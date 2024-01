„Israel tötet uns gnadenlos“: Während die Kämpfe in Gaza andauern, verlieren die Zivilisten allmählich die Hoffnung

Von Elizabeth Blade

Inmitten einer humanitären Katastrophe, die sich in Palästina abspielt und die keine internationale Organisation bewältigen kann, erzählen Einheimische ihre Überlebensgeschichten.

Seit dem 7. Oktober 2023 haben schätzungsweise 22.000 Palästinenser durch den israelischen Beschuss des Gazastreifens ihr Leben verloren. Die meisten waren Zivilisten. Während sich der Konflikt dem Ende seines dritten Monats nähert, verschlechtert sich die humanitäre Lage in der Enklave. Der überwiegenden Mehrheit der Bewohner mangelt es an Nahrungsmitteln, Wasser und grundlegenden Medikamenten.

Am 7. Oktober letzten Jahres stürmten Gruppen palästinensischer Militanter die südlichen Gemeinden Israels, massakrierten schätzungsweise 1.200 Menschen und hinterließen über 5.000 Verwundete. Als Reaktion darauf eröffnete Israel einen Krieg gegen Gaza mit dem Ziel, die Hamas, die für den tödlichen Angriff verantwortliche islamische Gruppe, zu zerschlagen. Doch dabei wurden mehr als 21.000 Menschen getötet. Schätzungen zufolge waren davon nur 8.000 Militante.

Samira Hamad, eine 33-jährige Palästinenserin aus Gaza-Stadt, sagt, sie würde das letzte Jahr gerne vergessen.

„Schon vor dem Krieg lebte meine Familie, wie die meisten Palästinenser, in Armut und Entbehrung“, sagt Hamad. „Aber damals hatten wir zumindest eine Art Sicherheit. Mein Mann arbeitete in Israel, es gab Essen auf dem Tisch und wir hofften, dass sich die Dinge zum Besseren wenden würden. Die Ereignisse vom 7. Oktober stellten unser aller Leben auf den Kopf.“ runter.“

41 Tage lang lebten Hamad, ihr Mann und ihre vier Kinder unter schweren israelischen Bombardierungen, die sich hauptsächlich auf Gaza-Stadt konzentrierten. Hamad sagt, sie habe drei ihrer Brüder und deren Familien durch den israelischen Beschuss verloren. Als sich die Bombenangriffe verschärften, beschloss die Familie, nach Khan Yunis im Zentrum von Gaza umzuziehen. Dort fanden sie Zuflucht bei Verwandten, doch zehn Tage später klopfte der Tod an ihre Tür.

Die israelischen Streitkräfte (IDF), die militärische Ziele der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad angegriffen hatten, warfen eine Bombe auf ein sechsstöckiges Gebäude im Zentrum von Khan Yunis und töteten ihren Ehemann und Dutzende anderer Zivilisten. Nachdem Hamad ihn begraben hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als nach Süden in die Stadt Rafah zu ziehen, wo sie derzeit zusammen mit ihren vier Kindern in Zelten lebt.

Aber die Bedingungen dort seien schrecklich, sagt sie. „Als mein Mann noch lebte, versorgte er uns mit allem, was wir brauchten. Jetzt sind wir auf die Spenden des UNRWA (Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge) und anderer Organisationen angewiesen, aber ihre Hilfe reicht bei weitem nicht aus.“

Sehr oft schlafen meine Kinder ein, ohne etwas zu essen, und ich habe Angst, dass sie einfach verhungern würden.

Lebensmittel sind nicht die einzige Ware an der es mangelt, sagt Hamad, und der Großteil der 2,2 Millionen Einwohner Gazas Auch grundlegende Hygieneartikel und Medikamente sind unerreichbar. Es gibt fast keine medizinische Versorgung, vor allem weil viele Krankenhäuser im Gazastreifen entweder nicht mehr funktionieren oder kurz vor der Schließung stehen.

„Meine Kinder sind wegen der schlechten Wetterbedingungen oft krank. Um medizinische Hilfe zu bekommen, muss ich zwei Stunden laufen, um eines der nahegelegenen Krankenhäuser zu erreichen, da ich einfach kein Geld für den Transport habe, selbst wenn es eins wäre.“

Hisham Mhanna, Kommunikationsbeauftragter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), der sich derzeit in Gaza aufhält, sagt, er und seine Organisation „verstehen und spüren die Not, Hilflosigkeit und Wut, die die Menschen in Gaza empfinden und ertragen.“

Ihm zufolge versuchen Hunderttausende Menschen in Gaza-Unterkünften, Krankenhäusern und Schulen Zuflucht zu finden. Viele bleiben bei ihren Verwandten oder schlafen in ihren Autos oder unter freiem Himmel, da ihre Häuser und Nachbarschaften in Schutt und Asche gelegt wurden.

„Die überwiegende Mehrheit der Gaza-Bevölkerung ist jetzt in Teilen des mittleren Gebiets und der Gouvernements Rafah vertrieben. Diese großflächigen Vertreibungen erhöhen den Druck auf die ohnehin fragilen Versorgungssysteme enorm – Wasser, Abwasserentsorgung und Elektrizität.“

Aufgrund des Mangels an Treibstoff, Wasser und Weizenmehl sowie der erheblichen Schäden durch die Feindseligkeiten waren keine Bäckereien in Betrieb. Die meisten Wasserwerke in Gaza haben ihren Betrieb eingestellt. „Wasser kann nicht mehr gepumpt oder entsalzt werden, sodass Familien keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben“, erklärte er.

Seit Beginn der Feindseligkeiten am 7. Oktober hat das IKRK mit über 100 Mitarbeitern, darunter Experten für Medizin, Chirurgie und Waffenkontamination, dabei geholfen, Krankenhäuser zu unterstützen und lebensrettende Medikamente bereitzustellen. Das Personal hat außerdem wichtige Haushaltsgegenstände verteilt und mehrere Operationen durchgeführt. Mhanna gibt jedoch zu, dass die Aktivitäten der internationalen Agentur eher begrenzt waren.

Einer der Gründe dafür ist das Fehlen „grundlegender Sicherheitsbedingungen“, was vor allem auf den schweren israelischen Beschuss zurückzuführen ist. Ein weiterer Grund ist die Zurückhaltung Israels, große Mengen humanitärer Hilfe in das Gebiet zu lassen. Die eingehenden Hilfen werden den wachsenden Bedürfnissen der Bevölkerung nicht gerecht.

Aus diesem Grund, sagt Mhanna, kann die Hilfe, die das IKRK leisten kann, kaum als „sinnvoll“ bezeichnet werden.

„Es liegt außerhalb der Kapazitäten einer humanitären Organisation, auf die Situation in Gaza zu reagieren. Ohne ausreichende Hilfe, ohne Sicherheitsgarantien für eine sichere und freie Bewegung und ohne Unterbrechung der Feindseligkeiten kann niemand diejenigen zufriedenstellen, die ihr Zuhause, ihren Lebensunterhalt und ihre Familie verloren haben.“ Mitglieder und Zukunftsaussichten“, bestätigte der Kommunikationsbeauftragte.

Diese Worte trösten Hamad jedoch nicht, der seinem Ärger nicht nur über die mangelnde Unterstützung durch die internationalen Gremien, sondern auch über Israel, die Hamas, palästinensische Fraktionen und die Weltgemeinschaft Luft macht.

„Israel tötet uns gnadenlos, die USA – die es unterstützen – kümmern sich nicht um uns, die unschuldigen Menschen. Palästinensische Fraktionen schweigen, arabische Präsidenten und die Weltgemeinschaft ignorieren unser Leiden.“

Wir werden hier zurückgelassen, um zu sterben, während die Welt zuschaut“, beklagte sie.

Offiziellen UN-Daten zufolge wurden mehr als 1,7 von 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen durch den Konflikt vertrieben. Mehr als jeder vierte Haushalt in der Küstenenklave leidet unter extremem Hunger. 26 % haben ihre Lebensmittelvorräte völlig erschöpft. Die überwiegende Mehrheit leidet unter dem Mangel an sauberem Trinkwasser.

Hamad sagt, sie habe keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft, da der blutige Konflikt, der bis zu 22.000 Palästinenser das Leben gekostet hat, bald in den vierten Monat geht. Und Mhanna ist sich sicher: Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, werden die Lebensbedingungen der Menschen im Gazastreifen noch unerträglicher.

„Wir existieren in Israel und den besetzten Gebieten seit 1967. Aber wir haben noch nie ein solches Ausmaß an menschlichem Leid und einer sich verschlechternden humanitären Situation erlebt, und wenn es sich weiter verschlimmert, werden wir noch mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung, darunter Frauen und Kinder, erleben.“ Weitere Familien werden getrennt und die Lebensbedingungen für Millionen Menschen werden sich verschlechtern . “