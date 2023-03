Andrew Korybko:

Die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) haben seit Anfang des Jahres begonnen, genauer über die militärisch-strategische Dynamik des Stellvertreterkriegs zwischen der NATO und Russland in der Ukraine zu berichten, aber der wahre Test für ihre vergleichsweise verbesserte Integrität wird sein, ob sie das Bewusstsein für Zelenskys jüngstes vernichtendes Geständnis schärfen. In einem Interview mit der japanischen Zeitung Yomiuri Shimbun sagte er seinen Gesprächspartnern ganz offen: „Wir haben keine Munition. Für uns ist die Lage im Osten nicht gut“.

Dies ist aus mehreren Gründen eine wichtige Enthüllung. Erstens beweist es, dass Russland den von der NATO selbst ausgerufenen „Logistikwettlauf“ in dem Sinne gewinnt, dass seine Streitkräfte immer noch über Munition verfügen, um den Kampf fortzusetzen, während die westlichen Stellvertreter in der Ukraine bereits keine Munition mehr haben, die von ihren Gönnern im vergangenen Jahr bereitgestellt wurde. Zweitens beläuft sich die bereits erwähnte Hilfe für diese zerfallende ehemalige Sowjetrepublik auf mehr als 100 Milliarden Dollar, was Russlands führende Position in diesem „Logistikwettlauf“ noch beeindruckender macht.

Drittens untermauert Zelenskys Eingeständnis, was die Washington Post kürzlich berichtete, wie schlecht es um die Kiewer Streitkräfte in diesem Konflikt bestellt ist, insbesondere um die „schweren Munitionsengpässe“, von denen eine ihrer Quellen sprach. Viertens verringern die oben genannten Punkte drastisch die Chancen, dass Kiews bevorstehende Gegenoffensive etwas erreichen wird, und machen es sogar immer wahrscheinlicher, dass ein solches Vorgehen ein epischer Fehler wäre, der letztlich zu einem entscheidenden russischen Durchbruch führen könnte.

Und schließlich ist zu erwarten, dass Zelensky und seine Einflussagenten im Westen um noch mehr Hilfe betteln werden, da sie sonst riskieren, dass ihre früheren Investitionen in diesen Stellvertreterkrieg umsonst waren, wenn Kiew am Ende gegen Russland verliert. Das Problem ist jedoch, dass kein Geldbetrag Munition aus dem Nichts auftauchen lassen kann, da es viel Zeit erfordert, die Produktion entsprechend zu skalieren, um den neu entdeckten exorbitanten Bedarf zu decken.

Allein die Tatsache, dass der Ukraine die Munition ausgeht, beweist, dass die Niederlage des Westens in seinem selbst erklärten „Logistikwettlauf“ mit Russland zu diesem Zeitpunkt bereits eine vollendete Tatsache sein könnte, denn es ist klar, dass Kiew trotz der Unterstützung durch die gesamte militärisch-industrielle Kapazität der NATO nicht mit seinem Gegner mithalten kann. Zelensky war sich mit Sicherheit nicht bewusst, dass sein offenes Eingeständnis im Wesentlichen darauf hinauslief, aber es ist derzeit unklar, ob die Medien ihr Publikum darüber informieren werden oder nicht.

Einerseits könnte dies zu seiner bevorstehenden Bettelkampagne beitragen, aber es könnte auch nach hinten losgehen, wenn die Steuerzahler sich fragen, ob es sich lohnt, noch mehr Geld auszugeben, wenn die Ukraine trotz der bisher erhaltenen Hilfe von über 100 Milliarden Dollar keine Munition mehr hat. Denn wenn diese astronomische Summe nicht ausreicht, um die Waffen am Laufen zu halten, dann weiß man nicht, wie viel Kiew benötigen wird, um weitere verlorene Gebiete zurückzuerobern, wie es das vorhat.

Und nicht nur das: Wie bereits erwähnt, kann kein noch so großer Geldbetrag Munition aus dem Nichts auftauchen lassen. Es liegt auf der Hand, dass grundlegende Veränderungen in den ukrainischen Streitkräften erforderlich sind, um diesen Konflikt auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, wie es die USA vorhaben, aber die ukrainischen Kämpfer können nicht sofort dazu übergehen, ausschließlich westliche Ausrüstung zu verwenden, wenn sie gewohnt sind, mit sowjetischen Geräten zu arbeiten. Dies stellt ein Dilemma dar, da Russland in diesem „Wettlauf der Logistik“ mit jedem Tag weiter voranschreitet.

Objektiv betrachtet, tendiert die militärstrategische Dynamik zugunsten des Kremls, was Kiew normalerweise dazu zwingen würde, Chinas Friedensplan ernsthaft in Betracht zu ziehen, wenn es nicht von seinen amerikanischen Oberherren daran gehindert würde. Je länger sich Zelensky dem Gedanken an einen Waffenstillstand verweigert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Russland seinen wachsenden Vorteil im „logistischen Wettlauf“ mit der NATO in einen entscheidenden Sieg umwandelt, der der Ukraine weitere Gebietsverluste einbringen könnte.