 125.000-jährigen Höchststand. Aber natürlich hat die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit nichts mit der unerbittlichen Kampagne der Wetterkatastrophisierung zu tun, die die kollektivistische Netto-Null-Agenda vorantreibt. Nichts darf das vorgegebene Narrativ des „globalen Siedens“ stören. Nur wenige Mainstream-Medien werden beispielsweise über die soeben veröffentlichten Zahlen des US-amerikanischen National Snow and Ice Data Centre berichten, aus denen hervorgeht, dass das arktische Meereis im Dezember 2023 den dritthöchsten Zuwachs in der 45-jährigen Geschichte verzeichnete.

Gestern erschien in der Zeitschrift Conservative Women ein interessanter Artikel des angesehenen Mediziners Professor Angus Dalgleish. Als Covid-Skeptiker stellte er fest, dass er sich in letzter Zeit mit dem Klimawandel befasst hat. Dabei fielen ihm zwei Worte ein: „fadenscheinig und Sophisterei“. Seiner Meinung nach „basiert der weltweite Ansturm auf Net Zero vollständig auf (ja, Sie haben es erraten) nutzlosen Computermodellen und Simulationen, die stark manipuliert wurden, um die gewünschte Antwort zu geben. Daten aus der Vergangenheit wurden homogenisiert, um den Anschein zu erwecken, dass der jüngste Klimawandel etwas mit der vom Menschen verursachten CO2-Produktion zu tun hat, obwohl die verfügbaren Rohdaten überhaupt keinen Zusammenhang erkennen lassen und die Tatsache völlig ignoriert wird, dass steigende CO2-Werte in der Regel den Temperaturveränderungen folgen und diese nicht verursachen“.

Ein Großteil der Klimaberichterstattung in den Mainstream-Medien wird heutzutage von Emotionen bestimmt. Das Weltuntergangs-Sandwichbrett ist in den meisten Nachrichtenredaktionen Standard. „Das sind Temperaturen, die wir nicht erleben sollten“, sagt Andrew Pershing von Climate Central, der von CNN zitiert wird. Die „überwiegende Mehrheit“ der Menschheit sei im Jahr 2023 von ungewöhnlich großer Hitze betroffen, wobei 7,3 Milliarden Menschen „mindestens 10 Tage lang hohe Temperaturen mit sehr starken klimatischen Fingerabdrücken“ erlebten. Man beachte, wie bedeutungslose, unbeweisbare Zahlen herausgegriffen werden und sofort eine unwissenschaftliche Verbindung zu langfristigen Klimaveränderungen hergestellt wird. Climate Central ist auf die Veröffentlichung von Medienberichten über Klimakatastrophen spezialisiert und wird von einer kleinen Gruppe grüner Milliardärsstiftungen finanziert.

Auch das Fehlen einer historischen Perspektive ist an der Tagesordnung. In dem CNN-Artikel wird die Geografieprofessorin Hannah Cloke zitiert, die sagt, dass wir „bereits“ heftigere Stürme, stärkere Regenfälle und Überschwemmungen sowie intensivere, häufigere und längere Hitzewellen, Dürren und Waldbrände erleben. Leider wird dies kaum durch wissenschaftliche Daten gestützt, denn in Wirklichkeit gibt es kaum Anzeichen dafür, dass extreme Wetterereignisse und ihre Auswirkungen schlimmer werden.

Aber wann war das Klima perfekt, fragt der Wissenschaftsautor Roger Pielke Jnr. in einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag. Klimaaktivisten behaupten, dass jede weitere Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Basislinie von 1850-1900 mehr Schaden für die Menschen und den Planeten bedeutet. Pielke merkt an, dass diese Basislinie als „Klima-Utopie“ dient, da fast niemand eine Vorstellung davon hat, wie das Klima damals aussah, geschweige denn, welche Klimaauswirkungen tatsächlich auftraten. Aber die Forscher können einige dramatische Ereignisse zusammenstellen, insbesondere in einem starken El-Niño-Jahr, wie wir es derzeit erleben, und sehr stark in den Jahren 1877-88. In dieser Zeit kam es zu schrecklichen Dürren und Hungersnöten, die zu den anderen großen Katastrophen dieser Zeit hinzukamen. Die großen Brände im mittleren Westen der USA von 1871 kosteten bis zu 2 400 Menschen das Leben. Weitere Ereignisse waren die Ostseeüberschwemmung von 1872, ein Heuschreckenschwarm im mittleren Westen von 1875 mit schätzungsweise 12,5 Billionen Insekten, der Taifun von 1878 in China, der bis zu 100 000 Menschen tötete, und die sechs großen Wirbelstürme, die in den 1870er-Jahren an Land gingen, verglichen mit drei in den 2010er-Jahren.

Pielke stellt das obige Diagramm zur Verfügung, das den dramatischen Rückgang der geschätzten Todesfälle durch extreme Wetterereignisse seit den 1870er-Jahren zeigt. Vorsicht ist geboten, da die Schätzungen unsicher sind, obwohl er feststellt, dass die Zahlen aus den Jahren 1870 und 1920 sicherlich zu niedrig angesetzt sind. Auch wenn es sich nicht um genaue Zahlen handelt, bieten sie doch eine Orientierung in Größenordnungen.

Man kann sich die hysterischen und fieberhaften Wetterspekulationen fantasievoller moderner Klimajournalisten nur vorstellen, wenn sie ihr Handwerk in der viktorianischen Zeit ausübten. In einem Punkt kann man sich sicher sein: Die Sünde des Menschen würde immer dafür verantwortlich gemacht werden, Mutter Natur aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Chris Morrison ist der Umweltredakteur des Daily Sceptic.