Die Ukraine ist dem Untergang geweiht, wenn sie nicht Zelensky von der Macht entfernt. Ich habe davor gewarnt, dass dieser Mann, dessen einzige Qualifikation darin besteht, in Stöckelschuhen zu tanzen, eine Bedrohung für die ganze Welt darstellt. Der Westen hat ihm zugejubelt und benutzt das ukrainische Volk als Kanonenfutter für seinen Krieg zur Eroberung Russlands, wodurch alle und überall gefährdet werden. Seine jüngste Bitte an den Westen ist, Truppen zur Bewachung der Grenze zu Weißrussland zu entsenden. Der belarussische Außenminister Wladimir Makei hat geantwortet, dass die Entsendung einer Mission von Vertretern westlicher Länder an die ukrainisch-belarussische Grenze gleichbedeutend damit wäre, dass „diese Drittländer direkt in den ukrainischen Konflikt eingreifen“. In der Tat weiß Zelensky, worauf er hinaus will, und hat bereits mehrfach erklärt, dass der Dritte Weltkrieg begonnen hat.

Zelensky hat seine Hunderte von Millionen im Ausland gebunkert. Das ukrainische Volk sollte besser aufwachen. Ihr Land wird in den totalen Ruin getrieben werden, und der Fluss der Milliarden wird ein Ende haben. Ein Krieg kostet IMMER mehr Zivilisten als Soldaten das Leben. Das gilt für jeden Krieg vom Ersten Weltkrieg bis Vietnam. Dies ist ein Stellvertreterkrieg der Neocons, die Russland einfach nur hassen und auf seine Auslöschung drängen. Ich wurde gewarnt, dass ihre Pläne scheitern werden. Sie glauben, sie könnten die Welt wie Napoleon erobern, indem sie einen Krieg nach dem anderen führen. Das wird scheitern. China wird NICHT zusehen und zulassen, dass Russland besiegt wird, denn sie wissen, dass sie die Nächsten sein werden. Das ist völliger Irrsinn, und es scheint nirgendwo einen Führer zu geben, der es wagt, auch nur Frieden vorzuschlagen. China hat auch seine Bürger aufgefordert, die Ukraine jetzt zu verlassen. Das Zeitfenster schließt sich, und wenn das ukrainische Volk glaubt, dass dieses auf hohen Absätzen tanzende Staatsoberhaupt mit dem letzten Mann dastehen wird, dann träumt es. Er wird seinen Privatjet haben, der ihn zu seinem Blutgeld bringt.

Diejenigen Ukrainer, die in Deutschland leben und glauben, es gäbe etwas, wohin sie zurückkehren können, sollten sich das noch einmal überlegen. Hütet euch vor dem November.