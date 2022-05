Zelensky fordert auf dem Weltwirtschaftsforum 5 Mrd. Dollar pro Monat von der Weltgemeinschaft

Die Konferenz des Weltwirtschaftsforums wurde gestern in Davos, Schweiz, eröffnet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eröffnete die jährliche Konferenz, indem er die Weltgemeinschaft um 5 Milliarden Dollar pro Monat bat.

Zelensky forderte die Finanzspritze sofort.

Zelensky speaks to Davos- Sounds like Ukraine is for sale https://t.co/2DA4Uaol10 pic.twitter.com/Y6DoxjGU0h